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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Кравчук о войсках РФ на границе с Украиной: Россияне постоянно готовятся к какой-то войне, мы должны быть готовы. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал о "философии России", которая может решать вопросы исключительно военным путем. Таким образом он прокомментировал отказ России от возврата к режиму прекращения огня, а также заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

По словам Кравчука, "россияне постоянно готовятся к какой-то войне".

"Уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Это главное. У них нет другого пути решения, или не видят другого пути решения вопросов, только силовой путь. Российская позиция на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Это философия и позиция России. Поэтому говорить о позиции России, готовятся ли сегодня или завтра, или послезавтра к войне, - постоянно и всегда. Другое дело, что мы должны быть готовыми к такому сценарию, и делать все, чтобы худшее не произошло", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

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Также Кравчук назвал высказывания Пескова "блажью".

"Я читал заявление господина Пескова, он сказал, что "Украина может спровоцировать конфликт, это может вызвать силовое решение вопроса на Донбассе". То есть он предусматривает возможности Украины для конфликта. Россия находится на нашей земле, их войска, оружие, они концентрируют бронесилы около украинской границы. И внезапно ему в голову приходит такая блажь, якобы "Украина может спровоцировать" с его точки зрения. Они провоцируют, а мы "можем"! И вот эта позиция, что Украина для них должна выполнять эти прихоти, которые они считают необходимыми, и только те решения правильны, которые они предлагают. А идти на переговорные процессы они отказываются. Но это не значит, что мы будем опускать руки", - подытожил Кравчук.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил о риске "возобновления" войны на Донбассе.

Выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук на заседании ТКГ предложил вернуться к полному прекращению огня на Донбассе с 1 апреля, - Арестович

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Песков Дмитрий (1891) россия (95652)


