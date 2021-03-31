Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров. ВИДЕО
Попытки взломать приложение "Дія" не увенчались успехом, это один из самых безопасных IT-продуктов в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
"Мы предусмотрели все. "Дія" сегодня - один из самых безопасных IT-продуктов в Украине, которые вообще существуют. Она не сохраняет приложение, не сохраняет персональные данные. То есть "Дія" показывает уже то, что есть в базах данных, реестрах граждан", - рассказал министр.
По его словам, уже даже запускали конкурс, кто сломает "Дію", или обнаружит какие-то проблемы.
"Хакеры со всего мира пытались что-то найти и не нашли. Поэтому "Дія" защищена. Мы видим, как ломают Facebook, Google, и мы 80% времени тратим на безопасность "Дії", - добавил Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному.
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Скорее всего наши же хакеры и ломали, но через прокси, по известным причинам
Кроме того, что все документы в базах данных, которые принадлежат не государству, а коммерческой фирме.
Там многие пишут, что данными бумажного паспорта тоже можно пользоваться, но масштаб рисков все же не тот, за бумагой больше контроле, когда индефикационный и паспорт в разных местах, все сложнее.
Не говоря, что в будущем это тотальный контроль.....
- Потому что никто не может его поймать?
- Потому, что нахрен, кому нужен.
Нащо ломати те що можно купити на будь якому радіоринку?
рота омона уничтожив посевы конопли на площади два гектара - объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами
Ідіоти, дл початку ви б осили щось просте і необхідне, скажімо, громадський транспорт - трафік, розклад, оплата, пільговики... ну, те, що реально потрібне. Але ж то потребує якоїсь клепки і зусиль, а тут ба-бах і паспорт в смартфоні. Дурня, що воно нафік кому потрібне, але ж як звучить, які відосіки про то можна зняти. Придурки зелені...
Дуже хочеться дізнатись вашу думку про «дію» та пашпорт у смартфоні.
- шо?
- Дию.
- миллион чего?
- гривен
- шо?
- 40к. баксов
-
Там и взламывать ничего не нужно!
А з іншої сонячної системи ще не пробували ломанути?
Дія это цифровой ад и кровоточащие глаза.
Я список багов элементарных даже скидывал в фб чатик ДіЇ. Но на все они отвечали что це Ок бо апликуха ще сыра.
А данные можно продавать гораздо дороже.
Всё равно отдавать бы не пришлось.