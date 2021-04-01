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Судья хозсуда Киева Баранов за 37 минут исследовал 4 тыс. страниц по иску к Приватбанку и вынес решение в пользу предприятия Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

Судья Хозяйственного суда города Киева Дмитрий Баранов исследовал доказательства по делу по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" за 37 минут. Речь идет о 4 тысячах страниц из материалов дела.

Об этом свидетельствует протокол судебного заседания, который есть в распоряжении "Центра противодействия коррупции", говорится в материале "Спасти Коломойского" "Слідство.Інфо, информирует Цензор.НЕТ.

Само решение также было вынесено в рекордные сроки. Документ, как утверждают эксперты, был необходим украинскому олигарху Игорю Коломойскому для защиты в США.

Завод, принадлежащий Игорю Коломойскому, подал десятки исков к государственному банку о признании прекращенными обязательств по кредитам, выданным "Приватом" еще до национализации. Судьи Оксана Марченко и Дмитрий Баранов удовлетворили требования завода.

В конце 2019 года государственный "Приватбанк" подал иск в штате Делавэр к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к связанным с ними компаниям о возмещении убытков на несколько сотен миллионов долларов. По версии "Приватбанка", они в предыдущие годы незаконно получили от банка деньги, на которые финансировали свой американский бизнес, а также покупали недвижимость.

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"Никопольский завод ферросплавов" не является стороной в этом деле. Однако он фигурирует в иске как предприятие, которому еще контролируемый олигархами банк якобы незаконно выдавал кредиты, которые впоследствии через ряд компаний шли на покупку американской недвижимости.

Также, согласно аналитике "Центра противодействия коррупции", судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, - 22 января 2021 года.

"Такие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что текст решения мог быть подготовлен заранее, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", - говорит адвокат "Центра противодействия коррупции" Алексей Бойко.

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По мнению антикоррупционников, полный текст решения был необходим "Никопольскому заводу ферросплавов" именно 22 января, ведь это был последний рабочий день перед заседанием в Делавэре по делу "Приватбанка" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1791) США (26827) Приватбанк (833) Центр противодействия коррупции (247) Слідство.Інфо (43)


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Топ комментарии
+33
швидкість вивчення справи напряму залежить від отриманої суми
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01.04.2021 11:22
+17
ну вот пришел купленный судья, полюбуйтесь, хрестоматийный случай..
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01.04.2021 11:28
+15
А звучит-то как характерно, судья баранов...
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01.04.2021 11:27
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Правила форума Совет форумчан
швидкість вивчення справи напряму залежить від отриманої суми
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01.04.2021 11:22 Ответить
а что там рассматривать если НФЗ исполнил все обязательства по кредитному договору.
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01.04.2021 11:47 Ответить
зебобик
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01.04.2021 11:51 Ответить
мне Зеленский такой же самый как и Петя,
статья написана по дебильному и порохоботы тут же прилетели как мухи на гавно
суть иска тяжело было написать
Источник: https://censor.net/ru/v3256943Джерело: https://censor.net/ua/v3256943
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01.04.2021 12:14 Ответить
Нема чому дивоватися. Зеленсько-Коломойськй продаёт Русь-Україну Москві
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01.04.2021 11:23 Ответить
Ахренительно Зеленский 'дружит' с Коломойским
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн. Соответствующее решение Комитет принял на заседании 30 марта, передает пресс-служба регулятора.
А ваши бредни остаются вашими бреднями
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01.04.2021 12:18 Ответить
А кошти списали, чи просто винесли рішення? А суд ще не виносив рішення?
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01.04.2021 12:43 Ответить
Конечно, вынесли решение, если не будет возмещён ущерб, то будут суды, конфискации, аресты имущества. Все в рамках закона. Но ваша секта таких вещей не замечает, талдычите матры про зраду
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01.04.2021 14:50 Ответить
ви мабуть з іншої планети до нас завітали
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01.04.2021 19:52 Ответить
звичайно, хіба можна змушувати чекати такого поважного гаспадіна?
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01.04.2021 11:24 Ответить
А звучит-то как характерно, судья баранов...
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01.04.2021 11:27 Ответить
Суддя(баранОВ) дивився, дивився на справу як на нові ворота, а потім розбігся та ба-бах і вони...
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01.04.2021 14:51 Ответить
Ну так, баран - он и в Африке - БАРАН!!!
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01.04.2021 23:25 Ответить
ну вот пришел купленный судья, полюбуйтесь, хрестоматийный случай..
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01.04.2021 11:28 Ответить
Таки Тема не розкрита !
Не озвучено основне - скільки суддя заробив за 37 мінут
судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", Источник: https://censor.net/ru/v3256943
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01.04.2021 12:12 Ответить
Е-судья? ))))
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01.04.2021 11:28 Ответить
А вот зебилам нужно 37 лет для осознания факта, что они зебилы А по сути - не поможет. Бене нужна защита и думает, что украинский суд ее предоставит Странно для человека, у которого серого вещества больше, чем у миллионов за него проголосовавших.
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01.04.2021 11:28 Ответить
Я бы даже сказал, что у него в коричневом веществе мозгов больше чем у зебилов всех вместе взятых.
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01.04.2021 11:31 Ответить
"37 лет для осознания факта" - отдельным особям и 42 года не хватило...
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01.04.2021 12:42 Ответить
Жрите зеленые ушлепки, эти мародеры и из трупа свой гешефт сделают. Обрезь обокрала вас, страну, избежит ответственности еще получит компенсацию. Гипотетически максимум что с ними может случится, это смерть от гомерического хохота над вами тупыми идиотами.
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01.04.2021 11:28 Ответить
Vi videli familiyu... i chto vi ot nego zdali ..
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01.04.2021 11:30 Ответить
Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу". - Стать судьей стоит 250000 долларов. Судьи «отбивают» деньги так.В Административных судах ходят суммы в несколько миллионов долларов за решение о признании выборов несостоявшимися. В Хозяйственных судах такса 3% от суммы иска о приватизации и 50% от наследства. В судах общей юрисдикции отказ в аресте, принятие решения ,направление дела на дополнительное расследование, исключение из приговора "тяжких" статей стоит от $10000.
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01.04.2021 11:31 Ответить
Учитывая, что хозяйственные суды не рассматривают наследственные дела (их рассматривают суды общей юрисдикции), корректность остальной части Ваших комментариев даже обсуждать бессмысленно.

