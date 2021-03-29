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Путин на Донбассе идет к реализации абхазского сценария, де-факто интеграция уже идет очень активно, - Гармаш. ВИДЕО

Тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

"Я считаю, что Россия идет к реализации абхазского сценария, единственная разница, что она не признает официально эти республики, как она сделала с Абхазией и Южной Осетией. Де-факто интеграция уже идет, очень активно. Вся российская политика направлена на изоляцию, когда они не открывают КПВВ, не дают людям выехать. Политика направлена на разрыв семейных связей, политика по выдавливанию патриотических людей оттуда. Там уже насаждают эти "документы" ОРДЛО, сейчас говорят о призыве в армию срочников, что будет пугать людей, никто не захочет служить в незаконном вооруженном формировании, если он собирается дальше выезжать в Украину и вести свою жизнь в цивилизованных рамках. Я допускаю, что эта политика будет и дальше реализовываться", - объяснил член ТКГ.

По словам Гармаша, это привычная тактика Путина.

"Но, опять же, Россия рассматривает Донбасс чисто как инструмент ослабления Украины. Я недавно читал мемуары Олланда, он пишет, что это тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России". Изначально и Минские соглашения заключались в такой логике для России. Она будет это делать, пока там не поменяется власть, не просто президент, а система власти. Нужно реалистически смотреть на вещи", - подчеркнул Гармаш.

Также читайте: Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш

Автор: 

Абхазия (375) путин владимир (31311) россия (95652) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+8
та ти шо. Не может быть.
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
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29.03.2021 12:08
+7
100% !!! впечатление, что 73% идиотов с 14 по 19 жила на Марсе.
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29.03.2021 12:18
+7
И что тут нового? Приднестровье, Абхазия, это всем было понятно изначально, и вам про это говорили еще два года назад. Вы зачем отвели войска, зачем отдали беркутов, Цемаха и прочих убийц? Прошло два года, что на выхлопе? Признайте что вы сборище идиотов, и валите нахер в свой цирк...
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29.03.2021 12:31
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Правила форума Совет форумчан
...фактически являясь некой "зоной безопасности для России".

А то ей какая-то опасность грозит?
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29.03.2021 12:06 Ответить
По-моєму їй більше загрожують її ж іхтамнєти, які потім повертаються і розводять у кацапів кримінал)))
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29.03.2021 12:12 Ответить
ухай бояру, навіщо тобі щось знати
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29.03.2021 14:05 Ответить
ой я вас прошу ну какой абхазский или Молдавский.. разные вещи... в Грузии Абхазии стояли военные базы СССР ставшие сразу Россией в ПМР также само.. на Донбассе базы были НЕТ а вот в Крыму были и путин сделал кульбит не Абхазия ни ПМР ни даже Нагорный Карабах ему захотелось шо то особенное умыкнул целую автономию область... а вот в Донецкой луганской отстойнике захотелось совместить крымское абхазское молдавское нагорно карабахский а вышло все как то по ху..ловски....
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29.03.2021 12:48 Ответить
Для вождей орков чем больше криминал в Мордоре - тем им и их прислуге сытнее и наваристее живется.
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29.03.2021 12:50 Ответить
Бояришнік і стєкломой.
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29.03.2021 13:56 Ответить
та ти шо. Не может быть.
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
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29.03.2021 12:08 Ответить
100% !!! впечатление, что 73% идиотов с 14 по 19 жила на Марсе.
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29.03.2021 12:18 Ответить
Путин рассматривает Донбасс чисто как инструмент ослабления Украины, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7951
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29.03.2021 12:08 Ответить
Ні, це буде дуже легка смерть.
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29.03.2021 13:47 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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29.03.2021 12:10 Ответить
а пакт Ріббентропа-молотова підсунув Бандера, вони взагалі не про це домовлялись, підписали не читаючу, а тут така фігня
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29.03.2021 14:08 Ответить
стандартная зебилья практика - озвучивние известных "патриотических" тезисов ни о чем, для замыливания очередного обсирона.
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29.03.2021 12:11 Ответить
проще - это для создания видимости, что цирковые дегенераты что то понимают умеют и делают. "становитесь в очередь на вакцинацию...." ! дебилы, а где вакцина?
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29.03.2021 12:20 Ответить
Ничего! Как сказала Шоколадная Жопа - "Ми, потім, в міжнародних судах території відсудим"...
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29.03.2021 12:25 Ответить
Путин на Донбассе идет к реализации абхазского сценария, де-факто интеграция уже идет очень активно - об этом заявил член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

