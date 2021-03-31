Хакеры со всего мира пытались взломать "Дію" и не смогли, мы 80% времени тратим на безопасность, - Федоров. ВИДЕО

Попытки взломать приложение "Дія" не увенчались успехом, это один из самых безопасных IT-продуктов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы предусмотрели все. "Дія" сегодня - один из самых безопасных IT-продуктов в Украине, которые вообще существуют. Она не сохраняет приложение, не сохраняет персональные данные. То есть "Дія" показывает уже то, что есть в базах данных, реестрах граждан", - рассказал министр.

По его словам, уже даже запускали конкурс, кто сломает "Дію", или обнаружит какие-то проблемы.

"Хакеры со всего мира пытались что-то найти и не нашли. Поэтому "Дія" защищена. Мы видим, как ломают Facebook, Google, и мы 80% времени тратим на безопасность "Дії", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стала первым государством в мире, где цифровой паспорт приравнен к обычному.

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