Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" армии РФ замечены вблизи украино-российской границы. ВИДЕО

Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полеты российской боевой авиации фиксируются пользователями соцсетей.

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