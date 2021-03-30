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"Там люди тоже хотят жить", - Хомчак оценил вероятность нападения РФ с белорусского направления. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак не считает вероятным наступление России с белорусского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Они говорят о том, что там якобы просто учения. А мы, если что, готовы к тому, что с белорусской границы в нашу сторону может идти наступление?" – спросила Бацман о скоплении белорусско-российских войск на границе Украины с Беларусью.

"Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?" – ответил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в российской армии сегодня тоже не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. "Там люди тоже хотят жить", – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что не хочет рассказывать все, что сегодня готовится в Вооруженных силах, потому что врагу сейчас "не надо тратить деньги на разведку" – достаточно мониторить и анализировать интернет. Но, по словам генерал-полковника, специалисты Генштаба ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Думаю, что тот в Украине, кто сейчас войну войной не называет - он не украинец", - Хомчак

Напомним, в феврале этого года эстонская разведка предупредила о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь. В отчете спецслужбы говорилось, что Беларусь в результате политического кризиса 2020 года стала "военным округом России", и правительство Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

В сентябре прошлого года прошли тактические учения "Славянское братство 2020", в которых участвовали российские и белорусские военные. Всего было задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Следующие крупные российско-белорусские военные учения "Запад" должны пройти в этом году.

Беларусь (7900) россия (95671) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+19
"Там люди тоже хотят жить", - Хомчак оценил вероятность нападения РФ с белорусского направления

Интересная аргументация. Вроде тамошних людей кто-то когда-то спрашивал..
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30.03.2021 10:45
+16
А зря...бульбаши уже давно продались кацапстану
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30.03.2021 10:41
+14
Про "содєржаніє тєрріторій" цей агресор дбає менше за все інше.
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30.03.2021 10:43
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Да иди нах,придурок.
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02.04.2021 09:38 Ответить
Эта падла уже оценила вероятность под Иловайском.Сколько матерей слёзы льют?
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30.03.2021 15:24 Ответить
По Иловайску спросите у семенченко с коломойским.
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31.03.2021 09:29 Ответить
Создавайте условия, чтобы вас боялись. Модернизируйте и комплектуйте армию техникой и боеприпасами. Иначе задавят числом. Не забывайте, что там орда орков и безмозглое стадо жадное до наживы.
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30.03.2021 15:35 Ответить
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