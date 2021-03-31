РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4498 посетителей онлайн
Новости Видео
2 777 62

Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ. ВИДЕО

Денежные активы семьи кума Путина Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в белорусском банке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Виктора Медведчука составили 7 017 878 евро, а в 2020 году вдвое больше - 14 420 848 евро. При этом если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году наибольшая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанк" и в российских рублях - более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро). Владельцем "Абсолютбанк" является белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (Украинский компании "ПрикарпатЗападтранс"). Общественная организация "Центр противодействия коррупции" называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Также журналисты заметили и другие изменения в декларации: в частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время, Медведчук показал, что у Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг". "НЗНП Инжиниринг" - строительная фирма, которая, как выяснили "Схемы" в марте 2021, выступает заказчиком работ по модернизации "Новошахтинского завода нефтепродуктов". Модернизация должна обеспечить производство бензина стандарта Евро-5. Сам завод находится под действием украинских санкций со февраля 2021 за якобы поставку нефтепродуктов в ОРДЛО, однако менеджмент "НЗНП" это отрицает.

Также читайте: "Слуга народа" Качура возглавлял Соломенский центр "Украинского выбора" Медведчука в Киеве до 2020 года, уже будучи нардепом монобольшинства, - Левченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Автор: 

богатство (176) деньги (932) Медведчук Виктор (1789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Шо, знову я винуватий?

Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ - Цензор.НЕТ 5439
показать весь комментарий
31.03.2021 18:00
+10
Ещё одна победа зели ?
показать весь комментарий
31.03.2021 17:53
+10
Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ - Цензор.НЕТ 9089
показать весь комментарий
31.03.2021 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ещё одна победа зели ?
показать весь комментарий
31.03.2021 17:53 Ответить
А как Зеля может повлиять на российские доходы Мертведчука?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:00 Ответить
шо ніяк не може? боже ж ти мій! то ж зєля - імпотент і брихло?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:00 Ответить
Горе . Укусил кормящую ... А может очередное шоу для 73% "прикольных" ?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:04 Ответить
хренассе! Мертвечук обвинён СНБО в ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА! И шо? В тюрягу посадили? НЕТ! Депутатское недоторканости лишили? НЕТ! Даже его "Спортмастер", попав под клоунские "санкции", продолжает спокойно работать...А как ЗЕлупень кричал: "Прийде весна - саджати будемо".. ТРЕТЯ ПІДРЯД ВЕСНА ЙДЕ! ДЕ посадки???
показать весь комментарий
31.03.2021 18:04 Ответить
То фсьо Порошенко. То він - "друг" мертвечука. 🤢
показать весь комментарий
31.03.2021 18:07 Ответить
А что вы нам рассказываете? Ну и хе...р с ним!!!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:54 Ответить
Главное, Моника так его щемит, ну так его щемит, что аж ботик возмутился!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:56 Ответить
Цікаво ,чому цей "настоящий украинский националист" тримає гроши за межами України !! Сцикотно мабуть !!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 17:55 Ответить
Не надійно. Надійних банкірів Зєлєнскій розігнав.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:08 Ответить
дакакаяразница!!!!! наридхавает!!!!
показать весь комментарий
31.03.2021 17:56 Ответить
Так вот ты какая - "борьба" ЗЕбила с олигархами...
показать весь комментарий
31.03.2021 17:56 Ответить
Затята та безкомпромисна !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 17:58 Ответить
Небезпечніше за олігарха ,лише кремлівська лялька олігарха !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 18:10 Ответить
жовтим журикам ("Схем", та іншим грантоїдам) довіряти - себе не поважати.
Але щось в цьому є... Хоча би те, що статки Медведчука зросли саме при владі Зе.
показать весь комментарий
31.03.2021 17:58 Ответить
Не мешайте, пусть в срублях и держит
показать весь комментарий
31.03.2021 17:58 Ответить
Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ - Цензор.НЕТ 9089
показать весь комментарий
31.03.2021 17:58 Ответить
Яка доброчесна тваринка !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 18:10 Ответить
Бє-бє-бєстсєлєр..(с. Аваков)
показать весь комментарий
31.03.2021 17:59 Ответить
Шо, знову я винуватий?

Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ - Цензор.НЕТ 5439
показать весь комментарий
31.03.2021 18:00 Ответить
ну, реаніміровал *****, бо тіки через нього хотів спілкуватись з українською владою!
а навіщо зараз главзєбил його напихує грошима?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:03 Ответить
навіщо нам твої посилання на московську гівнопропаганду? сам її жери!
показать весь комментарий
31.03.2021 18:10 Ответить
Ти особисто!
показать весь комментарий
31.03.2021 18:04 Ответить
Ну в ВР при Бубочке сидит, а так вроде не помирал чтоб реанимировать.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:05 Ответить
если ты о переговорах по пленным, то на участии Мертвечука настояла Меркель
показать весь комментарий
31.03.2021 18:06 Ответить
такие как ты, зебилы, пошли на избирательные участки и реанимировали. Нормальные люди за мертветчука не голосуют.

Дякую! Дуже дякую!

Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ - Цензор.НЕТ 8105
показать весь комментарий
31.03.2021 18:06 Ответить
Так и вижу,как чорт баканов сажает мертвечука за измену на 25 лет.)
показать весь комментарий
31.03.2021 18:10 Ответить
...на яку-небудь державницьку посаду
показать весь комментарий
31.03.2021 18:11 Ответить
Це схоже на параноїдальну маячню !!!)))
показать весь комментарий
31.03.2021 18:12 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2021 18:24 Ответить
Он тут выглядит реалистично.
Как в реальности, дебилковатый.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:31 Ответить
Идет охота на медведчука, идет охота...Ну а тем временем, доходы среднестатистического избирателя зеленского сократились в два раза. Я подозреваю, что охотятся не "на того",
а "на тех". Есть такое подозрение...
показать весь комментарий
31.03.2021 18:01 Ответить
зєбануті, а ну просветіт громадскість - якого бізнеспартнер каламойського і зєлі почав заробляти більше?
показать весь комментарий
31.03.2021 18:02 Ответить
Який саме? За часів Зелі заробляти більше почали наступні олігархи: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Медведчук.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:25 Ответить
ти що дебіл? подивись на назву статті і зроби висновок про якого бізнеспартнера коломойського йдеться
показать весь комментарий
31.03.2021 18:26 Ответить
Какие-то жалкие копейки задекларированы. Наверное остальное клован отнял в бескомпромиссной борьбе с мертвечиной.)
показать весь комментарий
31.03.2021 18:08 Ответить
а зєля зробив депутатом, хазяїн зелі зробив своїм бізнес-партнером, а зараз зєля і ко - не дивлячись на звинувачення в фінансуванні терроризму спонсорують мєртвєтчука, який в свою чергу фінансує мордорську салдатню, яка вбиває українських солдат
показать весь комментарий
31.03.2021 18:15 Ответить
На Керченском мосту заметили колонну российских гаубиц ЦЕНЗОРУ .НЕТ
показать весь комментарий
31.03.2021 18:17 Ответить
США одобряют санкции против Виктора Медведчука и китайских инвесторов "Мотор Сичи"

В США считают обнадеживающими шаги Украины по ПАО "Мотор Сич" и привлечению к ответственности экс-руководителей Приватбанка. Об этом в интервью https://ua.interfax.com.ua/news/general/734220.html Интерфакс-Украина заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медиаактивы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обнадеживающими для нас были ограничительные меры в отношении китайской компании, которая пытается ненадлежащим получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич", - сказала Квин.
"Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей Приватбанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа.
Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США", - добавила она.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:18 Ответить
Порох, астанавись!
показать весь комментарий
31.03.2021 18:26 Ответить
"Состояние Медведчука за год увеличилось вдвое, большинство денег хранится в российских рублях в белорусском банке, - СМИ." - https://bykvu.com/ua/bukvy/forbes-ukraina-nazvav-7-najbagatshih-ukrainciv/ Найбагатшою людиною знову став Рінат Ахметов. Його статки зросли більш як у 2 рази: до $7,6 млрд. Другим у рейтингу залишився Віктор Пінчук. Його статки зросли на $1,4 млрд до $2,5 млрд. Суттєво збільшив свої статки Костянтин Жеваго. Його капітал видання оцінило у $2,4 млрд, що більш як у 2 рази більше проти торішніх показників ($1,1 млрд). На 80% за рік збільшив свої статки Ігор Коломойський. За оцінкою Forbes Україна, Коломойський має $1,8 млрд. Бізнес-партнер Коломойського відстає на $0,1 млрд. Статки Геннадія Боголюбова за рік зросли на $0,5 млрд - до $1,7 млрд. Шосте місце в рейтингу посів Петро Порошенко. За рік його статки зросли на $0,2 млрд і сягнули $1,6 млрд. На дві сходинки піднявся і посів 7 місце в рейтингу Вадим Новинський. Його статки видання оцінило у $1,4 млрд (торік було $810 млн). - вот так Зеленский с олигархами, грабящими нас, борется.
показать весь комментарий
31.03.2021 18:27 Ответить
Осточертели бои ботоферм олигархов.
показать весь комментарий
01.04.2021 00:26 Ответить
Яка притомна людина, хай навіть і така мерзотна, буде тримати гроші в рублях(!) в білоруському(!) банку?
показать весь комментарий
01.04.2021 10:43 Ответить
 
 