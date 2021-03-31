"Без цензуры в прямом эфире": Двери не виноваты, можно ли быть русскоязычным украинцем, призыв резервистов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подробно разбирают "отчет о дверях" имени Мосийчук, то, как парламент умудрился осудить протест, можно ли быть русскоязычным украинцем и то, нормально ли вновь призывать ветеранов.
В стриме "Без цензуры в прямом эфире":
✅ Верховная Рада на специальном внеочередном заседании во вторник осудила протестную акцию в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась под Офисом Президента 20 марта. Тогда здание обрисовали, а его двери - повредили. За это постановление - то есть за осуждение протеста (!) - проголосовали 237 депутатов. Неотложных проблем в стране, кажется, нет?
✅ В СБУ говорят, что Россия следит за всеми протестами в Украине, а в полиции заявили, что выяснили, кто нарисовал свастику на здании Офиса Президента. Правда, кто и когда это сделал - не говорят.
✅ Можно ли быть русскоязычным украинцем? Арсен Аваков выступил за развитие "нашего русского языка". А оно нам надо?
✅ Призыв резервистов. Зеленский сможет без мобилизации призывать тех, кто уже отслужил - Верховная Рада разрешила президенту неоднократно призывать в армию резервистов без объявления мобилизации. Что означает такой шаг? Кого будут призывать? И вообще - это нормально?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вся фракція зелених отримує гроші в конвертах - від Агмєтова.
Указ запрещал ввоз на территорию российской империи всех книг, напечатанных на украинской мове.
Приказ царом Александром II был утвержден в 1875 году после письменного доноса цару, на российском язике, что украинцы хотят вольно разговаривать на украинской мове в своих украинских владениях и землях.
За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.