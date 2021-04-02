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ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонника украинских националистов", якобы планировавшего подрыв мечети на Алтае. ВИДЕО

ФСБ России задержала в Алтайском крае местного жителя, готовившего "акции устрашения против мигрантов" якобы по заданию украинской националистической организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в Центре общественных связей России.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", - рассказали в ФСБ.

По данным российских силовиков, задержанный якобы собирался устроить подрыв мечети в Барнауле. 

"Хотел выбрать себе цель - подрыв мечети барнаульской", - рассказал задержанный.

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Он объяснил, что ему якобы давали задания кураторы организации. Первое задание было провести разведку местности возле объектов, точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности.

"Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, можно было провести поджог либо, например, подрыв", - добавил задержанный.

В ходе обысков у задержанного изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

"Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, а впоследствии получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия", - рассказали в ФСБ.

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Автор: 

задержание (6679) россия (95683) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+32
А на скульптуру в якутии никто не покушался?
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02.04.2021 16:36
+18
Если визиток нет, и флажка Украины, это недоказуемо
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02.04.2021 16:36
+14
почему задержанный не в шароварах, без оселедца и булавы?.. не зачет!..
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02.04.2021 16:42
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Если визиток нет, и флажка Украины, это недоказуемо
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02.04.2021 16:36 Ответить
Та подожди "нет". Обыски продолжаются ...
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02.04.2021 16:50 Ответить
Зато рога и копыта отовсюду торчат. "Кураторы" явно из фсб.
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02.04.2021 18:01 Ответить
А на скульптуру в якутии никто не покушался?
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02.04.2021 16:36 Ответить
это национальное якутское достояние
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02.04.2021 16:45 Ответить
Так тем более!!!
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02.04.2021 17:01 Ответить
мы с якутами не воюем...у них шаман-антихуйловец и скульптор...
то мы бурятов донецких щемили.
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02.04.2021 18:06 Ответить
Когда будет якутская народная республика, тогда конечно...
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02.04.2021 18:59 Ответить
Скультуры! Охраняются гиперзвуковой ракетой из дерьма!
Ни один хохол не посмеет и близко подойти, б.я буду, я тоже б не подошел!
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02.04.2021 17:19 Ответить
А шо вже Правий Сектор на кацапії не працює?Шо то за нові "нацисти" такі з"явились,без Яроша та Зоряна та Шкіряка?))
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02.04.2021 16:37 Ответить
Пане, ну цеж дуже прозоро - вінтороги зробили нове підконтрольне террористичне угруповання "Этническое национальное объединение", навіть назва російська. Це накшалт ІДІЛ, яке теж контролюється вінторогами. Зараз йде фаза кіно - становлення цього угруповання через масс медіа. Потім вінтороги щоть десь підірвуть, або ще якось цівільних на 200-х перетворять, та це угруповання візьме на себе відповідальність за цей теракт. Це ж прозоро як роса на сонці.
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02.04.2021 20:04 Ответить
А де явки і паролі?
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02.04.2021 16:37 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильника українських націоналістів", нібито планував підрив мечеті на Алтаї - Цензор.НЕТ 8490
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02.04.2021 20:30 Ответить
ФСБ каждый день националистов хватает, СБУ каждый день склады с боеприпасами находит. У каждого своя специализация.
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02.04.2021 16:38 Ответить
Съемки окончены, все свободны
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02.04.2021 16:39 Ответить
В чем подставить?) Это одного нашли, та еще и местного))) А там, по утверждению кацапов, почти пять млн украинцев к ним переехало жить)))) Как думаешь, сколько из них "консерв" и ждут своего времени?))) Козломордые от такого вопроса тоже в ступор впадают)))
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02.04.2021 16:48 Ответить
Так вот они и работают над тем, чтобы остальные 4999999 "украинцев" держали себя в руках.😁
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02.04.2021 16:57 Ответить
Та нет... Кацапы должны ссаться от подобной информации, чтобы у них и мысли не было "на Киев за три дня"...)
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02.04.2021 17:02 Ответить
Ты понимаешь суть? "Православный, не "русский", пытался сжечь мечеть! Эти ******** пытаются привлечь внимание мусульманской части росии к проблеме дефицита обдроченцев в лугандоне.
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02.04.2021 17:07 Ответить
А 26 мая в ДАПе кто был? Не они? Не мы начали эту войну...и нужно пользоваться рукожопостью конторских и обьяснять рашикам, что их приезд в Украину, автоматически будет прилетать ответкой к ним дом...
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02.04.2021 17:43 Ответить
Это КТО на видео??? https://www.youtube.com/watch?v=B3RwFkHIem8
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02.04.2021 17:52 Ответить
Где ты в этой новости нашел "православного"?)
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02.04.2021 17:58 Ответить
Там достаточно что у него нет бороды и по форме черепа он явно не дитя гор.
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02.04.2021 20:19 Ответить
