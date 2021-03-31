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Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин. ВИДЕО

Российский террорист Гиркин-Стрелков назвал жителей Харькова нацистами из-за того, что те с 2014 года на своих заводах ремонтируют военную технику поврежденную в боях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге рассказывает представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский и публикует отрывок интервью террориста российским пропагандистам.

"В Харькове ремонтируется практически вся боевая техника АТО. И ремонтируется она с 14-го года. А чем скажите сильно отличается харьковчанин, который проходит мимо нациста, корча презрительно рожу, опять же отвернувшись, чтобы нацист не увидел, и идет работать на завод, чтобы клепать БМП для этого нациста?.. Ну, чем он особенно отличается от азовцев? Да, ничем!" - заявил террорист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подразделение "ЛДНР" небоеспособны. Единственная возможность отразить наступление ВСУ - прямой ввод войск РФ", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Автор: 

Казанский Денис (311) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+83
Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 276
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31.03.2021 16:41
+58
Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 1229
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31.03.2021 16:23
+49
Аж гордість бере за велич харківської нації.
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31.03.2021 16:26
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А мы и гордимся). Вечером поджигаем вату, а днём ремонтируем танки. Все, как обычно
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31.03.2021 23:58 Ответить
Российский террорист Гиркин-Стрелков назвал жителей Харькова нацистами из-за того, что те с 2014 года на своих заводах ремонтируют военную технику поврежденную в боях на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/v3256791

Чому це ПДРС ще живий?
Його макитра повинна бути на території України, можна і без тіла, за все

"гарне" що він зробив для України у 2014 му
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31.03.2021 23:50 Ответить
фашисты приползли в Украину с востока из-за поребрика, а Гиркин ваще из касты гестаповцев Путлера
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01.04.2021 00:07 Ответить
Во Харьков попал! Ватный считался! Вата! Гепа!
Ан нет!
Оказались нацистами!
Врага не обманешь)))
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01.04.2021 00:10 Ответить
Это мерзкое нацистское существо имеет наглость решать - кто нацисты, а кто нет.
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01.04.2021 00:37 Ответить
Ім коли цям рашиська наволоч буде знищена ?
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01.04.2021 01:09 Ответить
Кацапська логіка: не лягаєш під москаля значить нацист.
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01.04.2021 02:19 Ответить
Я думаю, що це - комплімент харків*янам-патріотам !
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01.04.2021 04:00 Ответить
Более того, на предприятиях оборонки Харькова работают десятки тысяч людей, переселенцев из Донбасса! Вот это нацисты, так нацисты!
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01.04.2021 07:11 Ответить
Отримуй , Харків, як на таці,
Гепи нема --- і ви вже наці.
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01.04.2021 07:38 Ответить
Харків'яни нічим особливо не відрізняються від нацистів, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 4285
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01.04.2021 09:39 Ответить
Не все так радужно в Харькове, ваты 70% и это наглядно демонстрируют результаты выборов, а на прокацапские митинги они не выходят только потому, что есть активные и агрессивно настроенные к вате украинские патриотические организации типа Нацкорпуса или Фрайкора, не было бы их вата тут бы хороводила как и раньше.
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01.04.2021 15:33 Ответить
Гиркин попытался обидеть харьковскую вату.... Но вата в гробу видела этого вонючку и не обиделась...
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01.04.2021 15:43 Ответить
террорист Гиркин о "героях новороссии": Ходаковский - гнида , Безлер - мародер , Абхаз - жулик и бандит , Козицын - торговец оружием , Захарченко - алкаш , Гиви - наркоман .
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06.04.2021 03:16 Ответить
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