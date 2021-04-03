Российские расследователи нашли доказательства переброски военной техники РФ на границу с Украиной. ВИДЕО

Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе военной техники РФ с закрытыми номерными знаками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, CIT опирается на два видео, выложенные в Twitter 1 и 2 апреля пользователем @GirkinGirkin.

"На обоих запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б". На первом видео оператор говорит "номера прикрыты региона", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера: скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных - чаще всего принадлежность к военному округу.

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Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах - этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной.

Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", - говорится в публикации.

Отметим, что Conflict Intelligence Team описывает себя как группу российских независимых блогеров, которые расследуют вооруженные конфликты, опираясь на данные из открытых источников. В частности, CIT расследовала войны на Донбассе и в Сирии, публикуя доказательства участия в них России.

Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

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Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.