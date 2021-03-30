У участника акции под ОП Влада Сорда нет госнаград: полиция составила админпротокол. ВИДЕО

На участника событий под Офисом Президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

В полиции отметили, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий возле Офиса Президента Украины, который совершал хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса Президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался.

В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.

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В полиции не называют имя активиста, но скорее всего речь идет о Владистлаве Стафийчуке. На предоставленной ведомством записи узнаваем его голос и внешность.

Напомним, как сообщал "Укринформ", во время трансляции телевизионной программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Стафийчук Владислав (Влад Сорд. - Ред.) заявил о том, что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В свою очередь "слуга народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов заявил, что подозреваемый в беспорядках на Банковой Стафийчук государственными наградами не награждался. С целью проверки этой информации он обратился в компетентные органы и получил ответ, что указанное лицо вообще государственными наградами не награждалось.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.