РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5137 посетителей онлайн
Новости Видео Борьба с коронавирусом
13 800 71

"В частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Говорят, что и Pfizer есть", - мэр Марцинкив. ВИДЕО

В частных клиниках Ивано-Франковска начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив заявил в эфире "4 канала".

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.

На вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках?" Марцинкив заявил: "У нас народ очень предприимчивый".

"По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ивано-Франковск (832) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
вакцина если есть в частных клиниках Ивано-Франковска, значит есть и в Киеве... Зеленый дибил втихаря делает бизнес с подельником Степановым???
показать весь комментарий
31.03.2021 15:14
+9
-70 по Цельсию. Только тссс. Не говорите об этом зебилам, пускай колются.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:36
+8
мляяяяя.....
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в инто сане тоже есть 1500 грн
показать весь комментарий
31.03.2021 15:12 Ответить
Самая конченное место.
Где "врачи" на проценте сидят и не лечат, а калечат, чтоб ты побольше денег отдал.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:40 Ответить
там и ракету продадут, были бы рубли, ой, евро
а вообще-то - он опустил население, произнося за народ.... хотя...(бросается разтаможивать машину) нормальный чувак
показать весь комментарий
31.03.2021 15:13 Ответить
Небось, сам же и подогнал.. Хлопчик-кмiтливчик, ****..
показать весь комментарий
31.03.2021 15:14 Ответить
Безкоштовна реклама.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:22 Ответить
вакцина если есть в частных клиниках Ивано-Франковска, значит есть и в Киеве... Зеленый дибил втихаря делает бизнес с подельником Степановым???
показать весь комментарий
31.03.2021 15:14 Ответить
а вас это удивляет?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:19 Ответить
Ну так Пфайзер зарегистрирован ОДНОВРЕМЕННО с индийским шмурдяком!
Но, бесплатно им почему-то до сих пор НИ ОДНОГО человека не вакцинировали.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:40 Ответить
Зарегистрирован - не означает, что поставлен. Официальніх поставок Пфайзера еще не было, контрактов на поставки нет.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:16 Ответить
откуда информация - пруфы есть?
или просто лишь бы языком ляпнуть?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:42 Ответить
больше слушайте дебила Марцинкива- в Киеве вакцин нет, а в его зажопье тем более.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:14 Ответить
оказывается так и есть... Марцинкив дал задний ход.... извинения Зеленому(не за дибила) и Степанову за бизнес с подельником.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:58 Ответить
удивительно...сатудава ж.?..если частниам еще ни один производитель не продает???
контрабасят по-тихоньку....или шо то за шмурдяк?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:14 Ответить
Это рассчитано на зебилов. Им пох чем уколоться. Раз на заборе написано "Пфайзер" значит так оно и есть.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:17 Ответить
Уколят физраствором,и все,не болей!
показать весь комментарий
31.03.2021 16:26 Ответить
А холодильники? Там же требуется температура намного ниже, чем для хранения пломбира да и доставка тоже того же требует. Наверняка ведь доставляли в багажнике машины какого-нибудь дипломата
показать весь комментарий
31.03.2021 15:15 Ответить
Я бы тоже не рисковал с контрабандной вакциной
показать весь комментарий
31.03.2021 15:16 Ответить
Холодильники є ледь не в кожній аптеці. Це ж не єдина в природі вакцинація. Дитячі вакцини місяцями зберігаются і видаються в спеціальних термосумках. Так що технічна база присутня.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:25 Ответить
мляяяяя.....
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:33 Ответить
-70 по Цельсию. Только тссс. Не говорите об этом зебилам, пускай колются.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:36 Ответить
-70 С?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:39 Ответить
так
показать весь комментарий
31.03.2021 16:00 Ответить
у кращому випадку,це Ковішилд З переліпленою етикеткою ПФаАЙЗЕР.
АБО ПЛАЦЕБО.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:31 Ответить
