"Окопная война": Я не хочу, чтобы война пришла в Кировоградскую область, поэтому останавливаю врага в Донецкой, - воин ВСУ Сергей о своем пребывании на фронте. ВИДЕО

Сегодня мы разговаривали с воином Вооруженных сил Украины, Сергеем, который воюет с 2014 года.

Он рассказал читателям Цензор.НЕТ, почему до сих пор находится в окопах и с оружием защищает нашу страну.

Мы познакомились с Сергеем в поселке Пески Донецкой области в 2017 году, когда он еще служил в 34-м батальоне. Тогда в этом районе было жарко, постоянно стреляла вражеская артиллерия, минометы. Наши не терпели, отвечали, хотя приезжали штабные генералы и строго грозили пальчиками, отмечая, что у нас "перемирие", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Сегодня мы снова встретились в окопах, которые после дождей и снега размокли, земля осыпается. Поэтому у ребят работы хватает, но Сергей нашел время, чтобы поговорить.

До войны он работал водителем, строителем, когда его первые знакомые, которые пошли воевать на фронт, начали приходить домой в цинковых гробах, парень бросил все и отправился защищать свою страну.

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