Проект "Без цензуры": Воды нет и не будет. Что происходит в безводном Крыму? ВИДЕО
Что там с водой в Крыму? Спойлер - все плохо, а будет еще хуже. Богдан Буткевич собрал самые свежие и самый фееричные новости о воде в Крыму и то, как оккупанты учат крымчан экономно мыться и стирать.
Ситуация с водой в Крыму стремительно ухудшается. Природа - не тетка, и с каждым годом она все больше показывает, почему Крым просто не может быть в составе РФ. Потому что воды там нет и не будет, а брать ее, по сути, неоткуда.
2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние 150 лет. Оккупационная власть уже просто не может скрывать проблемы. Поэтому признала, что дефицит воды в Крыму - проблема номер один для полуострова.
Есть вариант опреснения морской воды, но он безумно дорогой и при этом даже близко не решить потребности в воде для 3 млн людей. Оккупационная власть, конечно, тоже шокирована масштабом проблем. Но пока не придумала ничего лучше, как предъявить... судебный иск Андрею Сенченко, Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву – за причастность к водной блокаде оккупированного Россией полуострова. Как это поможет крымчанам с водой – не понятно, но надо же назначить виновным хоть кого-то, правда?
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Напомним, в подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду.
Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас. Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.
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Води нєт, дєнєг нєт....
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
Добились того,что из кацапского бюджета ,из пенсий,образования,науки и т.д. были вытянуты сотни миллионов рублей. Теперь еще миллиарды на воду вытянете, а сами срать в лтайгу ходите и жопы лопухом подтираете. Зато #Крымнаш.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
Так что Крым облагородился только благодаря Украине.
...
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
Моется тот кто ленится чесаться!
Надо вода - опресняйте. чем беднее будет ******** тем лучше.
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
Учкудук три колодца"
То ж якого біса ми повинні урізати задоволення власних потреб на поталу окупантові??