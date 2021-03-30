"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину. ВИДЕО

Город попал в "красную" зону, поэтому любые массовые мероприятия запрещены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении к горожанам заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

"В этом году Юморина второй раз на карантине", - сообщила она.

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Она отметила, что власть заранее знала о том, что в городе не будет массового шествия и уличных концертов. Но при этом планировала организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия. В частности, 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.

"Однако и это сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.