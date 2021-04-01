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Коррупционеры использовали манипулятивный трюк для сокрытия сделок по системе управления армией "Дзвін": вовлекли 16 атташе, - "Аэроразведка". ВИДЕО

16 атташе пригласили на мероприятие, посвященное теробороне, а темой сюжета новостей сделали ДКР "Дзвін".

Об этом говорится в заявлении "Аеророзвідки", передает Цензор.НЕТ.

"Использование информационного влияния на украинское общество с целью сокрытия коррупционных сделок в ДКР "Дзвін" набирает обороты. В эфир включается "тяжелая артиллерия" защитников преступной группировки. Вчерашний день отмечен выпуском новостей на телеканале Интер под названием "АСУ вкрай необхідне для реформи сил оборони". Украинцам рассказали о 16 военных атташе, присутствующих на мероприятии и показали двух генералов, которые ратуют за усиление возможностей сил обороны. Коррупционеры в очередной раз использовали манипулятивный трюк: 16 атташе пригласили на мероприятие, посвященное теробороне, а темой сюжета сделали ДКР "Дзвін". После того, как в прошлый раз такую ​​манипуляцию позволил себе Генеральный штаб ВСУ, использовав представителей НАТО на демонстрации ДКР "Дзвін" для депутатов ВРУ осенью 2019 - не происходит совместных мероприятий с НАТО. Теперь наши генералы решили ухудшить отношения еще и с Грузией и Эстонией?" - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СНБО прошло совещание по системе управления армией "Дзвін": ее могут принять в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки, - Бутусов

"Директор компании "Эверест", рассказывает украинскому обществу как работает разведка в системе, в которой ничего не интегрировано и не соответствующей стандартам НАТО. Командующий теробороной говорит, чтобы предотвратить угрозу масштабного вторжения оккупантов нужна мгновенная связь - пэтому нужно как можно быстрее надо дать войскам АСУ. Необходима связь, а просит "Дзвін"? Командующий Сухопутными войсками за усиление сотрудничества с союзниками! Эстонец и грузин говорят об оказании помощи в развитии теробороны, а сюжет о необходимости АСУ "Дзвін". Именно так сотрудничество и развивается? Этот сюр вчера происходил одновременно с допросами в кабинетах ГШ ВСУ следователями, ведущими уголовное дело по ДКР "Дзвін", - добавили в "Аеророзвідці".

Коррупционеры использовали манипулятивный трюк для сокрытия сделок по системе управления армией Дзвін: вовлекли 16 атташе, - Аэроразведка 01
Коррупционеры использовали манипулятивный трюк для сокрытия сделок по системе управления армией Дзвін: вовлекли 16 атташе, - Аэроразведка 02

Напомним, СМИ сообщали, что военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с "Дзвоном" в своей статье: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".

Также о проблемах с ситемой "Дзвін" в интервью Цензор.НЕТ рассказал давший показания ГБР по этому делу пополковник Ярослав Гончар: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".

Автор: 

