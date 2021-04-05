РУС
Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО

Спикер ВР Дмитрий Разумков не планирует покидать Украину.

Об этом он заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", комментируя скандал с депутатом от фракции "Слуга народа" Анной Колесник, которая в Верховной Раде написала в переписке, что "пора сваливать из этой страны", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь, точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую, и планировать в дальнейшем не буду. Я уверен, что и 99,99% (в периоде) моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Я не говорил по этому поводу с народным депутатом. Насколько мне известно, этот вопрос также на фракции не обсуждался. Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег — всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято", — сказал он.

Как известно, на заседании ВР нардеп от "СН" Анна Колесник написала:"Нужно сваливать из этой страны".  Позже она уточнила, что речь якобы шла об отдыхе на майские праздники.

Читайте также: Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит

Що там в Катарі, снігу не має, нічого там ще не згоріло чи впало?

Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 9248
"Я-то точно не собираюсь-тут ещё доить,и доить"
виктор хведорович тоже не собирался валить из страны, а пришлось
"Я точно не собираюсь" - со свиным рылом в Украине хорошо живётся.
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 5390
Сирожа ,у тебя -гнидное шутовское 🤢🤡🐲🐸 😂
виктор хведорович тоже не собирался валить из страны, а пришлось
Разумков сваливать не собирается. Он собирается слинять.
"Пока не собираюсь". Про себя подумал Дима...
А йому не потрібно збиратися. Він вже зібраний давно. Тривожний чемоданчик під ліжком, гроші у оішорах, житло на Лазурному березі, чи у не менш комфортних для життя місцина еуплене через підставних осіб. Залишилося лише "працювати".
Слуги шантрапа. ЗЕлошари, кого ви привели до влади?
Еще не совсем прибарахлился, но уже зазвездился
там с барахлом все нормально . если кто забыл то Дмитрий Разумков сын Александра Разумкова . первого помошника Леонида Кучмы в 1994-95-ом годах

так сказать реинкарнация старых лиц в новые молодые
Так "барахла" много не бывает
Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 7820
Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 2650
А зачем ему сваливать. Он и той власти присягнет. Главное бабло для таких людей.
Значит , - Если реакции не Последовало , значит Они единодушны в том , что бы Свалить , а Разумков Лукавит .
Я точно не собираюсь/ У барыги слюни до пола: Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить/ Развитие рынка земли принесет Украине (кодлана Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 9248
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 3233
лыжы где?
Дебил, без одной депутаткині будет 0.9977. какие в периоде и в каком?
Оборотень.
Там все такие , как 🐲🤡🤢вован Омано-Катарский
"еще раз повторяю и для себя, и для коллег - всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь " да да . и Бубочке с Мендельшей это скажи . а то они вдвоем косячат больше чем вся фракция СН в Раде вместе взятая
От дивлюся на нього - і вірю!
(ніт)
а зря, пора, т.е. самое время
Ооооо, ещё один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4 Дункан Маклауд .
https://ibigdan.livejournal.com/26513955.html "Нада валить из этай страны" (c) Слуги Народа
4 апреля, 23:49
Найвеличніше сцикло знову втомилось.Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 2435

Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 802

- Володимир, у тебе така непроста ситуація на кордоні, що всі кажуть про ескалацію, резервістів викликають на медогляд і уточнення даних, три вбивства військових волонтерів за три доби, твої депутати від доповіді твого головнокомандувача в паніці пишуть, що пора валити з країни, ну і я теж переміг в собі почуття до тебе, і ось, подзвонив.
- Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
- Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
- Поїду в Катар.
- Куди?
- Ну, в Катар.
- На..уя?
- Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
- Ти ********?
- Тю. А шо?
- Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
- Вони контрабандистів під санкції запроторять.
- Б.....ть. *короткі гудки*
***
- Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
Это пять.
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 5680
Так у него и триколор для власовцев припасен
Разумков сподівається правити, як гУбернатор.
що там думати-валити треба. чемодан, вокзал і до ростова. нардеп від слуги урода колісник
Зачем Разумкову сваливать? Его и тут неплохо кормят.
Янук тоже неплохо кормился. А валить пришлось. Время покажет, что там димон "точно не собирается". Посмотрим
"это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято Источник" https://censor.net/ru/v3257598 . Як важко усвідомлювати те, що до влади дорвалась така низькопробна міщанська сволота, що за своєю посадою повинна боротись за свій народ, за Україну. Навіть за думку "надо валить из страны" потрібно гнати в шию з парламенту. Як може керувати державою зарозумілий дебіл?
"Я точно не збираюся." - готов сотрудничать с окупационной властью (Разумков)
разумков, кому ти нх потрібен, чючєло гламурне.
А вот Зеленский, по-моему, уже прощупывает почву в Катаре... Будущий президент-изгой...
Азиров создал "правительство в изгнании"в Маскве,а Шмаркля,где теплее,в Катаре готовится править.Видосики оттедова слать будет.
тебе и не надо. ты зарплату получаешь, а люди выживают..
Как нам повезло...
Ну это бабка надвое сказала... Сильно ты уж хитрый, димон
"еще раз повторяю и для себя, и для коллег - всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь "

"Главное - не болтать лишнего, держать язык за зубами. А придёт время, свалим". Вот что он хочет им донести.
Що за песимізм, Діма?
Перевожу этот словесный понос на человеческий:
Тю, та а шо обсуждать? Мы все на чемоданах. Дура спалилась, кто ж ей доктор ...
Впечатление такое, что Зеленский вокруг себя собрал идиотов со всей Украины, чтобы те не блуждали по одиночке
на кого ж ти покинеш свої рідненькі ломбарди - всі закони під них в період карантину прийняті і підписані залишилось тільки бабло стригти ну ще можна по прикладу старших товаришів передати в сліпий траст
Закомплексований, істеричний Зеленський- це дуже точне відзеркалення пересічного українця (малороса)
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom
Надо бы дать возможность народу отзывать избранных ним депутатов. Какой же она народный депутат, если хочет свалить?
