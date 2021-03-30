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"Окопная война": Я не хочу, чтобы война пришла в Кировоградскую область, поэтому останавливаю врага в Донецкой, - воин ВСУ Сергей о своем пребывании на фронте. ВИДЕО

Сегодня мы разговаривали с воином Вооруженных сил Украины, Сергеем, который воюет с 2014 года.

Он рассказал читателям Цензор.НЕТ, почему до сих пор находится в окопах и с оружием защищает нашу страну.

Мы познакомились с Сергеем в поселке Пески Донецкой области в 2017 году, когда он еще служил в 34-м батальоне. Тогда в этом районе было жарко, постоянно стреляла вражеская артиллерия, минометы. Наши не терпели, отвечали, хотя приезжали штабные генералы и строго грозили пальчиками, отмечая, что у нас "перемирие", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": На фронт нашим воинам нужны квадрокоптеры, снаряжение для снайперов, автомобили и конечно же - доброе слово и домашние лакомства, - волонтер Кристина Фецица. ВИДЕО

Сегодня мы снова встретились в окопах, которые после дождей и снега размокли, земля осыпается. Поэтому у ребят работы хватает, но Сергей нашел время, чтобы поговорить.

До войны он работал водителем, строителем, когда его первые знакомые, которые пошли воевать на фронт, начали приходить домой в цинковых гробах, парень бросил все и отправился защищать свою страну.

Смотрите рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте правду о тех, кто не устал бороться за всех нас.

Автор: 

Донбасс (26956) военнослужащие (6153) Антитеррористическая операция (18284) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+10
Ти ба який бандерівець!
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30.03.2021 09:01
+8
на войне главное выжить и убить всех врагов.
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30.03.2021 09:35
+3
Абсолютно так.
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30.03.2021 09:42
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Ти ба який бандерівець!
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30.03.2021 09:01 Ответить
на войне главное выжить и убить всех врагов.
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30.03.2021 09:35 Ответить
Абсолютно так.
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30.03.2021 09:42 Ответить
ось кого теба в президенти!
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30.03.2021 13:41 Ответить
Так в тылу стадо хочет, чтобы война прищла. От Харькова до Закарпатья, от Одессы до Сум... Вата выбирает промосковитскую срань в Раду и не только.
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30.03.2021 13:42 Ответить
Бажаю цілим,здоровим,з Перемогою повернутись додому.І мурчика не забудь
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30.03.2021 20:47 Ответить
Героям Слава!
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30.03.2021 22:19 Ответить
 
 