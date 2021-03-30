С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 марта, в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко.
Об этом говорится в материале Суспільного, сообщает Цензор.НЕТ.
Сергей Валериевич Гайченко родился 9 сентября 1993 года в Михайловке Синельниковского района Днепропетровской области. В 2015 году проходил военную службу в Отдельном президентском полку Украины, работал электромонтером в локомотивном депо "Укрзализныци". 20 сентября 2019 года подписал с ВСУ контракт и выполнял боевые задачи в зоне проведения Операций объединенных сил. Служил старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.
У него остались родители и брат.
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Співчуття родині Сергія, його близьким та друзям.
Спочивай з миром, синку....