А почему этот ЧЛЕН не заявил, что пока пуйло дойдет до реализации, ЗЕбильё уничтожит Украину так, что Абхазия Швейцарией покажется.
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29.03.2021 12:31 Ответить
И что тут нового? Приднестровье, Абхазия, это всем было понятно изначально, и вам про это говорили еще два года назад. Вы зачем отвели войска, зачем отдали беркутов, Цемаха и прочих убийц? Прошло два года, что на выхлопе? Признайте что вы сборище идиотов, и валите нахер в свой цирк...
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29.03.2021 12:31 Ответить
Маєте пропозиції, що і як треба робити???
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29.03.2021 13:21 Ответить
Все просто, открываешь Конституцию и читаешь предназначение ВСУ. Или воинскую присягу, слышал про такую, или ты тоже из квартала 95? Или присягу Президента Украины, можешь текст нагуглить? И выполняешь по пунктам. Каждый просто должен выполнять свои обязанности, а за невыполнение нести ответственность. А если искать мир где то в заднем проходе у убийцы, менять военных преступников на таксистов. Иметь во время войны армию в 220000 чел., и 350000 ментов охраняющих двери в ОП. То это не страна, это цирк шапито.
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29.03.2021 13:57 Ответить
Пізно вже в цирк, відповідальність нести необхідно.
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29.03.2021 13:48 Ответить
Не мешайте Резникову мечтать о вложении 20млрдов для интеграции донбасса
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29.03.2021 12:32 Ответить
Данилов обещал Крым и Донбасс вернуть взад.
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29.03.2021 12:33 Ответить
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZUz_sXh_rG-41paTx7JHedFlmIF3PDBNCgzvJJtF9SwYDKvGpCXr_K06Nw0U2OvgYM3Rge4wwB_j3pOVI_OtMmZQenN39msjGJvTIvtdR1yERfiDZ4KRiNGYka7eC3qq6TjvpyWtWFdS7vIc9bk0vhd4DmF0EjMLrIUcIJFODXzRw&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2978531342423195&id=100007990746919&anchor_composer=false# 15 хв ·

Просто подивіться на «докази» провини Роми Ратушного, які прокурор представляє у суді.

Нагадаємо, що Роману хочуть обмежити волю за участь у мирній акції на підставі ось цього.

Правова держава - топ.

Путін на Донбасі йде до реалізації абхазького сценарію, де-факто інтеграція вже відбувається дуже активно, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1446
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29.03.2021 12:33 Ответить
А суд буде "плакатися", що знову на нього тиснуть.
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29.03.2021 13:51 Ответить
Напоминаю всем, что благодяря т.н. "зоне разведения" и "перестать стрелять", а фактически капитуляции Украины в 19м году стала возможна усиленная интеграция Донбаса в РФ. Зеля с Ермаком спокойно делают своё дело, тем временем вливая мочу про переговоры в уши украинцев, вот и вся история.
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29.03.2021 12:59 Ответить
путин идет по сценарию ? А кто ж попутчик в Украине в ешелоне путина. это кто соглашательськой политикой помогает ему? не успел какой то володинский прищ (мордовский) предложить проект участия сепаратистов в выборах в Госдуму по федеральному округу, как в Киеве зеленая масть (5 колонна) завопила-двойное гражданство не запрещено Конвенцией. А гармаш - впереди Абхазия маячит1 Все тайное становится явным! непреложная истина Про абхазов рейх забыл а вы ребята заигрались и по крупному
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29.03.2021 13:00 Ответить
Так , якщо Україна розірве абсолютно всі зв'язки з ОРДІЛО , не буде виплачувати туди будь кому гоши ,надавати безкоштовну електрику і опалення, пенсії, то для України ця зона теж стане буфером , такий собі плавний перехід від агресивного РФ , через одурманене Ордло в Україну. А так ми втрачаємо час і що ще важливіше ГРОШИ, які можемо вкладати в РОЗБУДОВУ України.
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29.03.2021 13:31 Ответить
Вы почитайте телеграм-канал "Домой в Луганск". С 23 марта 2021. что выехать. что въехать. что прописаться - большая проблема. Ни к родителям, ни к детям. Если прописка в Украине или в Донецке - то вы уже иностранные граждане для ЛНР. Любви это к "власти" ЛНР не добавляет. А вы переживаете за интеграцию. Еще пару таких указов и переживать уже не надо..
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29.03.2021 13:38 Ответить
Из телеграм-канала Домой в Луганск
В Вы подскажите как правильно! Проведать и помочь, а может и похоронить своих стареньких родителей! Навестить своё жильё ! Помогите найти людям выход как заехать в эту Швейцарию! Без прописки в этой чудной республике))
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29.03.2021 13:49 Ответить
Без всякого злорадства, - тільки просити Путіна, і на колінах. Іншого шляху немає, особливо після "референдума" в 2014 році.
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29.03.2021 13:54 Ответить
Кого ни спроси, что будет с Украиной?.. в один голос твердят: не надо войны... сдохнет путин и Крым и Донбасс своими ногами в Украину вернутся...
Не измениться ничего... в мордоре этих "путиных" 8 из 10, выберут очередного "********" который насмехаясь и дальше будет общаться со всем миром.

