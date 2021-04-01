Кравчук о войсках РФ на границе с Украиной: Россияне постоянно готовятся к какой-то войне, мы должны быть готовы. ВИДЕО
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал о "философии России", которая может решать вопросы исключительно военным путем. Таким образом он прокомментировал отказ России от возврата к режиму прекращения огня, а также заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
По словам Кравчука, "россияне постоянно готовятся к какой-то войне".
"Уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Это главное. У них нет другого пути решения, или не видят другого пути решения вопросов, только силовой путь. Российская позиция на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Это философия и позиция России. Поэтому говорить о позиции России, готовятся ли сегодня или завтра, или послезавтра к войне, - постоянно и всегда. Другое дело, что мы должны быть готовыми к такому сценарию, и делать все, чтобы худшее не произошло", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Также Кравчук назвал высказывания Пескова "блажью".
"Я читал заявление господина Пескова, он сказал, что "Украина может спровоцировать конфликт, это может вызвать силовое решение вопроса на Донбассе". То есть он предусматривает возможности Украины для конфликта. Россия находится на нашей земле, их войска, оружие, они концентрируют бронесилы около украинской границы. И внезапно ему в голову приходит такая блажь, якобы "Украина может спровоцировать" с его точки зрения. Они провоцируют, а мы "можем"! И вот эта позиция, что Украина для них должна выполнять эти прихоти, которые они считают необходимыми, и только те решения правильны, которые они предлагают. А идти на переговорные процессы они отказываются. Но это не значит, что мы будем опускать руки", - подытожил Кравчук.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил о риске "возобновления" войны на Донбассе.
Выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
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армии которых вооружены водяными пистолетиками...
а Украина уже вышла из этой категории...
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
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Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
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Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
Бо ми зараз маємо справу з цією самою Ордою
https://www.youtube.com/watch?v=qIBM_9IFNLk Выпуск про удивительные приключения Чингисхана и завоевание Северного Китая и Тангутского царства монголами. А также краткий рассказ о том, как происходило становление Монгольской империи.
вам порохоботам лишь бы гавном обсирать
А що буде із тими, хто готовий воювати із парашею, показують печерні суди.
или продал? за 25 лет "сувиринитету"...?
того тебе никто не забудет - Скот старый...