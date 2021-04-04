"Один осколок достали, два так и не нашли", - раненый из-за вражеского обстрела Красногоровки мирный житель. ВИДЕО
2 апреля террористы обстреляли из минометов 120 мм калибра Красногоровку Донецкой области.
Вследствие вражеского обстрела пострадал мирный житель, который был госпитализирован с осколочными ранениями. Пресс-центр штаба ООС пообщался с пострадавшим и местными жителями, ставшими свидетелями преступных действий со стороны российских наемников, информирует Цензор.НЕТ.
Более детально об обстреле Красногоровки смотрите в соответствующем видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саша паламарчук
показать весь комментарий04.04.2021 08:10 Ответить Мне нравится 2
✘
Беня Шихман #465470
показать весь комментарий04.04.2021 08:22 Ответить Мне нравится 0
Сергей Якимец #465272
показать весь комментарий04.04.2021 08:52 Ответить Мне нравится 1
✘
Said_
показать весь комментарий04.04.2021 08:28 Ответить Мне нравится 0
Михаил #414598
показать весь комментарий04.04.2021 09:18 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль