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Наемники РФ в ОРДЛО очень часто умирают от передозировки наркотиков или алкоголя, - Хомчак. ВИДЕО

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака, наемники РФ на оккупированных территориях регулярно умирают от злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Об этом Хомчак заявил в интервью журналистке Алесе Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы располагаем информацией, что постоянно там гибнут люди от передозировки. Боевики", - сказал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что в украинской армии считают не только свои потери, но и противника, поскольку военным необходимо понимать, с кем они имеют дело, и максимально знать все, что происходит на оккупированных территориях.

"Там очень часто люди умирают от передозировки наркотиков, от алкоголя, от того, что во время употребления того или иного уходят из жизни, какие-то разборки у них... Там всякое разное бывает", - рассказал Хомчак

Он не назвал точный процент таких смертей по сравнению с боевыми потерями, но отметил, что речь идет о "достаточном количестве".

Читайте: "Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак

Автор: 

наркотики (2148) смерть (9230) наемники рф (2087) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+11
Если бы не наркотики и алкоголь их убили бы солдаты НАТО!!!
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30.03.2021 10:31
+6
А наши доблестные сбушники еще и пресекают попытки наркотрафика в ордило... тьфу, наоборот туда нада все вещь доки наркотического характера направлять, а вырученные деньги в бюджет!
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30.03.2021 10:33
+3
Наемники РФ в ОРДЛО очень часто умирают от передозировки наркотиков или алкоголя, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8054
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30.03.2021 10:35
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Если бы не наркотики и алкоголь их убили бы солдаты НАТО!!!
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30.03.2021 10:31 Ответить
А наши доблестные сбушники еще и пресекают попытки наркотрафика в ордило... тьфу, наоборот туда нада все вещь доки наркотического характера направлять, а вырученные деньги в бюджет!
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30.03.2021 10:33 Ответить
Да хоть все сразу!
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30.03.2021 10:34 Ответить
Наемники РФ в ОРДЛО очень часто умирают от передозировки наркотиков или алкоголя, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8054
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30.03.2021 10:35 Ответить
Это каанешна хорошо, плохо что Хомчак к этому не имеет никакого отношения, в смысле к сокращению количества врагов, хотя по его обязанностям должен.
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30.03.2021 10:41 Ответить
Как это очень часто, если недостаточно часто. Надо чаще.
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30.03.2021 10:50 Ответить
ай да руслик, ай да знаток... или баран барана видит издалека...
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30.03.2021 10:51 Ответить
це така стратегія від зехОми - дочекатися пока вся русня здохне від передозування!

шЫкарний план... герой Достоевського
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30.03.2021 10:51 Ответить
Они же не могут позволить себе качественный кокс как Зе.
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30.03.2021 11:00 Ответить
значит надо забросать их с беспилотников алкоглем и наркотиками
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30.03.2021 11:11 Ответить
даёш боярку и стекломой жителям даунбаса !
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30.03.2021 11:28 Ответить
Потрібно домовитися по цьому питанню з "Червоним Хрестом" і запустити цю "гуманітарку" автоколонами як "гумконвої" рашки
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30.03.2021 11:37 Ответить
це воно з'ясувало ситуацію під Шумами? боюсь навіть запитувати, що воно там робило три дні...
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30.03.2021 11:22 Ответить
А що там виясняти. Як казав персонаж фільму "Біле сонце пустелі" Саїд - "стріляли".
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30.03.2021 11:40 Ответить
Ну вот и все. Згинуть наши вороженьки як роса на сонци. Осталось подождать ещё лет 7 и Донбасс наш.
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30.03.2021 11:31 Ответить
Так пусть Ермак наладит туда поставки! Для Говнокамандующего ж наладил!!!
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30.03.2021 11:32 Ответить
...Один гад съедает другую гадину - обоим туда и дорога!
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30.03.2021 11:43 Ответить
вот это новость!
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30.03.2021 12:01 Ответить
Краще б від передозування свинцю.Але й так нормально,навіть дешевше для нас.А що до пияцтва і наркоманії там,то це правда,глушать там страшно.А що їм залишаєтся робити?Особливо тим дебілам які не місцеві,з Краматорська мусори,і з інших регіонів?Виїхати страшно,все вже зрозуміли що їх розвели,роботи нема,житла часто теж,от і заливають за комір,і ширяются відчайдушно!
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30.03.2021 13:08 Ответить
Это да, а старость их убьет наверняка.
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30.03.2021 13:25 Ответить
недостаточно часто. им явно нужно помогать.
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30.03.2021 13:59 Ответить
Это не "люди", это террористы-преступники и только так их надо называть, чтобы у них морды крывылыся.
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30.03.2021 17:01 Ответить
часто, но недостаточно часто.
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31.03.2021 02:46 Ответить
 
 