Свальный грех против Зе, алкашня против Порошенко, кровавое убийство Тищенко и чипованный лев из ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #5. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на пятом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сегодня в меню – сплошные вкусности: грехи и цепи Зеленского, Порошенко против алкоголиков, Кива без жомовый ямы и чипованный лев ОПЗЖ.

- У ЗЕЛЕНСКОГО – ОФИЦИАЛЬНО ДЛИННЕЕ, ЧЕМ У ПОРОШЕНКО... И РЕЧЬ О ЦЕПИ.

Первый наш поросенок, президентский, наконец-то отправляется к своему действующему обладателю – президенту Украины Владимиру Зеленскому! В странные времена, когда Верховная Рада Украины собирается на целую внеочередную сессию, чтобы в 237 подхалимских голосов дать решительный отпор надругательству над дверью и табличкой ОПУ, президент подписал указ об... удлинении орденской цепи Президента Украины с 12 до 16 декоративных звеньев. Никто не мог поверить, но этот день настал! Достигли!

- ДУМА О ЦЕПИ в рубрике "КОСМИНА НЕДЕЛИ"

- "СВАЛЬНЫЙ ГРЕХ" ЗЕЛЕНСКОГО

Наш следующий поросенок достается всем любителям "сваливать из этой страны"... в лице народного депутата от "Слуги народа" Анны Колесник. Думать, прежде чем переписываться – это пока для депутатов слишком сложно. Поэтому телефон Анны Колесник сфотографировали, когда главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отчитывался в ВР, что Россия стягивает войска к границам Украины. "Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны ", - написала депутат. Пожелаем ей счастливого пути?

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- АЛКАШНЯ ПРОТИВ ПОРОШЕНКО

Наш следующий поросенок отправляется к Петру Порошенко, который провел в Верховной Раде самую эмоциональную антиалкогольную кампанию за все время украинского парламентаризма.

Суть истории: нардепы от ЕС подрались с нардепами от "слуг" за то, что "слуга" Сергей Швец, извините за цитату, "повернулся жопой" во время выступления Ирины Геращенко.

- СПЕЦОТРЯД ПОРОСЯТ ДЛЯ ДЕКЛАРАНТОВ

Целый спецотряд поросят у нас уже бежит праздновать 1 апреля – не какой-нибудь "день дурака", а тот день, когда украинские чиновники и политики обязаны подать свои имущественные декларации. И тут поросята торжественно отправляются к Илье Киви, у которого уже нет жомовой ямы, судье Верховного суда Валентине Данишевской и харьковскому депутата ОПЗЖ, который задекларировал ... чипованного льва!

- КРОВАВОЕ УБИЙСТВО НИКОЛАЯ ТИЩЕНКО

Как "Слуги народа" искали "темного рыцаря" в своих рядах и плодили для этого не очень умные фейки? Разбираем на атомы и боремся с дезинформацией от монобильшинства в целом и Давида Арахамии – в частности.

- КОВИДИОТЫ ... ГОДА?

УПЦ Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса. Ведь действительно, как эффективно бороться с пандемией? Собрать несколько тысяч человек в одном соборе и ждать, пока они заразятся, переболеют и умрут. Нет людей – нет и пандемии! Все гениальное – просто, не так ли?

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

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