У участника акции под ОП Влада Сорда нет госнаград: полиция составила админпротокол. ВИДЕО
На участника событий под Офисом Президента Украины составлен административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.
В полиции отметили, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий возле Офиса Президента Украины, который совершал хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса Президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался.
В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.
В полиции не называют имя активиста, но скорее всего речь идет о Владистлаве Стафийчуке. На предоставленной ведомством записи узнаваем его голос и внешность.
Напомним, как сообщал "Укринформ", во время трансляции телевизионной программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Стафийчук Владислав (Влад Сорд. - Ред.) заявил о том, что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В свою очередь "слуга народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов заявил, что подозреваемый в беспорядках на Банковой Стафийчук государственными наградами не награждался. С целью проверки этой информации он обратился в компетентные органы и получил ответ, что указанное лицо вообще государственными наградами не награждалось.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
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Это мы хотели, что бы он брехал за орден и своем участи та, где он не участвовал ?
Это мы тянули его за язык ?
Не нужно в кучу сваливать !
Будь у него реальные алиби, защита бы не сводилась бы на "он хороший парень"!
Это интересно только ура-обывателям, а следствие эти мне проймёшь... - поэтому он находится до сих пор в СИЗО.
Слиш, 11-рубльовий, менше пафосу, ти так само воював, як і він, язиком в інтернеті.
мусора мрази ублюдочные