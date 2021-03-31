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"Без цензуры в прямом эфире": Двери не виноваты, можно ли быть русскоязычным украинцем, призыв резервистов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разбирают "отчет о дверях" имени Мосийчук, то, как парламент умудрился осудить протест, можно ли быть русскоязычным украинцем и то, нормально ли вновь призывать ветеранов.

В стриме "Без цензуры в прямом эфире":

✅ Верховная Рада на специальном внеочередном заседании во вторник осудила протестную акцию в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась под Офисом Президента 20 марта. Тогда здание обрисовали, а его двери - повредили. За это постановление - то есть за осуждение протеста (!) - проголосовали 237 депутатов. Неотложных проблем в стране, кажется, нет?

✅ В СБУ говорят, что Россия следит за всеми протестами в Украине, а в полиции заявили, что выяснили, кто нарисовал свастику на здании Офиса Президента. Правда, кто и когда это сделал - не говорят.

✅ Можно ли быть русскоязычным украинцем? Арсен Аваков выступил за развитие "нашего русского языка". А оно нам надо?

✅ Призыв резервистов. Зеленский сможет без мобилизации призывать тех, кто уже отслужил - Верховная Рада разрешила президенту неоднократно призывать в армию резервистов без объявления мобилизации. Что означает такой шаг? Кого будут призывать? И вообще - это нормально?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+18
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 2769
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31.03.2021 21:23
+9
Брат Єрмака продавав державні посади - парламент навіть уваги не звернув.
Вся фракція зелених отримує гроші в конвертах - від Агмєтова.
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31.03.2021 21:17
+7
На олії вже переклеїли
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31.03.2021 21:25
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Брат Єрмака продавав державні посади - парламент навіть уваги не звернув.
Вся фракція зелених отримує гроші в конвертах - від Агмєтова.
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31.03.2021 21:17 Ответить
Двері - державна таємниця, за розголошення - поліція через суд стільки бабла стягне, а хабарями весь відділок доведеться завалити.
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31.03.2021 21:19 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 2769
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31.03.2021 21:23 Ответить
На олії вже переклеїли
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31.03.2021 21:25 Ответить
Без паніки. Інь і Янь вялікого ЗЄ(Єрм і мєнд) ************, заспокояться і усьо будєт пучком. А за зубами ЗЄ звертайтесь до його стоматолога
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31.03.2021 21:33 Ответить
Україна має фейкову судову систему, тому це країна, де можливо все
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31.03.2021 21:34 Ответить
Закон передбачив призначення судді Конституційного суду Указом президента, але не врахував, що ці Укази можуть скасовуватись Указами президента. Дивно, що до зелохів то так довго доходило
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31.03.2021 21:42 Ответить
можно ли быть венгроязычным, польскоязычным, китайскоязычным, ивритоязичним, идишеязычним...грузиноязычным...берегословойкостиязычным...и т.д. и т.п. русским?...(украіноязичьним нєльзя ета і каню панятна)
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31.03.2021 21:39 Ответить
Авакову важко дається мова, треба шось видумувати. Аваков не говоре українською російською. він говоре армянською російською. так шо він зібрався відстоювати?
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01.04.2021 00:15 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 8531
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31.03.2021 21:50 Ответить
Фейсбукич собі відмазки ліпить !!!)))
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31.03.2021 21:56 Ответить
Можна бути і марсіанськоязичним, але якщо не подобається конституція України (ст. 10 Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України) і закон про державну мову, то краще повертатися додому, або туди де її не треба знати. Якщо тут не можеш, чи не хочеш, дотримуватися законів і конституції тоді їдеш туди, де можеш.
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31.03.2021 22:15 Ответить
йому мова не дається, тому треба шось молоть. як усі узкмозглі роблять.
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01.04.2021 00:16 Ответить
Эмский указ кацапского цара Александра-2 (освободителя, Бла Нах) 1875 года о запрете на преподавание, ведение документов, использования в музыке и церкви во время проповедей украинского языка (мовы) в Российской империи.

Указ запрещал ввоз на территорию российской империи всех книг, напечатанных на украинской мове.
Приказ царом Александром II был утвержден в 1875 году после письменного доноса цару, на российском язике, что украинцы хотят вольно разговаривать на украинской мове в своих украинских владениях и землях.
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31.03.2021 22:27 Ответить
іноземці за рік вивчають мову. а русский делает мозг узким. Аваков - тому доказ.
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01.04.2021 00:18 Ответить
87 округ замінували. Аваков уключив тему мова. а сбу шукає тролів у чатах, які накидають на вентилятор. а вони ось - у владі - для відволікання уключають стару платівку.
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01.04.2021 00:59 Ответить
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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01.04.2021 09:17 Ответить
рос.мовний "Українець" називається кацахол..
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01.04.2021 15:54 Ответить
 
 