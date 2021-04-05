"Бл#дь! Тре подальше від нього! Я аж злякався!", - на трассе Киев-Чоп вблизи Ривного голый мужчина бегал вдоль дороги. ВИДЕО
На выходных ривненские полицейские задержали голого мужчину, который бегал по трассе Киев-Чоп. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пробежки в чем мать родила по здолбуновской окружной возле Ривного опубликована в соцсетях.
Полицейские выяснили, что мужчина прибыл с Тернопольщины. Объяснить, как оказался голый на трассе, он не смог. По предварительной информации, он был под воздействием наркотиков. После оказания помощи в больнице, мужчину отпустили. За пробежку голышом ему придется уплатить штраф - около 250 гривен.
P.S. А на фуру він кидався, тому що всередині сидів Джон Коннор.
- Бегал.
- Но футболка сухая и совсем не пахнет
- .....
Це треба розуміти, що ви чули як монашки матюкались, але щоб ТАК, не чули.
https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/dekabr-po-centru-kieva-probigla-natovp-golih-cholovikiv
на вихідних https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/goloe-defile-chto-grozit-devushkam-kotorye-proshlis-golyshom-vozle-andreevskoy-cerkvi-video-1489269.html киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Користувачі відзначають, що дівчата були не повністю голими, а в шапках і масках.
У Запоріжжі голі хлопці оплачували товар на касі: https://www.segodnya.ua/ua/regions***********/v-odnom-iz-supermarketov-zaporozhya-proshel-golyy-fleshmob-video-1386948.html
