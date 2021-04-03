Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО". ВИДЕО
Уже на третьем избирательном участке №260025 в Ивано-Франковской области (село Манява), результаты выборов признаны недействительными. Ранее признано недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Не выборы, а сплошной день сурка на Франковщине. Мало того, что уже 6-й день не могут посчитать голоса, теперь еще на одном участке в с. Манява результаты признаны недействительными. Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.
По иформации активистов, при пересчете потеряно еще 46 бюллетеней за кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко. "Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего за Шевченко недосчитались 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосов. Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса. Обработано 92,30% участковых протоколов. Напомним, что клоны Шевченко забрали 466. Очень ощутимо, когда разница в голосах минимальная, не так ли?", - отметили в "ЧЕСНО".
На обнародованном активистами видео председатель ОИК Андрей Лозинский заявил, что, когда возглавил комиссию, увидел, что мешки с протоколами открыты, хотя должны быть опломбированы. Несколько десятков бюллетеней не хватает.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
когда нахрапом, когда обманом, когда подтасовкой и разными манипуляциями будут впихивать невпихуемое...
когда пофиг как голосовали, а важно кому кто и сколько проплатил за подсчет!!!
Не пролезает толстый Вася в этти двери.
https://youtu.be/aEZLwhObYtc
можна "західняки".. але і це маловживане
...
Але ж у нас карантин , тому перенесіть вибори до кращих часів !