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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Сорд извинился за ошибки в своем рассказе об участии в АТО: В группу Тезки я не входил. Слухи о мародерке беспочвенны. ВИДЕО

Ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП, извинился перед добровольцами из "Правого сектора", которых он по ошибке назвал погибшими, а также сказал, что не участвовал в боях в Иловайске в группе Тезки.

Об этом в видеокомментарии заявил ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я, вместе со своими побратимами, которые непосредственно имеют отношение к Добровольческому Украинскому Корпусу "Правый Сектор", поехал к Владу Сорду в г.. Винница. Целью нашего визита было опровергнуть ложь и утвердить правду. Встреча с Владом состоялась в адекватной форме, без драк, криков и эмоций!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У участника акции под ОП Влада Сорда нет госнаград: полиция составила админпротокол. ВИДЕО

Мы обсудили слова Сорда об участии в группе "ПС" под командованием друга Тезки в Иловайском котле. В заключении:

1. Влад подтвердил, что с нами в Иловайске не был.

2. Влад извинился за то, что нас "похоронил".

3. Я доволен тем, что Влад признал свои ошибки и извинился перед нами.

4. На сегодня Влад Сорд разблокировал меня в ФБ.

5. Влад пообещал написать публикаций, которая и будет подтверждением всего того, что я описал выше.

Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевал. Все, чего мы хотели - это расставить людей, события и поступки на свои места. Ведь сделать это должны именно мы - люди, которых эта история задела лично, а не мутные говорящие головы из различных ток-шоу, которые не имеют никакого отношения к войне и ветеранскому братству", - прокомментировал видео участник АТО Андрей Шкипер.

"Тут присутсвуют двое парней, которых я не правильно записал в число погибших. Это огромный косяк с моей стороны. В группу Тезки я не входил. Относительно друга Харькова - слухи о друге Харькове относительно мародерки абсолютно беспочвенные", - заявил Сорд.

Сорд извинился за ошибки в своем рассказе об участии в АТО: В группу Тезки я не входил. Слухи о мародерке беспочвенны 01
Сорд извинился за ошибки в своем рассказе об участии в АТО: В группу Тезки я не входил. Слухи о мародерке беспочвенны 02

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

Автор: 

Правый сектор (855) добровольцы (1172) Ян Осока (1501) Сорд (8)


