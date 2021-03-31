"Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО
"Слуга народа" Любовь Шпак считает, что участники акции протеста под Офисом Президента 20 марта "хотели крови".
Об этом заявила нардеп (СН) Любовь Шпак во время вчерашнего внеочередного заседания Рады по протесту 20 марта под ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, можно придумывать много слов, чтобы как-то оправдать то, что произошло под Офисом Президента. Стерненко благодарит всех нас за мирную акцию? О чем вы говорите? Неужели эта акция была мирной? Давайте говорить о том и благодарить за то, что по статье "Массовые беспорядки" не было открыто (производство. - Ред.). Хотя все квалификационные признаки здесь есть: погромы, поджоги, уничтожение имущества. И все это в прямом эфире перед десятками камер. Люди, которые хотят жить в демократическом государстве, разбивают окна в помещении органа государственной власти, уничтожают фасад здания и поджигают государственные символы.
О какой демократии сегодня идет речь? Хватит путать демократию и вседозволенность. Нарушение закона было, было. Виновные должны понести наказание , и они понесут наказание. Так в чем здесь дискуссия вообще? Кто из нас заходил на страницы соцсетей таких активистов? Посмотрите, вся жизнь у них возлагается от одной акции до второй акции. Чем занимаются эти люди, где учатся, работают, сколько налогов заплатили в государство?
Мы в первую очередь привыкли героизировать и присваивать "героев" бунтарям? Возможно, пришло время предстать перед законом. Поджечь государственный герб... Что должно быть в головах этих людей? За какое государство вы стоите? Вы стоите горой за то, что на сегодняшний день уничтожены государственные символы? Кто угодно хоть тысячу раз может повторять, что участники субботней акции, патриоты, главные поступки... своими действиями они красноречиво рассказали о своем патриотизме и свом отношении к государственной символике. В центре столицы на государственной здания красовалась свастика, которая засветилась на весь мир, на всех телеканалах. И запомнят нас именно с этой свастикой. И на стенах Офиса Президента. Это нож в сердце всех, кто помнит ужас нацистского режима.
Прежде всего хочу сказать, как бы это не прозвучало, но хорошо, что активистам дали возможность проявить себя. Понятно, что они хотели крови, им хотелось показать, что полиция на них набросилась, соответственно, применила газ или кого-то избили. Но полиция воздержалась. И в этом не было насилия. В соответствии с этим, результаты себя показали: разрушать - не строить", - заявила "слуга народа" Шпак.
Любовь Шпак народный депутат "Слуги народа". Избрана по мажоритарному округу №194 (Черкассы). Председатель подкомитета ВР по вопросам оценки законопроектов относительно влияния на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. До этого работала ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.
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Ну вони ж самі знищують волевиявлення народу. Знов намагаються змінити Демократію на "тоталітарне" правління ЗЕгофмастера роялиста. Бо вони і є породження охлократії!!!
около половины моих земляков непроходимые тупые мудаки, такие же мудаки как их родители, голосовавшие за кравчуков\кучм\януковичей ...
Расскалились добела-
Вот как сильно беспокоят,
Треугольные дела! (с)
Люди протестуют, потому что их это уже *******, жить в неправовом государстве, и имеют на это право.
Правовым и демократичным оно будет когда судейская система очистится, а до этого эти слуги вообще не имеют морального права заикаться даже об этом. Они палец о палец не ударили чтоб провести какието реформы в этой сфере, ссыкатно ручных судей менять.
Ущерба нанесли много. один лишь каломойша намутил на 7 ярдов баксов. Вот ЕГО посадите, а уже, потом, по ниспадающей и других. Переживалка ....
- Демократия - это не вседозволенность! Значит, где нет вседозволенности, там и есть демократия!
Ваше кодло своим двухлетним табу-аналом, которого внукам хватит, который за%бёшься перечислять, в стенах Верховной Рады, страну опозорило - сильнее некуда!
Так может вас, ******, ****, по статье за надругательстово над Государством привлечь пора?????? Мерзота %баная!!
Мерзость !
Или рабочая корабельная СОСна?
Или служанка народа?
Да какая разница? Как ублюдков не называй, они все равно остануться ублюдками. ЗЕлеными ублюдками.
Теж саме реги говорили про Майдан!
Вам не стыдно?
Я хоть за зелю и зелень не голосовал - мне стыдно за украинцев!
Что не выбор - все г-но!
И протесты все четко по закону и регламентированы партией и правительством.
Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть…
Как и прогнозировалось, внеочередные заседания Рады во вторник были созваны не для реальной помощи украинцам во время жесткого карантина и рекордного заболевания коронавирусом. Ключевая задача «зеленой власти» не меняется: под шумок трагических событий в стране пропихивать законы по дерибану государства.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Во время прошлогоднего локдауна протащили закон о распродаже украинской земли, против которого выступали все украинцы и билась Юлия Тимошенко. А сейчас - дружно голосуют за законопроект о распродаже украинских стратегических предприятий.
Единственным де-юре социально направленным законопроектом, принятым в парламенте, стало решение возобновить выплаты ФОПам и наемным работникам единоразовой помощи 8 тыс грн. Для тех, кто вынужден был закрыться во время карантина.
