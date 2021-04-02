"Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал собственника пророссийского телеканала "Наш" Евгения Мураева российским агентом во время совместной дискуссии в эфире одного из украинских телеканалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, словестная перепалка между Бутусовым и Мураевым была настолько острой, что едва не перешла в потасовку.
Видео телеканала Украина 24
"Прежде всего хочу сказать, что сейчас можно увидеть каким слабым государством мы были - в студии я вижу как господин Мураев - просто российский агент, на русском языке говорит нам такие позорные вещи... Досадно, что в студии находится человек, который говорит нам о внутреннем конфликте, о том, что на Майдане ничего не было, что у нас кто-то что-то сам спровоцировал... российская агентура работает и вы здесь тому доказательство... Досадно слышать ваши слова после нескольких десятков убитых на Майдане и более 10 тысяч убитых на Донбассе. Постыдитесь хотя бы... Вам должно быть стыдно за все это вранье", - сказал Бутусов во время словесной перепалки.
После этого Бутусов и Мураев вышли из студии, но вскоре вернулись на свои места.
"Я вам не позволю такой херней здесь заниматься... Все твои хозяева в Москве. Меньше руками махай", - сказал главред Цензор.НЕТ во время разговора на высоких тонах.
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нехай живуть на омріяних територіях - вони ж бо прагнуть таке вчинити зі всією Україною.