И с 2012 года пришли на судейские должности только 700 человек набора 2017 года (при Порошенко начали процедуру, при Зеленском закончили). Не поверите - бесплатно. Так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике. Нет, ну может кто-то кого-то и развёл, не исключаю, но это точно не правило, а исключение в режиме 1 на этих 700.
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01.04.2021 12:22 Ответить
так что свои сказки про 250 тыс. долларов расскажите детям в садике/ Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный,реальный. И за базар отвечает . Гуглим: Коррупция в судах: за что Фемида берет "на лапу". 10 февраля 2010, 07:14/ Судья Донец: получение денег - это не взятка, а "обряд изгнания силы" из купюр.-Лучше ещё никто не сказал.
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01.04.2021 13:25 Ответить
10 февраля 2010 года !!!!!!!!!!!!!!!!! А ничего, что с тех пор уже революция была и 3-й президент по счёту ? Ви ще згадайте, як баба дівкою була . . .

Это то же самое, что ссылаясь на Голодомор 1932-1933 годов, говорить, что сейчас в Украине невозможно еду достать . . .

Нет, я не говорю, что проблем никаких нет, но примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор. 7 лет назад в центре Киева массово людей расстреливали, но ведь сегодня по Майдану можно спокойно гулять, не так ли ?
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02.04.2021 04:29 Ответить
примерять инфу 11-летней давности к нынешней ситуации - это перебор./Т.е. в нынешней ситуации судьи взятки а)не берут б) берут меньше и тому есть доказательства? Реальные и конкретные?
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02.04.2021 09:31 Ответить
Кстати, направления дела на дополнительное расследование нет уже с реформы Портнова 2012 года, что тоже говорит о том, понимаете ли Вы, о чём говорите.
Провокатор
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01.04.2021 12:23 Ответить
с реформы Портнова 2012 года. / И реформы Зеленского ."Еженедельное лишение мантий недостойных судей" : Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда. И вот он,результат судебной реформы. Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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01.04.2021 12:43 Ответить
Суді...... суді, а що це таке?
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01.04.2021 11:31 Ответить
в украіні це ті шо помогають преступнікам уйти від наказанія.
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01.04.2021 11:33 Ответить
цей еврей купив не тікі судів. він і президента разос з усіею його шпаной купив з потрохами.
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01.04.2021 11:32 Ответить
Он его не купил, он его вылепил из навоза, как якутский скульптор. В Италии Пиноккио из дерева, а у нас чмо зеФекалино из под хвоста Бабы Бени.
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01.04.2021 13:38 Ответить
*maximum_sarcasm* Зуя собі швидкість! Це вже якийсь штучний інтелект!
(цифровий Баранов, так би мовити...) 🤖🐏
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01.04.2021 11:33 Ответить
печально конечно, но самое печальное, что ему за это ничего не будет..., мы его как и раньше будем содержать и сейчас и потом, до самой смерти..., а почему бы ему полностью не перейти на довольствие от коломойского...
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01.04.2021 11:40 Ответить
у мене лише одне питання- скільки грошей на хабар взяли ці судді. інших питань немає.
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01.04.2021 11:41 Ответить
элементарно. 4000 умножить на те "страницы", шо ниже = $400 тыс.
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01.04.2021 11:51 Ответить
я даже знаю как эти "страницы" выглядели.
Судья хозсуда Киева Баранов за 37 минут исследовал 4 тыс. страниц по иску к Приватбанку и вынес решение в пользу предприятия Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9447
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01.04.2021 11:46 Ответить
Дело на в том сколько заплатил Коломойский судье Баранову за это решение. Дело в том, что судья Баранов на 100% уверен, что ему за это ничего не будет.
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01.04.2021 11:53 Ответить
в цьому і проблема нашої країни - у безкарності суддів
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01.04.2021 19:55 Ответить
Да разве только судьев?
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02.04.2021 09:30 Ответить
Размер взятки прямо пропорционален скорости турборежима
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01.04.2021 11:53 Ответить
Надеюсь, решение о линчевании судей будет выноситься еще быстрее
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01.04.2021 11:57 Ответить
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01.04.2021 12:14 Ответить
Наши поздравления!... и президенту в том числе...
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01.04.2021 12:03 Ответить
Останавливает мент на дороге водителя и представляется:
- Командир взвода Козлов. Предъявите документы ...
Водитель:
- Командир взвода кого?!

