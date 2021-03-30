"Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак. ВИДЕО
Несмотря на то, что официально война между Россией и Украиной не объявлена, те украинцы, кто называет это "гражданской войной" на Донбассе – и не украинцы вовсе.
Об этом в интервью журналистке Алесе Бацман заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"То, что не были приняты своевременно те решения и не объявили войну... Нам, как военным, закон разрешает выполнять наши задания в ООС. Я думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет – он не украинец", – сказал военачальник.
Генерал-полковник добавил, что "сочувствует" людям с паспортом гражданина Украины, которые считают, что на востоке – "гражданская война".
"Они так и не поняли, что Украина за 29 с лишним лет поменялась, и уже не будет той, какой была в 1991 году. И тем более она не будет той, какой была до 1991-го. <...> Я бы их, наверное, даже не переубеждал ни в чем. Я им сочувствую", – сказал Хомчак.
Главнокомандующий ВСУ считает, что среди руководства ВСУ нет завербованных Россией агентов.
"В верхушке? В вооруженных силах точно нет. Ну, хотя, может, какие-то... Ну, я уверен, что нет в "верхушке" вооруженных сил. За другие структуры мне сложно ответить", – отметил он.
Также Хомчак убежден, что обязательно нужен закон о пособниках страны-оккупанта, который сейчас готовится в Раде.
Напомним, летом 2020-го Хомчак заявлял, что войска на Донбассе усилят "джавелинами". В феврале 2021-го он говорил, что ВСУ начали подготовку к действиям при наступлении в городской местности.
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ему пох
Когда арестуют Мертветчука ?
і заглядає в "глаз" *****
https://www.youtube.com/watch?v=d6h-GE-F-Do
Странная логика.
Война, оос, или конфликт.
На государственном уровне войны нет, от этого Хомчаку и надо отталкиваться.
Он государственный человек, а не заигрывающий посторонний на почве патриотизма со всеми подряд.
Одно дело - на передке в окопе, как минимум, простатит с геморроем высиживать (если ещё и пулю не споймать) и совсем другое дело - благостно прогревать жопу в тёплом кресле уютного генштабовского кабинета, при этом хомячить, хомячить и хомячить эти самые зёрнышки (МинОбороновские и ГенШтабовские активы, желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко для молоденькой курочки, снёсшей прыстаркуватому дженераль-Шантеклеру яичко. Ну не будет же молоденькая курочка, в самом-то деле, нюхать старческий пердёж Шантеклера за безвозмездно.
Так-то оно, конечно, можно и пофилософствовать для пущей важности, поизрекать витиеватые мудрёные сентенции.
https://youtu.be/Qx3fAheP358 В общем, Иловайск никому не нужен был и даром, но через него был кратчайший путь до этого самого приза.
БРАВО!!!
- это не украинцы, это - хохлы.
собирать на форуме такое количество сепаратистов, не каждому дано!!!
остается только один вопрос!
какую цель преследуете?
вы их потом в пачками в СБУ сдаёте или ради рейтинга своего сайта готовы на всё?!
Наче війна йде, а українські туристи насолоджуються відпочинком у Сочі.