Интер (481) коррупция (8562) связь (322) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+8
с этой системой все очень неоднозначно. у меня такое ощущение что просто два конкурента мочат друг друга. я на днях читал вполне логичные пояснения по этой системе и выкладки по которым расследование бигуса - бред.
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01.04.2021 11:06
+5
Бачите Цензор не єє пропаганди тським ресурсом. Це площадка для різних думок. 😊 Просто ця площадка розрахована на тих, хто не лише має свою думку, а вміж думати, аналізувати і робити висновки. Саме тому ту так багато ботів з вородими нарративами у гарних обгортках, в тому числі і кацапським ботів. А щодо цього сюжету, то тут річ про явну маніпуляції, коли захід проводиться на одну тему, а рекламують зовсім іншу, видаючи до того ж підтримку атташе, яуюкої немає від слова "зовсім". Думаюча людина зрозуміє, що "той, хто збрехав один раз, не заслуговує на довіру назавжди". Тепер зрозуміло, що таке той "Дзвін"? Якщо ні, то додам, що на "Інтері" могли б спитати думку про "Дзвін" у когось із цих атташе і подати її в ефір. Цього не сталося. Чому? Думайте. 😊
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01.04.2021 11:17
+2
А що, не звично? 😊
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01.04.2021 11:47
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В Україні нікому не можна довіряти. Той самий Цензор видає про- і проти новини про систему.
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01.04.2021 11:06 Ответить
* -за і -проти
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01.04.2021 11:14 Ответить
Бачите Цензор не єє пропаганди тським ресурсом. Це площадка для різних думок. 😊 Просто ця площадка розрахована на тих, хто не лише має свою думку, а вміж думати, аналізувати і робити висновки. Саме тому ту так багато ботів з вородими нарративами у гарних обгортках, в тому числі і кацапським ботів. А щодо цього сюжету, то тут річ про явну маніпуляції, коли захід проводиться на одну тему, а рекламують зовсім іншу, видаючи до того ж підтримку атташе, яуюкої немає від слова "зовсім". Думаюча людина зрозуміє, що "той, хто збрехав один раз, не заслуговує на довіру назавжди". Тепер зрозуміло, що таке той "Дзвін"? Якщо ні, то додам, що на "Інтері" могли б спитати думку про "Дзвін" у когось із цих атташе і подати її в ефір. Цього не сталося. Чому? Думайте. 😊
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01.04.2021 11:17 Ответить
ШТА!?
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01.04.2021 11:33 Ответить
ппц кадри на Цензорі попадаються)
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01.04.2021 11:41 Ответить
А що, не звично? 😊
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01.04.2021 11:47 Ответить
Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:04 Ответить
с этой системой все очень неоднозначно. у меня такое ощущение что просто два конкурента мочат друг друга. я на днях читал вполне логичные пояснения по этой системе и выкладки по которым расследование бигуса - бред.
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01.04.2021 11:06 Ответить
Так і є.
Фактчекінг матеріалу Бігуса про "Дзвін-АС": 10 епізодів спецоперації проти ЗСУ
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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01.04.2021 13:04 Ответить
Чули ДЗВІН, та не знаєм де він. Гарне українське прислівя. Хтось дуже цинічно жартує....
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01.04.2021 11:19 Ответить
да там там чёрт какой то сидит и манипулирует этим. он вряд ли дурак. он саботажник или хуже -Предатель в сердце армии. одно не понятно. там что порядочных и умных нет, что бы на установить и предать военно-полевому суду Предателя?
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01.04.2021 11:50 Ответить
А как там великий АСУшник гончар поживает? Он уже освоил трастовый фонд НАТО?
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01.04.2021 11:59 Ответить
Ось як поживає. Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:11 Ответить
як типово для країни, влади і народонаселення - чули "Дзвін" от тільки ніхто нічого толком не знає, а тим часом якась чергова хрінь пропихається і чергова дірка в бюджеті комусь приносить нову радість.
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01.04.2021 12:05 Ответить
ГОЛОВКОМ - ГАРАНТ каже: - весна прийшла.
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01.04.2021 12:27 Ответить
Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:03 Ответить
Почнемо з того ,що канал "Інтер" - це ресурс ворога ФСБ РФ , який знаходиться саме під їх контролем . Тому те що рекламує цей ТВ ресурс є на допомогу як раз інтересам московії !Тому і треба думати і аналізувати, але робити навпаки. У нас колаборантів- зрадників аж кишить на всіх щаблях влади ! Тому віри їм не має.. Тільки логічне мислення і аналіз ДІЙ і ДІЯЛЬНОСТІ всіх сортів чиновників." По діях їх познаємо їх" .!
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01.04.2021 13:28 Ответить
https://www.facebook.com/453559011480028/posts/1887033554799226/?d=n
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01.04.2021 14:04 Ответить
Кого дурять, негідники, ЗРАДНИКИ, МАРОДЕРИ??? - якщо влада мовчить - вона в долі!!!
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01.04.2021 16:17 Ответить
Військові аташе країн НАТО ознайомились із автоматизованою системою управління військами
https://defence-ua.com/news/vijskovi_atashe_krajin_nato_oznajomilis_iz_avtomatizovanoju_sistemoju_upravlinnja_vijskami-3305.html
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01.04.2021 17:05 Ответить
У меня вопрос. Если аероразведка такая крутая что клепает супер НАТО Станаг АСУ, то почему там 2 фриланс программера и гончар-юрист на подхвате у трастового фонда? В НАТО когда отдают подряд спрашивают об "operational capacity", т.е. о возможностях подрядчика реализовать задуманное. Так вот, какое "капасити" у 2х фрилансеров на зп ЗСУ и пары чудаков с мутной биографией? Тут нужны десятки людей, материальная база, рыночные зарплаты, налоги в конце концов. А они я так понимаю после освоения трастового фонда думают что могут и F-35 у себя в вити собрать на коленке? Ну это же очевидная зависть просто...
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05.04.2021 00:08 Ответить
 
 