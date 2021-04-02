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Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья?. ВИДЕО

Пришла весна - пришла война. Россия стягивает войска к нашим границам, а в это время партия власти носит двери на 1+1, обещает посадки патриотам и ветеранам, а ее члены собираются "валить из этой страны".

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" рассуждает о том, как будут воевать "слуги" и "служанки" народа, которые и сами не хотят отстаивать страну, еще и унижают тех, кто этого хочет и делает. Но несмотря на это, у нас есть герои, которые не собираются никуда валить и о них мы тоже расскажем!

При этом сами же российские агенты, как только их так назвать, начинают угрожать, например Евгений Мураев - главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Причем делать это в прямом эфире или же под камерами наблюдения и в присутствии свидетелей.

Как Россия мстит Украине за санкции против Виктора Медведчука? Почему Владимир Зеленский не звонит Баканову по поводу "этого черта" Мураева?

Но у нас есть герои, которые не собираются "валить из этой страны" и которыми можно и нужно гордиться. Например, Светлана Землина - боевой медик, работающий под Горловкой на позиции Шумы 24-летняя врач-реабилитолог без колебаний бросилась спасать ребят, попавших под обстрел. И таки спасла!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Новый сепар в Раде. Кто такой Аксенов? Полный разбор. ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) россия (95683) Мураев Евгений (142) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+8
Пардон -- не по теме. Просто хорошая картинка )))
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 1132
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02.04.2021 16:09
+8
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2708
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02.04.2021 16:10
+7
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 4899
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02.04.2021 16:02
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Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2706
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02.04.2021 16:02 Ответить
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 4899
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02.04.2021 16:02 Ответить
Как убивать то ? Стрелять из винтовок по русским самолетам на 5000 тысячах метров? Они же как в Сирии раскатают... Достаточно просто не хотеть чтоб они пришли. Они приходят только там где их ждут, как в Крыму.
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02.04.2021 16:23 Ответить
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 840
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02.04.2021 17:00 Ответить
Весна прішла-валіть будєм!... Ех, зебіли, зебіли...
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02.04.2021 16:02 Ответить
А що, при вашому Порошенко краще було?
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02.04.2021 16:08 Ответить
Пардон -- не по теме. Просто хорошая картинка )))
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 1132
показать весь комментарий
02.04.2021 16:09 Ответить
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2708
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02.04.2021 16:10 Ответить
В России к Мураеву , Бойко и Медведчуку относятся хуже чем к Порошенко и Авакову...
Гляньте тут если не верите //www.youtube.com/watch?v=t7eCQC5JjKM
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02.04.2021 16:19 Ответить
Именно поэтому ху"ло сказал перед выборами ,- Только не Порошенко! Не надо нас дурить !
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02.04.2021 20:12 Ответить
Кстати, Мураев под санкциями рашки в отличии от многих "пэдриотов" во главе с мародером.
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02.04.2021 16:43 Ответить
Так он шо, патриот? Тогда почему выглядит как сепар и говорит как сепар? Или это он так маскируется, шоб макшане приняли за своего и он нанес им непоправимый урон?
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02.04.2021 17:08 Ответить
маскується, щоб ми його не запідозрили.
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02.04.2021 17:16 Ответить
То він правду говорить ?
Як і фуйло ? А за що ж тоді санкції ?
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02.04.2021 17:16 Ответить
Анны Колесник, со "Слуги народа": "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны" ...
"https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
"https://chronicles.pro/ru/money/privatizatsiya-kharkovskoj-tamozhni-v-litsakh Приватизация харьковской таможни в лицах "
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 9269
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03.04.2021 12:13 Ответить
от -просто надо перестать стрелять до надо валить с этой страны -два года
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04.04.2021 04:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 5515
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04.04.2021 13:21 Ответить
 
 