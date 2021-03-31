О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов. ВИДЕО

С проблемой невыплаты надбавок врачам, в частности, работающим с ковиднымы больными, мы будем разбираться очень жестко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверки ведутся по всем жалобам. Если факты подтвердятся - будем передавать материалы в правоохранительные органы. Такие злоупотребления подпадают под статью о нецелевом использовании бюджетных средств. Я никому не позволю издеваться над нашими врачами и посягать на их честно заработанные деньги", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ковидные" доплаты врачам в этом году сохранятся, они просто перейдут в новую программу медгарантий, - Степанов