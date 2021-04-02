Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" армии РФ замечены вблизи украино-российской границы. ВИДЕО
Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полеты российской боевой авиации фиксируются пользователями соцсетей.
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+49 Прощай немытая раССея
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+39 sv_bombardier
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+30 Igor V #453603
показать весь комментарий02.04.2021 13:00
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Ох і обрали ж українці собі "лідера"....
Зараз на всіх посадах насрано і це чиста правда !
Я пригадав Брежнєва , коли він сказав , що росіяни полетять аж до сонця , тільки вночі 🤣🤣
Але програти ми права не маємо.
У будь-якій складній ситуації-допомагайте ЗСУ
і тримайте зброю напоготові.
Внутрішні проблеми раніше чи пізніше можливо вирішити,якщо зберегти державу - це головне !
Так только партизанить эффективно можно, так чтоб подальше от таких центров НЕпринятия решений и принятия "дорожек"!(((
ну що, зе-блазню, х@й на рояль чи "свалішь із страни"? (краще б, звісно ж, друге - аби й духу твого поганого й всіх ттвоїх у@бишів тут не було)...