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В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТО

Владимир Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока.

Об этом сообщил утром 1 апреля телеканал "Рустави-2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

По его данным, Познера и несколько десятков его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля Rooms на автобусе, который закидали яйцами протестующие. Познер и его гости улетели из Тбилиси чартерным рейсом. В аэропорту Тбилиси перед их отъездом мобилизовали полицию, сообщает грузинский Первый канал.

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Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним в грузинскую столицу прибыли "до 50 представителей российского шоу-бизнеса", сообщила 31 марта "Грузия Online". По словам автора телеграм-канала о Грузии Николая Левшица, с Познером в Тбилиси приехал, в частности, генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Организатором праздника названа жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили.

Познер и его спутники остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel. Возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными". "Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", — цитировало Познера грузинское издание "Сова". Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

В акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения "Сирцхвилиа" ("Позор"), а также оппозиционных партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии", сообщил грузинский Первый канал. Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, так как он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по собственным словам, создать "дискомфорт" Познеру и его гостям, пишет "Сова". Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы, сообщили телеканал "Рустави-2" и издание "Новости — Грузия".

МВД Грузии заявило, что Познер законно въехал в страну, так как имеет гражданство США. К Vinotel прибыли полицейские. Они помешали протестующим прорваться в гостиницу, из-за чего между ними и участниками акции произошли столкновения. По информации "Рустави-2", демонстранты вызвали в Vinotel инспекцию труда, заявив, что Познер и его гости нарушили комендантский час, который введен в Грузии в связи с коронавирусом и действует с девяти часов вечера. Инспекция оштрафовала отель на 10 тысяч лари (почти три тысячи долларов). Полиция заявила, что Познера и его спутников тоже оштрафуют. В МВД сказали, что Познер не нарушил закон об оккупированных территориях, который запрещает въезд иностранцев и лиц без гражданства в Абхазию и Южную Осетию без специального разрешения грузинских властей.

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После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских. Они переехали в отель Rooms. Протестующие тоже переместились к нему и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали "Вон из Грузии!", передает грузинская версия агентства Sputnik. Активисты заявили, что намерены остаться возле отеля на всю ночь и продолжить протест завтра, сообщает издание InterPress. Помимо Тбилиси протесты прошли в Батуми.

В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами 01
В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами 02
В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами 03

Владимира Познера освистали в Грузии, а отель в Тбилиси закидали яйцами — видео

Sputnik Georgia — все о Грузии

"Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", — цитирует Познера "Новости — Грузия". Телеведущий отказался отвечать на вопросы, касающиеся его мнения о статусе Абхазии.

В разговоре с РИА Новости Познер сообщил, что находится в безопасности, его защиту обеспечивает полиция. Он добавил, что собирался улететь из Тбилиси 3 апреля. "Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", — добавил телеведущий.

В 2019 году в Тбилиси прошли массовые акции протеста из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Гаврилов занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, депутат покинул Грузию под охраной. При разгоне протестов в Тбилиси пострадали несколько сотен человек. После них Россия запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ (авиасообщение между странами не восстановлено до сих пор). В день вступления этого решения в силу журналист "Рустави-2" Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Около здания "Рустави-2" прошел митинг, канал на время прекратил вещание.

Автор: 

Абхазия (375) Грузия (4501) Познер Владимир (25) протест (5858) россия (95652)