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Топ комментарии
+48
В Іловайську не був, хоч і розказував, і ордени не зареєстровані на нього, хоч ними вихвалявся... Зато активіст!
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01.04.2021 14:04
+26
Позор какой-то.
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01.04.2021 14:03
+25
Интересно. Раньше "ошибки в рассказе" назывались ЛОЖЬЮ.
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01.04.2021 14:31
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Позор какой-то.
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01.04.2021 14:03 Ответить
В Іловайську не був, хоч і розказував, і ордени не зареєстровані на нього, хоч ними вихвалявся... Зато активіст!
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01.04.2021 14:04 Ответить
Який гетьман, такі й прихильники.
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01.04.2021 15:02 Ответить
сикунець, здр*сни
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01.04.2021 15:41 Ответить
Це ти за смаком визначив? Фахівець з сечі, пустунчику!)))
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01.04.2021 16:22 Ответить
що визначив? ти тупий кончебот
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01.04.2021 16:23 Ответить
А що ще ти вмієш? Кумедний!)))
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01.04.2021 16:26 Ответить
сцикунець, хіба я не правий? ну ти ж сцикунець
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02.04.2021 10:28 Ответить
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02.04.2021 06:00 Ответить
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02.04.2021 05:59 Ответить
Вот ты и сдрыснул, сыкунец.
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02.04.2021 06:07 Ответить
попосай
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02.04.2021 10:24 Ответить
що ж казати про кількоразового уклоніста та його прихільників
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01.04.2021 16:10 Ответить
Вот все,даже бабки у подъездов ,твердят,что все в жизни повторяется и существует закон парных случаев...Но многие,в упор в такие вещи не верят.А тут так наглядно "на колчаковском фронте он воевал...",а сам оказывается еще и "сын лейтенанта Шмидта".А сколько еще таких детей лейтенанта,а в Украине,лжеучастников битв под Илловайском,Дебальцево гуляют по стране?А я фв совке еще задавал себе вопрос,особенно в апреле,какое же бревно было по длине на субботнике,если столько десятков человек его несли вместе с дедушкой Илличем?
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02.04.2021 07:29 Ответить
ех ти ж п*дло яке!
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01.04.2021 14:06 Ответить
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02.04.2021 06:00 Ответить
Вся та вакханалия была проплачена.
И я догадываюсь кем.
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01.04.2021 14:13 Ответить
Дай угадаю кем. Тем кто постоянно зебуинам гадит в штаны
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01.04.2021 14:45 Ответить
це не фобія, це манія
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01.04.2021 15:11 Ответить
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02.04.2021 06:01 Ответить
зловживаєш функцією спаму? матимеш наслідки
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02.04.2021 10:27 Ответить
мутняк какой то изначально
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01.04.2021 14:13 Ответить
главное понять - прибрехал (для понтов) или конкретно набрехал (по полной)...
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01.04.2021 18:54 Ответить
А какая в этом разница?!
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02.04.2021 05:41 Ответить
разница (совсем небольшая) есть...
прибрехал для понтов, для пафоса, для важности (как рыбаки)), но был там и воевал, может не так героично, не с теми "знаменитыми"... но в окопе...а не был около того.. для фото !
набрехал по полной - просто солгал, обманул ибо никогда не был там даже издалека, даже проездом...
по-факту - все погано...но для первого случая могу еще как-то ...попытаться что ли оправдать... для второго - оправдания нет никакого и никогда !!! (и осадок все равно...бррр... мутняк однозначно некрасивый!!!)
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02.04.2021 08:27 Ответить
Интересно. Раньше "ошибки в рассказе" назывались ЛОЖЬЮ.
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01.04.2021 14:31 Ответить
И что мешало РАНЬШЕ признаться, а еще лучше - и не врать изначально...
Но про орден усердно продолжает молчать... не признается, что соврал...
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01.04.2021 14:33 Ответить
Не знаю кто такой Сорд, но итуиция еще 21 марта подсказала что перед нами фейковый ветеран. А скорей всего агент власти, провокатор. Те кто реально воевал как правило не выделываются на публике, наверное есть причины, например душевные раны, а у многих совесть. Не удивлюсь если этот Сорд даже в ООС не был. Бытовой лайфхак: ватников и агентов довольно просто выкупать, просто представьте Да Винчи в форме ДНР ( абсолютно невозможно) а теперь Сорда. ( висит в шкафу)
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01.04.2021 14:41 Ответить
Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевалИсточник: https://censor.net/ru/v3256992
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01.04.2021 14:46 Ответить
На Цензоре есть несколько интервью очень честных с теми кто реально воевал. Например с Да Винчи, и особенно с полковником Миахилом Николовым, с Адамом чуть более пафосное, но тоже честное, с бывшим львовским прокрурором с позывным Прокурор. ВОт после этих интервью и рассказов друзей (тех кто реально воевал), четко понимаешь что воевать и быть в зоне ООС абсолютно не равнозначные вещи. Не верю Сорду, это субьектинвое мнение, но это не воин это провокатор.
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01.04.2021 14:56 Ответить
Не знаешь- не мели чушь. Этот Сорд позиционировал себя, как "друг Стерненко". Вот и спроси у Стерненки, где он таких "друзей" откапывает. Хотя, "скажи мне кто твой друг.... " Или это власть их "подружила", чтобы "скомпроментировать" Стерненку?
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01.04.2021 15:54 Ответить
..нормальный ход
подобного от прокуроров, мусоров, чиновников.., получивших корочку УБД всего на пару дней выехав на экскурсию в безопасную зону АТО, мы не дождёмся..
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01.04.2021 14:56 Ответить
Многие воевали, но не имеют наград. А у Влада Орден Ярослава Мудрого 2 ст. НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ. Вопрос: ГДЕ ВЗЯЛ???
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01.04.2021 14:57 Ответить
Ярослава Мудрого? впевнені?
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01.04.2021 15:58 Ответить
вроде там фигурировал БХ?
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01.04.2021 16:38 Ответить
На помойке Интера так сбрехали.
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01.04.2021 17:38 Ответить
**** ты, вонючка, купил орден и примазался к бойцам-героям? поймать падлу и яйца вырвать
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01.04.2021 15:05 Ответить
эта падаль- мародер, украл чужой орден- вырвать яйца,
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01.04.2021 15:10 Ответить
Орден с номером. Можно узнать чей.
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01.04.2021 16:01 Ответить
Там липовый левый номер
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01.04.2021 17:47 Ответить
Украсть орден с липовым номером можно разве что у самого великого Зе, дверь орденов вроде не носила.
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01.04.2021 23:56 Ответить
Шел козак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Леонид Каганов
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01.04.2021 15:47 Ответить
Пример того как участие, прямое или относительное в Майдане или АТО, можно выгодно раскрутить и даже монетизировать на фоне общественного интереса и безапелляционной уверенности читателей, зрителей, слушателей в абсолютной безупречности всех таких персонажей. В свое время общество проходило такое с афганцами и чернобыльцами, количество которых с удостоверением на святость росло как на дрожжах.
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01.04.2021 15:49 Ответить
"Ветеран" и "рыцарь ордена", мля...
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01.04.2021 15:56 Ответить
А таких присосавшихся будет сейчас много ,взять того же Стерненко ,борец за "счастье народное " ,где он был в 2014 году? Прятался в одесских катакомбах ?
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01.04.2021 16:00 Ответить
Хероический тип...
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01.04.2021 16:23 Ответить
стыдоба!

