Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - Сюмар троллит сторонников Зеленского в ВР. ВИДЕО
Нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар раскритиковала решение парламента, в котором народные депутаты осудили участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар предложила большинству криминализировать слово "лох" и регламентировать использование фразы "я не лох".
"То, что должно быть трэшем, им и стало. Посмотрела кино от Нацполиции. Очень страшное. Сегодня спать не буду. Услышала там самое страшное: "Путин - х#йло". Я надеюсь, что не это вы имеете в виду под осквернением государственных символов. Иначе вы государство попутали. Давайте этот трэш доведем до конца. У меня есть конструктивное предложение. Не только постановление, а внести изменения в уголовный кодекс. Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - заявила Сюмар с трибуны парламента.
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Ну по сути она права. Все, что там происходило - трэш.
бо шоколадна ж
Враховуючи її ранг в порохосистемі - вона просто виконує роль "гаварящєй голови". Причому доволі бездарно, неприродно, і вульгарно. ІМХО.
А ти спам прибери - Ок?
А шмаркля таки лох... Быть богатым в нищей стране это уже преступление, быть богатым политиком - особо тяжелое преступление, весь политический истеблишмент Украины слеплен из компромата, даже с этой точки зрения расправляется с конкурентами, любыми, вообще не проблема, но обладая огромным перевесом на старте, Зеленский как последний лошара слил в унитаз все свои преимущества, разменяв их на войну с помоями...
Біда з кадрами на поросяфермі...
думаю.........
Попроси у куратора свіжий примірник "Прикалюхи поросябота для "Чайників""
Вільно, рядовий Поросябот. Розійдись.