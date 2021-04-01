В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТО

Владимир Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока.

Об этом сообщил утром 1 апреля телеканал "Рустави-2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

По его данным, Познера и несколько десятков его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля Rooms на автобусе, который закидали яйцами протестующие. Познер и его гости улетели из Тбилиси чартерным рейсом. В аэропорту Тбилиси перед их отъездом мобилизовали полицию, сообщает грузинский Первый канал.

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Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним в грузинскую столицу прибыли "до 50 представителей российского шоу-бизнеса", сообщила 31 марта "Грузия Online". По словам автора телеграм-канала о Грузии Николая Левшица, с Познером в Тбилиси приехал, в частности, генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. Организатором праздника названа жена российского бизнесмена Леонида Огарева Миранда Мирианашвили.

Познер и его спутники остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel. Возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными". "Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", — цитировало Познера грузинское издание "Сова". Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

В акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения "Сирцхвилиа" ("Позор"), а также оппозиционных партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии", сообщил грузинский Первый канал. Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, так как он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по собственным словам, создать "дискомфорт" Познеру и его гостям, пишет "Сова". Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы, сообщили телеканал "Рустави-2" и издание "Новости — Грузия".

МВД Грузии заявило, что Познер законно въехал в страну, так как имеет гражданство США. К Vinotel прибыли полицейские. Они помешали протестующим прорваться в гостиницу, из-за чего между ними и участниками акции произошли столкновения. По информации "Рустави-2", демонстранты вызвали в Vinotel инспекцию труда, заявив, что Познер и его гости нарушили комендантский час, который введен в Грузии в связи с коронавирусом и действует с девяти часов вечера. Инспекция оштрафовала отель на 10 тысяч лари (почти три тысячи долларов). Полиция заявила, что Познера и его спутников тоже оштрафуют. В МВД сказали, что Познер не нарушил закон об оккупированных территориях, который запрещает въезд иностранцев и лиц без гражданства в Абхазию и Южную Осетию без специального разрешения грузинских властей.

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После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских. Они переехали в отель Rooms. Протестующие тоже переместились к нему и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали "Вон из Грузии!", передает грузинская версия агентства Sputnik. Активисты заявили, что намерены остаться возле отеля на всю ночь и продолжить протест завтра, сообщает издание InterPress. Помимо Тбилиси протесты прошли в Батуми.







Владимира Познера освистали в Грузии, а отель в Тбилиси закидали яйцами — видео

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"Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", — цитирует Познера "Новости — Грузия". Телеведущий отказался отвечать на вопросы, касающиеся его мнения о статусе Абхазии.

В разговоре с РИА Новости Познер сообщил, что находится в безопасности, его защиту обеспечивает полиция. Он добавил, что собирался улететь из Тбилиси 3 апреля. "Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше", — добавил телеведущий.

В 2019 году в Тбилиси прошли массовые акции протеста из-за выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Гаврилов занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, депутат покинул Грузию под охраной. При разгоне протестов в Тбилиси пострадали несколько сотен человек. После них Россия запретила российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, а грузинским авиакомпаниям летать в РФ (авиасообщение между странами не восстановлено до сих пор). В день вступления этого решения в силу журналист "Рустави-2" Георгий Габуния в эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Около здания "Рустави-2" прошел митинг, канал на время прекратил вещание.