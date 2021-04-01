Проект "Без цензуры": Поп-курицы на "базаре" Лукашенко. Кто подпевает белорусскому диктатору и Путину. ВИДЕО

Сегодня Богдан Буткевич приглашает вас на осмотр представителей Украины, которые вот-вот поедут зарабатывать кремлевские деньги к кровавому диктатору Александру Лукашенко. То есть будут петь в Беларуси на "Славянском базаре". Олег Винник, Марув и не только

Если вы успели забыть, то еще с 1992 года в Витебске проходит такой себе музыкальный фестиваль под названием "Славянский базар". Его цель с самого начала впаривать и поддерживать имперский миф о "братских народах" и "культурное единство" России, Украины и Беларуси.

И вот на седьмом году войны и после репрессий Лукашенко против тех, кто посмел выступить против него, до сих пор есть куча тех, кому деньги не пахнут. Кто из украинских исполнителей не прочь попрыгать на потеху россиянам и кровавому диктатору за кремлевские денежки?

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