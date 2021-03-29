Путин на Донбассе идет к реализации абхазского сценария, де-факто интеграция уже идет очень активно, - Гармаш. ВИДЕО

Тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

"Я считаю, что Россия идет к реализации абхазского сценария, единственная разница, что она не признает официально эти республики, как она сделала с Абхазией и Южной Осетией. Де-факто интеграция уже идет, очень активно. Вся российская политика направлена на изоляцию, когда они не открывают КПВВ, не дают людям выехать. Политика направлена на разрыв семейных связей, политика по выдавливанию патриотических людей оттуда. Там уже насаждают эти "документы" ОРДЛО, сейчас говорят о призыве в армию срочников, что будет пугать людей, никто не захочет служить в незаконном вооруженном формировании, если он собирается дальше выезжать в Украину и вести свою жизнь в цивилизованных рамках. Я допускаю, что эта политика будет и дальше реализовываться", - объяснил член ТКГ.

По словам Гармаша, это привычная тактика Путина.

"Но, опять же, Россия рассматривает Донбасс чисто как инструмент ослабления Украины. Я недавно читал мемуары Олланда, он пишет, что это тактика Путина - создавать законсервированный конфликт для того, чтобы ослаблять государства, где он их создает, и все они находятся в приграничных с Россией зонах, фактически являясь некой "зоной безопасности для России". Изначально и Минские соглашения заключались в такой логике для России. Она будет это делать, пока там не поменяется власть, не просто президент, а система власти. Нужно реалистически смотреть на вещи", - подчеркнул Гармаш.

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