Судья хозсуда Киева Баранов за 37 минут исследовал 4 тыс. страниц по иску к Приватбанку и вынес решение в пользу предприятия Коломойского, - СМИ. ВИДЕО
Судья Хозяйственного суда города Киева Дмитрий Баранов исследовал доказательства по делу по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" за 37 минут. Речь идет о 4 тысячах страниц из материалов дела.
Об этом свидетельствует протокол судебного заседания, который есть в распоряжении "Центра противодействия коррупции", говорится в материале "Спасти Коломойского" "Слідство.Інфо, информирует Цензор.НЕТ.
Само решение также было вынесено в рекордные сроки. Документ, как утверждают эксперты, был необходим украинскому олигарху Игорю Коломойскому для защиты в США.
Завод, принадлежащий Игорю Коломойскому, подал десятки исков к государственному банку о признании прекращенными обязательств по кредитам, выданным "Приватом" еще до национализации. Судьи Оксана Марченко и Дмитрий Баранов удовлетворили требования завода.
В конце 2019 года государственный "Приватбанк" подал иск в штате Делавэр к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к связанным с ними компаниям о возмещении убытков на несколько сотен миллионов долларов. По версии "Приватбанка", они в предыдущие годы незаконно получили от банка деньги, на которые финансировали свой американский бизнес, а также покупали недвижимость.
"Никопольский завод ферросплавов" не является стороной в этом деле. Однако он фигурирует в иске как предприятие, которому еще контролируемый олигархами банк якобы незаконно выдавал кредиты, которые впоследствии через ряд компаний шли на покупку американской недвижимости.
Также, согласно аналитике "Центра противодействия коррупции", судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, - 22 января 2021 года.
"Такие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что текст решения мог быть подготовлен заранее, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", - говорит адвокат "Центра противодействия коррупции" Алексей Бойко.
По мнению антикоррупционников, полный текст решения был необходим "Никопольскому заводу ферросплавов" именно 22 января, ведь это был последний рабочий день перед заседанием в Делавэре по делу "Приватбанка" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.
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статья написана по дебильному и порохоботы тут же прилетели как мухи на гавно
суть иска тяжело было написать
Источник: https://censor.net/ru/v3256943Джерело: https://censor.net/ua/v3256943
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн. Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.
А ваши бредни остаются вашими бреднями
Не озвучено основне - скільки суддя заробив за 37 мінут
судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", Источник: https://censor.net/ru/v3256943
И с 2012 года пришли на судейские должности только 700 человек набора 2017 года (при Порошенко начали процедуру, при Зеленском закончили). Не поверите - бесплатно. Так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике. Нет, ну может кто-то кого-то и развёл, не исключаю, но это точно не правило, а исключение в режиме 1 на этих 700.
Это то же самое, что ссылаясь на Голодомор 1932-1933 годов, говорить, что сейчас в Украине невозможно еду достать . . .
Нет, я не говорю, что проблем никаких нет, но примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор. 7 лет назад в центре Киева массово людей расстреливали, но ведь сегодня по Майдану можно спокойно гулять, не так ли ?
Провокатор
(цифровий Баранов, так би мовити...) 🤖🐏
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!
Так и тут....судья кого??
Это у вас воровитый госслужащий на рыбном месте - предел карьерных мечтаний.
Я, мягко говоря, не фанат Коломойского, - будь я Президентом, он бы у меня двойную сумму от украденной в Привате положил бы в бюджет, чтобы обряд обрезания ему не повторили в почтенном возрасте (но на этот раз до корня). И даже допускаю, что могло иметь место коррупционное или административное влияние на судью в данном деле (увы).
Но обвинять суд только на том основании, что "быстро исследовали доказательства (4 тыс. стр. за 37 минут)" и "для решения на 60 тыс. знаков надо 5 часов рабочего времени" - простите, но это бред. Любой уважающий себя судья материалы дела берёт в руки не впервые на заседании, как и проект решения пишется не с нуля в совещательной комнате. Дело изучается, готовится днями. Дело проходит подготовительное заседание. Стороны все свои позиции подают в хозяйственном процессе письменно, даже если речь идёт о показаниях свидетелей (которые в хозпроцессе редко бывают, там по документам судятся). Копии всех документов предоставляются сторонам заранее и они подают счои возражения. То есть дело жёванное-пережёванное. После закрытия подготовительного заседания в основном судебном слушании уже только выступления сторон, исследование доказательств и короткие дебаты. Исследование состоит в оглашении названий документов, которые есть в деле. Судья предупреждает, мол если есть необходимость на чём-то остановиться подробнее, пусть стороны говорят с места, что в этом документе огласите то-то или обратите внимание на такую-то строчку. А дебаты вообще 2 минуты : "Прошу удовлетворить" (истец) и "Прошу отказать" (ответчик). Так что 37 минут - это ещё много. Что касается 60 тыс. знаков решения - так оно тоже заранее готовится. Ну может какие-то мелочи из последнего заседания вносятся в совещательной комнате (типа последние ходатайства и т.п.). Но основа заранее готова и это нормально - ненормально только разглашать до совещательной комнаты, что ты собираешься принять (это уже брутал и коррупция). А так заранее. Разве что если в основном рассмотрении что-то сверхъестественное всплывёт, на что суд внимание не обратил, тогда до 5 дней можно полный текст готовить.
Если заранее не готовиться к процессу, ты утонешь под количеством дел + решения будут некачественные. Надо же почитать дело, нормативку и практику судебную поискать, подумать медленно, проект выписать аккуратно, вычитать его 100 раз . . .
Поэтому истерика от общественников и журналистов тут не совсем уместна. В жизни оно не так, как в кино красивом.
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Разгадка способностей Коломойского лежит в пустых головах его опонентов.