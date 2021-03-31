Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин. ВИДЕО

Российский террорист Гиркин-Стрелков назвал жителей Харькова нацистами из-за того, что те с 2014 года на своих заводах ремонтируют военную технику поврежденную в боях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге рассказывает представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский и публикует отрывок интервью террориста российским пропагандистам.

"В Харькове ремонтируется практически вся боевая техника АТО. И ремонтируется она с 14-го года. А чем скажите сильно отличается харьковчанин, который проходит мимо нациста, корча презрительно рожу, опять же отвернувшись, чтобы нацист не увидел, и идет работать на завод, чтобы клепать БМП для этого нациста?.. Ну, чем он особенно отличается от азовцев? Да, ничем!" - заявил террорист.

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