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Топ комментарии
+62
Молодці. Нехай земля горить під ногами мокшанських пропагандонів!
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01.04.2021 09:23
+57
Одно кривое слово и Грузия на ушах, а наш малоросский скот ещё и бы и на концерты пошёл и денежки бы заплатил...
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01.04.2021 09:25
+40
В одном я очень благодарна Стерненко...гнал свинособачью "артистическую" нечесть из Одессы,аж гай шумел)как лабода на катере убирала -песня)))
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01.04.2021 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Молодці. Нехай земля горить під ногами мокшанських пропагандонів!
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01.04.2021 09:23 Ответить
русофобия какая-то)))
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01.04.2021 09:24 Ответить
"Фобия" предполагает страх. Ты видишь у Грузинов страх?
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01.04.2021 09:50 Ответить
Валера, а ты скобки в конце видишь?
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01.04.2021 10:20 Ответить
Я вижу всьо!
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01.04.2021 10:22 Ответить
Отднюдь..."Слово «фобия» прошло сложные преобразования в употреблении, и в настоящее время зачастую под «фобиями» понимаются не патологические страхи, а резко отрицательное отношение к кому-либо, чему-либо. Некоторые слова из приведённых ниже - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC неологизмы , по историческим причинам, имеющие словооснову -фоб- и обозначающие не фобии в клиническом смысле, а негативное отношение к чему-либо, не имеющее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F патологического характера. Например, таково происхождение слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F ксенофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F русофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F юдофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F гомофобия .
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01.04.2021 11:36 Ответить
Это тоже не подходит к конкретно этому случаю. Если, к примеру, ты увидишь на сельской улице "коровью лепёшку", или дохлую крысу, ты же не будешь испытывать к ней страх, негативное отношение, или что-то подобное? Скорее это будет брезгливость. Вот и тут так же...
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01.04.2021 13:40 Ответить
А "отнюдь" у московитів не вживають без "ніт". Бо це лише підсилююча частка, що не має самостійного значення. Щось на зразок "Аж"
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01.04.2021 17:52 Ответить
Знаю, что пропустил "нет", отвлекли звонком, просто лень было удалять и снова постить.
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01.04.2021 19:59 Ответить
А Познер думал ,что его хлебом-солью с шашлычком встретят ???
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01.04.2021 09:24 Ответить
так судя по всему, были и те, кто ему вначале и шашлычек забодяжил и лезгинку сбацал
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01.04.2021 14:44 Ответить
Одно кривое слово и Грузия на ушах, а наш малоросский скот ещё и бы и на концерты пошёл и денежки бы заплатил...
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01.04.2021 09:25 Ответить
В одном я очень благодарна Стерненко...гнал свинособачью "артистическую" нечесть из Одессы,аж гай шумел)как лабода на катере убирала -песня)))
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01.04.2021 09:29 Ответить
убегала)))
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01.04.2021 09:32 Ответить
а оговорочка на 5 баллов...
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01.04.2021 10:21 Ответить
это ты про солдат НАТО, которых он из порта выгонял?
У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями - Цензор.НЕТ 6506
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01.04.2021 12:36 Ответить
Коли кажуть грузин, то всі розуміють, що таке грузин. Коли кажуть українець, то так розуміють, що це Рабіновічь, Іванов, Пєтров, Сідарав і т.д. і т.п...
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01.04.2021 09:31 Ответить
Наглую кацапскую рожу послали)Умнички!
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01.04.2021 09:25 Ответить
Следующий день рождения встретит с кобзошей.
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01.04.2021 09:27 Ответить
Если доживет.
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01.04.2021 09:56 Ответить
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01.04.2021 13:09 Ответить
В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами - Цензор.НЕТ 4777
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01.04.2021 09:27 Ответить
То ли дело Вирастюк, будет нажираться с карательными сосными
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01.04.2021 09:39 Ответить
Карабельными
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01.04.2021 09:40 Ответить
Краще пишіть українською.. Бо собачою з помилками))
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01.04.2021 09:43 Ответить
Кацапский отсос с гражданством США.Это уже обыденость какая то в кацапстане.А граждане мордора там вообще живут или все как не США,так Европы?
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01.04.2021 09:41 Ответить
Эта вам расеяне за "мир и дружбу" распространяемых скользкими кровавыми воровскими кремлёвскими крысами.
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01.04.2021 09:43 Ответить
День рождения в Тбилиси?? А почему не в скрепном хантымансийске??
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01.04.2021 09:44 Ответить
