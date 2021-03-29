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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Проект "Без цензуры": Воды нет и не будет. Что происходит в безводном Крыму? ВИДЕО

Что там с водой в Крыму? Спойлер - все плохо, а будет еще хуже. Богдан Буткевич собрал самые свежие и самый фееричные новости о воде в Крыму и то, как оккупанты учат крымчан экономно мыться и стирать.

Ситуация с водой в Крыму стремительно ухудшается. Природа - не тетка, и с каждым годом она все больше показывает, почему Крым просто не может быть в составе РФ. Потому что воды там нет и не будет, а брать ее, по сути, неоткуда.

2020 год стал для Крыма одним из самых засушливых за последние 150 лет. Оккупационная власть уже просто не может скрывать проблемы. Поэтому признала, что дефицит воды в Крыму - проблема номер один для полуострова.

Есть вариант опреснения морской воды, но он безумно дорогой и при этом даже близко не решить потребности в воде для 3 млн людей. Оккупационная власть, конечно, тоже шокирована масштабом проблем. Но пока не придумала ничего лучше, как предъявить... судебный иск Андрею Сенченко, Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву – за причастность к водной блокаде оккупированного Россией полуострова. Как это поможет крымчанам с водой – не понятно, но надо же назначить виновным хоть кого-то, правда?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Напомним, в подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду. 

Представители оккупационной "администрации" Крыма считают, что ответственность за дефицит пресной воды на полуострове якобы лежит и предыдущем, и нынешнем руководстве Украины, которое санкционировало остановку функционирования Северо-Крымского канала семь лет назад и не запускает его сейчас. Оккупанты предварительно оценили сумму своих убытков из-за отсутствия днепровской воды в 1,47 триллиона рублей и винят в этом украинских граждан.

Автор: 

