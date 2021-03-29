Даже при цифре 24 тыс. заболевших COVID-19 в сутки мы обойдемся без общенационального карантина, - Ляшко. ВИДЕО

Министерство здравоохранения не будет вводить общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости COVID-19 до 24 тыс. случаев в сутки.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"С цифрами 24 тыс. и немного больше мы проходим без общенационального карантина, без жесткого локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы не будем вводить жесткие ограничения, пока система здравоохранения не будет приближаться к колапсу", - сказал Ляшко.

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