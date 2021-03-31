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Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - Сюмар троллит сторонников Зеленского в ВР. ВИДЕО

Нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар раскритиковала решение парламента, в котором народные депутаты осудили участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар предложила большинству криминализировать слово "лох" и регламентировать использование фразы "я не лох".

"То, что должно быть трэшем, им и стало. Посмотрела кино от Нацполиции. Очень страшное. Сегодня спать не буду. Услышала там самое страшное: "Путин - х#йло". Я надеюсь, что не это вы имеете в виду под осквернением государственных символов. Иначе вы государство попутали. Давайте этот трэш доведем до конца. У меня есть конструктивное предложение. Не только постановление, а внести изменения в уголовный кодекс. Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - заявила Сюмар с трибуны парламента. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада осудила протесты под Офисом Президента

Автор: 

ВР (29252) Зеленский Владимир (20452) парламент (893) Сюмар Виктория (420)


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Топ комментарии
+78
Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - Сюмар троллит сторонников Зеленского в ВР - Цензор.НЕТ 3780
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31.03.2021 13:16
+68
Лох - це той хто проголосував на виборах по пріколу.
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31.03.2021 13:23
+57
Сюмар вчера выступила просто отлично!
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31.03.2021 13:27
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Страница 3 из 3
Оце жінка порвала зелень, прям як на салат, в тих аж соплі потеклі, вони аж шось там булькати почали як вона про путлера сказала.
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31.03.2021 17:29 Ответить
Серьезная законодательная деятельность как ни крути! Можно только сказать, что она - тупая курица и порошенковская приблуда!
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31.03.2021 17:41 Ответить
жму руку, обнимаю, целую в правое яйцо, а с этой фразой как?
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31.03.2021 18:20 Ответить
Вика Сюмар - молодчинка))) Единственная женщина с яхонтами как у мужчины в ВР. Браво! А ее реплика как Народного депутата с трибуны ВР, шо карлик-педофил путин -*****, так это вообще войдет в историю нашего государства).
Ну по сути она права. Все, что там происходило - трэш.
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31.03.2021 18:27 Ответить
Вона мені завжди подобалася в усіх сенсах!
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31.03.2021 18:37 Ответить
очень интересно кто там был против когда кремлёвскую моль начали называть по имени ?Если есть возможность видео с другого ракурса ..очень интересно
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31.03.2021 19:44 Ответить
Розумник Разумков.
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31.03.2021 19:45 Ответить
Поки є в Україні люди, люди, а не ЗЕпотвори, люди як Сюмар, Україна буде жити!
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31.03.2021 19:44 Ответить
Москалику, йди бийся голівкою об берізку.
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31.03.2021 20:42 Ответить
Так от і прямуй. Форум віслючої ферми в іншому місіці.
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31.03.2021 22:31 Ответить
Гарний виступ але на душі "кисло" тому що це ваша пані Сюмар шоколадна "шобла" так завзято грабувала Україну що лохторат після вас вибрав у президенти прокацапського клоуна.
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31.03.2021 19:47 Ответить
Що вкрала, конкретно? Чи по телевізору не казали?
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31.03.2021 22:40 Ответить
що конкретно вкрала не казали, але Мосейчучка доповіла, що у 80 разів більше

