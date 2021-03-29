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Российская пропагандистка Стриженова сломала руку во время эфира о Голодоморе в Украине:"За что еще мы должны покаяться?". ВИДЕО

Отступая со съемочной площадки после слов о том, что россиян якобы заставляют "покаяться" за прошлое, ведущая не заметила ступеньку и рухнула посреди студии.

Инцидент произошел в эфире "Первого канала" российского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.

Программа "Время покажет" была посвящена Голодомору. ведущая прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламный блок.

"Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", - сказала Стриженова, отступая с площадки спиной вперед, оступилась и упала на спину.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченко в России назвали "русско-украинским поэтом". МИД и СНБО отреагировали: Дерзкие посягательства страны-агрессора на историко-культурное наследие

Соведущий Стриженовой Руслан Осташко объяснил происшествие ее эмоциональностью.

"В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице", - цитируют его слова росСМИ.

Автор: 

пропаганда (3683) россия (95671) телевидение (898)


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Топ комментарии
+108
Як мішок із лайном!
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29.03.2021 23:14
+95
это вам не холокост,
за отрицание Голодомора Боженька карает переломами конечностей
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29.03.2021 23:25
+76
Российская пропагандистка Стриженова сломала руку во время эфире об Украине - Цензор.НЕТ 2524
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29.03.2021 23:15
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Страница 3 из 3
Маленький, але все одно бальзам на душу
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30.03.2021 08:13 Ответить
Были бы у этой особи мозги, могло бы быть и сотрясение. А так отделалась переломом.
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30.03.2021 08:19 Ответить
каяться нужно на коленях и первый этап грешницей пройден.
так, глядишь, кацапы и вправду начнут верить в Бога..
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30.03.2021 08:24 Ответить
Стриженова и тут профилонила - "не дожала" с воплощением русскоязычного фразеологизма "заламывать руки". Вот если бы одновременно обе руки сломала бы - тогда было бы в самый раз.
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30.03.2021 08:27 Ответить
Лучше бы она открытый перелом обеих ног получила. Вот ты шикарная картинка получиласть в прямом эфире
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30.03.2021 08:47 Ответить
"Российская пропагандистка Стриженова сломала руку......." - жаль что не шею.....
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30.03.2021 09:15 Ответить
Російська пропагандистка Стриженова зламала руку під час ефіру про Україну - Цензор.НЕТ 7631
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30.03.2021 09:17 Ответить
Бог -- не фраер, всё видит и шельму метит
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30.03.2021 09:24 Ответить
Лучше бы копчик сломала.
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30.03.2021 09:24 Ответить
карма злая ****)) Нехай Щастить!
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30.03.2021 09:41 Ответить
потусторонняя сила подставила подножку
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30.03.2021 09:43 Ответить
Та цеж вона вiд лютi.
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30.03.2021 09:47 Ответить
Ахахаха. Докудахталась курица. Еще бы об@удка осташка сбросить с небоскреба головой вниз а следом пианино.
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30.03.2021 09:54 Ответить
Для тех кто сомневался.
Есть Бог на свете. И он не фраер. Он все видит, всё знает и наказывает сволочей
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30.03.2021 10:05 Ответить
Наступного разу її в очко трахнут в прямому ефірі.
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30.03.2021 10:05 Ответить
Будь спокоен, заробитчане которые монтировали сцену оставили торчащий черенок лопаты, так что покаяние а потом раскаяние вероятно случилось.
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30.03.2021 12:55 Ответить
Наступного разу її в очко трахнут в прямому ефірі.
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30.03.2021 10:06 Ответить
Х-у-у-як!
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30.03.2021 10:07 Ответить
Бог не теля баче з від теля!
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30.03.2021 10:09 Ответить
... в следующий раз шею
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30.03.2021 10:15 Ответить
Бог шельму метит.
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30.03.2021 10:23 Ответить
На счастье!
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30.03.2021 10:42 Ответить
Эпизод из серии "мгновенная карма".
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30.03.2021 11:20 Ответить
