В Киеве задержали двух парней, справивших нужду на полицейский автомобиль, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Киева оперативно задержали молодых людей, которые для развлечения записали видео, на котором один из них справлял естественную потребность на припаркованное авто правоохранителей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Вчера вечером в сети интернет распространилось видео, где двое парней повели себя крайне вызывающе по отношению к авто правоохранителей. Работники полиции как раз находились неподалеку на вызове. В это время молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, проводил видеосъемку того, как его товарищ справлял естественную потребность на припаркованный служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Их автомобиль остановили в Деснянском районе столицы. Водитель находился за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 годов рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.
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обязательно
максимум штраф за мелкую хулиганку
обоссы мусора-получи благодарность от народа
нужно этим двум дебилам предложить помочиться на электро провод под напряжением..
я думаю, это их заинтересует..
Тебе тоже скоро в фуражку срать начнут и на бошку твою дырявую оденут,так сказать чтоб не лысел )))
Мусора твари и мрази и это они заслужили
Вспоминается один старый перестроечный фильм "америкен бой"
Когда мент пришел в камеру к авторитету и тот ему сказал крылатую фразу:--
Если бы ты был воин,я бы тебя уважал,хотя бы за храбрость,а так ты кто,цепная собака,которая служит скупому хозяину,уходи,разберемся без вас,без ментов.
А что,автомобиль пытался этому воспрепятствовать??))))
Надо ещё насрать на капот,мусорье большее не заслуживает.
Сколько они арестовали, за последние 10 лет, обгадивших не ментовское авто?
Ну , оперативненько !
Хотя соціальна шкода від такого правопорушення - мінімальна
А сер"йозні справи - висять висюками ... роками ...