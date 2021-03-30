Проект "Без цензуры": Новый сепар в Раде. Кто такой Аксенов? Полный разбор. ВИДЕО

Как Золушка может стать принцессой, а откровенный сепар - депутатом Верховной Рады? Это так на практике выглядят санкции и борьба с "русским миром" от ОПУ?

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает, кто такой Андрей Аксенов из Доброполья, как он попал в Верховную Раду, что обещал и чем он и ему подобные угрожают нам всем. Детальный портрет новоиспеченного нардепа помогли составить наши зрители с проукраинского Донбасса.

Вдруг вы пропустили начало этой феерической истории, то дело было так. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии "Порядок". Его уже публично поддержал известный адепт "русского мира" Вадим Новинский.

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней Аксенов набрал 65,46% голосов.

Аксенов обещает "порядок" и "требовать мир" у власти. Какого порядка хочет новоиспеченный нардеп? Почему этот организатор "референдума" 2014 вообще на свободе? Чего хочет Донбасс сейчас? Спойлер - очень много денег для обогащения бывших "регионалов".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Читайте: Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК