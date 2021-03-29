Путин на Донбассе идет к реализации абхазского сценария, де-факто интеграция уже идет очень активно, - Гармаш. ВИДЕО
Тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.
"Я считаю, что Россия идет к реализации абхазского сценария, единственная разница, что она не признает официально эти республики, как она сделала с Абхазией и Южной Осетией. Де-факто интеграция уже идет, очень активно. Вся российская политика направлена на изоляцию, когда они не открывают КПВВ, не дают людям выехать. Политика направлена на разрыв семейных связей, политика по выдавливанию патриотических людей оттуда. Там уже насаждают эти "документы" ОРДЛО, сейчас говорят о призыве в армию срочников, что будет пугать людей, никто не захочет служить в незаконном вооруженном формировании, если он собирается дальше выезжать в Украину и вести свою жизнь в цивилизованных рамках. Я допускаю, что эта политика будет и дальше реализовываться", - объяснил член ТКГ.
По словам Гармаша, это привычная тактика Путина.
"Но, опять же, Россия рассматривает Донбасс чисто как инструмент ослабления Украины. Я недавно читал мемуары Олланда, он пишет, что это тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России". Изначально и Минские соглашения заключались в такой логике для России. Она будет это делать, пока там не поменяется власть, не просто президент, а система власти. Нужно реалистически смотреть на вещи", - подчеркнул Гармаш.
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А то ей какая-то опасность грозит?
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
А почему этот ЧЛЕН не заявил, что пока пуйло дойдет до реализации, ЗЕбильё уничтожит Украину так, что Абхазия Швейцарией покажется.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2978531342423195&id=100007990746919&anchor_composer=false# 15 хв ·
Просто подивіться на «докази» провини Роми Ратушного, які прокурор представляє у суді.
Нагадаємо, що Роману хочуть обмежити волю за участь у мирній акції на підставі ось цього.
Правова держава - топ.
В Вы подскажите как правильно! Проведать и помочь, а может и похоронить своих стареньких родителей! Навестить своё жильё ! Помогите найти людям выход как заехать в эту Швейцарию! Без прописки в этой чудной республике))
Не измениться ничего... в мордоре этих "путиных" 8 из 10, выберут очередного "********" который насмехаясь и дальше будет общаться со всем миром.
Украине своего "Сагайдачного" искать надо, которому будет абсолютно пофиг насколько мордор "атомизирован", и будет готов уничтожать орков 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!
Кто лекарь этим коллаборантам, что они сами к себе и нам звали войну в 2014? Уйлостан кроме войны, смерти, аллей ангелов и безнадеги еще ни разу в истории не принес ни на одну территорию!
Хорошо, что Одесса, Марик, Запорожье и Харьков вовремя опомнились и послали этот рюзьке "мир" куда подальше! Там сегодня нет алеей ангелов и комендатского часа!
ТЕРИТОРІЮ НІЖ ЛЮДЕЙ. І ТО ФАЙНО, КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ УКРАЇНА -
АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА І СИБІР НА ПМЖ