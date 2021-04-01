"Renault", не поставленный на ручной тормоз, протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве. ВИДЕО

Автомобиль "Renault" не поставленный на ручной тормоз протаранил "Mitsubishi" на Владимирском спуске в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации патрульной полиции водители обеих машин - женщины. Момент происшествия зафиксировали городские камеры наблюдения. На записи видно, что через несколько секунд после столкновения водитель "Mitsubishi" внезапно начинает движение и таранит впереди стоящую машину.

"Свои действия женщина объяснила тем, что после первого ДТП была очень взволнована", - сообщают в полиции.

В результате происшествия травмированных нет.

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