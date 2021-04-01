Сорд извинился за ошибки в своем рассказе об участии в АТО: В группу Тезки я не входил. Слухи о мародерке беспочвенны. ВИДЕО

Ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП, извинился перед добровольцами из "Правого сектора", которых он по ошибке назвал погибшими, а также сказал, что не участвовал в боях в Иловайске в группе Тезки.

Об этом в видеокомментарии заявил ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я, вместе со своими побратимами, которые непосредственно имеют отношение к Добровольческому Украинскому Корпусу "Правый Сектор", поехал к Владу Сорду в г.. Винница. Целью нашего визита было опровергнуть ложь и утвердить правду. Встреча с Владом состоялась в адекватной форме, без драк, криков и эмоций!

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Мы обсудили слова Сорда об участии в группе "ПС" под командованием друга Тезки в Иловайском котле. В заключении:

1. Влад подтвердил, что с нами в Иловайске не был.

2. Влад извинился за то, что нас "похоронил".

3. Я доволен тем, что Влад признал свои ошибки и извинился перед нами.

4. На сегодня Влад Сорд разблокировал меня в ФБ.

5. Влад пообещал написать публикаций, которая и будет подтверждением всего того, что я описал выше.

Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевал. Все, чего мы хотели - это расставить людей, события и поступки на свои места. Ведь сделать это должны именно мы - люди, которых эта история задела лично, а не мутные говорящие головы из различных ток-шоу, которые не имеют никакого отношения к войне и ветеранскому братству", - прокомментировал видео участник АТО Андрей Шкипер.

"Тут присутсвуют двое парней, которых я не правильно записал в число погибших. Это огромный косяк с моей стороны. В группу Тезки я не входил. Относительно друга Харькова - слухи о друге Харькове относительно мародерки абсолютно беспочвенные", - заявил Сорд.





Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.