Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья?. ВИДЕО

Пришла весна - пришла война. Россия стягивает войска к нашим границам, а в это время партия власти носит двери на 1+1, обещает посадки патриотам и ветеранам, а ее члены собираются "валить из этой страны".

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" рассуждает о том, как будут воевать "слуги" и "служанки" народа, которые и сами не хотят отстаивать страну, еще и унижают тех, кто этого хочет и делает. Но несмотря на это, у нас есть герои, которые не собираются никуда валить и о них мы тоже расскажем!

При этом сами же российские агенты, как только их так назвать, начинают угрожать, например Евгений Мураев - главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Причем делать это в прямом эфире или же под камерами наблюдения и в присутствии свидетелей.

Как Россия мстит Украине за санкции против Виктора Медведчука? Почему Владимир Зеленский не звонит Баканову по поводу "этого черта" Мураева?

Но у нас есть герои, которые не собираются "валить из этой страны" и которыми можно и нужно гордиться. Например, Светлана Землина - боевой медик, работающий под Горловкой на позиции Шумы 24-летняя врач-реабилитолог без колебаний бросилась спасать ребят, попавших под обстрел. И таки спасла!

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