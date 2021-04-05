РУС
"Бл#дь! Тре подальше від нього! Я аж злякався!", - на трассе Киев-Чоп вблизи Ривного голый мужчина бегал вдоль дороги. ВИДЕО

На выходных ривненские полицейские задержали голого мужчину, который бегал по трассе Киев-Чоп. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пробежки в чем мать родила по здолбуновской окружной возле Ривного опубликована в соцсетях.

Полицейские выяснили, что мужчина прибыл с Тернопольщины. Объяснить, как оказался голый на трассе, он не смог. По предварительной информации, он был под воздействием наркотиков. После оказания помощи в больнице, мужчину отпустили. За пробежку голышом ему придется уплатить штраф - около 250 гривен.

Автор: 

наркотики (2163) Ровно (535) патрульная полиция (1817)
+39
заплатил за коммунальные и почувствовал легкость в теле..
05.04.2021 11:06 Ответить
+34
Будущий слуга народа
05.04.2021 11:08 Ответить
+26
"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги - Цензор.НЕТ 7773
05.04.2021 11:22 Ответить
Усыпить нах!!!!
05.04.2021 11:05 Ответить
Плати 250грн и бегай на здоровья.
05.04.2021 11:22 Ответить
роликов с зеленским настмотрелся бедняга
05.04.2021 11:52 Ответить
Может налоги были непосильные.
05.04.2021 11:08 Ответить
Будущий слуга народа
05.04.2021 11:08 Ответить
Порохобот после зарплаты.
05.04.2021 12:02 Ответить
Нам, порохоботам, не доплачивают. Согласен. Я уже 2 года порохоботом вообще бесплатно работаю.
05.04.2021 13:46 Ответить
2 рочки голяком бігати. Біднесенький ти наш.
05.04.2021 15:15 Ответить
Дядя Бутусов знає чим ти займаєшся на робочому місці?
05.04.2021 22:48 Ответить
Хай Бутусов хвилюється засиллям порохоботів та москалів у нього на сайті. А не тим чим займається пересічний Українець.
06.04.2021 09:53 Ответить
Зебіл після двох років кінця епохи бідності.
05.04.2021 14:53 Ответить
действующий
05.04.2021 12:49 Ответить
Это Форрест Гамп.
05.04.2021 11:09 Ответить
Може це ТЕРМИНАТОР ?
05.04.2021 11:09 Ответить
Я і не сумніваюсь, якщо б термінатор з'явився на Рівненщині, то його б відпустили, попередньо наклавши на нього штраф у розмірі 250.))

