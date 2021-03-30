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Проект "Без цензуры": Новый сепар в Раде. Кто такой Аксенов? Полный разбор. ВИДЕО

Как Золушка может стать принцессой, а откровенный сепар - депутатом Верховной Рады? Это так на практике выглядят санкции и борьба с "русским миром" от ОПУ?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, кто такой Андрей Аксенов из Доброполья, как он попал в Верховную Раду, что обещал и чем он и ему подобные угрожают нам всем. Детальный портрет новоиспеченного нардепа помогли составить наши зрители с проукраинского Донбасса.

Вдруг вы пропустили начало этой феерической истории, то дело было так. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии "Порядок". Его уже публично поддержал известный адепт "русского мира" Вадим Новинский.

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней Аксенов набрал 65,46% голосов.

Аксенов обещает "порядок" и "требовать мир" у власти. Какого порядка хочет новоиспеченный нардеп? Почему этот организатор "референдума" 2014 вообще на свободе? Чего хочет Донбасс сейчас? Спойлер - очень много денег для обогащения бывших "регионалов".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Читайте: Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК

Автор: 

Новинский Вадим (438) досрочные выборы (127) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+24
Аксенов - первая ласточка сдачи Украины бандой Ермака и Лоха, которые специально слили под него выборы. Теперь депутат (представитель народа) будет требовать признать Крым - Россией и федерализации. А как известно, депутат ни за что не отвечает. Поздравлю 73% умственно-недоразвитых.
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30.03.2021 17:06
+9
При владі не тільки лохі і бездарі,не тільки брехуни і шахраї--при владі відкриті вороги ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Іде повна зачистка патріотів,їх оббріхування, іде засиллє в усі структури ворогів,які розвалюють все і знищують все.
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30.03.2021 17:19
+8
Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір - Цензор.НЕТ 6242
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30.03.2021 21:15
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Предлагаю 50-й округ Донецкой области выжечь напалмом - такие не должны жить в Украине
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30.03.2021 17:04 Ответить
Сжечь? Напалмом? Иди двери в офисе Президента размалюй.
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31.03.2021 09:15 Ответить
Аксенов - первая ласточка сдачи Украины бандой Ермака и Лоха, которые специально слили под него выборы. Теперь депутат (представитель народа) будет требовать признать Крым - Россией и федерализации. А как известно, депутат ни за что не отвечает. Поздравлю 73% умственно-недоразвитых.
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30.03.2021 17:06 Ответить
пока не отвечает,а там - как карта ляжет..
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30.03.2021 17:17 Ответить
Та ну нах...

Во времена чивокуня стадо этих сепаров в ВР Украины было в 5 раз больше.
Удивляет другое: как при обилии украинских воинских частей в Доброполье этой крысе удалось физически выжить да еще и избраться мэром?!
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30.03.2021 18:50 Ответить
такие как вы наголосовали вот и выжил
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30.03.2021 21:50 Ответить
Пояснюю. Вижив виключно внаслідок не введення згідно КУ військового стану "сивоногим гетьманом" влітку 2014 року.
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30.03.2021 22:34 Ответить
Да с ним все понятно (свинарчуки, бизнес на кров и и все такое)
Ну ведь бубочка ж не такой?! Не! Он разве не возмущался почем у Порошенко те и те не сидят?! Напомнить на каких лозунгах пришел к власти м что на стадионах выкрикивал?

Был Порошенко у власти - были к нему вопросы, сейчас у власти Зеленский - значит все вопросы теперь к нему, а не тому кто был! И пинать нужно именно того кто сейчас, что бы шевелился сейчас, а не 5 лет спустя когда у власти будет другой! Иначе с этого дерьма не вылезем НИКОГДА!!!
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31.03.2021 13:13 Ответить
Очередная Крыса Путлера с РАБссиянским паспортом...
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30.03.2021 17:12 Ответить
Вчера Тарас Березовец в своем блоге на Ютьюбе подробно рассказал историю этого хабаровского Хмыря
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30.03.2021 17:14 Ответить
не дивно, що слово "дамбас" співзвучно з англійським dumbass - "тупіца"!
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30.03.2021 17:18 Ответить
При владі не тільки лохі і бездарі,не тільки брехуни і шахраї--при владі відкриті вороги ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Іде повна зачистка патріотів,їх оббріхування, іде засиллє в усі структури ворогів,які розвалюють все і знищують все.
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30.03.2021 17:19 Ответить
Раздавал гречку по всему 50 округу,а быдло повелось...у миллиардера Новинского бабла больше чем говна на РАБссии
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30.03.2021 17:21 Ответить
Витя Индюкович 29 мая 2012 года подарил гражданство Украины Вадиму Новинскому,с тех пор этот негодяй уже стал дьяконом РПЦ в 2020 году, опупетьскоро ПОЦтриарха РАБссии присвоят єтому Гєбєшнику...
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30.03.2021 17:29 Ответить
Первые шаги в Украине Новинский сделал с подачи легкой руки Леонида Даниловича,который запустил его на завод "Криворожсталь" в 1998 году. Зеля с Кривого Рога...,совпадение?Не думаю...
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30.03.2021 17:42 Ответить
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https://www.facebook.com/anton.kolumbet?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Колумбет

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 1 ч ·

Нарешті здійснив наругу над власним психічним здоров'ям та подивився випуск Право на владу, присвячений протестам на Банковій.

