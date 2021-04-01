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Проект "Без цензуры": Поп-курицы на "базаре" Лукашенко. Кто подпевает белорусскому диктатору и Путину. ВИДЕО

Сегодня Богдан Буткевич приглашает вас на осмотр представителей Украины, которые вот-вот поедут зарабатывать кремлевские деньги к кровавому диктатору Александру Лукашенко. То есть будут петь в Беларуси на "Славянском базаре". Олег Винник, Марув и не только

Если вы успели забыть, то еще с 1992 года в Витебске проходит такой себе музыкальный фестиваль под названием "Славянский базар". Его цель с самого начала впаривать и поддерживать имперский миф о "братских народах" и "культурное единство" России, Украины и Беларуси.

И вот на седьмом году войны и после репрессий Лукашенко против тех, кто посмел выступить против него, до сих пор есть куча тех, кому деньги не пахнут. Кто из украинских исполнителей не прочь попрыгать на потеху россиянам и кровавому диктатору за кремлевские денежки?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) Славяне (8) артисты (281) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+7
Когда уже на "без цензуры" возьмут нормальных режиссёра и ведущих? Выглядит, как детский утренник...
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01.04.2021 16:04
+7
А каких надо?
Порохоботов хватает и на других каналах.
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01.04.2021 16:10
+7
Я общаюсь с беларусами. Могу сказать - это не лёгкий процесс. Ватность просто зашкаливает. Иногда воинствующая, иногда латентная. Адекватных там, к большому сожалению, очень мало.
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01.04.2021 16:11
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Когда уже на "без цензуры" возьмут нормальных режиссёра и ведущих? Выглядит, как детский утренник...
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01.04.2021 16:04 Ответить
А каких надо?
Порохоботов хватает и на других каналах.
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01.04.2021 16:10 Ответить
А профессионалов? То, что сверху - это дилетантизм, КВН-щина.
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01.04.2021 16:13 Ответить
Тренд нашего времени- юморок должен присутствовать. Он не мешает, а подогревает интерес. Тут ничего не поделаешь. Многим не нравится, а другие говорят- "зато нескучно".
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01.04.2021 16:17 Ответить
С таким настроением и президента в 19-м выбирали - "паприколу", "хотьпаржом" и т.д.
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01.04.2021 16:22 Ответить
Я поэтому и говорю про "юморок должен присутствовать".
73% в итоге- и это уже не шутки!
А что делать? "Рыночная экономика"- спрос рождает предложение.
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01.04.2021 16:26 Ответить
Юморок и кривляние - немного разные вещи. Вот у "юмориста"-петросяна или "пианиста"-зеленского - это разве юморок?
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01.04.2021 16:30 Ответить
Ну для кого-то- да.
Находят же они свою аудиторию и немалую.
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01.04.2021 16:33 Ответить
Так то на па-рашке - это их уровень. А нам зачем этот мусор?
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01.04.2021 16:36 Ответить
По мне так, это примитивный юмор. Но судьи кто? Не мы же! Почему "заходит", вот вопрос? Кто виноват?
Скорее- "образовательная система". А это уже сложно-габаритная и медленно поворачивающаяся машина, состоящая из множества "деталей", и напрямую зависящая от сегодняшних "погодных условий".
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01.04.2021 16:44 Ответить
Конечно МЫ!!! Вся эта шоуиндустрия нацелена на нас, без нас она ничтожна, значит мы и есть судьи!
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01.04.2021 16:46 Ответить
Она влияет на нашу жизнь. Но определяет её БОЛЬШИНСТВО. Это и есть демократия. Как воспитать "умное большинство", это уже другой вопрос. Вопрос именно к государству. Мы можем лишь "бомбить" от происходящего, не более. Демократия- это тирания большинства над меньшинством. К примеру в СССРе была "цензура", т.е. там меньшинство могло решать, что хорошо, а что плохо. Но сейчас "рын. экономика" во всех сферах- "спрос определяет предложение"! А уж, чтобы спрос был полезным и правильным, по итогу, для государства- задача самого государства. И "спрос" должен родиться естественный путём, а не путём- запретов от "власть имущих" и гос. цензуры (это уже в обход правил демократии- по сути "мошенничество". Когда марафонец, к примеру, сокращает часть своей дистанции, поездкой на метро ).
