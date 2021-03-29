Российская пропагандистка Стриженова сломала руку во время эфира о Голодоморе в Украине:"За что еще мы должны покаяться?". ВИДЕО
Отступая со съемочной площадки после слов о том, что россиян якобы заставляют "покаяться" за прошлое, ведущая не заметила ступеньку и рухнула посреди студии.
Инцидент произошел в эфире "Первого канала" российского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.
Программа "Время покажет" была посвящена Голодомору. ведущая прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок.
"Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", - сказала Стриженова, отступая с площадки спиной вперед, оступилась и упала на спину.
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Соведущий Стриженовой Руслан Осташко объяснил происшествие ее эмоциональностью.
"В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице", - цитируют его слова росСМИ.
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так, глядишь, кацапы и вправду начнут верить в Бога..
Есть Бог на свете. И он не фраер. Он все видит, всё знает и наказывает сволочей
Вони на погане кажуть гарно, а на смерть кажуть відпочинок, тому і кінець їх
держави закономірний. Хай відпочивають всі московити/ кацапи разом
Между прочим ее дочь живет в ненавистной русней Америке.
Там ошиваются как бы украинцы, откровенные украиноненавистники вроде Копытько, орангутанга Погребинского, Олийныка, а также якобы патриоты а на самом деле просто шлюхи на зарплате вроде Ковтуна, которым отведена роль мальчиков для битья.