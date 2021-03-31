"В частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Говорят, что и Pfizer есть", - мэр Марцинкив. ВИДЕО

В частных клиниках Ивано-Франковска начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив заявил в эфире "4 канала".

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.

На вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках?" Марцинкив заявил: "У нас народ очень предприимчивый".

"По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.

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