потому что тамошняя элита традиционно в Московии только зарабатывает деньги . тратит она их в более цивилизованных местах
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01.04.2021 09:52 Ответить
Або в Криму
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01.04.2021 14:25 Ответить
А у нас в фб вспливає реклама, о моргерштерн приїжджає... Хтось цього 3,14дарка татуйованого зустріне?
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01.04.2021 09:44 Ответить
В кого це у вас?
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01.04.2021 09:45 Ответить
У Київ це чудо кцапське їде...
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01.04.2021 09:46 Ответить
Та не доїде.. Але гавкати буде, про хахлов і нацистов на кордоні
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01.04.2021 09:47 Ответить
Помните как украинцы его пригласили награждать "за верность идеалам профессии". Американо-французский еврей Познер что-то ляпнул в своем стиле про совков, и начались исступленные проклятия в адрес "старших братьев" во всех СМИ. А ведь его решили наградить именно за то что он критиковал кацапов. И всем было плевать что это сказал Познер, а не "старшие братья", как будто все этого ждали.
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01.04.2021 09:45 Ответить
Украинцами легко манипулировать, как по щелчку. Единый наэлектризованный организм. В кацапском большом болоте такая информация до 70% масс вообще бы не дошла.
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01.04.2021 09:54 Ответить
Американо-французский русскоязычный еврей Познер...хоча є підозра, що нерусскаязичьних євреїв (саме євреїв) не буває. Бухарські та гірські євреї мають іншу самоназву.
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01.04.2021 10:00 Ответить
Are you katzap too?
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01.04.2021 10:08 Ответить
"Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения"
вот и к нам разные пропагандоны едут с такими же отмазками . у себя на работе они гонят на Украину а потом преспокойно едут сюда же потому что считают что работа это одно а личные дела это другое
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01.04.2021 09:49 Ответить
какая горячая любовь к кацапам)) а у нас с расейскими паспортами гопота гуляет по Киеву и диву дивуется какая красота)) и домой в ***** вообще не тянет.
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01.04.2021 09:50 Ответить
более того, гопота избирается в депутаты и сидит в Раде...
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01.04.2021 10:24 Ответить
Правильно "привітали" гебешну мерзоту.
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01.04.2021 09:58 Ответить
Познер про свою краснокожую паспортину с двуглавой курицей вспоминает, небось, только получая пенсию....
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01.04.2021 10:23 Ответить
Нам надо готовится !!! Кремлевская зараза и вокруг Украины - ЭТО ЗАРАЗА!!!!! И маски не помогут!!!!!!
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01.04.2021 10:39 Ответить
А чем его мацква не устроила ???? Всю жизнь так рьяно служить кгб 😀😀😀 , а день рождения в Тбилиси - вот и вся правда
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01.04.2021 10:42 Ответить
Таких, як "журнашлюха" Познер, в часи "пізнього совка", іменували "професійними євреями"...
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01.04.2021 10:47 Ответить
харошая праститутка,,в армии служить незахотела и рванула в ссср и тут компартия ему и отблагодарила - хорошей карьерой в работе. всегда навиду
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01.04.2021 12:12 Ответить
В гостинице « Винотель » , где остановился российский журналист Владимир Познер , гражданские активисты отключили электричество . Об этом сообщили «Рутави 2».
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01.04.2021 11:30 Ответить
Все все все отходим.. Грузины командуют друг другом на русском.
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01.04.2021 11:38 Ответить
"Вон из Грузії" теж написано російською, може грузини не володіють івритом?
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01.04.2021 14:36 Ответить
масийчук с 1+1, двери уже сняла?
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01.04.2021 11:58 Ответить
грузины замые лутшие - прямые , открытые и очень гостепреимные.. а эта мразь пусть в абхазии празднует криминальной.. туда оно неразу непоехало с того момента как там расея рулит
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01.04.2021 12:09 Ответить
Познер имеет гражданство США === ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПО КАЦАПСКИХ ВЕЩАТЕЛЕЙ ИЗ МОМБИЯЩИКА!!!Источник: https://censor.net/ru/v3256915
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01.04.2021 12:20 Ответить
Дивує як ці смердючі свині безбоязно пруться в країну частину якої вони недавно окупували і повбивали купу її громадян.
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01.04.2021 12:43 Ответить
.. с 1917 года развелось этих "познеров" немеряно...Во всём мире бы "ГУЛАГ"и и "колхозы" строили...да что-то не так "пошло"...Даже в Израиле и то "совок" пытаются "воссоздать"..
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01.04.2021 12:49 Ответить
Грузини наші брати.Велика повавага їм.
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01.04.2021 14:05 Ответить
познер. день рождения познера. познер уехал из Грузии раньше намеченного срока.
Что это такое познер? И его день рождения и график поедок? Цензор, кроме познера нет новостей?
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01.04.2021 14:50 Ответить
 
 