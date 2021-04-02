ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонника украинских националистов", якобы планировавшего подрыв мечети на Алтае. ВИДЕО

ФСБ России задержала в Алтайском крае местного жителя, готовившего "акции устрашения против мигрантов" якобы по заданию украинской националистической организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в Центре общественных связей России.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", - рассказали в ФСБ.

По данным российских силовиков, задержанный якобы собирался устроить подрыв мечети в Барнауле.

"Хотел выбрать себе цель - подрыв мечети барнаульской", - рассказал задержанный.

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Он объяснил, что ему якобы давали задания кураторы организации. Первое задание было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности.

"Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв", - добавил задержанный.

В ходе обысков у задержанного изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия", - рассказали в ФСБ.

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