"Ополченцы заканчиваются, а обыватели не чувствуют своей ответственности за эту территорию", - террорист Ходаковский о "призыве" гражданских в "армию ДНР/ЛНР". ВИДЕО

"Ополченческий" ресурс исчерпывается, а местная молодежь не особо стремится брать в руки оружие и воевать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил террорист "ДНР" Александр Ходаковский, объясняя причины объявленого призыва в НВФ на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы получаем необходимый ресурс. У нас есть регулярная армия, но она носит исключительно контрактный характер. Людей на сегодняшний день объективно недостаточно. Мы уже чувствуем, что ополченческий ресурс подходит к концу... В сознании обывателя нет ответственности за эту территорию... Когда каждая семья будет знать, что хотят они или не хотят, согласны они или не согласны, но мужчина из этой семьи пойдет служить родине, произойдет переосмыление всего, что связано с существованием этой семьи, как ячейки общества", - заявил террорист.

Видео телеграм-канала Дениса Казанского

"Полевой командир ДНР Ходаковский откровенно признает, что население ОРДЛО не симпатизирует ЛДНР, не ассоциирует себя с этими организациями. Поэтому приходится буквально брать заложника в каждой семье. Чтобы каждая семья имела своего члена в группировках ЛДНР и вынужденно этим группировкам сочувствовала. Понятное дело, что такой "призыв" встречен населением враждебно и будет всячески саботироваться. Поэтому для начала, чтобы не позориться, боевики и решили мобилизовать всего 200 человек. Видимо, просчитали, что такое количество людей точно наловят. Теперь ОРДЛО, очевидно, ждет новая волна бегства населения. И, понимая это, боевики вероятно будут ограничивать выезд (это происходит уже сейчас). Так что единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО - уезжайте прямо сейчас, не затягивая. Пока заложника не взяли и в вашей семье", - пишет в своем телеграмм-канале представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, коментируя заявление донецкого террориста.

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