Украине своего "Сагайдачного" искать надо, которому будет абсолютно пофиг насколько мордор "атомизирован", и будет готов уничтожать орков 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!
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29.03.2021 14:00 Ответить
Жаль, что Украина заняла пассивную позицию и реагирует на инициативы, в лучшем случае. Нет ни понимания, что делать с ними после деоккупации, нет стратегии даже сейчас. Особенно бесит, что их дети едут поступать в выши Украины вне конкурса. Что это за прерогативы такие для детей сепаров? Чем наши дети хуже?!
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29.03.2021 14:01 Ответить
Достаточно посмотреть как живет Абхазия и Северная Осетия, чтобы перекреститься и сказать: Чур меня, чур!
Кто лекарь этим коллаборантам, что они сами к себе и нам звали войну в 2014? Уйлостан кроме войны, смерти, аллей ангелов и безнадеги еще ни разу в истории не принес ни на одну территорию!
Хорошо, что Одесса, Марик, Запорожье и Харьков вовремя опомнились и послали этот рюзьке "мир" куда подальше! Там сегодня нет алеей ангелов и комендатского часа!
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29.03.2021 14:07 Ответить
а ***** они мэром путинского гандона выбрали --- это они так рюзький мир послали
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30.03.2021 06:57 Ответить
Нужно "перевоспитывать" не российского президента,а весь "русский мир без границ" ,то есть,массовое сознание россиян.И чем жёстче и сплочённее будет делать это весь цивилизованный мир,тем реальнее будет эфект и значительное снижение международных конфликтов.Путин- уродливый продукт порождения массы россиян,продолжающих жить имперскими стандартами.Жёсткость и неотвратимость-вот единственное,что быстро и эфективно лечит.Так было и с фашистской Германией-вылечили жёсткостью и сплочённостью.
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29.03.2021 14:07 Ответить
Зеленский ему помог, войну на донбассе превратил в замороженый конфликт!
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29.03.2021 14:07 Ответить
А вы весьма проницательны. Всего лишь через семь лет догадались.
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29.03.2021 14:14 Ответить
ДНРовским бомжам разграбившим автосалоны и маркеты только туда и дорога в "тюрьму народов" на паРашу.
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29.03.2021 14:55 Ответить
зе все еще верит в мир в глазах *****. Его просили подождать с днр, пока там все закрепится. А молой бздит, что бы в будущем жить спокойно. По сему и не будет никаких резких движений делать. Он же не дурак и не лох))
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29.03.2021 16:17 Ответить
СКАЖУ ТЕ ЩО ДУМАЮ - МИ ПОВЕРНЕМО ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК БІЛЬШЕ

ТЕРИТОРІЮ НІЖ ЛЮДЕЙ. І ТО ФАЙНО, КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ УКРАЇНА -
АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА І СИБІР НА ПМЖ
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29.03.2021 16:26 Ответить
Хорошо,если бы это был абхазский сценарий. Пусть свинорусы забирают ту лугандонию себе на шею и идут нах до поры до времени. Грузия отнюдь не страдает и всё равно заберёт и Абхазию и Южную Осетию. Но у кремлядей нет в планах оставлять Украину в покое. Так что вряд ли так просто всё будет.
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29.03.2021 16:36 Ответить
P.S Северную Осетию.
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29.03.2021 16:37 Ответить
Поддерживаю Сергея Гармаша - один из немногих адекватных людей в ТКГ. Благодаря ему и Денису Казанскому, многие идиотские, анти-Украинские инициативы представителей террористических организаций днр/лнр и вражеского недогосударства рф(кацапстана) не поддерживаются и блокируются.
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29.03.2021 17:20 Ответить
никак не рассматривает, сказали сунетесь будет миротворческая операция. у всех паспорта российские. Надо просить оон ввести миротворческую миссию
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30.03.2021 10:08 Ответить
 
 