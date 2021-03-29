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Даже при цифре 24 тыс. заболевших COVID-19 в сутки мы обойдемся без общенационального карантина, - Ляшко. ВИДЕО
Министерство здравоохранения не будет вводить общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости COVID-19 до 24 тыс. случаев в сутки.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"С цифрами 24 тыс. и немного больше мы проходим без общенационального карантина, без жесткого локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы не будем вводить жесткие ограничения, пока система здравоохранения не будет приближаться к колапсу", - сказал Ляшко.
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Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)
И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.
А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.
А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.
К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.
Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
Без них есть шанс выжить стране!
Маловато будет.
Гестапо перекрыло все выходы, но Штирлиц вышел через вход
https://censor.net/n3234633
Наперсточники.............
Теж призупиняють щеплення АстраЗенекою тих, хто молодший 55.
А наш міністр "охорони здоров*я" (бухгалтер за фахом) + Трюдо (вчитель французької) і решта "борців-експертів" клялися-божилися, що вакцинка - абсолютно безпечна.
Я ні про совість, ні про професійність навіть не заїкаюся.
Не фахівці не мають жодного морального права розтуляти пельку щодо таких вузькоспеціалізованих речей. Але плещуть язиками.
Класно влаштувалися.
І персонаж при цьому заявляє, що він =nice guy=, =should be flattered=, що вони йдуть ...
Все за податки американців ... впускають, розселяють, утримують ...
Американці пишуть, що нелегалам тести не роблять ...
Мрак.
И реальные дела (понятно - не Ляшка, - волонтеров) :
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZUIaqR62iP9AQiH36L3Z5tOow2uveokttNTVORJ9mbVZ93kMapbH3WfVMpxp3iGvkwYW7MFgZhMaXJczCLEBakDaIKpZSmxSsBT3Jf79lFKl7mPMDBkWSXpYhf0cZktdEUG68ig8SnfCjWmnxaOw-Yu&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZUIaqR62iP9AQiH36L3Z5tOow2uveokttNTVORJ9mbVZ93kMapbH3WfVMpxp3iGvkwYW7MFgZhMaXJczCLEBakDaIKpZSmxSsBT3Jf79lFKl7mPMDBkWSXpYhf0cZktdEUG68ig8SnfCjWmnxaOw-Yu&__tn__=-]C%2CP-R Леся Литвинова Избранное · https://www.facebook.com/# 2 ч. ·
Скажите мне кто-нибудь, что хуже не будет. Пусть сегодняшний день будет пиком. Потому что как можно справиться дальше - я не понимаю.
За день мы раздали 46 аппаратов. В справках - трагедия на трагедии. Читаешь и понимаешь, что можешь только помочь комфортно умереть. Месяц назад я бы билась за каждого из них, что б оставить в больнице. Сегодня понимаю, что это бессмысленно.
Целая стопка записочек от врачей с просьбой дать СРАР для пациента, которому нет места в реанимации. СРАР сегодня закончились все. Включая сомнительные китайские. Завели на них отдельную очередь. Для самых тяжелых. Ближайшую поставку забронировала всю. Но это слезы.
Я перестала различать лица. И это самое страшное. Страшнее, чем то, что стала рычать на людей. Не от злости. От усталости.
Скажите кто-нибудь, что хуже не будет...
И, к сожалению, весь этот праздник беспредела требует денег. Вы очень нам помогаете. Не представляете как. Только с Нового Года мы потратили на аппаратуру 7 222 722 гривны. Вы потратили. За все время эпидемии - в разы больше.
Да. всех не спасем. И даже всем не облегчим уход. Но я не вижу что еще можно делать.
Отдельный привет Нацбанку за невозможность переводить деньги на карту. Только по реквизитам. Так, несомненно, удобнее. Чего уж там.
Реквизиты фонда:
Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
Код ЄДРПОУ: 39293651
Зедовбойби, агов, вас знов наїбали.
Мовчете зезебоби?