В Украине уведомлен о подозрении еще один вор в законе - гражданин РФ Камо Московский, - Клименко. ВИДЕО

В Украине во второй раз вор в законе получил сообщение о подозрении.

Об этом сегодня сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам руководителя Нацполиции, вору в законе по кличке Камо Московский инкриминируют установление или распространение преступного влияния и поставки наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев.

Доказательства для обоснованного уведомления о подозрении получили оперативники Департамента стратегических расследований, теруправления стратегических расследований в Черниговской области и следователи следственного управления областной полиции.

В частности установлено, что вор в законе прибыл в Украину для установления и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета и с целью избежания уголовной ответственности. 5 января текущего года 58-летний гражданин Российской Федерации был задержан украинскими правоохранителями. Клименко сообщил, что в установленном законом порядке злоумышленник помещен в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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"Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других удерживаемых лиц, контролировать "общак", налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждение содержания", - отметил глава Нацполиции.

Также известно, что Камо Московский диктовал соблюдение "воровских законов", решал конфликты между криминальными "авторитетами" и подстрекал других совершать преступления.

Вчера, 31 марта, полицейские при силовой поддержке роты полиции особого назначения и при содействии руководства Черниговского пункта временного пребывания иностранцев провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора Камо Московскому сообщили о подозрении в установлении или распространении преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе вора в законе (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины) и незаконном приобретении, хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 307).

В случае доказательства вины в суде, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Клименко отметил, что благодаря принятому народными депутатами в июне 2020 года Закону была введена ответственность за установление и распространение преступного влияния в статусе вора в законе - и Украина перестала быть убежищем для криминальных элементов.

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Кроме этого напоминается, что это второй вор в законе, который уведомлен о подозрении по нововведенной статье Уголовного кодекса Украины. Первым был Гига Озургетский, которому 4 февраля текущего года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.