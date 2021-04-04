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Свальный грех против Зе, алкашня против Порошенко, кровавое убийство Тищенко и чипованный лев из ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #5. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на пятом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сегодня в меню – сплошные вкусности: грехи и цепи Зеленского, Порошенко против алкоголиков, Кива без жомовый ямы и чипованный лев ОПЗЖ.

- У ЗЕЛЕНСКОГО – ОФИЦИАЛЬНО ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У ПОРОШЕНКО... И РЕЧЬ О ЦЕПИ.

Первый наш поросенок, президентский, наконец-то отправляется к своему действующему обладателю – президенту Украины Владимиру Зеленскому! В странные времена, когда Верховная Рада Украины собирается на целую внеочередную сессию, чтобы в 237 подхалимских голосов дать решительный отпор надругательству над дверью и табличкой ОПУ, президент подписал указ об... удлинении орденской цепи Президента Украины с 12 до 16 декоративных звеньев. Никто не мог поверить, но этот день настал! Достигли!

- ДУМА О ЦЕПИ в рубрике "КОСМИНА НЕДЕЛИ"

- "СВАЛЬНЫЙ ГРЕХ" ЗЕЛЕНСКОГО

Наш следующий поросенок достается всем любителям "сваливать из этой страны"... в лице народного депутата от "Слуги народа" Анны Колесник. Думать, прежде чем переписываться – это пока для депутатов слишком сложно. Поэтому телефон Анны Колесник сфотографировали, когда главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отчитывался в ВР, что Россия стягивает войска к границам Украины. "Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны ", - написала депутат. Пожелаем ей счастливого пути?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мендель под Кокосиком, судьи под бабосиком и туалет на 8 марта в подарок "за красоту" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВИДЕО

- АЛКАШНЯ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО

Наш следующий поросенок отправляется к Петру Порошенко, который провел в Верховной Раде самую эмоциональную антиалкогольную кампанию за все время украинского парламентаризма.

Суть истории: нардепы от ЕС подрались с нардепами от "слуг" за то, что "слуга" Сергей Швец, извините за цитату, "повернулся жопой" во время выступления Ирины Геращенко.

- СПЕЦОТРЯД ПОРОСЯТ ДЛЯ ДЕКЛАРАНТОВ

Целый спецотряд поросят у нас уже бежит праздновать 1 апреля – не какой-нибудь "день дурака", а тот день, когда украинские чиновники и политики обязаны подать свои имущественные декларации. И тут поросята торжественно отправляются к Илье Киви, у которого уже нет жомовой ямы, судье Верховного суда Валентине Данишевской и харьковскому депутата ОПЗЖ, который задекларировал ... чипованного льва!

- КРОВАВОЕ УБИЙСТВО НИКОЛАЯ ТИЩЕНКО

Как "Слуги народа" искали "темного рыцаря" в своих рядах и плодили для этого не очень умные фейки? Разбираем на атомы и боремся с дезинформацией от монобильшинства в целом и Давида Арахамии – в частности.

- КОВИДИОТЫ ... ГОДА?

УПЦ Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса. Ведь действительно, как эффективно бороться с пандемией? Собрать несколько тысяч человек в одном соборе и ждать, пока они заразятся, переболеют и умрут. Нет людей – нет и пандемии! Все гениальное – просто, не так ли?

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецагент Арестович, Мендель на ТВ-дембель, шоумен Луценко и просто Лиза Богуцкая | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #3. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Порошенко Петр (19608) Кива Илья (398) Соколенко Наталья (50) Тищенко Николай (336) Буткевич Богдан (433)