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Топ комментарии
+8
Вони пришиблені. Єкономічно конкурувати з Заходом - не вміють, розуму не вистачає, а бряцати зброєю - багато розуму не треба
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01.04.2021 12:11
+8
вони бандюги просто
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01.04.2021 12:28
+6
Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:16
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Правила форума Совет форумчан
*****..и к какой же такой войне они готовятся?? С марсианами что ли?? Или это секрет??
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01.04.2021 12:08 Ответить
Нє! З марсіанами не зможуть - Рогозін ще такий батут не побудував. А от з "піндосами", "гейропейцями" та іншими "чурками" можуть. Але не з Україною! Ну не міг же найвеличніший політик Всесвіту збрехати про мир в очах путлєра! Він же не бреше, бо "цар хороший, а пагані - боярє"! Та й "просто пєрєстать стрєлять" працює, якщо армію відвести за лінію досяжності пострілу... А там вже можна і домовитись десь по середині Дніпра... І всьо - війні кінець! Нажаль і країні також
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01.04.2021 13:01 Ответить
Они могут воевать только с теми странами,
армии которых вооружены водяными пистолетиками...
а Украина уже вышла из этой категории...
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01.04.2021 13:06 Ответить
Вони пришиблені. Єкономічно конкурувати з Заходом - не вміють, розуму не вистачає, а бряцати зброєю - багато розуму не треба
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01.04.2021 12:11 Ответить
вони бандюги просто
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01.04.2021 12:28 Ответить
ну ты ж нас подготовил???))))
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01.04.2021 12:11 Ответить
россияне не готовятся, а вполне себе все это время продолжают вести войну, а вот Украина чето даже и не собиралась.
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01.04.2021 12:11 Ответить
Андруша,а если коцапы открыто нападут,ты за кого пойдешь воевать?😂🌷
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01.04.2021 12:13 Ответить
парашенцы варвары по сути своей. главное завоевание их дидов, - изобретение мирового варварства.
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01.04.2021 12:13 Ответить
Та не мы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ а МЫ ГОТОВЫ, давным-давно надо говорить !!!
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01.04.2021 12:14 Ответить
...макарыч, ты, походу, уже давно готовый
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01.04.2021 12:14 Ответить
наверное к войне с китаем
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01.04.2021 12:15 Ответить
Сдав ядерное оружие, ты отлично подготовил страну к войне со свинособаками.
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01.04.2021 12:15 Ответить
Лавров посетил Пекин/ Эскалация военных действий со стороны ЛуганДона - РФ: за минувшие сутки погибли 4 воина, 2 - ранены. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов"
"22-23 марта Лавров посетил Пекин.
Пьянящий воздух Запретного Города сыграл с министром злую шутку. .... Разогрев, видимо, с китайскими коллегами спину, вопросил:
«А не замахнуться ли нам, товарищи, на выход из пресловутой SWIFT и вообще отказаться от использования контролируемых Западом международных платежных систем?»
Товарищи приятно и ласково улыбались. Они прекрасно понимали, почему северный варвар заговорил о SWIFT. Он ради этого разговора и приехал.
Москва снова готовилась отмстить неразумным украм и защитить своих доведенных до отчаяния русскоязычных соплеменников.
Уже заканчивалась операция «Глайвиц», призванная убедить мировую общественность в агрессивных планах киевской военщины.
Смущала только возможная реакция США, одним из болезненных для Кремля элементов которой, безусловно, станет отключение России от SWIFT. Хотелось бы, чтобы китайцы в этом случае не повели себя так же как в 2014-ом.
У Пекина появилась соблазнительная возможность подтолкнуть колеблющихся варваров к роковому шагу, открывающему для Китая головокружительные геополитические перспективы при любых возможных сценариях дальнейшего развития событий.
.........................
Далее возможные сценарии развития событий: сценарий №1 "Путину удается сравнительно безнаказанно оккупировать значительную часть украинской территории. США ограничиваются осуждением (еще раз назвав Путина убийцей) и новым пакетом точечных санкций, не переходящих на уровень тотальной экономической войны. Макрон бросается в Москву с гуманитарной миротворческой миссией, призванной закрепить новый военный успех Кремля...."
И сценарий №2 "Все вышесказанное прекрасно понимают в Вашингтоне. Поэтому, несмотря на яростное сопротивление кремлевских агентов/полезных буржуазных идиотов Киссинджера, Керри, Симиса, Грэма, Карлсона, Ханнити… глубинное государство концентрируется, США вводят «адские санкции» против РФ и оказывают сражающейся с захватчиком Украине максимальную экономическую, политическую и иную поддержку. Военная авантюра Путина захлебывается и проваливается. ..."
...............................
Ставки китайцев огромны. Как только бронированные корпуса вновь доведенных до отчаяния комбайнеров и автомойщиков ОРДЛО двинутся на Мариуполь, Китай комфортно расположится на своем знаменитом заборе, с любопытством ожидая, труп какого его врага проплывет под ним первым. - полностью https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2811112-echo/
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01.04.2021 12:16 Ответить