купили с холодильником.Опустошат запас холодильника с ним и поедут за следующей порцией вакцины.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:40 Ответить
Беда в том, что эта штука не продается. Может покупали холодильник, а эту штуку получили как бонус? Кто знает
показать весь комментарий
31.03.2021 18:44 Ответить
все продается,смотря от количества монет
показать весь комментарий
31.03.2021 20:06 Ответить
или там еще и кРадуцкий запустил клешни в карманы украинцев?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:16 Ответить
И кто говорит? Бабушки возле подъезда? Тогда точно есть.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:17 Ответить
Дива економії при безкоштовному вакцинуванні. МОЗ повинна перевірити джерела надходження цих вакцин! при наявності злочину, закриття клінік.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:19 Ответить
Ага, для комуняк приватна медицина - взагалі злочин...
показать весь комментарий
31.03.2021 15:24 Ответить
Коли приватна медицина займається скупівлею краденого, це злочин!
показать весь комментарий
31.03.2021 16:43 Ответить
Це ваша особиста думка. Маєте право.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:51 Ответить
Те, з якою "швидкістю" мосьє Степанов завозить б'юджетну вакцину і ціна йоо нового пальта наводить на думку по азаєозв' чзок цих речей. Маю підозру, що Пфайзер Степанов таки завіз. По державному контракту. Бо приватникам її просто не продають. Але пішла та вакцина у приватні клініки. Як маски минулого року.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:20 Ответить
у него бабла и без вакцины хватает. еще с 90-х. можете глянуть его декларацию, очень познавательно.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:24 Ответить
с каких 90-х, он 75 года рождения! или со школы рекетом занимался?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:34 Ответить
посмотри его биографию. в 99-м его назначили замом главы компании, входивший в состав нафтогаза. с того времени у него "внезапно" начали появляться квартиры, машины, фирма с уставным фондом несколько миллионов у жены. все есть в декларации на официальном сайте назк
показать весь комментарий
31.03.2021 15:44 Ответить
От куда она легально может появиться в коммерческой сети ?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:21 Ответить
так Степанов покупает у комерсантов, говорит это условие от производителя
показать весь комментарий
31.03.2021 15:22 Ответить
зеленский и степанов зарабатывают на туфли
показать весь комментарий
31.03.2021 15:21 Ответить
А вот интересно, со стороны ЕС, это коррупция или как? .... ведь заверяли, что мы - ни-ни
показать весь комментарий
31.03.2021 15:25 Ответить
Ни производители, ни тем более степановы не могут отменить законы рынка
показать весь комментарий
31.03.2021 15:26 Ответить
Все вакцины варит Сара на Малой Арнаутской.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:36 Ответить
- А что, Сарочка, вы ещё шьёте маски?
- Не. Не выгодно. Варю вакцину
показать весь комментарий
31.03.2021 15:38 Ответить
Да!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:40 Ответить
Ну все ясно, зелень начала стричь бабло с лошья, закупленную за госсредства вакцину теперь через свои фирмы будут продавать мудрому нариду, который кстати именно в Франковской области снова выбрал очередного клована.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:28 Ответить
вакцина пфайзер или только бутылочки от пфайзер, а внутри физ.раствор?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:30 Ответить
Ага, покупаете аспирин, а там - только мел. А еда - генномодифицирована. "Как страшно жить..."
показать весь комментарий
31.03.2021 15:46 Ответить
а есть где-то более конкретная информация?
показать весь комментарий
31.03.2021 15:32 Ответить
"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 541
показать весь комментарий
31.03.2021 15:37 Ответить
ваша конкретика мало чем отличается от "В частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Говорят, что и Pfizer есть"
показать весь комментарий
31.03.2021 16:06 Ответить
Как можно конкретизировать то, чего быть не может?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:21 Ответить
а я из "вторых" рук знаю, что pfizer в Украине есть, но доступ есть у очень ограниченного круга лиц.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:28 Ответить
Говорят, в Одессе тоже есть любая.

