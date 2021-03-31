РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8449 посетителей онлайн
Новости Видео
1 288 14

О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов. ВИДЕО

С проблемой невыплаты надбавок врачам, в частности, работающим с ковиднымы больными, мы будем разбираться очень жестко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверки ведутся по всем жалобам. Если факты подтвердятся - будем передавать материалы в правоохранительные органы. Такие злоупотребления подпадают под статью о нецелевом использовании бюджетных средств. Я никому не позволю издеваться над нашими врачами и посягать на их честно заработанные деньги", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ковидные" доплаты врачам в этом году сохранятся, они просто перейдут в новую программу медгарантий, - Степанов

Автор: 

выплаты (650) медицина (2524) врачи (1516) Степанов Максим (2062) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Заборгованість по ЗВИЧАЙНИМ ЗАРПЛАТАМ збільшилася до 2,2 млрд. гривень. Тобто, ЗЕбільна банда не платить навіть ставку, що там говорити про "надбавки"???
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..
показать весь комментарий
31.03.2021 17:46
+2
Степанов - это Мендель в медицине!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44
+1
Сами на себя? Это не МОЗ должен платить надбавки и страховать медиков? Совсем уже заврался.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слишком много степанова. лучше б он так работу свою делал
показать весь комментарий
31.03.2021 17:39 Ответить
О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов - Цензор.НЕТ 2939
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44 Ответить
Сами на себя? Это не МОЗ должен платить надбавки и страховать медиков? Совсем уже заврался.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:43 Ответить
Шедеврально. Если у министра в подведомственном хозяйстве бардак, то он пойдёт в соседнее ведомство пожалуется.
А просто уволить по статье слабо задерживающих\зажимающих надбавки?
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44 Ответить
Степанов - это Мендель в медицине!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:44 Ответить
Ну, скажете тоже! Степанов - наглое тупое животное, считающее себя умнее других. Мендель - романтичная мечтательная дурочка, живущая на ЗП и какающая лепестками роз.
показать весь комментарий
01.04.2021 08:31 Ответить
Бэй у рэльсу, одэсит.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:45 Ответить
Заборгованість по ЗВИЧАЙНИМ ЗАРПЛАТАМ збільшилася до 2,2 млрд. гривень. Тобто, ЗЕбільна банда не платить навіть ставку, що там говорити про "надбавки"???
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..
показать весь комментарий
31.03.2021 17:46 Ответить
У них тупо нет денег в бюджете. Нечем платить. Фонд по временной нетрудоспособности не платит уже почти два месяца. А оно про надбавки врет.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:51 Ответить
то есть если б жалоб не было, проверок тоже? такое глобальное доверие.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:28 Ответить
Когда у медиков будут нормальные зарплаты? Болеть страшно
показать весь комментарий
31.03.2021 18:42 Ответить
Где обещанные 25000 грн для медиков?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:43 Ответить
в итоге так можно и самого себя посадить
показать весь комментарий
31.03.2021 19:16 Ответить
Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов - Цензор.НЕТ 3629
показать весь комментарий
31.03.2021 19:37 Ответить
 
 