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"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 15:09
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"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 1494
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04.04.2021 15:50
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"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 7477
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04.04.2021 15:51
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"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 15:09 Ответить
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 1494
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04.04.2021 15:50 Ответить
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 7477
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04.04.2021 15:51 Ответить
я думал шо это просто прикол какой-то.... г*споди, он Поехавший - как и его Стебанов шо в куртке(и тоже ведь не верил шо мона настолько одарять всех тугой струей бобъей россы))
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07.04.2021 13:56 Ответить
Хто дивився-що там? Якась маячня? Щось мені здається, що так.
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04.04.2021 15:12 Ответить
шо за пьянь пишет такие неинтересные сказки...фу
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04.04.2021 15:13 Ответить
Что это за трэш?
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04.04.2021 15:15 Ответить
В спам, вата тупорылая
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04.04.2021 15:23 Ответить
Сектанты сэр.
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04.04.2021 17:10 Ответить
дурні граються...
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04.04.2021 15:32 Ответить
буткевич-трэш цензора. это консерва рашки.
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04.04.2021 16:00 Ответить
Що ти в біса таке верзеш?
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04.04.2021 17:17 Ответить
отправил жалобу ютубу т.к. это пропаганда мыролюбного реформизма.
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04.04.2021 16:04 Ответить
Насчет цепи это фейк, звеньев по факту было 16
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04.04.2021 17:09 Ответить
Нагрудный знак Президента Украины - цепь из орденов, которая состоит из медальона-подвески, 12 декоративных звеньев и шести овальных медальонов с финифтью. Знак сделан из желтого и белого золота 585 пробы и весит почти 400 грамм.
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04.04.2021 20:01 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Вот вам изображение датированное 2000 годом, потратьте 1 минуту своего времени и пересчитайте.
З.ы. на заборе знаете что пишут, а там дрова лежат.
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04.04.2021 21:35 Ответить
https://ukrzoloto.ua/blog/simvoly-vlasti-prezidenta-ukrainy/

Не тратьте время на подсчет, лучше поймите разницу между понятиями звенья и звенья+медальоны+подвеска. Ну и написано вроде как не на заборе.
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05.04.2021 08:49 Ответить
Да и по вашей ссылке на вики аналогично - Знак Президента України має форму орденського ланцюга, який складається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD медальйона -підвіски, 6 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%82%D1%8C фініфтевих медальйонів і 12 декоративних ланок
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05.04.2021 08:51 Ответить
Ну ПОСЧИТАЙТЕ, кроме подвески с тризубом присутствует ВСЕГО 22 звена, из них 6 медальонов и 16 звеньев.
Вы своим глазам ДОВЕРЯЕТЕ? Или только глупости, которую пишут другие?!!!
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05.04.2021 16:47 Ответить
Я вообще-то доверяю информации, которую дали дизайнеры и производители этих атрибутов. А глазам у нас порой вредно доверять. Насмотрелись, наслушались и в итоге имеем сейчас то, что имеем.........
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06.04.2021 11:31 Ответить
УПЦ Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса. Ведь действительно, как эффективно бороться с пандемией? Собрать несколько тысяч человек в одном соборе и ждать, пока они заразятся, переболеют и умрут. Нет людей - нет и пандемии! Все гениальное - просто, не так ли? Источник: https://censor.net/ru/v3257529\\\\\\\\\\\\\

оно не особо важно - руснявые ли веруны с попами беснуются, или напр. буддисты.
вирусу побоку, я правда не боюсь.... кх-кх, б*же(бросается к Стоунженджу)
кстати, на улице куча уже мужиков и других созданий в масках

не, реально люди носят уже почти, ну скажу шо более половины эти средства.
правда мне как-то побоку, ибо Аллах защищает........ ггг, не, ну да, надо носить если есть за шо купить. и да - бесплатно должны как-то раздавать.
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04.04.2021 17:19 Ответить
Филиал 95 тупика, абы поржать???
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04.04.2021 20:45 Ответить
гуано, а не видео.
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05.04.2021 03:39 Ответить
Буткевич в цих " підсвинках " постійно якийсь занадто збуджений , перевіряйте його перед ефіром , на предмет - вживання амфетаміну . .
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05.04.2021 05:52 Ответить
 
 