Україні треба терміново нагадати Китаю - для чого було побудоване таке Чудо Світу , як Велика Китайська Стіна
Бо ми зараз маємо справу з цією самою Ордою
https://www.youtube.com/watch?v=qIBM_9IFNLk Выпуск про удивительные приключения Чингисхана и завоевание Северного Китая и Тангутского царства монголами. А также краткий рассказ о том, как происходило становление Монгольской империи.
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01.04.2021 12:54 Ответить
Лавров КАК БЫ получил согласие, - кивок головой, или подмаргиванием глазами, или.... Пекина на эскалацию войны и, возможно, вторжение в Украину. Это вписывается в СТРАТАГЕМУ Китая загребать жар чужими руками в их противостоянии с США... После того, как прекратится бездорожье может начаться война... Ни Европа ни ЕС не станет Украине помогать... Ситуация в Украине теперь, как в России в период первой мировой войны, когда большевики Ленина, - тогдашняя "аппАзизия" разлагали армию и тыл "революционной пропагандой", а власть валялась между Невским проспектом и Царским селом... Сейчас у Путина наверное изобретают \разрабатывают сценарий телевизионного сюжета - привода к вторжению... аналог операции «Консервы» \ Aktion KonserveНападение на радиостанцию в Глайвице, или Глайвицкая провокация, также операция «Консервы» \Aktion Konserve) - инсценировка нападения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц (ныне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5 Гливице ), проведённая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 31 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1939 года в рамках широкомасштабной «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 операции Гиммлер » для создания повода для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1939) нападения . Или нечто подобное Ма́йнильскому инциде́нту, ставшему https://ru.wikipedia.org/wiki/Casus_belli формальным поводом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финской войны 1939 года - сталинская военная провокация: артиллерийский обстрел своих же солдат у приграничной советской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE Майнила , произошедший 26 ноября 1939 года.
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01.04.2021 13:35 Ответить
пЕСик не на того гавкай, оружие сдал Кучма а не Кравчук
вам порохоботам лишь бы гавном обсирать
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01.04.2021 12:19 Ответить
ну и надо добавить к этому, что россия - кидалы, они кидают всегда и сделают то что им нужно в итоге
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01.04.2021 12:26 Ответить
касапы всю жизнь воюют со здравым смыслом..
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01.04.2021 12:35 Ответить
"россияне постоянно готовятся к какой-то войне, мы должны быть готовы ОБЪЯВИТЬ ПЕРЕМИРИЕ"
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01.04.2021 12:38 Ответить
Зрадник, а тоді коли ви з кучмою здавали ядерний щит та розвалювали армію будуючи корумповану злочинну олігархічну систему, ти тоді думав, що так може все повернутися. Виродок!
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01.04.2021 12:39 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3256957/kravchuk_o_voyiskah_rf_na_granitse_s_ukrainoyi_rossiyane_postoyanno_gotovyatsya_k_kakoyito_voyine_my
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01.04.2021 12:47 Ответить
Гниды кремлёвские открыто воевать не будут, только как ихтамнеты за спинами зомбаков из дыры, вот тут и надо их "несуществующих" накрывать при помощи НАТО.
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01.04.2021 12:57 Ответить
Ви вже готові.
Кравчук про війська РФ на кордоні з Україною: Росіяни постійно готуються до якоїсь війні, ми маємо бути готовими - Цензор.НЕТ 8267
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01.04.2021 12:59 Ответить
А ти *****...))))Готовий,,,???)))
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01.04.2021 13:08 Ответить
Цензор штампует десятками статьи с одними и теми-же фразами Кравчука. Просто какой-то унылый спам)
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01.04.2021 13:14 Ответить
Усі, кого екіпірують і утримують за рахунок бюджету, готові воювати тільки зі своїм народом.
А що буде із тими, хто готовий воювати із парашею, показують печерні суди.
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01.04.2021 13:20 Ответить
+ 10 надо нанести привектиный удар Градами и точками У и другими сридцтвами!!!
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01.04.2021 13:59 Ответить
ты пошто кацам ядерное отдал, СЛУГАд ???
или продал? за 25 лет "сувиринитету"...?
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01.04.2021 15:09 Ответить
Всех чиновников за 30 лет грабежа и разваливания страны на передовую и оллигархов им в командывание!!!
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01.04.2021 20:35 Ответить
Старый комуняка, сдал ядерное оружие теперь притворяется идиотом.
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01.04.2021 21:24 Ответить
Кравчук : Захватили какой то войной - какой то Крым, какой то донбасс - идиот.
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02.04.2021 01:12 Ответить
мудило комуняцьке прокинулося на 7 році війни з ***********, дебіл млять білобрисий?
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02.04.2021 04:42 Ответить
Ну нет, старая мразь, слово не воробей, все что хотел казать, ты сказал раньше!
того тебе никто не забудет - Скот старый...
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02.04.2021 08:12 Ответить
 
 