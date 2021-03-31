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В Киеве задержали двух парней, справивших нужду на полицейский автомобиль, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киева оперативно задержали молодых людей, которые для развлечения записали видео, на котором один из них справлял естественную потребность на припаркованное авто правоохранителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вчера вечером в сети интернет распространилось видео, где двое парней повели себя крайне вызывающе по отношению к авто правоохранителей. Работники полиции как раз находились неподалеку на вызове. В это время молодой человек, выражаясь нецензурной бранью, проводил видеосъемку того, как его товарищ справлял естественную потребность на припаркованный служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Их автомобиль остановили в Деснянском районе столицы. Водитель находился за рулем с признаками наркотического опьянения, поэтому на него патрульные составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Киеве задержали двух парней, справивших нужду на полицейский автомобиль, - Нацполиция 01

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В Киеве задержали двух парней, справивших нужду на полицейский автомобиль, - Нацполиция 02

Злоумышленниками оказались киевляне 1997 и 1994 годов рождения. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как объяснили мужчины, хулиганские действия они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет. 

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Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+28
Аваков, неси автівку у недільну студію Мосуйчучки !!!!!!
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31.03.2021 23:34
+25
Ну хоть одно мокрое дело раскрыли...
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31.03.2021 23:33
+12
Теперь палицаи должны на них нужду справить и записать видосик
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31.03.2021 23:32
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Аваков, неси автівку у недільну студію Мосуйчучки !!!!!!
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31.03.2021 23:34 Ответить
А якщо цей наркоман на своїй автівці в тебе запердолиться зі всієї дурі, то ти що заспіваєш?
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31.03.2021 23:36 Ответить
тебе вже впердолили?
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31.03.2021 23:38 Ответить
ну ну... бідося, ти свої фантазії так відверто на люди не викидай, не на прийомі же ж)))
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31.03.2021 23:47 Ответить
не бомби, порвешся
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31.03.2021 23:50 Ответить
порвався
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01.04.2021 00:01 Ответить
Так наркоман у нас преЗЕдент и некоторым ничего нравится. Автивкой руководить наркоману низя! А страной?
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01.04.2021 00:00 Ответить
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01.04.2021 08:57 Ответить
Та й не кажи. Що ж це робиться? Наркоманів за кермом зупиняють і руки їм крутять. Скільки таке можна терпіти? То є поліцейське свавілля.
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31.03.2021 23:34 Ответить
№32
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31.03.2021 23:48 Ответить
Так им твою дозу подкинули, что тебя так бомбит?)
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01.04.2021 00:34 Ответить
честь мундіра)
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31.03.2021 23:36 Ответить
однозначно - надо поощрить..
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31.03.2021 23:31 Ответить
Теперь палицаи должны на них нужду справить и записать видосик
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31.03.2021 23:32 Ответить
Це дуже слушна пропозиція !!!))
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31.03.2021 23:41 Ответить
в былые времена ППС-ники так бы и сделали и с собой бы ещё люлей полкинули бы.
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01.04.2021 06:36 Ответить
Ну хоть одно мокрое дело раскрыли...
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31.03.2021 23:33 Ответить
Панять и пгастить.
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31.03.2021 23:35 Ответить
наградить!
обязательно
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31.03.2021 23:38 Ответить
Двома петушками на зоні більше )
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31.03.2021 23:35 Ответить
расслабся, алень нарьян-марский, Украина не рашка и не беларашка -

