Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ. ВИДЕО

Денежные активы семьи кума Путина Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Виктора Медведчука составили 7 017 878 евро, а в 2020 году вдвое больше - 14 420 848 евро. При этом если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году наибольшая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанк" и в российских рублях - более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро). Владельцем "Абсолютбанк" является белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (Украинский компании "ПрикарпатЗападтранс"). Общественная организация "Центр противодействия коррупции" называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Также журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время, Медведчук показал, что у Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг". "НЗНП Инжиниринг" - строительная фирма, которая, как выяснили "Схемы" в марте 2021, выступает заказчиком работ по модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов". Модернизация должна обеспечить производство бензина стандарта Евро-5. Сам завод находится под действием украинских санкций со февраля 2021 за якобы поставку нефтепродуктов в ОРДЛО, однако менеджмент "НЗНП" это отрицает.

Также читайте: "Слуга народа" Качура возглавлял Соломенский центр "Украинского выбора" Медведчука в Киеве до 2020 года, уже будучи нардепом монобольшинства, - Левченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