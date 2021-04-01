Судья хозсуда Киева Баранов за 37 минут исследовал 4 тыс. страниц по иску к Приватбанку и вынес решение в пользу предприятия Коломойского, - СМИ. ВИДЕО

Судья Хозяйственного суда города Киева Дмитрий Баранов исследовал доказательства по делу по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" за 37 минут. Речь идет о 4 тысячах страниц из материалов дела.

Об этом свидетельствует протокол судебного заседания, который есть в распоряжении "Центра противодействия коррупции", говорится в материале "Спасти Коломойского" "Слідство.Інфо, информирует Цензор.НЕТ.

Само решение также было вынесено в рекордные сроки. Документ, как утверждают эксперты, был необходим украинскому олигарху Игорю Коломойскому для защиты в США.

Завод, принадлежащий Игорю Коломойскому, подал десятки исков к государственному банку о признании прекращенными обязательств по кредитам, выданным "Приватом" еще до национализации. Судьи Оксана Марченко и Дмитрий Баранов удовлетворили требования завода.

В конце 2019 года государственный "Приватбанк" подал иск в штате Делавэр к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к связанным с ними компаниям о возмещении убытков на несколько сотен миллионов долларов. По версии "Приватбанка", они в предыдущие годы незаконно получили от банка деньги, на которые финансировали свой американский бизнес, а также покупали недвижимость.

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"Никопольский завод ферросплавов" не является стороной в этом деле. Однако он фигурирует в иске как предприятие, которому еще контролируемый олигархами банк якобы незаконно выдавал кредиты, которые впоследствии через ряд компаний шли на покупку американской недвижимости.

Также, согласно аналитике "Центра противодействия коррупции", судья обнародовал полный текст решения на более чем 60 тыс. знаков в тот же самый день, что и вынес его, - 22 января 2021 года.

"Такие обстоятельства могут свидетельствовать о том, что текст решения мог быть подготовлен заранее, ведь, чтобы только напечатать текст такого объема, судье понадобилось бы как минимум 5 часов рабочего времени", - говорит адвокат "Центра противодействия коррупции" Алексей Бойко.

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По мнению антикоррупционников, полный текст решения был необходим "Никопольскому заводу ферросплавов" именно 22 января, ведь это был последний рабочий день перед заседанием в Делавэре по делу "Приватбанка" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.