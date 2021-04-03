Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО". ВИДЕО

Уже на третьем избирательном участке №260025 в Ивано-Франковской области (село Манява), результаты выборов признаны недействительными. Ранее признано недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Не выборы, а сплошной день сурка на Франковщине. Мало того, что уже 6-й день не могут посчитать голоса, теперь еще на одном участке в с. Манява результаты признаны недействительными. Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

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По иформации активистов, при пересчете потеряно еще 46 бюллетеней за кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко. "Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего за Шевченко недосчитались 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосов. Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса. Обработано 92,30% участковых протоколов. Напомним, что клоны Шевченко забрали 466. Очень ощутимо, когда разница в голосах минимальная, не так ли?", - отметили в "ЧЕСНО".

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На обнародованном активистами видео председатель ОИК Андрей Лозинский заявил, что, когда возглавил комиссию, увидел, что мешки с протоколами открыты, хотя должны быть опломбированы. Несколько десятков бюллетеней не хватает.