Коррупционеры использовали манипулятивный трюк для сокрытия сделок по системе управления армией "Дзвін": вовлекли 16 атташе, - "Аэроразведка". ВИДЕО

16 атташе пригласили на мероприятие, посвященное теробороне, а темой сюжета новостей сделали ДКР "Дзвін".

Об этом говорится в заявлении "Аеророзвідки", передает Цензор.НЕТ.

"Использование информационного влияния на украинское общество с целью сокрытия коррупционных сделок в ДКР "Дзвін" набирает обороты. В эфир включается "тяжелая артиллерия" защитников преступной группировки. Вчерашний день отмечен выпуском новостей на телеканале Интер под названием "АСУ вкрай необхідне для реформи сил оборони". Украинцам рассказали о 16 военных атташе, присутствующих на мероприятии и показали двух генералов, которые ратуют за усиление возможностей сил обороны. Коррупционеры в очередной раз использовали манипулятивный трюк: 16 атташе пригласили на мероприятие, посвященное теробороне, а темой сюжета сделали ДКР "Дзвін". После того, как в прошлый раз такую ​​манипуляцию позволил себе Генеральный штаб ВСУ, использовав представителей НАТО на демонстрации ДКР "Дзвін" для депутатов ВРУ осенью 2019 - не происходит совместных мероприятий с НАТО. Теперь наши генералы решили ухудшить отношения еще и с Грузией и Эстонией?" - говорится в заявлении.

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"Директор компании "Эверест", рассказывает украинскому обществу как работает разведка в системе, в которой ничего не интегрировано и не соответствующей стандартам НАТО. Командующий теробороной говорит, чтобы предотвратить угрозу масштабного вторжения оккупантов нужна мгновенная связь - пэтому нужно как можно быстрее надо дать войскам АСУ. Необходима связь, а просит "Дзвін"? Командующий Сухопутными войсками за усиление сотрудничества с союзниками! Эстонец и грузин говорят об оказании помощи в развитии теробороны, а сюжет о необходимости АСУ "Дзвін". Именно так сотрудничество и развивается? Этот сюр вчера происходил одновременно с допросами в кабинетах ГШ ВСУ следователями, ведущими уголовное дело по ДКР "Дзвін", - добавили в "Аеророзвідці".





Напомним, СМИ сообщали, что военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с "Дзвоном" в своей статье: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".

Также о проблемах с ситемой "Дзвін" в интервью Цензор.НЕТ рассказал давший показания ГБР по этому делу пополковник Ярослав Гончар: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".