Проект "Без цензуры": Новый сепар в Раде. Кто такой Аксенов? Полный разбор. ВИДЕО
Как Золушка может стать принцессой, а откровенный сепар - депутатом Верховной Рады? Это так на практике выглядят санкции и борьба с "русским миром" от ОПУ?
В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, кто такой Андрей Аксенов из Доброполья, как он попал в Верховную Раду, что обещал и чем он и ему подобные угрожают нам всем. Детальный портрет новоиспеченного нардепа помогли составить наши зрители с проукраинского Донбасса.
Вдруг вы пропустили начало этой феерической истории, то дело было так. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии "Порядок". Его уже публично поддержал известный адепт "русского мира" Вадим Новинский.
Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней Аксенов набрал 65,46% голосов.
Аксенов обещает "порядок" и "требовать мир" у власти. Какого порядка хочет новоиспеченный нардеп? Почему этот организатор "референдума" 2014 вообще на свободе? Чего хочет Донбасс сейчас? Спойлер - очень много денег для обогащения бывших "регионалов".
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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Во времена чивокуня стадо этих сепаров в ВР Украины было в 5 раз больше.
Удивляет другое: как при обилии украинских воинских частей в Доброполье этой крысе удалось физически выжить да еще и избраться мэром?!
Ну ведь бубочка ж не такой?! Не! Он разве не возмущался почем у Порошенко те и те не сидят?! Напомнить на каких лозунгах пришел к власти м что на стадионах выкрикивал?
Был Порошенко у власти - были к нему вопросы, сейчас у власти Зеленский - значит все вопросы теперь к нему, а не тому кто был! И пинать нужно именно того кто сейчас, что бы шевелился сейчас, а не 5 лет спустя когда у власти будет другой! Иначе с этого дерьма не вылезем НИКОГДА!!!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1308897116149257?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·
https://www.facebook.com/anton.kolumbet?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Колумбет
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 1 ч ·
Нарешті здійснив наругу над власним психічним здоров'ям та подивився випуск Право на владу, присвячений протестам на Банковій.
Найбільший шок у мене викликала типово ольгінська метода з зміщення акцентів з, власне, протестів, на дискредитацію https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R Влад Сорд
. Це якісь невимовні вершини популярності - члени уряду, керівники Нацполу, топові журналісти та представники ОПУ півгодини в прайм-тайм на топовому каналі, в топовому ефірі обговорюють його лічность та темні дєлішкі.
І орден несправжній, і в СЗЧ він був, і де він там взагалі воював, і взагалі "вапросов к нєму много". Оце от дебільне "вапроси к нєму" - це абсолютний кугутизм, який використовується ЗАВЖДИ, коли треба з якогось фактору перевести дискусію на особу.
Моя особиста позиція дуже проста - за свої вчинки треба відповідати. Але ж нікого не цікавить відповідальність як така - треба максимально замазати людину фактичним або вигаданим брудом, аби замість того як десятки тисяч людей РОКАМИ намагаються вибороти своє право не бути посадженими в тюрму через політичні мотиви обговорювати саме цей бруд.
От сьогодні бачу, що йому ще один адмінпротокол вручили, за цей злосчастний орден. Вручення адмінпротоколу знімає ціла пресс-служба, викладає на офіційній сторінці. Це жесть. Сєпарам з статусом Героя України, суддям та прокурорам, які служать окупаційній владі, генералам армії та флоту які зрадили присязі такої уваги нема.
Думаю, треба знову скликати Верховну Раду на позачергове засідання, видати постанову яка це засуджує. Ще нехай Кабмін знову висловиться, і якось підозріло мовчить РНБО. Цікаво, чи дійде до скликання Україною Радбезу ООН.
Які ж ще огидні речі ми дізнаємось про цього most wanted person? Чи зраджує він дружині? Чи їсть брокколі? Сидить в кущах коли грає за тяж в WOT? Наступив на ногу комусь в маршрутці? Є членом масонської ложі та ультралівого об'єднання арахічних феміністок?
Окремо приємно було побачити в ефірі колишнього доброго знайомого, який подався працювати прямісінько на Єрмака і тепер виконує корисну функцію його пєтрушкі по ветеранам. Помніцца, коли ми востаннє бачились, шановний розповідав мені що це заради законодавчої ініціативи та просування інтересів ветеранської спільноти, а я йому доводив що в діючій конфігурації ОПУ єдине, що її цікавить - це виступання буфером між дебільними ініціативами влади і відповідною реакцією суспільства. Шо там, братан, як справи з законодавчими ініціативами? Отож. По ефірам бігай, відмазуй керівництво - ось твоя доля.
Маніпуляція, підміна понять, брехня, брехня, брехня, бруд, бруд, бруд. Фу.