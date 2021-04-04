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"Один осколок достали, два так и не нашли", - раненый из-за вражеского обстрела Красногоровки мирный житель. ВИДЕО

2 апреля террористы обстреляли из минометов 120 мм калибра Красногоровку Донецкой области.

Вследствие вражеского обстрела пострадал мирный житель, который был госпитализирован с осколочными ранениями. Пресс-центр штаба ООС пообщался с пострадавшим и местными жителями, ставшими свидетелями преступных действий со стороны российских наемников, информирует Цензор.НЕТ.

Более детально об обстреле Красногоровки смотрите в соответствующем видео.

Читайте также: Житель Красногоровки получил осколочное ранение во время минометного обстрела террористов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

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обстрел (27396) ранение (3389) операция Объединенных сил (6766)


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Не переживай ти так, самі вилізуть.
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04.04.2021 08:10 Ответить
Айо! а шож делать теперича?..надо магнитом искать
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04.04.2021 08:22 Ответить
Да..через мрт! есле чермет, то вылезет однозначно , а если нет, то хоть увидят!
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04.04.2021 08:52 Ответить
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" https://twitter.com/i/status/1378343319072292869
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04.04.2021 08:28 Ответить
Не нашли? А рентген на хрена или вы на ощупь ищите?
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04.04.2021 09:18 Ответить
 
 