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01.04.2021 16:58 Ответить
В любом обществе большинство - это пассивная масса, а определяет как раз активное меньшинство. Даже СССР тому пример - пассивное большинство трепетало перед активным, но очень злобным и кровавым меньшинством, которое в насмешку над пассивной массой именовало себя "большевики".
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01.04.2021 17:13 Ответить
Где были эти "большевики", когда СССР разваливался? Не одна собака же не вышла?
Вывод: "Активное меньшинство" за счёт своей активности делает определённые зигзаги в истории и запускает новый её виток. А уж насколько полезным получится этот "виток", определяет реагирующие на эти события- большинство. В силу своей интеллектуальности и образованности, естественно, которые заложены им были государством. Чудес то, не бывает.
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01.04.2021 17:23 Ответить
Вот именно - СССР развалился при пассивном невмешательстве большинства. А "большевики" никуда не делись, а лишь формализовали своё богатство и продолжают стричь пассивное большинство на постсоветском пространстве.
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01.04.2021 17:30 Ответить
И это очень логично.
Пока большинство не поумнеет, так и будет продолжаться дальше. В масштабном плане, "поумнение" большинства, зависит от государства. А им управляют люди не заинтересованные в этом от слова "совсем". Разве что "интернет" и "мировая глобализация" внесёт свои коррективы. Больше рассчитывать не на что. В РФ это прекрасно понимают, поэтому и хотят вырубить инет. Но бояться, что окажется "харакири", по итогу, для них.
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01.04.2021 17:41 Ответить
Большинство никогда не поумнеет. В смысле критического мышления. А это как раз очень важно - иметь критическое мышление. Именно отсутствие способности большинства видеть причинно-следственные связи, позволило стать президентом, к примеру, потерпевшему вiслюку...
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01.04.2021 17:44 Ответить
Поумнеют. По другому никак. Например, в Германии я бывал на "точках продаж" сельско-хозяйственной продукции. Можешь себе представить, лежит клубника, яблоки и т.д., к примеру- огурцы, помидоры.... и без Продавца, но есть весы! А на объявлении, ценник на продукцию. Т.е. ты должен взять товар и заплатить самостоятельно по этому ценнику. На свою ЧЕСТНОСТЬ. Никто тебя не контролирует(вокруг не души- просто поля). Чисто на совесть. Можешь ты себе представить такое в Украине? Мешки с "добром" и заплатить по честному. Или всё сп@здить, а кто-то ещё и н@срёт на прилавке? Если это не образование(вложение мощных сил государство в образование), а в следствии чего, и толерантность, и процветание в экономике,
то что это?
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01.04.2021 17:57 Ответить
Ну честность - это скорее вопрос внутренней культуры, а не ума. Но да - респект германцам.
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01.04.2021 18:01 Ответить
Культура и ум- братья-близнецы. Одно из другого вытекает. "Ум"- не рождается без логике. Чудес не бывает.
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01.04.2021 18:13 Ответить
Не совсем. История той же Германии повествует, что внутренняя культура воспитывается.
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01.04.2021 18:22 Ответить
*за счёт образования школьников. А "образование школьников" за счёт целенаправленной политики государства. Отсюда и результат.
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01.04.2021 18:28 Ответить
Не. Там более давняя история, но действительно связанная с политикой государства. Жесткая политика в отношении порядка как раз и воспитала внутренюю культуру и самодисциплину у германцев.
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01.04.2021 18:33 Ответить
Конечно же- нет. Там другое было.
Но слишком долгий разговор. Итак уже зафлудили всю ветку.
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01.04.2021 18:36 Ответить
Вот что бывает, когда журналистикой занимаются непрофессионалы
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01.04.2021 18:38 Ответить
Блистательные тезисы по теме беспомощного тупого большинства и хитрого жестокого меньшинства, организованного в строго иерархичную партия-мафию.