Поможет ли это реально украинцам? С одной стороны, это мизерная подачка, если сравнивать с аналогичными мерами в ЕС или США. С другой стороны, если взять прошлые выплаты, которые получили по официальной статистике около 500 тыс человек, то эти деньги для многих ФОПов не покрыли даже стоимость арендной платы или выплаты налогов. Не говоря о том, что сотни тысяч людей даже эту «помощь» не смогли получить от государства. Дескать, вы не подпадаете под критерии выплат.
Понятно, что «зеленая» власть, как не хотела, так и не хочет реально помогать украинцам и бизнесу во время карантина. И всем видом демонстрирует свою антисоциальную позицию: мол, все, что связано с коронавирусом, - это ваши личные проблемы. И больше 8 тыс грн для вас нет. Ведь нам нужны десятки миллиардов, чтобы закатать в асфальт «Большой стройки».
Особенно цинично антинародная позиция «Слуги народа» и Кабмина выглядит в условиях, когда в Раде есть профессионально подготовленные лидером оппозиции и дважды премьер-министром Тимошенко законопроекты для реальной помощи украинцам во время пандемии.
Это и законопроект №4008, где Тимошенко прописала комплексную программу помощи малому и среднему бизнесу - от дешевых кредитов и реальной финансовой помощи до налоговых послаблений. То есть те шаги, которые реально ждут миллионы украинцев с весны прошлого года, когда ввели первый локдаун.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html Тимошенко: у нас есть план, как реально помочь предпринимателям при локдауне. Видео
Это и законопроект Тимошенко о продаже газа украинской добычи исключительно напрямую населению. Что позволит минимум в два раза снизить и тарифы для людей во время коронавируса, и коммуналку для бизнеса во время сложной экономической ситуации в стране.
Можно вспомнить про разработанные Тимошенко механизмы по реальной борьбе с коронавирусом. Включая - финансирование разработки украинской вакцины от ковида, поскольку давно понятно, что для нас импортных вакцин не хватит даже при самых оптимистических прогнозах.
Однако «зеленые слуги» с иезуитским упорством продолжают демонстративно игнорировать все инициативы Тимошенко по спасению людей и Украины. Ведь власть уже неоднократно показала, что ей плевать на простых украинцев. Что «смерть» малого и среднего бизнеса только выгодна.
Власть занята другими вещами. Ей надо с молотка продавать украинскую землю. Надо быстро продать наши стратегические предприятия (и опять - против в Раде выступает только Тимошенко). А для этого нужна тотальная нищета в стране. Чтобы люди не следили за действиями власти, а были заняты только собственным выживанием.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE.html Действия Зеленского антинародны и потому возмутительны! - Тимошенко. Видео
Поэтому мы вновь приходим к тому, о чем постоянно говорится ещё с 2019 года. Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть.
https://site.ua/serg.marco/ Serg Marco
топ-автор
Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные (с) Мария Александретта Бакумова
15 годин тому https://site.ua/posts/category/4/ Суспільство 6 098 1 923 1 36
Убийства и изнасилования будут есть и будут в любом обществе, а вот такие действия (расписанная дверь, акция под ОП) разрушают основы государственности, поскольку подрывают авторитет любой публичной власти без фамилий. (с) депутат от СН Александр Бакумов.
Смотря на окружающую нас ситуацию и читая слова представителя народа (какого народа?) Александра Бакумова, мне вспоминается фраза Марии Антуанетты (или Руссо, что ей её приписал) - «Если у народа нет хлеба - пускай едят пирожные».
В последствии эта фраза стала одной из крылатых, подчеркивающих оторванность власти от народа.
Почему я вспомнил её? Да потому что проблема Александра Бакумова - это расписанные двери. Это его тригер. Это его вектор действий.
Просто потому что его убивать и изнасиловать не будут.
И пока бомонд бесновался возле окрашенной двери, за эти три дня:
В ночь с 28 по 29 марта убит Александр Мандич. Позывной Ташкент. Которого пытали дома, а потом вывезли на автомобиле чтоб прикопать за городом. Очень непохоже на обычных бандитов которые пытали и выбивали что то из небогатого Ташкента.
29 марта убит Анатолий Мищенко. Директор оружейного магазина «Ибис», человек с активной проукраинской позицией, волонтер. Взорвали в машине.
27-28 марта произошла попытка убийства активиста, который в том числе участвовал добровольцем в боях в зоне ООС. К слову - имеющий гражданский и политический вес. Имя к пока что не разглашается. Сейчас он лежит в реанимации. Видео вчера появилась на «Киев оперативный».
Мандич.
Мищенко.
Неизвестный (пока что).
Трое суток.
Я знаю, что Влащенко не будет пафосно вскидывать руками при на «Право на Владу». Комитет ВР не будет собираться чтоб разобраться почему убивают патриотов. И такие как Бакумов не имеют мозгов чтоб понять что убийства проукраинских граждан, активистов, волонтеров и атошников подрывают основы государственности, так как показывают что государство просто не может защитить своих граждан, потолок государства - это заламывание рук у расписанных дверей.
И да, просьба «партии власти» как то отреагировать. Как минимум так же, как вы на расписанные стены и дверь в ОП. Хотя я понимаю, что покушения и убийства вас волнуют намного меньше.
Но если «основы государственности» так будут нарушаться и дальше, то не удивляйтесь если эту самую дверь вам засунут потом в жопу.