бо шоколадна ж
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31.03.2021 23:06 Ответить
Тебе послати чи ти сам підеш троль шоколадний!
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01.04.2021 08:29 Ответить
Ну от ... Ти і злився ...
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01.04.2021 09:19 Ответить
Щось ЗЄ не ті укази приймає... Ну от завтра національне свято - день дурня, тобто "ДЕНЬ ЛОХА". Де указ? Має бути вихідний, "сердючка", "полякова" і фєєрія Кварталу. Де?
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31.03.2021 20:35 Ответить
путин - ***** и пишется с маленькой буквы
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31.03.2021 21:14 Ответить
МОЛОДЕЦЬ!
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31.03.2021 20:57 Ответить
Спостерігаючи за цим "перформансом", складається враження, що пані шуткує чужими жартами, і вголос проговорює слова, які їй не властиві і саму її короблять.
Враховуючи її ранг в порохосистемі - вона просто виконує роль "гаварящєй голови". Причому доволі бездарно, неприродно, і вульгарно. ІМХО.
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31.03.2021 21:10 Ответить
Так так. Принаймні сама собі не аплодує, як ти себе лайкаєш, імхонуте
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31.03.2021 22:36 Ответить
...таки правда! Це ж треба. Хотів тицьнути в "це не спам" і "промазав". Зараз поправлю.
А ти спам прибери - Ок?
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31.03.2021 22:52 Ответить
не прискіпуйтесь, бо у нього проблемна рожа.
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01.04.2021 01:37 Ответить
Я сам дивуюсь, чого вона не згадала, що у Африці негри голодають. Така запальна річ, аж головку торкнуло.
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31.03.2021 23:19 Ответить
Тоість про двері і путін ***** - торкнуло ??
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01.04.2021 09:21 Ответить
Я вот думаю, как правильно писать ермако-боты, козыри-боты или может дерьмако-боты?
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01.04.2021 04:40 Ответить
...ніфігасє ти довго думаєш! Думай швидше, бо надбавку за креативність профукаєш. У вас, на поросяфермі, з цим ділом - строго...
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01.04.2021 11:19 Ответить
https://censor.net/ua/user/479909 21;10 Вона за освітою журналіст. Якщо не помиляюсь. За словом у кишеню не полізе.
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01.04.2021 09:22 Ответить
Она бы еще задалась вопросом причем тут европейская солидарность к свиноферме на которой она первая среди говномесов, кого кого а элитную свинину меньше всего должна волновать политкорректность, ибо каждое их действие и слово - говно перемешанное с помоями, такое же как у поварят пригожина, один в один нарративы, вот там солидарность на 101%, это факт. Ну при чем тут европейская солидарность, если карманная партия одного олигарха использует весь кремлевский инструментарий. Полный набор методов и приемов используемый московскими пропагандистами, одна грязь и помои в которых годами эти животные барахтаются и угощают друг друга, это что, европейский пример???
А шмаркля таки лох... Быть богатым в нищей стране это уже преступление, быть богатым политиком - особо тяжелое преступление, весь политический истеблишмент Украины слеплен из компромата, даже с этой точки зрения расправляется с конкурентами, любыми, вообще не проблема, но обладая огромным перевесом на старте, Зеленский как последний лошара слил в унитаз все свои преимущества, разменяв их на войну с помоями...
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31.03.2021 22:03 Ответить
Ти певно ліки забув прийняти. Тече з тебе
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31.03.2021 22:37 Ответить
А ти усім підряд, хто не з ферми, хамиш, чи просто по натурі бидло?
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31.03.2021 22:59 Ответить
Та ти ще й від дзеркала не відходиш
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01.04.2021 09:58 Ответить
То ти, небораче, з методички цю муйню скопіпастив? Тіпа - "больтє-мєньтє падходіт"?
Біда з кадрами на поросяфермі...
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01.04.2021 10:10 Ответить
Та кого то цікавить що там в тебе на хфермі?. Довбися там далі мордою
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01.04.2021 14:04 Ответить
пишу ЛОХ,
думаю.........
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31.03.2021 23:01 Ответить
Днище какое-то. Как баба на базаре. В НФ она смотрелась лучше. Скатилась в ПЕС.
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31.03.2021 23:57 Ответить
У ВР розглядають питання дверей. Вона виступила по темі.
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01.04.2021 09:26 Ответить
Погрома ОП и надругательства над государственными символами, а не "дверей". Ложь во всём.
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01.04.2021 09:58 Ответить
Головне до тебе не докотитися, касабе
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01.04.2021 10:00 Ответить
Жаба болотна знову заквакала.
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01.04.2021 00:42 Ответить
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01.04.2021 09:59 Ответить
І додати нічого . Як точно про себе сказала
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01.04.2021 10:01 Ответить
...ти все "юзаєш" тему дзеркала, небораче?
Попроси у куратора свіжий примірник "Прикалюхи поросябота для "Чайників""
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01.04.2021 10:30 Ответить
Кажеш на чайниках рзумієшся? Сумніваюсь, що окрім лайна віслючого твоя макітра щось варить.
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01.04.2021 13:56 Ответить
...а ти навіть тупіший, ніж здавалось. Ок.
Вільно, рядовий Поросябот. Розійдись.
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01.04.2021 15:23 Ответить
Мізки в тебе розійшлися з рзумом від народження, зелебобо .
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01.04.2021 16:40 Ответить
Осточертели бои ботоферм олигархов.
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01.04.2021 00:56 Ответить
тот случай когда зеля выглядит смешнее чем в 95 м
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01.04.2021 02:57 Ответить
БРАВО!
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01.04.2021 04:37 Ответить
Красава ))))
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01.04.2021 10:01 Ответить
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