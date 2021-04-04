"Один осколок достали, два так и не нашли", - раненый из-за вражеского обстрела Красногоровки мирный житель. ВИДЕО

2 апреля террористы обстреляли из минометов 120 мм калибра Красногоровку Донецкой области.

Вследствие вражеского обстрела пострадал мирный житель, который был госпитализирован с осколочными ранениями. Пресс-центр штаба ООС пообщался с пострадавшим и местными жителями, ставшими свидетелями преступных действий со стороны российских наемников, информирует Цензор.НЕТ.

Более детально об обстреле Красногоровки смотрите в соответствующем видео.

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