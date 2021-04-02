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Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" армии РФ замечены вблизи украино-российской границы. ВИДЕО

Группу российских боевых вертолетов, среди которых видны ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник", заметили на границе с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полеты российской боевой авиации фиксируются пользователями соцсетей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - МИД РФ

Автор: 

авиация (2832) граница (5273) россия (95671)


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+49
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" армии РФ замечены вблизи украино-российской границы - Цензор.НЕТ 1141
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02.04.2021 12:59
+39
Понты для нелоха. Зе с горшка не слазит, так его запугали в Омане. Шут гороховый, а не президент в Украине.
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02.04.2021 12:56
+30
А причем тут Байден к Украине? В Украине президент тупоголовый шут, за которого ты лошара проголосовал
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02.04.2021 13:00
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Так цивилизованный мир никогда не был в магнитогорске, челябинске и тд. Я уже не говорю про провинцию которая сидит по уши в говне.
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02.04.2021 13:17 Ответить
В абсолютно любой стране мира есть бедность и нищета даже в США полно нищих кварталов и людей без определенного места жительства.. тут далеко ходить не надо.
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02.04.2021 13:22 Ответить
Со смеху падаю, очень нравится, когда нищие лаптеногие сравнивают себя чмошников со штатами
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02.04.2021 14:03 Ответить
Причем здесь? Уровень жизни в США выше чем в РФ.. уровень жизни в РФ выше чем в Украине но это не отменяет факт того что нищету можно найти везде.
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02.04.2021 14:14 Ответить
Правильно..КВАРТАЛЫ! А в России все заМКАДе - нищета
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02.04.2021 17:54 Ответить
Еще раз для тех кто на бронепоезде география проведения ЧМ 2018 в РФ. https://isport.ua/football/worldcup/686652-chm-2018-goroda-i-stadiony-prinimajucshie-mundial
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02.04.2021 17:59 Ответить
не гони беса
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02.04.2021 19:53 Ответить
Пипки местных девок все закрыли....
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02.04.2021 14:07 Ответить
Ну здесь не поспоришь.. русских девок очень много перетрахали
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02.04.2021 18:16 Ответить
Да все и так знают что цивилизация заканчивается примерно на выезде из мацквы где уже начинается Бангладеш. На ютубе много видосов от иностранных туристов блогеров которые рискнули проехаться по мокшанским епеням. Для них это экстрим экзотика типа как по Индии или Пакистану проехаться.
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02.04.2021 13:56 Ответить
Там кроме Москвы ЧМ проходил еще в 11 городах .https://isport.ua/football/worldcup/686652-chm-2018-goroda-i-stadiony-prinimajucshie-mundial
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02.04.2021 14:18 Ответить
мордвин, ми зрозуміли, що тебе це трохи чіпляє, проте нам все одно
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02.04.2021 14:54 Ответить
И что? Нищета сраная
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02.04.2021 15:19 Ответить
клоуну хоть сообщили? может ему пора валить на белгородские *****? хорошая грядка пошла, похоже на прикрытие с воздуха значит по земле тоже движ есть.
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02.04.2021 13:08 Ответить
Да и пусть себе летают,полетают и приземлятся.А то последние дни все друг друга пугают, нашли себе развлечение.
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02.04.2021 13:08 Ответить
Джевелины и по вертолетам работают прекрасно
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02.04.2021 13:09 Ответить
Какая "неожиданность"! А я думал воздушные шарики будут запускать. Ай-яй-яй, шо же делать-то ...?
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02.04.2021 13:10 Ответить
А по чём можно узнать что это именно кацапские гвынтокрылы?
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02.04.2021 13:13 Ответить
По лаптям на лопастях.
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02.04.2021 13:15 Ответить
Порвал))))
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02.04.2021 14:05 Ответить
у нас вертолётов всего десяток, а кацапы всю сибирь согнали на границу.
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02.04.2021 13:17 Ответить
У вас за уралом?
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02.04.2021 14:05 Ответить
Больше цветмета потом сдадим...
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02.04.2021 14:08 Ответить
Таких кроме рашки тут ни у кого нет. Так что включить "Это не мы! Нас там нет!" снова не выйдет.
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02.04.2021 13:39 Ответить
Не кацапские, а **********, не путай
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02.04.2021 14:04 Ответить
Ты не видишь там КА ? Они только у кацапов !
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02.04.2021 20:30 Ответить
Следующее вероятное развитие событий, "заблудившиеся воздушные отпускники добровольцы".
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02.04.2021 13:15 Ответить
Якщо росія піде в наступ то першим ділом треба знищити внутрішніх ворогів..мураєва..шуфрича..бойка..мертвечука і інших..а тоді вже захищатись від росії
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02.04.2021 13:15 Ответить
Согласен, этим сразу смерть
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02.04.2021 14:07 Ответить
Зєля вже капітулюху написав, тепер думає як її швидше в Рашу відіслати.
Ох і обрали ж українці собі "лідера"....
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02.04.2021 13:16 Ответить
а не ти агітував голосувати за ЗЕлупу? А тепер целку з себе корчиш? Так само і твоя воровка Жулька закликала голосувати за Шмарклю. Гниди
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02.04.2021 13:20 Ответить
