Сорд извинился за ошибки в своем рассказе об участии в АТО: В группу Тезки я не входил. Слухи о мародерке беспочвенны. ВИДЕО
Ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП, извинился перед добровольцами из "Правого сектора", которых он по ошибке назвал погибшими, а также сказал, что не участвовал в боях в Иловайске в группе Тезки.
Об этом в видеокомментарии заявил ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я, вместе со своими побратимами, которые непосредственно имеют отношение к Добровольческому Украинскому Корпусу "Правый Сектор", поехал к Владу Сорду в г.. Винница. Целью нашего визита было опровергнуть ложь и утвердить правду. Встреча с Владом состоялась в адекватной форме, без драк, криков и эмоций!
Мы обсудили слова Сорда об участии в группе "ПС" под командованием друга Тезки в Иловайском котле. В заключении:
1. Влад подтвердил, что с нами в Иловайске не был.
2. Влад извинился за то, что нас "похоронил".
3. Я доволен тем, что Влад признал свои ошибки и извинился перед нами.
4. На сегодня Влад Сорд разблокировал меня в ФБ.
5. Влад пообещал написать публикаций, которая и будет подтверждением всего того, что я описал выше.
Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевал. Все, чего мы хотели - это расставить людей, события и поступки на свои места. Ведь сделать это должны именно мы - люди, которых эта история задела лично, а не мутные говорящие головы из различных ток-шоу, которые не имеют никакого отношения к войне и ветеранскому братству", - прокомментировал видео участник АТО Андрей Шкипер.
"Тут присутсвуют двое парней, которых я не правильно записал в число погибших. Это огромный косяк с моей стороны. В группу Тезки я не входил. Относительно друга Харькова - слухи о друге Харькове относительно мародерки абсолютно беспочвенные", - заявил Сорд.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.
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И я догадываюсь кем.
прибрехал для понтов, для пафоса, для важности (как рыбаки)), но был там и воевал, может не так героично, не с теми "знаменитыми"... но в окопе...а не был около того.. для фото !
набрехал по полной - просто солгал, обманул ибо никогда не был там даже издалека, даже проездом...
по-факту - все погано...но для первого случая могу еще как-то ...попытаться что ли оправдать... для второго - оправдания нет никакого и никогда !!! (и осадок все равно...бррр... мутняк однозначно некрасивый!!!)
Но про орден усердно продолжает молчать... не признается, что соврал...
подобного от прокуроров, мусоров, чиновников.., получивших корочку УБД всего на пару дней выехав на экскурсию в безопасную зону АТО, мы не дождёмся..
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Леонид Каганов
извинился, а то за жабры взяли? могли реальные воины и мордой по асфальту повозить??
Я в захваті від цього бидла! Воно звизділо як дихало!
Воно орденоносець,воно герой а на ділі - хєр простой.
Це все що треба знати суспільству про таке бидло.
Так і є, набір ботів накинувся на добровольця.
КАКОЙ он мне "побратим", если он лжёт и мне !?