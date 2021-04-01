Кравчук о войсках РФ на границе с Украиной: Россияне постоянно готовятся к какой-то войне, мы должны быть готовы. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал о "философии России", которая может решать вопросы исключительно военным путем. Таким образом он прокомментировал отказ России от возврата к режиму прекращения огня, а также заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По словам Кравчука, "россияне постоянно готовятся к какой-то войне".

"Уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Это главное. У них нет другого пути решения, или не видят другого пути решения вопросов, только силовой путь. Российская позиция на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Это философия и позиция России. Поэтому говорить о позиции России, готовятся ли сегодня или завтра, или послезавтра к войне, - постоянно и всегда. Другое дело, что мы должны быть готовыми к такому сценарию, и делать все, чтобы худшее не произошло", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

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Также Кравчук назвал высказывания Пескова "блажью".

"Я читал заявление господина Пескова, он сказал, что "Украина может спровоцировать конфликт, это может вызвать силовое решение вопроса на Донбассе". То есть он предусматривает возможности Украины для конфликта. Россия находится на нашей земле, их войска, оружие, они концентрируют бронесилы около украинской границы. И внезапно ему в голову приходит такая блажь, якобы "Украина может спровоцировать" с его точки зрения. Они провоцируют, а мы "можем"! И вот эта позиция, что Украина для них должна выполнять эти прихоти, которые они считают необходимыми, и только те решения правильны, которые они предлагают. А идти на переговорные процессы они отказываются. Но это не значит, что мы будем опускать руки", - подытожил Кравчук.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил о риске "возобновления" войны на Донбассе.

Выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

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