Так и тут....судья кого??
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01.04.2021 12:04 Ответить
У каждого БАРАНА свой пастушок ...
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01.04.2021 12:05 Ответить
37 минут - то он купюры пересчитывал и на валидаторе проверял. серьезное же дело, "исследовать" надо.
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01.04.2021 12:05 Ответить
Там наверное было 4000 купюр по 100 баксов....37 минут как раз хватит что бы пересчитать...
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01.04.2021 12:07 Ответить
Между страницами 4000-х страничного тома материалов дела Столько времени перелистать, и вытащить купюры.
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01.04.2021 12:16 Ответить
А тебя жаба давит, что ты так не можешь ?
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01.04.2021 13:53 Ответить
Хм, завидовать ворам и взяточникам, считая их долю счастливой, и мечтать, чтоб и сам так когда либо смог - это ваш удел, русских.
Это у вас воровитый госслужащий на рыбном месте - предел карьерных мечтаний.
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01.04.2021 15:21 Ответить
Нет, это ваш удел, африканских негров.
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01.04.2021 15:32 Ответить
Детский сад, а не новость.

Я, мягко говоря, не фанат Коломойского, - будь я Президентом, он бы у меня двойную сумму от украденной в Привате положил бы в бюджет, чтобы обряд обрезания ему не повторили в почтенном возрасте (но на этот раз до корня). И даже допускаю, что могло иметь место коррупционное или административное влияние на судью в данном деле (увы).

Но обвинять суд только на том основании, что "быстро исследовали доказательства (4 тыс. стр. за 37 минут)" и "для решения на 60 тыс. знаков надо 5 часов рабочего времени" - простите, но это бред. Любой уважающий себя судья материалы дела берёт в руки не впервые на заседании, как и проект решения пишется не с нуля в совещательной комнате. Дело изучается, готовится днями. Дело проходит подготовительное заседание. Стороны все свои позиции подают в хозяйственном процессе письменно, даже если речь идёт о показаниях свидетелей (которые в хозпроцессе редко бывают, там по документам судятся). Копии всех документов предоставляются сторонам заранее и они подают счои возражения. То есть дело жёванное-пережёванное. После закрытия подготовительного заседания в основном судебном слушании уже только выступления сторон, исследование доказательств и короткие дебаты. Исследование состоит в оглашении названий документов, которые есть в деле. Судья предупреждает, мол если есть необходимость на чём-то остановиться подробнее, пусть стороны говорят с места, что в этом документе огласите то-то или обратите внимание на такую-то строчку. А дебаты вообще 2 минуты : "Прошу удовлетворить" (истец) и "Прошу отказать" (ответчик). Так что 37 минут - это ещё много. Что касается 60 тыс. знаков решения - так оно тоже заранее готовится. Ну может какие-то мелочи из последнего заседания вносятся в совещательной комнате (типа последние ходатайства и т.п.). Но основа заранее готова и это нормально - ненормально только разглашать до совещательной комнаты, что ты собираешься принять (это уже брутал и коррупция). А так заранее. Разве что если в основном рассмотрении что-то сверхъестественное всплывёт, на что суд внимание не обратил, тогда до 5 дней можно полный текст готовить.
Если заранее не готовиться к процессу, ты утонешь под количеством дел + решения будут некачественные. Надо же почитать дело, нормативку и практику судебную поискать, подумать медленно, проект выписать аккуратно, вычитать его 100 раз . . .