засуха (51) Крым (26411) оккупация (10166) канал (160) вода (918) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+31
Я вообще не понимаю весь этот вой про Крым и отсутствие воды в нём.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
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29.03.2021 15:51
+26
Дєржитєсь там...
Води нєт, дєнєг нєт....
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29.03.2021 15:34
+20
крысмане, поздно с Днепра воду пить -
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
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29.03.2021 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Дєржитєсь там...
Води нєт, дєнєг нєт....
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29.03.2021 15:34 Ответить
Будет душ из камней с неба
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29.03.2021 15:35 Ответить
Будут фрешики из камней давить. А шо?..
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29.03.2021 15:37 Ответить
Да ясно же: Крым - голая скала. Проехали.
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29.03.2021 15:47 Ответить
крысмане, поздно с Днепра воду пить -
есть крыSSкий мост и надо за Урал валить !
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29.03.2021 15:50 Ответить
Израиль стоит на песке и камне. Интересно откуда они берут воду.
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29.03.2021 15:50 Ответить
Река Иордан вроде, потом опресняют. Мой знакомый уехал больше 10 лет назад туда, так говорит что ванну там только богатые принимают. Не буду утверждать правда или нет.
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29.03.2021 15:52 Ответить
Можно еще через мост в бутлях носить - и вода, и физкультура одновременно.
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29.03.2021 15:50 Ответить
Ты или на украинском пиши или на русском. "Чет" это на мордовском наречии?
Добились того,что из кацапского бюджета ,из пенсий,образования,науки и т.д. были вытянуты сотни миллионов рублей. Теперь еще миллиарды на воду вытянете, а сами срать в лтайгу ходите и жопы лопухом подтираете. Зато #Крымнаш.
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29.03.2021 16:27 Ответить
Неужели перешли от шуток к делу?..
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29.03.2021 16:40 Ответить
а для унитаза и соленая подойдет....
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29.03.2021 18:46 Ответить
Я вообще не понимаю весь этот вой про Крым и отсутствие воды в нём.
Крым веками был маловодным и засушливым полуостровом с немногочисленным населением, которое умело приспособиться и выживать в этих условиях.
Днепровская вода искусственно изменила водный баланс полуострова.
Теперь воды из Днепра нет, как её никогда и не было в течении столетий. Крым возвращается в своё естественное природное состояние.
Выход из ситуации только один - привести численность населения в соответствие с природными условиями, которые там сложились веками.
Верните туда татар, они умеют жить в маловодном Крыму, веками там жили.
Ну и, конечно, там не должно быть никаких военных баз, потребляющих немеряное количество воды.
Пока российские власти этой простой истины не поймут, проблему Крыма и его водоснабжения решить не возможно.
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29.03.2021 15:51 Ответить
Так там и не нужны 2 миллиона человек. 500 тысяч вполне хватит, чтобы обеспечить военную инфраструктуру оккупанта и оставшиеся мощности. Вот всех местных и вытесняют оттуда, заселяя понаехами из ****** кацапских.
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29.03.2021 15:55 Ответить
Вообще крысчанам советую прочитать книгу Френка Герберта "Дюна" и перенимать опыт жизни фрименов в пустыни, хотя стоп ! Какие же они фримены, если добровольно привели оккупанта, целовали его в десна и позволили построить зону под названием "русский Крым".
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29.03.2021 15:58 Ответить
В Крыму кроме камней то и воровать нечего. Именно Украина и дала им пожить хоть немного по людски. Ну а то что кацапов задавила жаба так это их нормальное состояние. В своё время Украина "вступила" в союз имея Кубань, но опять же кацапам жаба давила, что именно Украинцы умеют всё выращивать на своих землях. Вот и решили что и им это удастся, ну как видим теперь что без Украины и Украинцев парашу ждёт саможёр.
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29.03.2021 16:27 Ответить
Ну ты и наглец, Украина, млять все разрушила. Забыл, мокша, в каком состоянии на Украину Крым навесили?
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29.03.2021 16:57 Ответить
Но подожди ка, Крым украинский с 54 года, и это Украина (УССР) там построила канал, сделала Крым из пустыни курортом... Напомню что СССР - это союз Суверенных Независимых государств, даже с правом выхода республики из союза когда она захочет. Ну конституцию СССР почитай.
Так что Крым облагородился только благодаря Украине.
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29.03.2021 16:29 Ответить
СССР - Союз Советских Социалистических Республик. В брежневской Конституции статья о выходе из состава СССР было изьята, трактовали как утратила актуальность вследствии всеобщего единения
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29.03.2021 17:04 Ответить
Она была всегда, даже в брежневской 77 года.
...
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
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29.03.2021 17:40 Ответить
Краще за всіх на це питання відповів Москаль. Крисчани побажали мати гарні зарплати і гарні пенсії? Так. То є багато грошей, купляйте воду на базарі, там де купляв танки і Буки ху@ло. Правда перед тим як туди йти, беріть власовські ганчірки і колорадські стрічки і горлайте " ху@ло введи"!
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29.03.2021 16:11 Ответить
Воды нет,но вы держитесь! Всего вам хорошего!
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29.03.2021 16:21 Ответить
Пейте крымчане!
Проєкт "Без цензури": Води нема і не буде. Що робиться в безводному Криму? - Цензор.НЕТ 1606
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29.03.2021 16:24 Ответить
ну а дальше будет спалах кишечных, половых и прочих инфекций, как вы любите
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29.03.2021 16:41 Ответить
Крымчанин! Помни!
Моется тот кто ленится чесаться!
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29.03.2021 17:07 Ответить
Зато немає биндир і повсюду одні ваньки-встаньки і русъкий запах гнилі.
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29.03.2021 17:48 Ответить
Воды нет и не будет, но вы главное - держитесь!!!
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29.03.2021 18:08 Ответить
Снег с Магадана привезут.
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29.03.2021 18:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=whgOkfH9Itc
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29.03.2021 18:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SqFG9OBEfUI
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30.03.2021 00:10 Ответить
Без воды у них праздник.
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29.03.2021 19:01 Ответить
Як говорив велічайший філософ і полководець ********** "А какая разница" є вода, чи немає води, головне, щоб був расейській дух і звичайно сморід.
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29.03.2021 19:34 Ответить
Хотели камней с неба ?,но это еще не камни это просто не достаток воды который и следовало предусмотретьи повторяю ,кто лошадь украл тот лошадь и должен кормить т.е. это забота ложится на плечи оккупантов.
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29.03.2021 19:49 Ответить
Боде по губам надавали? И запретили обсуждать то что в Украине происходит?
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29.03.2021 23:02 Ответить
С возвращением крысчане в родную говень.
Надо вода - опресняйте. чем беднее будет ******** тем лучше.
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30.03.2021 08:23 Ответить
сочувствствуовую.Раньше в это время всякая зелень и редиска из Крыма на базаре продавалась, сейчас - тоже, но уже из Херсона. Фермерство на полуострове, я так понимаю , приказало долго жить
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30.03.2021 09:31 Ответить
"Горячее солнце. Горячий песок
Горячие губы - воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи, караванщик: "Когда же вода?"
Учкудук три колодца"
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30.03.2021 10:11 Ответить
Не втомлююсь повторювати, що клімат змінюється і маловодність то є не тільки проблемою Криму, а і всій України та півдня росії.
То ж якого біса ми повинні урізати задоволення власних потреб на поталу окупантові??
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30.03.2021 15:09 Ответить
 
 