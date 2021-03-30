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"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину. ВИДЕО

Город попал в "красную" зону, поэтому любые массовые мероприятия запрещены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении к горожанам заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

"В этом году Юморина второй раз на карантине", - сообщила она.

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Она отметила, что власть заранее знала о том, что в городе не будет массового шествия и уличных концертов. Но при этом планировала организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия. В частности, 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное.

"Однако и это сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной" зоне. Поэтому делайте себе настроение сами...", - сказала чиновница.

По ее словам, сейчас в мэрию со всего мира присылают поздравления с Юмориной, которые будут обнародованы 1 апреля на странице Департамента культуры и туризма в Facebook и на сайте города.

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карантин (16729) Одесса (7901) юмор (2007) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Вам 95-го Квартала мало в Верховной раде?
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30.03.2021 13:15
+6
Як сказав найвеличніший зeлyпа нещодавно: 5 років у країні був Гетьманат а зараз - ******!
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30.03.2021 13:19
+5
у нас второй год шо не день то юморына
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30.03.2021 13:17
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Вам 95-го Квартала мало в Верховной раде?
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30.03.2021 13:15 Ответить
и найвеличнішої зeлyпи на Банковій
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30.03.2021 13:17 Ответить
Досить вже нам- насміялися з Голобородьком до ригачки !
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30.03.2021 15:49 Ответить
Горе-то какое нестерпимое!
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30.03.2021 13:16 Ответить
у нас второй год шо не день то юморына
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30.03.2021 13:17 Ответить
Як сказав найвеличніший зeлyпа нещодавно: 5 років у країні був Гетьманат а зараз - ******!
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30.03.2021 13:19 Ответить
З мови зняли. Тут скоро буде два роки суцільної гуморини
(щоправда, якась вона в основному нізуя не смішна) 🤢🤮🤡
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30.03.2021 13:20 Ответить
. Щоб було смішно, тре' скористатися армійським досвідом: після "пласкої хохми" сказати таке: смітися після слова лопата!
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30.03.2021 16:13 Ответить
95 квартал гастролює по всій країні.
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30.03.2021 13:20 Ответить
Вся Україна ,це цілковитий 95-ий квартал !!!))))
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30.03.2021 13:23 Ответить
День города в Одессе 2020
"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину - Цензор.НЕТ 6314
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30.03.2021 13:17 Ответить
"Какая боль,какая боль...." ,це жах ,клоунаду відмінили !!!)))
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30.03.2021 13:18 Ответить
Циркрва вистава в Україні триває вже два роки ,щоденно та цілодобова !!!)))
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30.03.2021 13:19 Ответить
Жалко,не увидим по ящику ни Олега Школьника ни Олега Филимонова
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30.03.2021 13:21 Ответить
Яка журбинка... плак-плак...
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30.03.2021 13:24 Ответить
От коли Зюзяндрій та слуги отримають копняка під гузно - оце справді буде "скасували гуморину"...
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30.03.2021 13:23 Ответить
Хто та що відмінив??? Лялькова вистава кремлівського балагана триває,зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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30.03.2021 13:26 Ответить
"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину - Цензор.НЕТ 8445
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30.03.2021 13:27 Ответить
Ян Левинзон партнер Одесских джентльменов уехал в Израиль,там выходили его юмористические приколы с Наташей Манор на одном из израильских каналов,говорят были очень популярны.Сейчас другие времена,все балдеют от гнусявого голоса гаранта Украины...
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30.03.2021 13:30 Ответить
Пойду посмотрю Маски-Шоу в партизанском отряде,хоть поржу...
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30.03.2021 13:41 Ответить
Что, не наржались, суки?!
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30.03.2021 13:49 Ответить
Ольга ********* вас заставила ржать с 73 %
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30.03.2021 13:53 Ответить
 
 