Так я же не об этом))) Рашики в своей пропаганде нас подают как предателей православия) Ну там униатами и т.д) И тут такой "аргумент")))
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02.04.2021 20:32 Ответить
Ну такое, 75 лет винторогие пишут басни о том, как украинцы убивают "избранный народ", и эти "гении" в это верят, теперь вот решили маслин привлечь, эти вообще поверят во все подряд.
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02.04.2021 20:17 Ответить
почему задержанный не в шароварах, без оселедца и булавы?.. не зачет!..
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02.04.2021 16:42 Ответить
ото этому стороннику надо мечеть взрывать?шобы что?
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02.04.2021 16:43 Ответить
Для бандитского форсу!
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02.04.2021 17:37 Ответить
Шоб ***** заверещало о биндерах-террористах.
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02.04.2021 18:02 Ответить
А чуть выше, типа украинец, сразу и обьясняет "шобы что")))
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02.04.2021 18:03 Ответить
А еще он и ируканский шпион
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02.04.2021 16:48 Ответить
я сразу его узнал, он просидел в алтайском схроне 80 лет и вылез спросить - котра година? тут его и повязали гэбэшники.
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02.04.2021 16:58 Ответить
не умеет кгб работать-токо убивать и травить и это фсе
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02.04.2021 16:49 Ответить
Все по учебнику...ФСБешники сами создали организацию, нашли идиота соответствующего, давали ему нужные задания, а потом героически задержали...
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02.04.2021 16:50 Ответить
ну нужно же показать свою исключительную важность, мядальки, премии, это они очень все любят.
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02.04.2021 16:54 Ответить
рабсию окружили со всех сторон, караул!!1 кругом враги и агенты запада..
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02.04.2021 16:52 Ответить
А Путина ФСБ не задержало с Кадыровым?
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02.04.2021 16:57 Ответить
Какой изысканный бред! Гэбэшники кидают эту лапшу на уши кацапам и те воспринимают всерьёз!
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02.04.2021 17:03 Ответить
Особенно впечатлила надпись на нашивке "Wotanjugend".
Это типа Ватан-Югенд?
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03.04.2021 00:44 Ответить
Рядом трактора по грязюке ездят, шо не слышно нифуя о чем они там с актером "гутарют". Видимо кацапские пропагондоны это кино снимали прямо в коридоре деревянного сарая, шо в начале фильма показали.
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02.04.2021 17:04 Ответить
Такие типа задержания посыпятся теперь массово по всей *********
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02.04.2021 17:13 Ответить
в краю буддистов хотели взорвать мечеть... может то была все таки синагога?
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02.04.2021 17:15 Ответить
Они не парятся, такими тонкостями, синагоги они уже отработали по максимуму за последние 75 лет, теперь вот за мечети взялись, и пофиг где.
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02.04.2021 20:29 Ответить
Аа ну ясно,постановка фсб проти України таких фейкових псевдо націоналістів ми вже бачили!!
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02.04.2021 17:25 Ответить
Кацапському собаці яка віра? Гавкають на повітря,вітер носе.
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02.04.2021 17:28 Ответить
Посмотрел что это за организация)))) У них оф страница в ВК и никто ее не банит))))
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02.04.2021 17:30 Ответить
Тупу легенду кацапи придумали, бо враховуючи ставлення пересічних кацапів до мусульман, то підозрюваному ще й співчувати будуть...
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02.04.2021 17:50 Ответить
Мечеть? На Алтае??? Сторонник украинских националистов????😯 У кацапни вообще есть дно?🤯
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02.04.2021 18:05 Ответить
У них есть лишняя хромосома, которая блокирует развитие коры и древесины ГМ, делая мир бездонным.
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02.04.2021 20:30 Ответить
В ходе тщательно спланированной совместной операции ФСБ и ГРУ россии в Москве была розаблачена глубоко законсперированная якутская мафия! А ведь у сыщиков была всего одна маленькая зацепка - преступники передвигались по городу на оленях!
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02.04.2021 18:26 Ответить
Чи не цей терорист бункерном діду в штани накакав, бо той жалівся? Ох і лапті московські...
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02.04.2021 18:35 Ответить
ага а еще он был президентом Серого, Зеленого, Желтого и Малинового Клина
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02.04.2021 18:38 Ответить
ждем распятого алтайца в трусиках
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02.04.2021 20:31 Ответить
я видел в заднем кармане визитку Яроша. ну точно бандеровец
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02.04.2021 22:28 Ответить
фсб организовало "Этническое национальное объединение", нашло дебила и разоблачила. Источник: https://censor.net/ru/v3257317
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03.04.2021 02:37 Ответить
Ничего особенного. Рашка начала маневрировать войсками у границы, проводит обсуждение проблем Донбасса без Украины, ловит "биндеровцев", Письков когда что то мелет уже и сам не помнит что правда а что нет, тут Байден обязывается.
Скоро горячая фаза войны. Рашка без чужой крови жить не может.
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03.04.2021 03:36 Ответить
Подивився телеграм канал цього ЭНО. Яким чином організація, у якої Колчак - герой, може бути українською націоналістичною, то великий секрет
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17.04.2021 23:57 Ответить
Я чет не пойму, а нафига украинцам азиаты? Что они нам сделали?
Тем более, где-то, в росиянских епинях, а про то как взорвать что то,
можно спросить их фюрера, он в этом деле поднаторел
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06.05.2021 19:18 Ответить
 
 