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Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО". ВИДЕО

Уже на третьем избирательном участке №260025 в Ивано-Франковской области (село Манява), результаты выборов признаны недействительными. Ранее признано недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Не выборы, а сплошной день сурка на Франковщине. Мало того, что уже 6-й день не могут посчитать голоса, теперь еще на одном участке в с. Манява результаты признаны недействительными. Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

Также читайте: Довыборы в Раду на Прикарпатье: выборы признали недействительными уже на двух участках, - ОПОРА

По иформации активистов, при пересчете потеряно еще 46 бюллетеней за кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко. "Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего за Шевченко недосчитались 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосов. Между тем, разрыв между Вирастюком и Шевченко уменьшается. Сейчас между ними всего 702 голоса. Обработано 92,30% участковых протоколов. Напомним, что клоны Шевченко забрали 466. Очень ощутимо, когда разница в голосах минимальная, не так ли?", - отметили в "ЧЕСНО".

Также читайте: Довыборы в Раду на Прикарпатье: еще на одном участке исчезла часть бюллетеней - в ОИК вызвали полицию, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ

На обнародованном активистами видео председатель ОИК Андрей Лозинский заявил, что, когда возглавил комиссию, увидел, что мешки с протоколами открыты, хотя должны быть опломбированы. Несколько десятков бюллетеней не хватает.

 
Вирастюк Василий (82) выборы (24743) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327)


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Топ комментарии
+21
вот это образец....образина... репетиция следующих выборов !
когда нахрапом, когда обманом, когда подтасовкой и разными манипуляциями будут впихивать невпихуемое...
когда пофиг как голосовали, а важно кому кто и сколько проплатил за подсчет!!!
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03.04.2021 12:18
+14
був жеж поважним і сильнім...а вляпався у таке брудне і склизьке і смердяще...
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4706

...
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03.04.2021 12:41
+10
Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

Не пролезает толстый Вася в этти двери.
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03.04.2021 12:19
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Правила форума Совет форумчан
вот это образец....образина... репетиция следующих выборов !
когда нахрапом, когда обманом, когда подтасовкой и разными манипуляциями будут впихивать невпихуемое...
когда пофиг как голосовали, а важно кому кто и сколько проплатил за подсчет!!!
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03.04.2021 12:18 Ответить
Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

Не пролезает толстый Вася в этти двери.
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03.04.2021 12:19 Ответить
Отмените выборы там на фиг !!!
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03.04.2021 12:24 Ответить
Невже потім на знову повторних Слуга переможе? Напевно тоді переможе самий чесний -Кошулинський. А владі це потрібно?
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03.04.2021 12:28 Ответить
Пани Фарион про выборы в Ивано Франковской обл
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 138
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03.04.2021 12:26 Ответить
Реальная правда от Западенцев про фальсификацию

https://youtu.be/aEZLwhObYtc
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03.04.2021 12:27 Ответить
Цікаво , кому це ти Софі ,не подобаєшься!!! Хто спамить,недолугі???))))
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03.04.2021 12:34 Ответить
Це прихильники жвтенчт, вірніше зеленят і бригада Подоляк, більш відома, як зеботи. Ну і звичайно ж лахта.
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03.04.2021 12:45 Ответить
Думаю , что они ещё попытаются заспамить . Правда не нравится
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03.04.2021 12:50 Ответить
Прапор в руки ,та барабан на шию ,кремлівській гидоті ,непотрібу недолугому !!!)))
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03.04.2021 12:52 Ответить
ох! как же интересно кому может не нравиться мразина фарионша? Либо кацапам/хохлам, которым свинособачья пропаганда делает из неё украинскую нацистку, либо украинцам, которые её считают тупой брехливой курицей (+ регулярно на заказ подыгрывает той самой пропаганде). Я даже не знаю, кому же она может не нравиться? Прям в догадках теряюсь. Кто же не любит тварь, которая рассказывает, что на выборах президента Украины 2019 года в третьем туре голосовала за Кошулинского? Вот кто?
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03.04.2021 14:38 Ответить
"западенцями "галичан називають кацапи..
можна "західняки".. але і це маловживане
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03.04.2021 15:50 Ответить
в слугах уродов сплошная фальсификация
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03.04.2021 12:31 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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03.04.2021 12:31 Ответить
Імітація виборів !! Репетиція до наступних великих виборів !!!))))
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03.04.2021 12:33 Ответить
Здається мені, що чесні вибори скінчились навесні 2019...
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03.04.2021 12:36 Ответить
А я впевнен що їх ,чесних,ніколи не було !!!)))
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03.04.2021 12:40 Ответить
У 2014 були. Та і в 2019 були. Я маю на увазі вибори президента та до ВР. Місцеві вибори завжди були клоакою.
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03.04.2021 12:42 Ответить
Президентські ,більш менш,але до ВРУ та місцеві,завжди були цирковою виставою!!!)))
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03.04.2021 12:47 Ответить
був жеж поважним і сильнім...а вляпався у таке брудне і склизьке і смердяще...
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4706

...
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03.04.2021 12:41 Ответить
выборы показывают , что будет обратный эффект
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03.04.2021 12:45 Ответить
На жаль , дуже рідко обгадився !!!)))
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03.04.2021 12:51 Ответить
Це такий аме клоун ,як Віслючок , відрізняється лише габарітами !!!)))
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03.04.2021 12:49 Ответить
Тільки перевибори можуть змінити ситуацію на цьому окрузі і то при великій кількості наглядачів !
Але ж у нас карантин , тому перенесіть вибори до кращих часів !
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03.04.2021 12:57 Ответить
Вірастюк впихає невпихуїме.
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03.04.2021 14:04 Ответить
Така "перемога"Вірастюка принесе зеленим куди більше негативу,ніж принесла б його поразка.
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03.04.2021 17:22 Ответить
 
 