Респект, уважаемые коллеги Валерий Грефф и Дм.Шкицкий , за ваши ёмкие и глубокие суждения.
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01.04.2021 20:21 Ответить
обычно такие диалоги тут в крестик уходят.. вы элитные длбы.. вам можно)))
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01.04.2021 16:59 Ответить
ты чьих будешь?
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01.04.2021 23:39 Ответить
как раз Украина и показала свой "избирательный" уровень, увы...
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02.04.2021 10:23 Ответить
А по-суті? Чи щоб просто перднути?
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01.04.2021 16:11 Ответить
Я смотрю - ты обижен.
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01.04.2021 16:15 Ответить
Знову? Співчуваю...
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01.04.2021 16:24 Ответить
Ты и раньше бывал обижен? Почему я не удивлён?..
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01.04.2021 16:29 Ответить
Тому й пердиш?
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01.04.2021 16:32 Ответить
Тебе воняет? Пойди помойся
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01.04.2021 16:33 Ответить
Митись потрібно не тому, кому смердить, а від кого смердить. Але ж ти не помиєшся, тобі й так добре.
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01.04.2021 17:01 Ответить
Ты, конечно, будешь удивлён, но ты перед монитором один сидишь и вонять себе можешь только ты
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01.04.2021 17:09 Ответить
ты негодяй и работаешь на службы РФ... а если нет давай доказательства, шо нет))
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01.04.2021 17:01 Ответить
Пролетая, пролетай, пролетарий
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01.04.2021 17:10 Ответить
вы случаем не продюсируете у Винника ?
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01.04.2021 22:02 Ответить
А шо? Деньги руки жгут?
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02.04.2021 09:35 Ответить
адекватных проукраинских журналистов (не порохоботов) можно по пальцам пересчитать. Все чьи-то. Кстати, сможете назвать "серьезных, профессиональных" украинских ведущих? Поржем вместе. Наверное, шепелявая бенина ***** с раненой дверью.
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02.04.2021 10:25 Ответить
Если ты о шарие и арестовиче, то даже пальцев не надо - нули по пальцам не считают
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02.04.2021 13:38 Ответить
Если у Белорусов упырь усцатый рулит. так что не общаться нам с ними??? Идиотизм.....
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01.04.2021 16:08 Ответить
Я общаюсь с беларусами. Могу сказать - это не лёгкий процесс. Ватность просто зашкаливает. Иногда воинствующая, иногда латентная. Адекватных там, к большому сожалению, очень мало.
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01.04.2021 16:11 Ответить
Я общаюсь с адекватными...видать повезло.
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01.04.2021 16:12 Ответить
Я ж не говорю, что их нет совсем. Но мало.
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01.04.2021 16:16 Ответить
Скоморохи и проститутки дают тому кто платит.
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01.04.2021 16:09 Ответить
К сожалению не только они.
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01.04.2021 16:10 Ответить
Як все топорно і недолуго. Поміняйте ведучих та купіть нормальну аудіо апаратуру. Дивитись цих ведучих,які таке несуть і ведуть себе ніби вони знають кожного і це їхні «корєша» - гидко! Рівень у вашої програмки на рівні дирляндії
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01.04.2021 16:13 Ответить
винык своим видом всегда мне напоминает петуха-коростеля. его "пестни клювом" я как-то в жисти не слушал, но, думаю, шо они не сильно от его https://www.youtube.com/watch?v=zCOAHmDK2y8 предка отличаются. а эта зараза в свой брачный период рядом с палаткой иногда як повадыться, то спать не даст ))
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01.04.2021 16:22 Ответить
Марув им точно покажет "культурное единство")) Именно там. Так что я бы ее отпустил)
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01.04.2021 16:30 Ответить
да ей бы в компашке с Лорак и Лабудой, да и Дорна в туже кучу, можно еще и манкуртов подтянуть навроде Лолиты и Наташки Королёвой, а за спинами поставить чучелко Кобздона, если воскресить не получицца
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01.04.2021 22:07 Ответить
Не розумію,чому наші співаки і співачки не можуть поїхати в Білорусь і заспівати там для білорусів,зрештою і для всіх хто буде дивитись.Білорусь з нами не воює,Вітєбськ не Крим,а то що бацька там буде - так він же не співатиме...я так думаю...
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01.04.2021 16:49 Ответить
это как например Любовь Орлова бы поехала попеть песенки в Италию времён фашистской Германии, андестенд ?
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01.04.2021 22:20 Ответить
"Как появилось крылатое выражение «деньги не пахнут», сейчас уже мало кто помнит. А дело было так. Римский император Веспасиан ввел налог на общественные уборные, и в ответ на скептические ухмылки сына гордо заявил: "Pecunia non olet".
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01.04.2021 16:56 Ответить
шоб мы без тебя делали))
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01.04.2021 16:57 Ответить
Ты знаешь что такое "кавычки"?
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01.04.2021 17:20 Ответить
крысмане и даунбасяне раздвигают ноги только пообещай халяву и пенсию в рублях...,
а для каца , главное чтобы это действо было обставлено по - совейски т.е. "по просьбе трудящихся"
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01.04.2021 17:04 Ответить
Среди поп-курок манкуртов справжній друг Украины Вахтанг Кикабидзе. Продался дед.

