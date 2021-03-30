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"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак. ВИДЕО

Несмотря на то, что официально война между Россией и Украиной не объявлена, те украинцы, кто называет это "гражданской войной" на Донбассе – и не украинцы вовсе.

Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"То, что не были приняты своевременно те решения и не объявили войну... Нам, как военным, закон разрешает выполнять наши задания в ООС. Я думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет – он не украинец", – сказал военачальник.

Генерал-полковник добавил, что "сочувствует" людям с паспортом гражданина Украины, которые считают, что на востоке – "гражданская война".

"Они так и не поняли, что Украина за 29 с лишним лет поменялась, и уже не будет той, какой была в 1991 году. И тем более она не будет той, какой была до 1991-го. <...> Я бы их, наверное, даже не переубеждал ни в чем. Я им сочувствую", – сказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ считает, что среди руководства ВСУ нет завербованных Россией агентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия

"В верхушке? В вооруженных силах точно нет. Ну, хотя, может, какие-то... Ну, я уверен, что нет в "верхушке" вооруженных сил. За другие структуры мне сложно ответить", – отметил он.

Также Хомчак убежден, что обязательно нужен закон о пособниках страны-оккупанта, который сейчас готовится в Раде.

Напомним, летом 2020-го Хомчак заявлял, что войска на Донбассе усилят "джавелинами". В феврале 2021-го он говорил, что ВСУ начали подготовку к действиям при наступлении в городской местности.

Донбасс (26956) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+29
Так ще НеЛоха не опускали ... Хоча ні - опускали і не так !!!!
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30.03.2021 10:11
+17
"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак - Цензор.НЕТ 8378
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30.03.2021 10:26
+13
Сивочолий ввів частковий військовий стан в окремих областях після керченського кейса - обісрались 90% юношей-поприкольщиків, які зараз сміливо коментують на ЦН.
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30.03.2021 10:33
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ГрінПоц !"!!!
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30.03.2021 10:10 Ответить
Так ще НеЛоха не опускали ... Хоча ні - опускали і не так !!!!
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30.03.2021 10:11 Ответить
"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак - Цензор.НЕТ 1785
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30.03.2021 10:12 Ответить
он не лох
ему пох
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30.03.2021 10:18 Ответить
"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак - Цензор.НЕТ 1024
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30.03.2021 10:21 Ответить
Думаю, той хто робить такі тупі заяви не військовий проте, той хто призначав його на цю посаду точно не українець.
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30.03.2021 12:30 Ответить
Але не саої, не зелені. Хіба що Гео Лєрос. 🤔
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30.03.2021 10:18 Ответить
«обязательно нужен закон о пособниках страны-оккупанта»