Вже два роки пройшло, а я так і не визначивсь - хто гірший, Пєця, або Зєля? Так, начибто Зєля. А як почитаєш вашу мерзоту з Пєціної ботоферми, то Пєця гірший.
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02.04.2021 14:11 Ответить
Та ти шо, пскуда?
Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону - Цензор.НЕТ 2039
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02.04.2021 14:14 Ответить
Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону - Цензор.НЕТ 7440
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02.04.2021 13:22 Ответить
То не страшно, адже в пілотів мир в очах сяяв навіть через скло кабіни видно було.
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02.04.2021 13:21 Ответить
Був Порох,Полторак,Муженко,Грицак,був МІД-при будь якій загрозі була впевненість ,шо розрулять.
Зараз на всіх посадах насрано і це чиста правда !
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02.04.2021 13:23 Ответить
Якщо би було серйозно то б летіли вночі. А так - понти. Дуже вже Байдена боїться Пиня.
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02.04.2021 13:23 Ответить
Летіли б вночі ?
Я пригадав Брежнєва , коли він сказав , що росіяни полетять аж до сонця , тільки вночі 🤣🤣
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02.04.2021 13:27 Ответить
Було таке. І про бульбу, яку саджати вночі, щоб колорад не зобачив.
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02.04.2021 13:46 Ответить
Как только какой-то провал, как сейчас с вирусом, начинают раскручивать тему нападения рашки.
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02.04.2021 13:24 Ответить
Тему нападения рашки , раскручивает сама рашка , если ты не заметил!
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02.04.2021 13:28 Ответить
Ну какой рашки, батенька, вы что-то путаете, не рашки, а говноедии
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02.04.2021 14:08 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,вертолёты сдадим на металлолом ...
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02.04.2021 13:28 Ответить
Саме так. У Варшаві активізувалися металоздавачі, які очікують приліт Іскандєров, що, ясна справа, не вибухнуть. Як у Вірменії. Буде багато металобрухту.
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02.04.2021 13:48 Ответить
Страшно,коли у важкі часи у бій тебе веде неадекватний паяц з гумовою булавою.
Але програти ми права не маємо.
У будь-якій складній ситуації-допомагайте ЗСУ
і тримайте зброю напоготові.
Внутрішні проблеми раніше чи пізніше можливо вирішити,якщо зберегти державу - це головне !
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02.04.2021 13:29 Ответить
Вы полностью правы... Только вот трудно будет невероятно!!!((( Ведь война - это коллективный вид спорта. Воюют эффективно только все вместе и согласовано. Тогда полегче выходит. А вот когда этого единоначалия не только нет, а свои же командиры будут грозить штрафами за огонь по врагу и тюрьмой за подбитый танк - это уже не война...
Так только партизанить эффективно можно, так чтоб подальше от таких центров НЕпринятия решений и принятия "дорожек"!(((
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02.04.2021 13:44 Ответить
Сьогодні один відвоювався, повний качан собі свинцю набив. Ще добре не посік інших вояків героїв
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02.04.2021 14:10 Ответить
кацап, что ты тут забыло? ПНХ, тут водки нет!
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02.04.2021 14:12 Ответить
ПВО нужно больше Украине! Нужно всех союзников обзванивать и просить военной помощи по предоставлению ПВО.
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02.04.2021 13:49 Ответить
Вторжение если и начнется то не вертушками через поребрик а массовыми заворушками в приграничных городах и областных центрах.
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02.04.2021 13:52 Ответить
На 90% уверен, что к лету регулярные кацапские части (не ихтамнеты) войдут в Донецк и Луганск по типу Приднестровья, Абхазии, Южной Асетии.
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02.04.2021 13:55 Ответить
***** тебе поведало?
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02.04.2021 13:56 Ответить
**** им там заходить они уже там. Будет команда, наденут шильдики и перестанут бортовые номера закрашивать. Это просто политика, на фактические расклады это никак не влияет.
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02.04.2021 14:00 Ответить
Влияет. Тогда санкции против них усилят и стрельба на фронте прекратится.
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02.04.2021 14:07 Ответить
Аваковские вертолёты зададут этим крокодилам хорошую трёпку.
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02.04.2021 13:52 Ответить
у авакова вертолеты красивее, однозначно...уже только по одному этому показателю они победят
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02.04.2021 15:09 Ответить
Зразу збивати без попередження.
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02.04.2021 14:01 Ответить
Пердячим газом! Головне потім не волати, мейдей, мейдей. Мама визивай ментів!!!
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02.04.2021 14:09 Ответить
марш платити ганебну данину Чечні, мокша "нєпобЯдімая"
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02.04.2021 14:09 Ответить
не треба так реагувати. москалі давно вже на колінах.
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02.04.2021 14:11 Ответить
кацап, вернися на х...
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02.04.2021 14:13 Ответить
Це міражі. У рашки немає авіації. А якщо є то вона погана. І не може піднятися у повітря. Значить це міражі!
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02.04.2021 14:07 Ответить
разведовательный облет
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02.04.2021 14:16 Ответить
на наших аэродромах
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02.04.2021 14:20 Ответить
пам'ятаю, з таких роликів у криму починалося...

ну що, зе-блазню, х@й на рояль чи "свалішь із страни"? (краще б, звісно ж, друге - аби й духу твого поганого й всіх ттвоїх у@бишів тут не було)...
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02.04.2021 14:22 Ответить
..лёгкие мишени
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02.04.2021 19:15 Ответить
Так пусть наше ПВО облучит их лучом - и кацапские пилоты обосрутся в своих кабинах!
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02.04.2021 20:09 Ответить
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