Найбільший шок у мене викликала типово ольгінська метода з зміщення акцентів з, власне, протестів, на дискредитацію https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R Влад Сорд
. Це якісь невимовні вершини популярності - члени уряду, керівники Нацполу, топові журналісти та представники ОПУ півгодини в прайм-тайм на топовому каналі, в топовому ефірі обговорюють його лічность та темні дєлішкі.

І орден несправжній, і в СЗЧ він був, і де він там взагалі воював, і взагалі "вапросов к нєму много". Оце от дебільне "вапроси к нєму" - це абсолютний кугутизм, який використовується ЗАВЖДИ, коли треба з якогось фактору перевести дискусію на особу.

Моя особиста позиція дуже проста - за свої вчинки треба відповідати. Але ж нікого не цікавить відповідальність як така - треба максимально замазати людину фактичним або вигаданим брудом, аби замість того як десятки тисяч людей РОКАМИ намагаються вибороти своє право не бути посадженими в тюрму через політичні мотиви обговорювати саме цей бруд.

От сьогодні бачу, що йому ще один адмінпротокол вручили, за цей злосчастний орден. Вручення адмінпротоколу знімає ціла пресс-служба, викладає на офіційній сторінці. Це жесть. Сєпарам з статусом Героя України, суддям та прокурорам, які служать окупаційній владі, генералам армії та флоту які зрадили присязі такої уваги нема.

Думаю, треба знову скликати Верховну Раду на позачергове засідання, видати постанову яка це засуджує. Ще нехай Кабмін знову висловиться, і якось підозріло мовчить РНБО. Цікаво, чи дійде до скликання Україною Радбезу ООН.

Які ж ще огидні речі ми дізнаємось про цього most wanted person? Чи зраджує він дружині? Чи їсть брокколі? Сидить в кущах коли грає за тяж в WOT? Наступив на ногу комусь в маршрутці? Є членом масонської ложі та ультралівого об'єднання арахічних феміністок?

Окремо приємно було побачити в ефірі колишнього доброго знайомого, який подався працювати прямісінько на Єрмака і тепер виконує корисну функцію його пєтрушкі по ветеранам. Помніцца, коли ми востаннє бачились, шановний розповідав мені що це заради законодавчої ініціативи та просування інтересів ветеранської спільноти, а я йому доводив що в діючій конфігурації ОПУ єдине, що її цікавить - це виступання буфером між дебільними ініціативами влади і відповідною реакцією суспільства. Шо там, братан, як справи з законодавчими ініціативами? Отож. По ефірам бігай, відмазуй керівництво - ось твоя доля.

Маніпуляція, підміна понять, брехня, брехня, брехня, бруд, бруд, бруд. Фу.
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30.03.2021 17:42 Ответить
А в Днепре сколько сепаров!!!! Их куча!!!!!
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30.03.2021 18:10 Ответить
нелох выполняет желание зрадогнид про "моторылу в раде".
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30.03.2021 18:15 Ответить
Якби Чикатило Андрій Романович був живий, то він на 100% став би народним депутатом.
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30.03.2021 18:29 Ответить
Йому,б,за грати!!!,а воно в Раді
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30.03.2021 18:45 Ответить
Все, что надо знать об этой власти.
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30.03.2021 19:00 Ответить
Бодя а что же твое видео про Аксенова, не вышло до выборов?
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30.03.2021 20:33 Ответить
ну і хто верещить за проведення виборів в лугандоні?
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30.03.2021 20:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір - Цензор.НЕТ 6242
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30.03.2021 21:15 Ответить
Маразм какой то. Почему он не в тюрьме сидит, а в кресле депутата?! Доказательств госизмены пруд пруди. СБУ, ЦИК пропускают врага к управлению государством.
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30.03.2021 22:01 Ответить
а тепер уявіть оту "реентеграцію" дамбаса..
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30.03.2021 23:42 Ответить
Почему вообще депутатами Верховной рады Украины могут быть ,так называемые, сепары??? Украинцы,что у вас творится?
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31.03.2021 07:17 Ответить
у украинцев остался один выход - выдвинуть лозунг "власть в Украине - украинцам", взять под этим лозунгом власть и больше никому ее не отдавать... при этом бить по хлебалу каждого первого, кто будет вякать против...
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31.03.2021 08:53 Ответить
Навіть якщо рашка гуркне к ****** , а х@йла придушать свої, Бамбас ще років підєсят буде голосувать "за Путіна". Умом , как гаваріцца, нє панять. А депутат випікся годний, власті в масть.
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31.03.2021 10:28 Ответить
Ще один святий!:- "СЛУГА НАРОДНИЙ"!!! - ГАНЬБА!!!
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31.03.2021 12:17 Ответить
 
 