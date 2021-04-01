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"Renault", не поставленный на ручной тормоз, протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве. ВИДЕО

Автомобиль "Renault" не поставленный на ручной тормоз протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации патрульной полиции водители обеих машин - женщины. Момент происшествия зафиксировали городские камеры наблюдения. На записи видно, что через несколько секунд после столкновения водитель "Mitsubishi" внезапно начинает движение и таранит впереди стоящую машину.

 "Свои действия женщина объяснила тем, что после первого ДТП была очень взволнована", - сообщают в полиции.

В результате происшествия травмированных нет.

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Автор: 

ДТП (7677) Киев (25575)


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Топ комментарии
+18
овцы, причем обе
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01.04.2021 16:23
+17
Хорошо, что эта "взволнованная" не стояла перед пешеходным перекрестком.
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01.04.2021 16:28
+15
Тупая курица, еще две тачки покоцала.
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01.04.2021 16:24
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овцы, причем обе
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01.04.2021 16:23 Ответить
Тупая курица, еще две тачки покоцала.
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01.04.2021 16:24 Ответить
три, там три скучкувалися ізза бордової, бордо задів і чорну і білу.
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01.04.2021 18:47 Ответить
полиция оперативно, через две секунды)))
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01.04.2021 16:24 Ответить
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01.04.2021 16:27 Ответить
Привыкла в руках кожаную арфу мять, а не руль держать. Взволновалось оно.
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01.04.2021 16:28 Ответить
Хорошо, что эта "взволнованная" не стояла перед пешеходным перекрестком.
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01.04.2021 16:28 Ответить
больше чем уверен шо обе с правами "за сало"..
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01.04.2021 16:28 Ответить
за сосала
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01.04.2021 16:43 Ответить
"меня засосало опасное сосало"
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01.04.2021 17:12 Ответить
Героизму диванного спецназа нет предела. Только вот как бы эти комментаторы повели себя когда прилетает в бочину машина где ее не должно быть и где ты ее совсем не ждёшь. А учитывая что это женщина, то все логично... как показывает практика, чем больше героизма перед монитором, тем больше этого героизма потом нужно химчистить с сидения.
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01.04.2021 16:31 Ответить
К чему ты героизм приплел?Прилетает всегда неожиданно,но так странно никто не реагирует.
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01.04.2021 17:13 Ответить
Эксперт в прилетах или обладатель 50% скидки на химчистку?
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01.04.2021 17:18 Ответить
Ой да ладно вам))) Типо никто никогда не тупил)))
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01.04.2021 16:31 Ответить
2ТП в ДТП...
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01.04.2021 16:34 Ответить
когда начинают нытьё о равноправии и жизненной самостоятельности, я говорю что женщина - это существо, не способное к трезвому действию при стрессе и создающее губительную панику в любой критической ситуации.
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01.04.2021 16:42 Ответить
ко всему способное, а без нужной практики и мужик чудит.
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01.04.2021 18:48 Ответить
Способні только гермафродиті типа Жанні Дарк.
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01.04.2021 19:17 Ответить
Це челенж. Кольт прийняв і передав.
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01.04.2021 16:44 Ответить
При раптовому переляці в мозку жінки відключається маленька ділянка, яка відповідає за все.
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01.04.2021 16:46 Ответить
Залишення місця ДТП та створення ДТП. Попали мадами на рівному місці...
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01.04.2021 16:49 Ответить
машина прям у двері водійки в"їхала, ось у тьоті "мудрая мьісля" і прийшла опосля.
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01.04.2021 18:50 Ответить
Очень хочется верить что все выше написали подростки с ещё несформировавшимся мозгом. Ребята, вы при памяти??? Насосала, овца и т.д. Это же чья та мать, жена, дочь и т.д. Вы со своими жёнами и метерями тоже так общаетесь? Когда то мне азербайджанка сказала что в Украине не уважают женщин, что у них когда в транспорт заходит даже маленькая девочка, все мужчины встают и уступают место... Думал ей не повезло просто, у нас это единичные случаи а теперь вижу что у нас очень много быдла!
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01.04.2021 16:55 Ответить
Нет, это просто у них очень много Аленей!
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01.04.2021 19:04 Ответить
У CША Вас за такі пропонування місця в транспорті можуть і в "секшуал харазмент" самі ж жінки звинуватити.
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09.04.2021 17:42 Ответить
Значит я ошибался что это быдло, оказывается у нас сплошные американцы.
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09.04.2021 19:20 Ответить
Получила в бок,вроде стой спокойно,жди денег,первый раз такое вижу.
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01.04.2021 17:11 Ответить
Та хто его знает, может бухгалтерша налик зарплатный везла или с обменки ехала, итак на стреме, а тут вдруг таранят сбоку!
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01.04.2021 17:24 Ответить
не просто в бок, а саме у водійські двері. у неї запоздала реакція відбулася.
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01.04.2021 18:51 Ответить
мабуть тримала зчеплення а тут приліт збоку.....
Ну і в стресовій ситуації відпустила педаль
А далі паніка від незрозуміло чого рухающегося автомобіля ну і .....
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01.04.2021 20:22 Ответить
Вирус взбесившихся ручников, передается через контакт. ))
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01.04.2021 18:43 Ответить
Накинулись "шумахери зі стажем на жінок". Не варто! Переважну більшість ДТП скоюють чоловіки навіть в процентному відношенні. В усьому світі жінки вважаються більш дисциплінованими і більш відповідальними водіями ніж чоловіки. Мабуть тому що возять власних дітей... А "фігня трапляється" іноді будь з ким.
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01.04.2021 21:10 Ответить
 
 