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Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров. ВИДЕО

Попытки взломать приложение "Дія" не увенчались успехом, это один из самых безопасных IT-продуктов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы предусмотрели все. "Дія" сегодня - один из самых безопасных IT-продуктов в Украине, которые вообще существуют. Она не сохраняет приложение, не сохраняет персональные данные. То есть "Дія" показывает уже то, что есть в базах данных, реестрах граждан", - рассказал министр.

По его словам, уже даже запускали конкурс, кто сломает "Дію", или обнаружит какие-то проблемы.

"Хакеры со всего мира пытались что-то найти и не нашли. Поэтому "Дія" защищена. Мы видим, как ломают Facebook, Google, и мы 80% времени тратим на безопасность "Дії", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На портале "Дія" можно получить более 50 государственных услуг, - Федоров

Автор: 

кибербезопасность (675) Федоров Михаил (506) диджитализация (221) Дія (426)


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Топ комментарии
+41
Думаю, що "хакєри всєго міра" просто не здогадуються про існування цього "найкращого в Україні" продукту.))
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31.03.2021 11:37
+37
Это один из сайтов Дии две недели назад. После шума только поменяли админа. Размещение до сих пор в Раше. А оно сказки лохам вещает.

Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров - Цензор.НЕТ 1526
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31.03.2021 11:40
+32
Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров - Цензор.НЕТ 6592
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31.03.2021 11:41
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прямо со всего мира? ну надо же
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31.03.2021 11:34 Ответить
Думаю, що "хакєри всєго міра" просто не здогадуються про існування цього "найкращого в Україні" продукту.))
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31.03.2021 11:37 Ответить
представляю, как где то в японии сидит хакер, и в поте лица пытается поломать "дию", что б своровать 80 долларов пенсии какого то украинца)))
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31.03.2021 11:42 Ответить
навіщо йому 80 долларів. Відкриє рахунок і виведе кридитні кошти. І аля улу...
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31.03.2021 12:01 Ответить
шо то от цапского в вашем посте - приметив ваш - аналогия - а зачем альпинисты штурмуют Эверест? )) - фирштейн?))
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31.03.2021 12:06 Ответить
Если хакеры что то ломают, то как правило с целью изучения уязвимостей конкретного ПО, с целью же, использования в будущем (протаптывание тропы). Типа я ломаю сервак, потом смогу сломать аналогичный но например уже под заказ.....Ломать же "Дію" можно исключительно с целью получения данных (для продажи) и исключительно в Украине, так что хакеры всего мира на ту "Дію" болт ложили!!!
Скорее всего наши же хакеры и ломали, но через прокси, по известным причинам
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31.03.2021 12:25 Ответить
странно а чего дание с Дии по всему интернету ходят
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31.03.2021 11:43 Ответить
потому что сервера в маскве стоят и каждый ФСБшник имеет доступ к телефонам доверчивых украинцев, я даже эту дию и в глаза не видел и даже мысли нет.
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31.03.2021 12:17 Ответить
Неуловимый Джо потому и был неуловимым, что нах никому не нужен!
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31.03.2021 11:43 Ответить
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31.03.2021 11:44 Ответить
Зачем взламывать то, что можно купить? Я ничего не утверждаю, но например инфа из банков с фио и телефонами как-то мошенники получают, а здесь не так?
Кроме того, что все документы в базах данных, которые принадлежат не государству, а коммерческой фирме.

Там многие пишут, что данными бумажного паспорта тоже можно пользоваться, но масштаб рисков все же не тот, за бумагой больше контроле, когда индефикационный и паспорт в разных местах, все сложнее.

Не говоря, что в будущем это тотальный контроль.....
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31.03.2021 12:24 Ответить
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31.03.2021 11:34 Ответить
Ах Моська, знать она сильна.....Ги...
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31.03.2021 12:21 Ответить
это вы хакеров криворуких наняли.
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31.03.2021 11:34 Ответить
Навіщо зламувати бази і реєстри, якщо їх можна банально купити?
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31.03.2021 11:35 Ответить
Або Пєрдак з Мертвечуком може просто передати в кацапстан.
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31.03.2021 11:38 Ответить
угу. а в 2020 году в мае утечка в телеграмм откуда произошла?
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31.03.2021 11:36 Ответить
Очередь на вакцинацию две недели назад.
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31.03.2021 11:40 Ответить
- это неуловымый Джо.
- Потому что никто не может его поймать?

- Потому, что нахрен, кому нужен.
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31.03.2021 11:36 Ответить
Все що створено ЗЄ-сєпарами - шкідливе і небезпечне.
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31.03.2021 11:37 Ответить
На радіоринку ці бази даних с Дії пучком за п'ятірку.
Нащо ломати те що можно купити на будь якому радіоринку?
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31.03.2021 11:38 Ответить
фьодоров - наївний дурачьок
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31.03.2021 11:39 Ответить
наї.ливий презерватив...
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31.03.2021 11:50 Ответить
Он не наивный. Он вполне понимает почему так врет, и какие задание он реально выполняет.
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31.03.2021 12:37 Ответить
Это один из сайтов Дии две недели назад. После шума только поменяли админа. Размещение до сих пор в Раше. А оно сказки лохам вещает.

Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров - Цензор.НЕТ 1526
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31.03.2021 11:40 Ответить
Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров - Цензор.НЕТ 6592
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31.03.2021 11:41 Ответить
а пам'ятаєте, як почалася війна і коли ефесбеу, нарешті, вийшло з каматоза, вони заборонили добровольцям просто так проїзжати на даунбас і почали витребувати проїздні документи, за якими треба було б звертатися до ефесбеу на имейл адреси - і серед них були адреса зареєстровані на мєйл.ру та яндекс! пам'ятаєте?! я пом'ятаю
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31.03.2021 11:56 Ответить
Я до сих пор у некоторых "уникумов" встречаю подобные адреса. Я помню как давал тырей одной группе дятлов в добробате, которые для общения создали "секретную группу в вконтакте" (!!). Секретную, Карл, и в "вконтакте".
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31.03.2021 12:07 Ответить
так, нарід доволі обдарований
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31.03.2021 12:11 Ответить
Це не сайт дії. Скільки вже про це писали. Вони дозволили працювати під франшизою приватникам, а ті купили в рф рекламний сайт.
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01.04.2021 05:27 Ответить
І нахіба "Дію" комусь ламати, коли самі кацапські зломщики її створили?
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31.03.2021 11:46 Ответить
г*споди, ну не верю шоп так лгали, вот не верю(читает газетку "правда"). ну не может человек настолько крепко лгать
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31.03.2021 11:50 Ответить
Это конечно сайт какой-то региональной организации, для консультаций и к базе данных Дии не имеет никакого отношения. Но о чем это я ...тут зрада зрадная аж сльозы на очи наварачиваются!!!111
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01.04.2021 08:08 Ответить
Базы "Дії" уже в Даркнете продаются, о чем он пишет. Базы слили еще раньше свои, зачем ее ломать? Дія только прокладка между базами.
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31.03.2021 11:40 Ответить
Фейк.
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01.04.2021 05:27 Ответить
Фули,с вашим найвеличайшим лидером современности хакерам всего мира не поздоровится,а если ещё дорожку дунет,то и галактическим-звизда
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31.03.2021 11:40 Ответить
вспоминается анекдот:
рота омона уничтожив посевы конопли на площади два гектара - объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами
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31.03.2021 11:43 Ответить
это у вас на цапии такой юмор? - таки не смешно))
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31.03.2021 12:07 Ответить
Якщо себе не похвалиш, то ніхто не похвалить
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31.03.2021 11:40 Ответить
А нахрена?! 80% затрат лише на безпеку? А віддача тої херні в чому? Яку користь вона дає? Які прибутки приносить?
Ідіоти, дл початку ви б осили щось просте і необхідне, скажімо, громадський транспорт - трафік, розклад, оплата, пільговики... ну, те, що реально потрібне. Але ж то потребує якоїсь клепки і зусиль, а тут ба-бах і паспорт в смартфоні. Дурня, що воно нафік кому потрібне, але ж як звучить, які відосіки про то можна зняти. Придурки зелені...
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31.03.2021 11:41 Ответить
Мало заплатили или пригрозили ответственностью
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31.03.2021 11:43 Ответить
вже давно хакєри цьо "дастіженіє" убогої влади взломали вже місяць інтернет про це пише а два бабуїна кловун і рюкзаков все свої зелені сраки від гордощі роздувають і члєном б'ють себе по клавішам
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31.03.2021 11:43 Ответить
Судя по заявлению у Федорова тоже скоро появится не дешевая куртка!
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31.03.2021 11:43 Ответить
А нафига ее ломать? Пусть работает. Любую информацию патриёты и так продадут. Да и актуальность её будет не нарушена. Потешайтесь...
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31.03.2021 11:46 Ответить
Есть подозрение, что украинские граждане, в данном случае, опасаются не "хакеров со всего мира", а своего же государства, которое, не исключено, сможет их вертеть на чём угодно, посредством этого приложения.
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31.03.2021 11:47 Ответить
Зебіли! Ві хдє?