Поэтому истерика от общественников и журналистов тут не совсем уместна. В жизни оно не так, как в кино красивом.
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01.04.2021 12:14 Ответить
ну да . а если сюда добавить и то , что "судья не несет видповидальности за принятое им судебное решение" и судкйскую недоторканость, то пошли вы вообще все на йух и журналисты и общественники! да Володимир? т.е. вы судейскиеинеподконтрольные и неприасаемые и умвас свое государство в государстве. Володимир, ты судья? у тебя как дела обстоят с маетками, личным автопарком, пентхаузами, яхтами, роллексами и т.д. ??? объясни мне пересичному почему как ни судья так миллионер? вот этого баранова если на полиграф то что увидим? лицемеры вы ребята....
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01.04.2021 12:44 Ответить
Люба державна структура з 4% довіри не може бути легітимною. Суди не виключення. Тому що б Ви не розказували - це вже не рішення "Іменем України". Це "ми з пацанами порішали".
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01.04.2021 16:03 Ответить
таким " судям " місце на гіллякі поперед окружного суду у Київі
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01.04.2021 12:24 Ответить
Все видят этот трэш и понимают, что происходит беззаконие, но никто не может найти управу для судей беспредельщиков. Пока судьи не сядут с конфискацией , ничего не поменяется.
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01.04.2021 12:26 Ответить
судебная система в Украине прогнила насквозь и требует даже не реформирования а своеобразной замены! в том числе и замены коррумпированных старых судейских кадров. а вот этого баранова нельзя ли на полиграф (сколько взял) а потом на кичу?
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01.04.2021 12:35 Ответить
ГБР должно с этим конкретно разобраться,а так же взять на пересмротр ещё сотни дел этого Баранова и других "волков" в судейских мантиях ...
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01.04.2021 12:37 Ответить
Судью баранова- повесить ..., можно вниз головой..
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01.04.2021 12:40 Ответить
Вся пліснява влада цим зайнята. А ви що думали, що беня просто так бабло в лайносеріальчик вкладав, щоб нарід повеселити?
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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01.04.2021 12:42 Ответить
ПОКА НЕ ЛИКВИДИРУЮТ КУЧЕРЯВОГО МНОГО МИЛЛИАРДОВ УЙДЕТ К НЕМУ В КАРМАН
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01.04.2021 13:06 Ответить
а в гробу карманов нет
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01.04.2021 13:17 Ответить
Пока беню не отдали США,толку не будет.
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01.04.2021 14:17 Ответить
Лайно
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01.04.2021 14:18 Ответить
И "судье" за это абсолютно ничего не будет, судейская мафия у нас работает на олигархов, криминал и вату. Они как паразиты, которые убивают своего носителя и себя вместе с ним, но остановиться не могут в силу своей природы.
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01.04.2021 15:19 Ответить
Ага, а раньше он это дело не видел. Несколько месяцев его слушал и не читал. А тут бац и в самый последний момент прочитал. Журнашлюхи уже не знают как лучше соврать ради резонанса.
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01.04.2021 15:35 Ответить
Судья Баранов врубил турборежим и успел. Интересно в онлайн трансляции по ТВ может повторить? А ещё жалуются что судей не хватает . да стадо таких судей баранов перещелкает все дела по стране за неделю. И замете ещё не включался режим битурбо. Вообщем судья молодец , зафиксировать рекорд в книге рекордов Гиннеса. Главное что бы в работе удалец не перегрелся.
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01.04.2021 15:43 Ответить
ВУНДЕРКІНД із ГОЛОВЮРИСТОМ і 100відсотковими - ТУРБОРЕЖИМ!!!
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01.04.2021 16:06 Ответить
А знаете почему не могут прижать И.В. Коломойского? потому что это делают липкими руками. Господа! Мойте руки перед едой, чистой водой.
Разгадка способностей Коломойского лежит в пустых головах его опонентов.
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01.04.2021 16:37 Ответить
Того суддю не посадиш тому потрвбно таких суддів зробити так щоб вони боялися навіть наближатись до суду
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01.04.2021 17:31 Ответить
Пора США поуволнять половину наших мразей. Провести аудит из уволеных
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01.04.2021 22:18 Ответить
***** и после этих вердиктов продажных шкур, ктото еще будет верещать о вандализьме под стенами АП???!!! ДА эти стены за поощрение такой судовой системы вообще разнести надо вместе с шайкой которая там обосновалась!....
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02.04.2021 00:09 Ответить
Державо, ти є чи ***** нема, коли ти вже таких суддівських вирожків почнеш розвішувати на фонарях разом з їхніми самками, виродками та онуками?
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02.04.2021 04:45 Ответить
 
 