максимум штраф за мелкую хулиганку
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31.03.2021 23:37 Ответить
як скажеш алєнь нарьян марскій, тобі ж відніше що там в ращці і беларашці
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31.03.2021 23:41 Ответить
Выдать премию за мытьё машины .
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31.03.2021 23:36 Ответить
Это, наверное, АУЕшники, что расшифровуешся как Анальные Утехи Ежедневно!)))
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31.03.2021 23:37 Ответить
Ну тебе- специалисту, виднее, что там как по анальным утехам... Мусарок-пидарок ты, да, алежа? Твоё корыто обоссали?))))
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31.03.2021 23:54 Ответить
Что задело, чёрт дырявый!?)))
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01.04.2021 00:06 Ответить
А могли бы и насрать))
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31.03.2021 23:38 Ответить
надо флеш-моб запустить
обоссы мусора-получи благодарность от народа
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31.03.2021 23:41 Ответить
Понять и наградить!
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31.03.2021 23:43 Ответить
пилять за обоссаный авто пятерик, за украденные миллиарды, убийство властьимущим ничего.. где справедливость? хотя я о чем!
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31.03.2021 23:44 Ответить
естественный отбор..
нужно этим двум дебилам предложить помочиться на электро провод под напряжением..
я думаю, это их заинтересует..
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31.03.2021 23:44 Ответить
Полиция быстро раскрыла дело по горячим следам.
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31.03.2021 23:46 Ответить
то что заслуживают, то с ними и сделали... пометили машину сцыкунов.
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31.03.2021 23:46 Ответить
Зрізати з них 2 нових авто і відпустити . Нехай сцуть далі .🍺😁👍
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31.03.2021 23:48 Ответить
Могут работать оперативно, когда захотят.
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31.03.2021 23:53 Ответить
Какие все храбрецы в коментах , а пырнут на улице,или жену грабанут,или ,не дай Бог,ребенка хулиганы обидят. Сразу в плицию. Помогите! И очень часто они помогают. Нефиг их хаять, сцыкунов наказать примерно. А то ,что верхушка вымазана,всегда так было. Живем в стране кумовства.
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31.03.2021 23:56 Ответить
Полиция долбоебы и только с преступников бабосы качают, не рассказывайте сказки.
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01.04.2021 08:12 Ответить
Вы в мусарне трудитесь ?
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01.04.2021 08:25 Ответить
Мусорило ,ты спалился)))
Тебе тоже скоро в фуражку срать начнут и на бошку твою дырявую оденут,так сказать чтоб не лысел )))
Мусора твари и мрази и это они заслужили
Вспоминается один старый перестроечный фильм "америкен бой"
Когда мент пришел в камеру к авторитету и тот ему сказал крылатую фразу:--
Если бы ты был воин,я бы тебя уважал,хотя бы за храбрость,а так ты кто,цепная собака,которая служит скупому хозяину,уходи,разберемся без вас,без ментов.
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01.04.2021 09:28 Ответить
Может ты и мусорило,а я простой пенсионер. Случалось,что милиция мне и помогала ,было,что нет. А тебя отметелят наркоши в подъезе за мобильник ,сразу помчишься в ментовку. Це ты за клавиотурой грозный.
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01.04.2021 13:17 Ответить
Богу Боже, а поліцейським те, чого вартий їх авторитет у суспільстві !
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31.03.2021 23:59 Ответить
ну тут медаль надо давать, мусора заслужили к себе такое отношение, что на них только ссать можно
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01.04.2021 00:10 Ответить
Апассали авто !!! а ведь могли его и спалить к ибеням !? .. поощрить нужно аднАзначна..
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01.04.2021 00:41 Ответить
Отморозки
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01.04.2021 00:45 Ответить
10 років із конфіскацією за таке )
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01.04.2021 01:40 Ответить
У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1721
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01.04.2021 06:29 Ответить
Дол...бы малолетние!
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01.04.2021 07:51 Ответить
Полицаи служат бандитам, и сами бандиты
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01.04.2021 08:28 Ответить
Вели себя вызывающе по отношению к авто правоохранительной))))
А что,автомобиль пытался этому воспрепятствовать??))))
Надо ещё насрать на капот,мусорье большее не заслуживает.
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01.04.2021 09:21 Ответить
Чем ментовсий авто лучше авто обычных граждан?
Сколько они арестовали, за последние 10 лет, обгадивших не ментовское авто?
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01.04.2021 10:55 Ответить
Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Источник: https://censor.net/ru/v3256882

Ну , оперативненько !
Хотя соціальна шкода від такого правопорушення - мінімальна
А сер"йозні справи - висять висюками ... роками ...
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01.04.2021 11:02 Ответить
 
 