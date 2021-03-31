"Без цензуры в прямом эфире": Двери не виноваты, можно ли быть русскоязычным украинцем, призыв резервистов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разбирают "отчет о дверях" имени Мосийчук, то, как парламент умудрился осудить протест, можно ли быть русскоязычным украинцем и то, нормально ли вновь призывать ветеранов.

В стриме "Без цензуры в прямом эфире":

✅ Верховная Рада на специальном внеочередном заседании во вторник осудила протестную акцию в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась под Офисом Президента 20 марта. Тогда здание обрисовали, а его двери - повредили. За это постановление - то есть за осуждение протеста (!) - проголосовали 237 депутатов. Неотложных проблем в стране, кажется, нет?

✅ В СБУ говорят, что Россия следит за всеми протестами в Украине, а в полиции заявили, что выяснили, кто нарисовал свастику на здании Офиса Президента. Правда, кто и когда это сделал - не говорят.

✅ Можно ли быть русскоязычным украинцем? Арсен Аваков выступил за развитие "нашего русского языка". А оно нам надо?

✅ Призыв резервистов. Зеленский сможет без мобилизации призывать тех, кто уже отслужил - Верховная Рада разрешила президенту неоднократно призывать в армию резервистов без объявления мобилизации. Что означает такой шаг? Кого будут призывать? И вообще - это нормально?

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