Когда арестуют Мертветчука ?
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30.03.2021 10:12 Ответить
Тогда когда и ему пришьют убийство Шеремета.
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30.03.2021 10:17 Ответить
Не могут они арестовать. Надо Мертведчуку пулюВрот!!!
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30.03.2021 11:19 Ответить
У нас таких полстраны
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30.03.2021 10:14 Ответить
Он про войну с "той стороной"?
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30.03.2021 10:15 Ответить
Ну как бы да. По хомчаку, преЗЕдент Украины - не украинец.
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30.03.2021 10:19 Ответить
Мдя.. Чесно кажучи, аж гидко згадувати цитати з цього приводу "найвеличнішої" шмарклі **********, що перебуває на посаді президента України
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30.03.2021 10:15 Ответить
пипец))величайший лідер за ті слова повинен хомчака відправити у відставку)))
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30.03.2021 10:18 Ответить
зеля дурак, зеля банально не поймет, что его опустили
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30.03.2021 10:20 Ответить
А те, кто ворует у народа миллиарды, берут откаты золотыми батонами и Майбахами, кормят армию гнилым мясом и поставляют неработающее вооружение - это, «вообще» украинцы? Странный высер у этого «охфицера» - одеваю портупею, и тупею, и тупею.
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30.03.2021 10:22 Ответить
А чего тебя так задело? Кто начал войну в Украине и КОГДА? Дата???
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30.03.2021 12:27 Ответить
Вопросы задавай своему депутату, или - маме.
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30.03.2021 14:46 Ответить
Ну тогда понятно, чего так тебя задели слова Хомчака...
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30.03.2021 16:22 Ответить
Понятно? Тебе? Это тебе не по зубам.
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30.03.2021 22:25 Ответить
Торчок називає війну провокацією. Бо він не українець.
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30.03.2021 10:22 Ответить
Так как так получается, что Донбас - не Украинцы? Вы сами себе враги
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30.03.2021 10:23 Ответить
"сказал военачальник." - ну який з нього воєначальник? Не ставте його в один ряд з Монтгомері, Паттоном, чи навіть Бредлі. Бо на відміну від них Хомчак не лише нічого не виграв, але й не корстується авторитетом власних військових.
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30.03.2021 10:25 Ответить
"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак - Цензор.НЕТ 8378
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30.03.2021 10:26 Ответить
Бубочка - завіс
і заглядає в "глаз" *****
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30.03.2021 11:58 Ответить
Абсолютно правильная мысль. Только не только сейчас, а с 2014-го года! Когда один сывочолый деятель так и не спромогся за весь 2014-й обьединить в одном предложении слова "россия" и "агрессия против Украины". И не ввел военное положение, как требовала Конституция Украины во время ВОЙНЫ
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30.03.2021 10:26 Ответить
Сивочолий ввів частковий військовий стан в окремих областях після керченського кейса - обісрались 90% юношей-поприкольщиків, які зараз сміливо коментують на ЦН.
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30.03.2021 10:33 Ответить
Да, какой тогда поднялся галдёж и лай! Даже обвинили в узурпации власти, попытке не проводить предстоящие президентские выборы.
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30.03.2021 10:46 Ответить
Когда россия совершила агрессию против Украины, панове? Будете мычать как Царьов про вторую мировую?
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30.03.2021 11:07 Ответить
Хоча б визнана переважною більшістю країн, членів ООН, анексія Криму не являється актом агресії? А санкції США і країн Євросоюзу з якого дива були проти РФ введені?
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30.03.2021 11:29 Ответить
Дивні ви створіння. Вас питають коли почалась агресія, а ви несете у відповідь щось інше та ще й вигляді питання. Як царьов
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30.03.2021 11:40 Ответить
Таке враження, що саме ви ним і є.
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30.03.2021 11:44 Ответить
То есть ответ на вопрос когда началась агрессия вы не знаете?
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30.03.2021 11:51 Ответить
Якщо ви не знаєте коли Росія анексувала український Крим, то ви або з іншої планети або ж, скоріше за все, звичайнісінський троль і немає сенсу дискутувати на тему "масло-масляне".
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30.03.2021 12:14 Ответить
Это вы не знаете. Потому что я написал комментарий про действия недолугого гэцьмана в 2014-м, а вы начали гундосить про его ришучи потуги аж в 2018-м. Поэтому я и задал уточняющий вопрос на который вы не смогли ответить ни с первого раза, ни с третьего. И не сможете ни с пятого, ни с десятого
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30.03.2021 12:58 Ответить
Хто такий Порох за 23 секунди :
https://www.youtube.com/watch?v=d6h-GE-F-Do
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30.03.2021 10:34 Ответить
И вы были бы согласны отдать все свое имущество на нужды армии? Согласны на отмену обязательств государства по ПОВЫШЕНИЮ социальных гарантий, а возможно и на полную их отмену?)
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30.03.2021 12:32 Ответить
Правительство Яценюка итак антиконституционно заморозило соцвыплаты, а аферы Гонтаревой-Порошенко с гривной привели к их сокращению втрое
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30.03.2021 13:00 Ответить
Вы или трусы оденьте, или крестик снимите))) При военном положении, о котором вы распинаетесь, все было бы в руках военных... И они бы платили только тем, кто работает на оборону... И "аферы" о которых вы плачете, вам бы показались так, мелким чихом)
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30.03.2021 13:18 Ответить
Поддерживаю я или вы, или не поддерживаем ли мы это не важно. Важно, что написано в Конституции про действия первого должностного лица в случае вооруженной агрессии со стороны другого государства. И что о преступном неисполнении Конституциионных обязанностей говорит УК Украины
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30.03.2021 13:26 Ответить
Думаю, что тот, кто приказывает, не открывать ответный огонь-не украинец.
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30.03.2021 10:28 Ответить
зеля не називае....
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30.03.2021 10:28 Ответить
Это что "камешек в огород" ЗЕ? А как же "та сторона"7
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30.03.2021 10:32 Ответить
Алілуя, жаль що не вистачає в країні опосумів, поржали би. Не вірю, тому що зараз говорять, а дій не видно
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30.03.2021 10:32 Ответить
Так у нас же "перемирие с повстанцами"... Какая уж тут война.
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30.03.2021 10:32 Ответить
Угу. Это гражданин Израиля. Или другой страны помимо Украины, коих у нас в раде-парламенте не сомневаюсь, очень много. Иначе зачем лоббировать двойное гражданство?
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30.03.2021 10:33 Ответить
тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец.-Это слово. А это дело. Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии. 09.12.20.
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30.03.2021 10:34 Ответить
Ну если государство не называет войну войной, значит государство состоит не из украинцев
Странная логика.
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30.03.2021 10:38 Ответить
От этого ничего не изменится кто как чего называет.
Война, оос, или конфликт.
На государственном уровне войны нет, от этого Хомчаку и надо отталкиваться.
Он государственный человек, а не заигрывающий посторонний на почве патриотизма со всеми подряд.
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30.03.2021 10:35 Ответить
какаяразница !
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30.03.2021 10:37 Ответить
Це просто рашистське чмо.
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30.03.2021 10:42 Ответить
"Курочка по зёрнышку клюет"©
Одно дело - на передке в окопе, как минимум, простатит с геморроем высиживать (если ещё и пулю не споймать) и совсем другое дело - благостно прогревать жопу в тёплом кресле уютного генштабовского кабинета, при этом хомячить, хомячить и хомячить эти самые зёрнышки (МинОбороновские и ГенШтабовские активы, желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко для молоденькой курочки, снёсшей прыстаркуватому дженераль-Шантеклеру яичко. Ну не будет же молоденькая курочка, в самом-то деле, нюхать старческий пердёж Шантеклера за безвозмездно.
Так-то оно, конечно, можно и пофилософствовать для пущей важности, поизрекать витиеватые мудрёные сентенции.
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30.03.2021 10:44 Ответить
"Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак - Цензор.НЕТ 8681
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30.03.2021 10:45 Ответить
Відповідно до вимог Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" законослухняний громадянин зобов'язаний вживати термін "Операція об'єднаних сил", тобто - не бути українцем? Нехай зарозумілий мудак-Хомчак спочатку врегулює це питання у Верховній Раді.
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30.03.2021 10:58 Ответить
Забыл когда людей в катлах варил?
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30.03.2021 11:03 Ответить
бедненький ! а в Раде послушать ?
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30.03.2021 11:07 Ответить
Я бы добавил к тому, что не только не украинцы, а просто идиоты неадекватные.
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30.03.2021 11:11 Ответить
военный должен приказы выполнять, а думать есть кому
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30.03.2021 11:21 Ответить
Не украинец тот, кто бросил своих солдат под расстрел орков, а сам по другому направлению, по посадкам ночью, бежал до самого Днепра. Теперь граф Иловайский решает кто украинец, а кто нет. Напарник гавнокомандующего.
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30.03.2021 11:29 Ответить
..к тому же бежал мимо сепаров на танках, явно договорившись с российским командованием о своём проходе.
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30.03.2021 12:47 Ответить
Так кому потрібен був Іловайськ? І чому все було без погодження з ЗСУ?
https://youtu.be/Qx3fAheP358 В общем, Иловайск никому не нужен был и даром, но через него был кратчайший путь до этого самого приза.

"Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак - Цензор.НЕТ 2163
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30.03.2021 11:38 Ответить
Назвать президента и его лизоблюдов - не украинцами!!!!
БРАВО!!!
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30.03.2021 11:46 Ответить
Невже це Байден так діє?.. ))
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30.03.2021 12:12 Ответить
Да. У хомчака очко тренированное, не хуже, чем у кравчука. США видят Украину, как глупого и инфантильного, но все-таки союзника в противосотоянии с китаем и его саттелитом россией. После победы Байдена ветер переменился - такие мрази, как хомчак и кравчук сразу сориентировались.
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30.03.2021 13:28 Ответить
"и не украинцы вовсе"

- это не украинцы, это - хохлы.
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30.03.2021 12:29 Ответить
Думаю, той хто робить такі тупі заяви не військовий проте, той хто призначав його на цю посаду точно не українець.
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30.03.2021 12:29 Ответить
Забавно такое речи слушать от предателя, который во времена Иловайска обменял свою шкуру на сотни украинских бойцов. Кто не понимает о чём я - посмотрите фильм Шапошникова про Иловайск. А особенно ближе к концу.
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30.03.2021 12:45 Ответить
ЦН, а вы молодцы!!!
собирать на форуме такое количество сепаратистов, не каждому дано!!!
остается только один вопрос!
какую цель преследуете?
вы их потом в пачками в СБУ сдаёте или ради рейтинга своего сайта готовы на всё?!
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30.03.2021 13:02 Ответить
Далеко ходить не надо :ОП во главе с нелохом считает, что это не война , а просто небольшой конфликтик и не стоит на него внимание обращать. А ,почему тогда , если это война, украинским военным запрещают воевать с агрессором, запрещают открывать ответный огонь и забрали у них специальное оборудование, без которого они даже себя не могут защитить на передовой ? Или товарищ Хомчак говорит одно, а делает другое ? Как 99% " слуг" во главе с нелохом.
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30.03.2021 13:16 Ответить
А БЛАЗЕНЬ УЖЕ БОЇТЬСЯ СКАЗАТИ НАВІТЬ " та сторона " і ні разу не назвав ворога ворогом . ТО ХТО Ж ВІН
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30.03.2021 13:24 Ответить
есть один, называет эту войну перемирием
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30.03.2021 16:04 Ответить
Круто он о зеленском сказал. По-военному прямо.
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30.03.2021 16:49 Ответить
https://tripvariator.com.ua/russia/sochi/ Ви десь бачили щоб під час війни турагенства відправляли туристів на курорти країни-ворога?
Наче війна йде, а українські туристи насолоджуються відпочинком у Сочі.
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30.03.2021 22:15 Ответить
 
 