извинился, а то за жабры взяли? могли реальные воины и мордой по асфальту повозить??
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01.04.2021 16:36 Ответить
Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні - Цензор.НЕТ 2380
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01.04.2021 16:48 Ответить
я так понял, что бы бить стёкла нужно иметь безупречную репутацию
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01.04.2021 17:42 Ответить
Ряженое недоразумение с липовым орденом!
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01.04.2021 17:49 Ответить
Ну, і добре! Порозумілися. Тепер не х*р рота відкривати на ветерана, а то накинулися по команді з Банкової
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01.04.2021 19:48 Ответить
Позорище ,отнекивался до последнего....пока не понял видно что реальные ребята табло начистят...
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01.04.2021 20:50 Ответить
Воевал, не воевал - какая разница! Лишь бы человек был хороший.
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01.04.2021 21:01 Ответить
300 раз вам говорив,там де порошенко там завжди брехня,брехня і брехня!!!
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01.04.2021 21:01 Ответить
Ахахаха! Товстобрюхе брехло)))
Я в захваті від цього бидла! Воно звизділо як дихало!
Воно орденоносець,воно герой а на ділі - хєр простой.
Це все що треба знати суспільству про таке бидло.
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01.04.2021 21:57 Ответить
Мишина возня.
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01.04.2021 22:28 Ответить
Хто вся ця пошесть шо починає чмирити хлопця який був в АТО і воював, а потім повернувся і не сидить дома а ходить на протести. Що вони зробили? Якщо теж були в АТО і воювали, то хіба б вони чмирили свого ж побратима? Якщо ходять на протести то хіба будуть очорняти одного з небайдужих такі ж як і вони? Не розумію. Єдине що при спадає на думку, що це все проплачені мусорські та зелені боти, ще й кацапи, теж можуть працювати проти громадянського суспільства.
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01.04.2021 22:34 Ответить
Влучно
Так і є, набір ботів накинувся на добровольця.
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01.04.2021 23:16 Ответить
Я его чмырил ? Что - нельзя чмырить лжеца и липового орденоносца ?
КАКОЙ он мне "побратим", если он лжёт и мне !?
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02.04.2021 00:01 Ответить
Вот так Слон превращается в муху.
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02.04.2021 05:35 Ответить
В Иловайске был Дзидзьо?
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02.04.2021 05:38 Ответить
 
 