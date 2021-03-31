"В частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Говорят, что и Pfizer есть", - мэр Марцинкив. ВИДЕО
В частных клиниках Ивано-Франковска начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив заявил в эфире "4 канала".
"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", - отметил мэр.
На вопрос ведущей "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках?" Марцинкив заявил: "У нас народ очень предприимчивый".
"По-моему, 800 или 1000 грн (стоит одна доза вакцины. - Ред.). Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже наверное такие услуги есть", - добавил мэр.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок.
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Где "врачи" на проценте сидят и не лечат, а калечат, чтоб ты побольше денег отдал.
а вообще-то - он опустил население, произнося за народ.... хотя...(бросается разтаможивать машину) нормальный чувак
Но, бесплатно им почему-то до сих пор НИ ОДНОГО человека не вакцинировали.
или просто лишь бы языком ляпнуть?
контрабасят по-тихоньку....или шо то за шмурдяк?
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
АБО ПЛАЦЕБО.
- Не. Не выгодно. Варю вакцину
ты решил меня просветить про специальные условия транспортирования и хранения? Читать разучился? И зачем это громкое слово "мародёрство", если можно сказать "кража"?
Тайные поставки Файзера в Украину? Приведи документ, если взялся оспаривать отсутствие поставок в Украину.
73% зебуїни, то вже бариги і мародери, а чи ще ні?!
Лечиться.