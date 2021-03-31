"Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО

"Слуга народа" Любовь Шпак считает, что участники акции протеста под Офисом Президента 20 марта "хотели крови".

Об этом заявила нардеп (СН) Любовь Шпак во время вчерашнего внеочередного заседания Рады по протесту 20 марта под ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, можно придумывать много слов, чтобы как-то оправдать то, что произошло под Офисом Президента. Стерненко благодарит всех нас за мирную акцию? О чем вы говорите? Неужели эта акция была мирной? Давайте говорить о том и благодарить за то, что по статье "Массовые беспорядки" не было открыто (производство. - Ред.). Хотя все квалификационные признаки здесь есть: погромы, поджоги, уничтожение имущества. И все это в прямом эфире перед десятками камер. Люди, которые хотят жить в демократическом государстве, разбивают окна в помещении органа государственной власти, уничтожают фасад здания и поджигают государственные символы.

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О какой демократии сегодня идет речь? Хватит путать демократию и вседозволенность. Нарушение закона было, было. Виновные должны понести наказание , и они понесут наказание. Так в чем здесь дискуссия вообще? Кто из нас заходил на страницы соцсетей таких активистов? Посмотрите, вся жизнь у них возлагается от одной акции до второй акции. Чем занимаются эти люди, где учатся, работают, сколько налогов заплатили в государство?

Мы в первую очередь привыкли героизировать и присваивать "героев" бунтарям? Возможно, пришло время предстать перед законом. Поджечь государственный герб... Что должно быть в головах этих людей? За какое государство вы стоите? Вы стоите горой за то, что на сегодняшний день уничтожены государственные символы? Кто угодно хоть тысячу раз может повторять, что участники субботней акции, патриоты, главные поступки... своими действиями они красноречиво рассказали о своем патриотизме и свом отношении к государственной символике. В центре столицы на государственной здания красовалась свастика, которая засветилась на весь мир, на всех телеканалах. И запомнят нас именно с этой свастикой. И на стенах Офиса Президента. Это нож в сердце всех, кто помнит ужас нацистского режима.

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Прежде всего хочу сказать, как бы это не прозвучало, но хорошо, что активистам дали возможность проявить себя. Понятно, что они хотели крови, им хотелось показать, что полиция на них набросилась, соответственно, применила газ или кого-то избили. Но полиция воздержалась. И в этом не было насилия. В соответствии с этим, результаты себя показали: разрушать - не строить", - заявила "слуга народа" Шпак.

Любовь Шпак народный депутат "Слуги народа". Избрана по мажоритарному округу №194 (Черкассы). Председатель подкомитета ВР по вопросам оценки законопроектов относительно влияния на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. До этого работала ректором Восточноевропейского университета экономики и менеджмента.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

На эфир ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" принесли двери Офиса Президента, поврежденные во время акции протеста 20 марта.