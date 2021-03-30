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У участника акции под ОП Влада Сорда нет госнаград: полиция составила админпротокол. ВИДЕО

На участника событий под Офисом Президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

В полиции отметили, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий возле Офиса Президента Украины, который совершал хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса Президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался.

В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный под ОП активист Сорд ответил на "набрасываемые ватой" обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций

В полиции не называют имя активиста, но скорее всего речь идет о Владистлаве Стафийчуке. На предоставленной ведомством записи узнаваем его голос и внешность.

Напомним, как сообщал "Укринформ", во время трансляции телевизионной программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Стафийчук Владислав (Влад Сорд. - Ред.) заявил о том, что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В свою очередь "слуга народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов заявил, что подозреваемый в беспорядках на Банковой Стафийчук государственными наградами не награждался. С целью проверки этой информации он обратился в компетентные органы и получил ответ, что указанное лицо вообще государственными наградами не награждалось.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

орден (189) Нацполиция (16498) Офис Президента (1799) Сорд (8)


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Топ комментарии
+22
А навіщо ви зєлєнського вибрали, ви своїм дєбільним вибором дискредитували Україну!
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30.03.2021 12:28
+17
Адекватный человек верит фактам.
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30.03.2021 12:25
+12
не путай афериста с нормальными бойцами батальона Донбасс
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30.03.2021 12:23
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Что значит "ви схотіли !?
Это мы хотели, что бы он брехал за орден и своем участи та, где он не участвовал ?
Это мы тянули его за язык ?
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30.03.2021 21:27 Ответить
Люди, які не нагороджені нагородами - однозначно на мають права їх носити і чинять підло, надіваючи фейкові нагороди. Але пан на відосі не визнав того, що це він сам себе нагородив, а навпаки, каже що його нагородили в шпиталі (принаймні щось таке писали в коментарях) і він сам не проти розібратися. Я стикався в житті з цілою купою проблем з документами, так що без пояснень самого цього пана і вирока суду, де буде доведено його провину в носінні лівих нагород - змонтованому відосу від поліцаїв, які сфабрикували справу Ріфа, Кузьменко і Дугарь - не матиму віри ні на грам. І вам не раджу.
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30.03.2021 21:34 Ответить
Что касается Ріфа -я на 100% уверен, что он причастен к делу Шеремета !
Не нужно в кучу сваливать !
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30.03.2021 23:20 Ответить
і на чому базується ця твоя впевненість?
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31.03.2021 00:06 Ответить
На его слабой защите, судя по СМИ !
Будь у него реальные алиби, защита бы не сводилась бы на "он хороший парень"!
Это интересно только ура-обывателям, а следствие эти мне проймёшь... - поэтому он находится до сих пор в СИЗО.
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31.03.2021 01:35 Ответить
В этой статье не обсуждается его история с дверьми, здесь о его лжи про АТО и награды !
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30.03.2021 21:27 Ответить
ОН не предоставит ничего подтверждение ордена и своего "участия" в иловайскоих событиях - иначе уже б предоставил !
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30.03.2021 21:29 Ответить
Ты сам воеал или был таким же балоболом как он !? Ты знаешь процедуры награждения ?! Она бюрократическая по п.ца ! И если он был бы реально награждён - было бы КУЧА подтверждающих документов, в том числе и у него на руках !
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30.03.2021 21:30 Ответить
>>Ты сам воеал или был таким же балоболом как он !?
Слиш, 11-рубльовий, менше пафосу, ти так само воював, як і він, язиком в інтернеті.
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31.03.2021 00:08 Ответить
Ты стрелки не переводи, я тебе вопросы задал - ответь на них !
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31.03.2021 01:32 Ответить
для подтверждения нужны свидетели или документы,
мусора мрази ублюдочные
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31.03.2021 08:34 Ответить
сейчас не о мусорах... А конкретно о херое..., у которого в подтверждение нет ничего !
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31.03.2021 10:02 Ответить
На майдане после очередного штурма баррикад беркутами в палатку для обогрева зашел парень с перебинтованной головой и следами крови. Дежурный немедленно позвал медика для оказания помощи. Стали делать перевязку, а голова то оказалась целой. Вот и такие "герои" на Майдане себе славу искали, как этот "орденоносец ".
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31.03.2021 10:17 Ответить
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