Дуже хочеться дізнатись вашу думку про «дію» та пашпорт у смартфоні.
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31.03.2021 11:51 Ответить
Эй, хакер, на миллион, взломай.
- шо?
- Дию.
- миллион чего?
- гривен
- шо?
- 40к. баксов
-
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31.03.2021 11:52 Ответить
Теперь российские войска будут иметь украинские электронные паспорта и беспрепятственно передвигаться по Украине. Зе! выполнил задание из Масквы.
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31.03.2021 11:52 Ответить
Просто якщо нічого не розумієш в тому, про що говориш - то воно мовби й не брехня. А як запитають, чого брешеш - так я не знав, зате в мене куртка за 600 тисяч.
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31.03.2021 11:53 Ответить
А https://www.5.ua/suspilstvo/saity-diiabiznes-kharkova-i-mykolaieva-zareiestrovani-ta-fizychno-roztashovani-v-rosii-238314.html размещать сервера "Дія" на территории россии это как?!
Там и взламывать ничего не нужно!
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31.03.2021 11:54 Ответить
А размещать мозги в жопе, это нормально, тёска? Этот бред уже 1000 раз опровергли. Да и придурок, разберись в чем разница между серверами и регистратором доменного имени
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01.04.2021 08:14 Ответить
Ну молодці!!!
А з іншої сонячної системи ще не пробували ломанути?
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31.03.2021 11:55 Ответить
Я так полагаю, что на хакеров со всего мира, проводили тендер?
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31.03.2021 12:03 Ответить
У кого в голове нет смальца - тот поверит зелёным чертям.
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31.03.2021 12:04 Ответить
а що якщо всі, АБСОЛЮТНО всі українські державні бази даних вже давним-давно вкрадені, продані і злиті в мережу?!
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31.03.2021 12:04 Ответить
Да шо вы гаварите) Попробуйте с мобильного приложентя создать документы на новорожденного. Если не айтишник- не разберетесь без матов. Синхронизация мобильной версии с ПК херовая, приложение не оптимизировано под разные размеры мобильных экранов. Я дошел с регистрацией новорожденного до последнего шага но кнопку Готово внизу обрезал экран- я повернул мобилу в Landscape режим и только тогда увидел кнопку. Думаете нажал? - нет, кнопка была не активна))
Дія это цифровой ад и кровоточащие глаза.
Я список багов элементарных даже скидывал в фб чатик ДіЇ. Но на все они отвечали что це Ок бо апликуха ще сыра.
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31.03.2021 12:13 Ответить
Могло бы высветится: не заполнены все поля, повторите попытку, или я устала
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31.03.2021 12:32 Ответить
було б смішно, якби не було так сумно..... пиз до бол
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31.03.2021 12:19 Ответить
Дия-это как в анекдоте про неуловимого Джо..А наука она хакерам?Тем более,со всего света?
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31.03.2021 12:22 Ответить
Рассмешил... Тот ко взламает, он вам не скажет, а будет тихо пользоваться проуктом своего творения...
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31.03.2021 12:27 Ответить
Это вранье, что Дія одна из самых безопасным в мире систем,причем наглое, уже сообщалось об утечке данных с Дии. Наверное "хакеры со всего мира" объединились и решили задачу десятилетия взломали Дию. Вот поставили ребенка министром и он несет чушь собачью. Вчера про бумажный и электронный паспорт чесал тоже, что мы лучшие в мире. И на Марс мы летим первые и реформы у нас самые лучшие и учителя по 4 тыщи долл поучают.
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31.03.2021 12:29 Ответить
Я когда выпью, еще не то плету
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31.03.2021 12:34 Ответить
Хакеры решили, что взломав получат бонус 5 000 грн.
А данные можно продавать гораздо дороже.
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31.03.2021 13:25 Ответить
То був просто фейковий вкид. Вкинули старі бази номерів телефонів, привату, нової пошти но зібраних в одне ціле.
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01.04.2021 05:28 Ответить
Зачем взламывать то? Чиновники всю базу сольют и без взлома )))
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31.03.2021 12:59 Ответить
Напомним, ранее сообщалось, что Украина стала первым государством в мире, где https://censor.net/ru/news/3256606/ukraina_stala_pervym_gosudarstvom_v_mire_gde_tsifrovoyi_pasport_priravnen_k_obychnomu_fedorov.- толку с украинского цифрового паспорта , если его никто в мире не признает?
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31.03.2021 13:01 Ответить
"Невловимий Джо")
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31.03.2021 13:02 Ответить
Хакери з усього світу намагалися зламати "Дію" і не змогли, ми 80% часу витрачаємо на безпеку, - Федоров - Цензор.НЕТ 8840
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31.03.2021 13:11 Ответить
Если так надежна, почему не объявили бонус за взлом 10 000 000$ ?
Всё равно отдавать бы не пришлось.
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31.03.2021 13:24 Ответить
ну защо нам скільки феєричних ідіотів
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31.03.2021 13:34 Ответить
может он еще расскажет, что они тестировали Дия Вдома, перед тем как ее в ПРОД релизить?
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31.03.2021 13:36 Ответить
А ***** ее ломать?
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31.03.2021 14:26 Ответить
Диверсія проти громадян України на загальнодержавному рівні!
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31.03.2021 14:40 Ответить
Дибіл, ***.. працював у свй час з його батьками: вата ватна..
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31.03.2021 14:44 Ответить
Реально дебил!,,
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31.03.2021 17:24 Ответить
Реально интернет - другой мир, в настоящей жизни все пользуются Дией, так как доки можно дома забыть, а вот смартфон не забудешь. Очень удобно. И только заходишь на цензор или другую помойку и тут в коментах - "ыыыыы, ани всё дыбылы со свей деей" всё не так, всё не то, и каждый второй комментатор сделал бы лучше в 10 раз, но не хочет. А каждый пятый бы легко взломал, но что ему те 40 к баксов за взлом, хотя в другой ветке ноет что денег нет. Мне вот от всей души интересно - это сборище маргиналов или просто проплаченные боты, либо это некий симбиоз?
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01.04.2021 08:12 Ответить
 
 