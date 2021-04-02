РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6202 посетителя онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
32 103 109

"Ополченцы заканчиваются, а обыватели не чувствуют своей ответственности за эту территорию", - террорист Ходаковский о "призыве" гражданских в "армию ДНР/ЛНР". ВИДЕО

"Ополченческий" ресурс исчерпывается, а местная молодежь не особо стремится брать в руки оружие и воевать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил террорист "ДНР" Александр Ходаковский, объясняя причины объявленого призыва в НВФ на оккупированных территориях Донбасса.

"Мы получаем необходимый ресурс. У нас есть регулярная армия, но она носит исключительно контрактный характер. Людей на сегодняшний день объективно недостаточно. Мы уже чувствуем, что ополченческий ресурс подходит к концу... В сознании обывателя нет ответственности за эту территорию... Когда каждая семья будет знать, что хотят они или не хотят, согласны они или не согласны, но мужчина из этой семьи пойдет служить родине, произойдет переосмыление всего, что связано с существованием этой семьи, как ячейки общества", - заявил террорист.

Видео телеграм-канала Дениса Казанского

"Полевой командир ДНР Ходаковский откровенно признает, что население ОРДЛО не симпатизирует ЛДНР, не ассоциирует себя с этими организациями. Поэтому приходится буквально брать заложника в каждой семье. Чтобы каждая семья имела своего члена в группировках ЛДНР и вынужденно этим группировкам сочувствовала. Понятное дело, что такой "призыв" встречен населением враждебно и будет всячески саботироваться. Поэтому для начала, чтобы не позориться, боевики и решили мобилизовать всего 200 человек. Видимо, просчитали, что такое количество людей точно наловят. Теперь ОРДЛО, очевидно, ждет новая волна бегства населения. И, понимая это, боевики вероятно будут ограничивать выезд (это происходит уже сейчас). Так что единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО - уезжайте прямо сейчас, не затягивая. Пока заложника не взяли и в вашей семье", - пишет в своем телеграмм-канале представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, коментируя заявление донецкого террориста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10167) призыв (743) Донбасс (26956) Казанский Денис (311) Ходаковский Александр (16)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+64
а, что за народы Донбаса такие....половцы или печенеги?
показать весь комментарий
02.04.2021 16:24
+53
а буряты уже закончились??
показать весь комментарий
02.04.2021 16:24
+47
Отличные перспективы у народов Донбаса ))))
показать весь комментарий
02.04.2021 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ипанутых там почти не осталось,
остальные давно сдрыснули кто куда хотел,
кто в паРашу, кто в Польшу, а кто в Чехию
и молчат там, в тряпочку
показать весь комментарий
03.04.2021 09:47 Ответить
Взяти заручників у своїх, аби в них виробився стокгольмський синдром!!! Це ЕПІЧНО! І те, що довбень навпроти ******** - просто прєлєсно...
показать весь комментарий
03.04.2021 10:06 Ответить
И хрен и ними. Если кто-то, несмотря на семилетнюю промывку мозгов, воевать за дыныры не захотел, заставить воевать принудительно невозможно. Такие воины или свалят по тихому или в заставителей стрелять начнут.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:23 Ответить
Это подонок и все его слова пусты, ЭТО ПОДОНОК!!!!
показать весь комментарий
03.04.2021 12:31 Ответить
Ходаковский врет как дышит.....Ополченцы чувствуют ответственность за эту "территорию"! Да вот только воевать за "руцкий мир" который вы принесли на эту "территорию" , не хотят!
показать весь комментарий
03.04.2021 21:17 Ответить
Это он рюзге кацапов в впопучленцами назвал?
показать весь комментарий
03.04.2021 23:20 Ответить
я думаю этот гандон дезу впаривает, в дыре все готовиться к наступлению и напичкано наемниками и техникой из рачки
показать весь комментарий
04.04.2021 09:33 Ответить
Це ця морда щось говорить за зраду, яка перша зрадила Україну? Ця мавпа мала навчання, зарплату, одяг, квартиру і все необхідне від України і просто тупо пішло служити терористам проти України. З території ордло в нас отримують пенсії більше 680 тисяч громадян, які зрадили цю державу. А їх пенсії і регреси набагато більші ніж пенсії в центральній, чи західній Україні. Отримують гроші тут, і там паспорти російського нацистського утворення. Виявляти таких і позбавляти виплат. Але в нас спецслужбам немає цим займатися, вони обслуговують "слуг". Приклад того як ця мавпа обслуговувала "партію регілнів" і "ДНР".
показать весь комментарий
05.04.2021 08:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 