Проект "Без цензуры": Воды нет и не будет. Что происходит в безводном Крыму? ВИДЕО

Что там с водой в Крыму? Спойлер - все плохо, а будет еще хуже. Богдан Буткевич собрал самые свежие и самый фееричные новости о воде в Крыму и то, как оккупанты учат крымчан экономно мыться и стирать.

Ситуация с водой в Крыму стремительно ухудшается. Природа - не тетка, и с каждым годом она все больше показывает, почему Крым просто не может быть в составе РФ. Потому что воды там нет и не будет, а брать ее, по сути, неоткуда.

2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние 150 лет. Оккупационная власть уже просто не может скрывать проблемы. Поэтому признала, что дефицит воды в Крыму - проблема номер один для полуострова.

Есть вариант опреснения морской воды, но он безумно дорогой и при этом даже близко не решить потребности в воде для 3 млн людей. Оккупационная власть, конечно, тоже шокирована масштабом проблем. Но пока не придумала ничего лучше, как предъявить... судебный иск Андрею Сенченко, Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву – за причастность к водной блокаде оккупированного Россией полуострова. Как это поможет крымчанам с водой – не понятно, но надо же назначить виновным хоть кого-то, правда?

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Напомним, в подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду.

Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас. Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.