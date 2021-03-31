Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - Сюмар троллит сторонников Зеленского в ВР. ВИДЕО

Нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар раскритиковала решение парламента, в котором народные депутаты осудили участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Сюмар предложила большинству криминализировать слово "лох" и регламентировать использование фразы "я не лох".

"То, что должно быть трэшем, им и стало. Посмотрела кино от Нацполиции. Очень страшное. Сегодня спать не буду. Услышала там самое страшное: "Путин - х#йло". Я надеюсь, что не это вы имеете в виду под осквернением государственных символов. Иначе вы государство попутали. Давайте этот трэш доведем до конца. У меня есть конструктивное предложение. Не только постановление, а внести изменения в уголовный кодекс. Предлагаю криминализировать слово "лох", а фразу "я не лох" разрешить использовать только президенту, - заявила Сюмар с трибуны парламента.

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