Проєкт "Без цензури": Попкурки на "Базарі" Лукашенка. Хто підспівує білоруському диктатору і Путіну - Цензор.НЕТ 595
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01.04.2021 17:46 Ответить
Беспринципный человек. Может деньги очень нужны.
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02.04.2021 00:10 Ответить
очень жаль, моя мама является его поклонницей, не думал что человек в столь преклонном возрасте опорочит свое имя.
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02.04.2021 10:29 Ответить
Даже патриотам и старым людям нужны деньги. Видно у него в Грузии дела совсем плохи.
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02.04.2021 10:58 Ответить
Время бессребреников прошло... Никто не желает рвать грудь и освещать дорогу своим сердцем. Ну ,поманили..... а как хочется жить по-богатому !?? Какие-то недоумки лезут в окопы защищать страну ,которая их и не сильно любит ,а Артисты.....(если помните:- ,искусство вне политики !) они полпреды мира. Можно много разных слов ,но вот вопрос :- а ВЫ какие ? Что для вас важнее ? Власть и деньги или эмоции?
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01.04.2021 17:55 Ответить
какой-то набор слов
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01.04.2021 23:43 Ответить
какой базар у картофельного фюрера --- вирус свирепствует . а ***** войска подтягивает -- виныку по хер его семья в фрг живет а тут он просто бобло зарабатывает --- там он и нахер никому не нужен в европе а сюда он на заработки мотается
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01.04.2021 18:48 Ответить
Мені взагалі не зрозумілий феномен Винника. Як виконавець попси він на рівні нижче плінтуса. Тобто це типова совєцька попса здобрена передкліматичними фантазіями підстаркуватих молодиць. Як це чмо взагалі хтось може слухати? Які фанати? Це ж діагноз -"фанат Вінника"! Як людина ... то що можна сказати про сина який навіть не приїхав на похорони матері, змусив її доживати в обдертому пошарпаному будинку і пошкодував грошей на лікарів... А його громадянська позиція свідчить лише про те що він звичайний провінційний жлоб. Про це і тексти та мелодії його шлягерів свідчать категорично. Така ж сама полякова і те чмо яке називаеє себе "сердючка". Про абсолютно неадекватних хвойд типу камєнская і таька ліберман взагалі нічого сказати - якась тупа похабщина... Але кацапи хавають... бо "любит наш народ всякое дерьмо"...
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01.04.2021 20:36 Ответить
я сам был в шоке, когда узнал от дочки, что этот персонаж популярен у школьниц старших классов
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01.04.2021 22:23 Ответить
та ну! Щойно спитав у своєї "старшокласниці". Вона взагалі не второпала про кого мова. Довелось вести до монітора "на упізнання"... Може воно "ніхто" в Києві а в провінції смаки у дівчаток "дещо провінційні".
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01.04.2021 22:47 Ответить
А хто поплавського слухав? Мені взагалі здається що, усі ці мильні бульбашки типу вінника надуваються за рахунок ТБ, бо інакше увесь цей несмак у музиці важко пояснити (навіть для попси вони вже занадто нікчемні). Але народ хаває, причому як показує практика споживачів усього цього лайна (а це напевне жителі центральної та західної України з огляду на те, що він таки україномовний "співак") взагалі не бентежать відверто ватні погляди вінника, типу "какая разница".
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02.04.2021 00:19 Ответить
навіть у повій є принципи, але ці повії - найнижчого рівня
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01.04.2021 21:25 Ответить
у відповидь на революцію гідності олігархат влаштував революцію гнідності............. дякую...
дужедякую 73%.............
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01.04.2021 21:55 Ответить
"Deep Purple" , "Led Zeppelin" , "Black Sabbath" i.e. теж до Вітепска не їдуть