Спасибо Карма.
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30.03.2021 11:33 Ответить
почему только руку? почему не шею?
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30.03.2021 11:41 Ответить
Рухнула, шо мешок с г-ом)
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30.03.2021 12:12 Ответить
Надеюсь это падение мокшанская гнида запомнит на всю жизнь - смещение в позвоночнике доставит ей массу неприятных ощущений....Пусть задолбается лечиться, вонючка...
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30.03.2021 12:19 Ответить
Як кажуть на козляндії, ПОДЄЛОМ!!!
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30.03.2021 12:32 Ответить
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30.03.2021 12:41 Ответить
Так этой российской шлюхе и надо!! Жаль , что шею себе не свернула!!
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30.03.2021 12:44 Ответить
Совпадение? Не думаю )))
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30.03.2021 12:51 Ответить
Бог не фраер!
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30.03.2021 13:22 Ответить
Могла шию зламати. Це ще легко вона заплатила.
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30.03.2021 13:26 Ответить
нажаль!
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30.03.2021 16:44 Ответить
ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ МОСКОВИТИ/ КАЦАПИ ВІД ІНШИХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?
Вони на погане кажуть гарно, а на смерть кажуть відпочинок, тому і кінець їх
держави закономірний. Хай відпочивають всі московити/ кацапи разом
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30.03.2021 16:03 Ответить
Падёж сливных бачков!
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30.03.2021 16:42 Ответить
не, то ящур у свинособак начался... А мож и впрямь, коронавирус скосил
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30.03.2021 20:38 Ответить
нех":*уй шастать
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30.03.2021 18:19 Ответить
КАРМА МГНОВЕННАЯ...
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30.03.2021 19:20 Ответить
типо, как бокал из под шампусика, на счастье.
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30.03.2021 20:36 Ответить
Требую на бис!
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30.03.2021 20:09 Ответить
хоть и 100500 раз
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30.03.2021 20:33 Ответить
Ответка прилетела
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30.03.2021 20:11 Ответить
За что еще ты, черноротая, должна покаяться, но не после, а во время затянувшейся, минимум на пол года, "рекламы", - сама себе наворочила... Во как боже выводит нечисть на чистую воду.
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30.03.2021 20:24 Ответить
Дурепа , что крейсер Варяг, погибает(бессмысленно) , но не здается...А ШО ДЕЛАТЬ - вата головного мозга. Она с дуру и половой орган (свой) может вдребезги.
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30.03.2021 20:31 Ответить
чует мое сердце, шо еще одна тема будет о ней - такая вся в спице позвоночник... заслужила.
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30.03.2021 20:35 Ответить
шо значит суесловие животворящее , так уделать хутинскую льоху поросну.
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30.03.2021 20:42 Ответить
в больничке у языкатой Фэськы будет шанс еще и закоронавирусить.
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30.03.2021 20:49 Ответить
а там и муйлуша подтянется , под ... одним словом , https://youtu.be/RMEG8ckaS3w Пётр Ильич Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» , вместо утренней зорьки по всем аленьим каналам...
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30.03.2021 20:54 Ответить
SURE... эта клоунада будет на бис.
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30.03.2021 20:57 Ответить
Смотрю эту передачу давно чтобы видеть насколько успешно продвигается дебилизация русни. Мы дома всей семьей ухахатывались с этой куклы. Вся ее роль состояла из одной фразы «об этом мы поговорим после рекламы».

Между прочим ее дочь живет в ненавистной русней Америке.
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30.03.2021 20:56 Ответить
я первый раз эту передачу посмотрел урывком, в этой теме - с меня досить. Если бы по телевизору это крутили, то я бы его разбил в мотлох, чтобы дурного не показывали...
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30.03.2021 21:03 Ответить
Надо знать своих врагов.

Там ошиваются как бы украинцы, откровенные украиноненавистники вроде Копытько, орангутанга Погребинского, Олийныка, а также якобы патриоты а на самом деле просто шлюхи на зарплате вроде Ковтуна, которым отведена роль мальчиков для битья.
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30.03.2021 21:21 Ответить
Перелом со смещением и осколками, лепилы сшивали железяками и шурупами.
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30.03.2021 21:25 Ответить
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