"Бл#дь! Тре подальше від нього! Я аж злякався!", - на трассе Киев-Чоп вблизи Ривного голый мужчина бегал вдоль дороги. ВИДЕО

На выходных ривненские полицейские задержали голого мужчину, который бегал по трассе Киев-Чоп. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пробежки в чем мать родила по здолбуновской окружной возле Ривного опубликована в соцсетях.

Полицейские выяснили, что мужчина прибыл с Тернопольщины. Объяснить, как оказался голый на трассе, он не смог. По предварительной информации, он был под воздействием наркотиков. После оказания помощи в больнице, мужчину отпустили. За пробежку голышом ему придется уплатить штраф - около 250 гривен.