Але усі з їх ночами не сплять все мріють почути Олежку Вінника його завивання по одиноких вовчиць які як оті Highway star в штаты Kashmir нашего майже Mister Crowley *********** , благаючи , мовляв Олєжа саспівай й Марк Шагал тебе намалює у вітебському небі !
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02.04.2021 01:40 Ответить
Я не знаю кто такой Вiнник, но и никогда не слышал все что вы перечислили.
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02.04.2021 11:03 Ответить
Знаєте , якщо в твого старенького відео за 5 років до міл"ярду проглядів й там нема голих тіточкок з великими тітьками (як в Насті Каменської) ти вже можешь обирати , кому сподобатися й хто тебе знає чи не знає взагалом .
Генделя на теренах постсофка теж мало хто знає , я вже не кажу про його "Сарабанду" (яку, властно кажучи, для широкого загалу відкрив Стейнлі Кубрік в своєму "Барі Ліндон") але теж кілька міл"ьонів проглядів наберає навіть така класична й сімфонічна музика, яку рінгтони (на відміну від Моцарту й Бетховена) не розбирає .

То вже є Ваші особисті проблемі ,якщо щось й когось не знаєте ... Лише скажу таке , що ваші хвалені "Пісняри" прям з тріко вистрибували , щоб якусь копію створити чито совєцьких "Бітлів" , чито "Led Zeppelin" ... Але й в той час , й зараз за межами коцтабору Совок їх ніхто не впізнавав . В той час , коли "Deep Purple" , "Led Zeppelin" , "Black Sabbath" платинові диски випускали від США , до Германії й Японії ! Тай зараз кажу - взагалом міл"ярди проглядів в "ю-т"юбі" ...
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03.04.2021 04:52 Ответить
Саме комічне , що в часи моєго дитинства , коли вже "Машина часу" й "Акваріум" колисили софок виключно зі своїм репертуаром ... й їх записи затирали до дир йще на бабінних магнітофонах ... мені особисто довелось побувати на концерті одного "вАкально інструмєнатал"нАгА АнсамБЛЯ" за назвою "Зємлянє" . Так ось -- вони зі своїм лайном не вирішувались їздити на гастролі й грали тих же самих "Deep Purple" . Грали дуже погано й їх усилювачи дуже фонили . До речі , то було на Інститутський в тоді йще палаці "Жовтнєвому" . Так ось "І сница нам нє рокАт кАсмадромА" -- тоді їм снився "Smoke on the water" , а крім "дима над водою" щось на кшалт "Highway stars" обо "Child in the time" ім майстерності ні вистачало .
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03.04.2021 05:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t5QpqrEFj0o ''Deep purple'' , '' Child in time'', sing P.Elfimov, the Presidential orchestra of the Republic of Belarus, conductor - Victor Babarikin

Це так для загального розвитки -- хоч Лука й колгоспник але ж його "призідентська оркестра" виявилося , що добре знайома з творчісттю https://www.youtube.com/watch?v=t5QpqrEFj0o ''Deep purple''

До речі - це типовий випадок -- класичні оркестри , навіть філармонічні й камерні з усіх континетнів (від Японії до Аргентини) дуже ********** творчість саме "темно пурпурних" .
Особливо японці завди любили цю банду . Може саме тому у https://www.youtube.com/watch?v=t5QpqrEFj0o ''Deep purple'' жодних гастролів не обходилось без Японії . Й може саме тому один з альбомів так й назвали продюсери "Made in Japan" А Рітчі Блекмор написав пісеньку "Woman from Tokyo" , хоча особисто його смак більше фокусувався (на відміну від Джона Ленона) то на німок , то на еврейках ...
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03.04.2021 06:20 Ответить
Курва - це стиль життя
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02.04.2021 13:54 Ответить
А веник впереди планеты всей!
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02.04.2021 16:31 Ответить
 
 