Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО

Спикер ВР Дмитрий Разумков не планирует покидать Украину.

Об этом он заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", комментируя скандал с депутатом от фракции "Слуга народа" Анной Колесник, которая в Верховной Раде написала в переписке, что "пора сваливать из этой страны", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь, точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую, и планировать в дальнейшем не буду. Я уверен, что и 99,99% (в периоде) моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Я не говорил по этому поводу с народным депутатом. Насколько мне известно, этот вопрос также на фракции не обсуждался. Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег — всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято", — сказал он.

Как известно, на заседании ВР нардеп от "СН" Анна Колесник написала:"Нужно сваливать из этой страны". Позже она уточнила, что речь якобы шла об отдыхе на майские праздники.

Читайте также: Арахамия о переписке "слуги народа" Колесник: Никто никуда не свалит