"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1238
показать весь комментарий
31.03.2021 15:34 Ответить
Как вакцина Файзер может появиться в какой-то украинской клинике? Поставок в Украину нет и не будет ещё долго. Только если это утечка из какой-то западной клиники. Тут два варианта - списанная вакцина как хранившаяся не правильно, или "сэкономленная" вакцина на человеке, которому вкололи физраствор. Не хочу сказать, что это сильно распространённое явление. В обоих случаях вакцина сомнительна по условиям хранения.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:35 Ответить
А тобі про всі поставки відомо? Їх тобі особисто хто доповідає? Степанов чи може сам найвеличніший? Пфайзер не так просто з рук в руки передати, там спеціальні умови транспортування і зберігання. Так що все набагато простіше - звичайнісіньке мародерство.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:42 Ответить
После моих слов: "В обоих случаях вакцина сомнительна по условиям хранения"
ты решил меня просветить про специальные условия транспортирования и хранения? Читать разучился? И зачем это громкое слово "мародёрство", если можно сказать "кража"?

Тайные поставки Файзера в Украину? Приведи документ, если взялся оспаривать отсутствие поставок в Украину.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:02 Ответить
обычно на все услуги выставляеться 1 лицензия 2 похождение того или иного препарата. уверен что вакцину где то украли. сша могут подарить ее нищим но продать до полной вакцинаии в сша не могут. работа для мвд и прокуратуры.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:38 Ответить
И выйдут на СБУ. Не, в контрабанду эти не полезут...
показать весь комментарий
31.03.2021 15:42 Ответить
ну если никто не сел за украденный стратегичесский запас индивидуальной защиты, за полный провал закупок вакцины и в откритую пропагандируют вакцинаию в часных клиниках (за свои кровные,наличные) то значить это кому то очень надо..... наверное Ваське скотнику из колхоза красный октябрь. през и кабмин тут не при чем. а пишу я эту хрень, потому что полностью с тобой согласен. ктож сам себя посадит?
показать весь комментарий
31.03.2021 20:13 Ответить
Ні один виробник, а тим більше американський, комерційним структурам вакцину НЕ ПРОДАЄ!!! Звідки вона в пархатих комерсантів взялась? Не догадуєтесь? А просто все. То як торік з масками: зробили штучний дефіцит - вкравши їх з держрезерву і продали за кордон. Так і тепер, зелені виродки створили ситуацію штучного дефіциту вакцини, прикриваючись ніби своєю недолугістю, а вакцину, ****, придбану за бюджетні кошти перепродують через свої клініки.
73% зебуїни, то вже бариги і мародери, а чи ще ні?!
показать весь комментарий
31.03.2021 15:40 Ответить
Уже можно ехать в Буковель.
Лечиться.
показать весь комментарий
31.03.2021 15:44 Ответить
Ермак или Аваков подсуетились..
показать весь комментарий
31.03.2021 15:47 Ответить
а то не та вакцина, яку доктори-смерті покупляли за державні кошти чи отримали як гумдопомогу для бідних і жебраків - а тепер продають? гроші не пахнуть? прибарахлитись потрібно? на хліб такий гешефт мажеться аж бігом, тільки не для всіх? - все вірно, зелені і продажні телепні, що іменують себе нарідом?
показать весь комментарий
31.03.2021 16:01 Ответить
шо черкасский, шо черновицкий мэры я смотрю дебилы вообще. сраные популисты, для которых бабло для распила важнее жизни собственных избирателей. никаких вакцин в продаже нет- инфо от крупнейшей в Украине частной сети клиник.
показать весь комментарий
31.03.2021 16:13 Ответить
Учитывая ,что вакцина не вышла на рынок и поставляется только государствам, интересно, что то за "Pfizer" маде ин Франкивськ.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:17 Ответить
В любом случае, вакцина в комерческой сети незаконна. Это либо фальсификат либо краденая. Очень удивительно поведение мэра. Он должен не интервью давать, а писать заяву в полицию.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:23 Ответить
Так степанов и снабдил частные клиники. Сколько уже типа вакцины уничтожили?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:25 Ответить
В подвалах наклепали, вакцинаторы хреновы.
показать весь комментарий
31.03.2021 19:19 Ответить
Здав, мерзотник Руслана Кошулинського на виборах. "свободівець" ср-й...
показать весь комментарий
31.03.2021 20:15 Ответить
 
 