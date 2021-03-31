О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов. ВИДЕО
С проблемой невыплаты надбавок врачам, в частности, работающим с ковиднымы больными, мы будем разбираться очень жестко.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Проверки ведутся по всем жалобам. Если факты подтвердятся - будем передавать материалы в правоохранительные органы. Такие злоупотребления подпадают под статью о нецелевом использовании бюджетных средств. Я никому не позволю издеваться над нашими врачами и посягать на их честно заработанные деньги", - заявил Степанов.
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А просто уволить по статье слабо задерживающих\зажимающих надбавки?
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..