"Renault", не поставленный на ручной тормоз, протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве. ВИДЕО
Автомобиль "Renault" не поставленный на ручной тормоз протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации патрульной полиции водители обеих машин - женщины. Момент происшествия зафиксировали городские камеры наблюдения. На записи видно, что через несколько секунд после столкновения водитель "Mitsubishi" внезапно начинает движение и таранит впереди стоящую машину.
"Свои действия женщина объяснила тем, что после первого ДТП была очень взволнована", - сообщают в полиции.
В результате происшествия травмированных нет.
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Ну і в стресовій ситуації відпустила педаль
А далі паніка від незрозуміло чого рухающегося автомобіля ну і .....