Российские расследователи нашли доказательства переброски военной техники РФ на границу с Украиной. ВИДЕО
Российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе военной техники РФ с закрытыми номерными знаками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, CIT опирается на два видео, выложенные в Twitter 1 и 2 апреля пользователем @GirkinGirkin.
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
"На обоих запечатлены грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б". На первом видео оператор говорит "номера прикрыты региона", а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера: скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных - чаще всего принадлежность к военному округу.
Нам удалось установить, что и первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах - этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной.
Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", - говорится в публикации.
Отметим, что Conflict Intelligence Team описывает себя как группу российских независимых блогеров, которые расследуют вооруженные конфликты, опираясь на данные из открытых источников. В частности, CIT расследовала войны на Донбассе и в Сирии, публикуя доказательства участия в них России.
Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.
Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
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https://www.tiktok.com/@danzo988/video/6946569876102302982?lang=uk-UA&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
у этих дебилов хватит мозгов напасть, а мир вокруг лишь обеспокоится...
спокойно по-китайски-они УЖЕ в раске-федераске.имеют землю,бизнес,лес ,воду пресную..
а про ихучения нет данныхни в китайской,ни в рашкинской сми...
маршал Жюков.книга воспоминания и размышления.так кого вы тогда победили 9 мая 1945 года? стадо идиотов
У нас не наследные прицы, у нас не выбирает палата жидовских лордов (она только пропагандирует)...
Угадай сам кто его выбрал ?
а то получится мамки зря рожали
Та й не влада це зараз, а збіговисько злодіїв, ворогів і дилетантів.
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https://twitter.com/i/status/1378343319072292869