Справка о вакцинации от COVID-19 не является основанием пересечения украинской границы, - представитель ГПСУ Лысюк. ВИДЕО

Если желающий пересечь границу вакцинирован от COVID-19 и имеет соответствующую справку, украинские пограничники все равно будут требовать ПЦР-тест.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Юрий Лысюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"Постановлением Кабмина этот вопрос не определен. Мы при наличии таких документов (о прививке от коронавируса. - Ред.) на них не реагируем. Мы реагируем, когда у иностранца будет ПЦР-тест), тогда будет осуществлен его пропуск", - сообщил Лысюк.

В Украине с 23 марта и до 30 апреля действуют новые правила пересечения государственной границы и въезда с оккупированных территорий ОРЛДО и Крыма.

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Для въезда в Украину у иностранцев обязательно должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до прилета. Украинцам нужен ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов, чтобы не проходить самоизоляцию.

"У граждан Украины есть выбор. Они могут сделать тест за рубежом, и спокойно проехать, и больше не отвлекаться на установку приложения "Дій вдома", или потом делать тест в Украине, чтобы сняться с самоизоляции и не сидеть 14 дней дома. Если не было возможности этого сделать за границей, на государственной границе в пункте пропуска гражданин устанавливает приложение "Дій вдома", и после пересечения границы он может либо находиться на самоизоляции 14 дней, или сделать ПЦР-тест", - пояснил Лысюк.

Лица, въезжающие с временно оккупированного Крыма или ОРДЛО, тоже подлежат обязательной самоизоляции. Пограничники могут проверить, установлено ли у них приложение для самоизоляции "Дій вдома".

Напомним, по новым правилам также определены категории лиц, которые освобождаются от самоизоляции при пересечении государственной границы Украины, и при въезде из оккупированного Крыма и ОРДЛО.

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От самоизоляции освобождаются лица, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прилёта.

Если нет оснований полагать, что человек был в контакте с больным коронавирусом, то от самоизоляции также освобождаются:

- украинцы до 12 лет;

- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

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Лица, въезжающие с временно оккупированного Крыма или ОРДЛО, тоже подлежат обязательной самоизоляции. Освобождаются от самоизоляции:

- лица, не достигшие 12 лет;

- работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

- лица, которые намерены вступить в учреждения образования на подконтрольной правительству Украины территории;

- один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей и другие сопровождающие лица таких детей.

Также самоизоляции не подлежат граждане Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной правительству территории, и имеют соответствующее приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

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