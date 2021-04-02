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"Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов назвал собственника пророссийского телеканала "Наш" Евгения Мураева российским агентом во время совместной дискуссии в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, словестная перепалка между Бутусовым и Мураевым была настолько острой, что едва не перешла в потасовку.

Видео телеканала Украина 24

"Прежде всего хочу сказать, что сейчас можно увидеть каким слабым государством мы были - в студии я вижу как господин Мураев - просто российский агент, на русском языке говорит нам такие позорные вещи... Досадно, что в студии находится человек, который говорит нам о внутреннем конфликте, о том, что на Майдане ничего не было, что у нас кто-то что-то сам спровоцировал... российская агентура работает и вы здесь тому доказательство... Досадно слышать ваши слова после нескольких десятков убитых на Майдане и более 10 тысяч убитых на Донбассе. Постыдитесь хотя бы... Вам должно быть стыдно за все это вранье", - сказал Бутусов во время словесной перепалки.

После этого Бутусов и Мураев вышли из студии, но вскоре вернулись на свои места.

"Я вам не позволю такой херней здесь заниматься... Все твои хозяева в Москве. Меньше руками махай", - сказал главред Цензор.НЕТ во время разговора на высоких тонах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мураев рассказал, как боролся с Медведчуком за финансирование Кремлем для ведения пророссийской политики в Украине. ВИДЕО

Автор: 

конфликт (830) Бутусов Юрий (4367) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+128
Молодець Бутусов!
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02.04.2021 10:13
+100
ПаРашкинская проститутка Мураев давно должен сидеть в тюрьме или проживать в Домбабве...
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02.04.2021 10:15
+93
"Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву - Цензор.НЕТ 7694
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02.04.2021 10:13
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Тут 2 варіанти: або Україна знищить прокацаплену сволоту або прокацаплена сволота знищить Україну.
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02.04.2021 16:59 Ответить
Таких падлюк як Мураєв і Медведчук потрібно відправляти в "русский мир", тобто в гості до Мотороли і Гіві.
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02.04.2021 17:02 Ответить
таких треба виселяти з торбами в даунбас.
нехай живуть на омріяних територіях - вони ж бо прагнуть таке вчинити зі всією Україною.
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02.04.2021 18:46 Ответить
С Вашего позволения хочу уточнить. Сажать таких нужно. А потом как обменный фонд менять на наших патриотов, что гниют в застенках Мордора. За таких как Медведчук, Рабинович, Бойко, Мураев можно не один десяток наших людей из застенков врага вытащить.
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02.04.2021 19:12 Ответить
Достатньо однієї медведчуківської відьми. За цю «паломницю» можна було б всіх наших полонених обміняти.
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02.04.2021 22:27 Ответить
Ні, таких падлюк треба відправляти не в "русскій мір", а в Пекло. Попередньо заливаючи їм в глотку розплавлені іудини 30 срібняків.
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03.04.2021 07:43 Ответить
Так я ж написав "в гості до Мотороли і Гіві".
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03.04.2021 08:48 Ответить
Молодец Бутусов опустил гада, и причем с чувством такта. А ведь так хотелось с ноги зарядить в эту крысиную мураевскую заточь)!
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02.04.2021 21:46 Ответить
Давно известно - у ЗЕбилов кацапская агентура и кремлёвские соски это свои ребята, у ЗЕскота только один враг, весь ЗЕскот люто ненавидит только Порошенко. А кацапская шлюха Мураев для ЗЕбилов вообще не проблема...
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02.04.2021 22:19 Ответить
Ботусов просто МОЛОДЧАГА!
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02.04.2021 22:30 Ответить
Российских агентов таких как Мураев, Медведчук и пр.. недо не в студии морды бить, а отстреливать потихоньку
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02.04.2021 23:12 Ответить
Мені здається, що Бутусов почав дуже важливу моду, яка буде набирати своїх прихильників, і таких мураєвих почнуть реально на всіх ефірах так опускати, що вони будуть боятись на них ходити. Ну, а за дверима студії їх просто треба бити.
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03.04.2021 00:17 Ответить
Бити - це ще м'яко. Краще різати, стріляти та підривати у машинах.
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03.04.2021 02:05 Ответить
Забавно)) Бутусов красава! а эту паскуду еще пальцем не тронули оно уже бежать собралось..бздливое гавно кацапское..метелить таких нещадно надо..чтобы позабивались в свои норы..раз выежать не хотят с так ненавистной им Украине.
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03.04.2021 00:24 Ответить
Да но по сюрлу все таки Муре можно было бы врезать!
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03.04.2021 00:25 Ответить
Ну не всім же працювати на піндосів......
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03.04.2021 07:46 Ответить
Працюете на Парашу?
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03.04.2021 07:51 Ответить
Шановне товариство, згадайте свої шкільні роки і того, кого в вашому класі нагадує вам цей Мураєв. Згадали? А тепер скажіть, що я не маю рації в тому, що той , Кого ви згадали був боягузливим і чмошний обсос, маманькіним синком який намагався зробити гидоту так, що б його в ній не запідозрили, і за умови, що за нього хтось впише, він був директорським (або вчительським) навушником ну і так далі. Скажіть, що я не маю рації?
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03.04.2021 07:50 Ответить
Влащенко Зика перешла в 24 канал? Вот почему она закрывает рот Бутусову а не Мураеву .Слуга Медведчука
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05.04.2021 20:10 Ответить
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