P.S. А на фуру він кидався, тому що всередині сидів Джон Коннор.
05.04.2021 11:35 Ответить
джон втік на мопедці) а термінатор шукав фуру, щоб наздогнати
05.04.2021 13:40 Ответить
У него Олимпийские Игры.
05.04.2021 11:09 Ответить
Я подумал зеля снимается в очередной раз ….
05.04.2021 11:10 Ответить
рояль где-то сзади оставил)
05.04.2021 11:43 Ответить
И видимо в этот раз побрил не только торс.🙂
05.04.2021 13:35 Ответить
- Дорогой, где ты был?
- Бегал.
- Но футболка сухая и совсем не пахнет
- .....
05.04.2021 11:12 Ответить
кто то из делегации вавия катарского не успел на самолет?
05.04.2021 11:12 Ответить
курнул і стал як птиця
показать весь комментарий
там не просто курнув. Швидше за все,спайси.
показать весь комментарий
Грішно сміятися: може чудак лазив до трансформаторної будки...
показать весь комментарий
В чем проблемма вышел свежим воздухом подышать тело отдыхает и вообще в каком законе написано что в общественном месте нужно ходить в трусах ...
показать весь комментарий
Точно!Законом не прописано )
показать весь комментарий
"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги - Цензор.НЕТ 7773
05.04.2021 11:22 Ответить
телепат
05.04.2021 11:23 Ответить
Новость, конечно, ни о чем
05.04.2021 11:23 Ответить
Або наркоман. або обібрали та викинули з машини після клафілінчику!!!! Не до сміху!!!!!
показать весь комментарий
Подруга неадекватная, материться как сапожник... а мужик просто голый, тоже мне новость.
показать весь комментарий
Цікава реакція жіночки в авто. Таке враження що голого чоловіка ніколи не бачила
показать весь комментарий
монашка.
показать весь комментарий
кацапського патрiархату )
показать весь комментарий
Не чула щоб монашки так матюкались
показать весь комментарий
всяке може бути . Я знаю одну жінку, яка пішла в монашки після трьох відсидок в МПВ.
показать весь комментарий
Матюкається?
показать весь комментарий
"Не чула щоб монашки так матюкались".
Це треба розуміти, що ви чули як монашки матюкались, але щоб ТАК, не чули.
показать весь комментарий
Человек просто голосовал за зеленского и СН и понял, что с зеленским и СН нет будущего в ЭТОЙ стране. Заплатил налоги и побежал.
показать весь комментарий
На зароботках в Европе был домой добирается...
показать весь комментарий
Это от голодранцев кацапских возможно а с Европы нет. Но откуда тебе кацапу под американским флагом знать
показать весь комментарий
Витасик ты не пшеничко а кацапенко успокойся...
показать весь комментарий
Біг по трасі Київ - Чоп не з Європи, а в Європу голий після кінця епохи бідності, настання якої проголосив найвеличніший Зе-лідер ********** 19 квітня 2021 року.
показать весь комментарий
Лікувати треба дуру в машині - від мату....
показать весь комментарий
О це точно ..ніяк цей Тамбов з Брянськом не відійде з України ...
показать весь комментарий
Вірніше Україна від них
показать весь комментарий
Чергова жертва карантину
показать весь комментарий
Коменнты огонь!))))))) Аж живот заболел)))))) Когда увидел новость, то понял что надо зайти почитать!))))))))))))
показать весь комментарий
Отак начитаєтесь, а дурной пример заразителен... З чим чорт не жартує.
показать весь комментарий
Был под воздействием наркотиков.... отпустили домой..... иди обдолбись еще!
показать весь комментарий
Ударил голопробегом по бездорожью.
показать весь комментарий
ну бегает, пусть бегает, замерзнет - оденется
показать весь комментарий
Потеплело маленько...
показать весь комментарий
Совсем сдурели ! Из откуда он деньги возьмёт ежели голый?
показать весь комментарий
форестенко гампенко на спортике за салом...
показать весь комментарий
От зря вы накинулись, чувака в бесчувственном состоянии какие-то "добрые люди" раздели догола, забрали все что было при нем. Что ему остается делать?
показать весь комментарий
Я представляю, подбегает к копам: мне нужна твоя одежда..
показать весь комментарий
голого мужика злякались ? ))))
показать весь комментарий
А вам всім не спадало на думку,що хтось міг познущатися з людини і викинути на вулицю.Єдиний шлях до спасіння цієї людини було вибігти на дорогу і привернути до себе увагу.Замість тогооб зупинитись і запитати у людини про допомогу всі їдуть і знімають на камеру при цьому обзиваючи та лаючи.Круте у нас суспільство.Немає слів.
показать весь комментарий
він би просто прикрив господарство рукою а іншою зупиняв авто, не думаю що поки він бігав ці жіночки були єдиними що його бачили.
показать весь комментарий
Вот скажите, где служба по отстрелу бешеных собак...
показать весь комментарий
точно зебил по приколу
показать весь комментарий
Как будто впервые увидели голого мужика.)
показать весь комментарий
явно програв спір хлопчина)) але не засцяв і виконав, на таку дурість мало хто здатен )
показать весь комментарий
может и инсульт был.. я точно такого же мужика раз видел, потом узнал что у него был инсульт, он не соображал кто он и что вообще делает и через несколько дней умер
показать весь комментарий
Так і по Києві періодично бігають і не поодинці а групами.
https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/dekabr-po-centru-kieva-probigla-natovp-golih-cholovikiv

на вихідних https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/goloe-defile-chto-grozit-devushkam-kotorye-proshlis-golyshom-vozle-andreevskoy-cerkvi-video-1489269.html киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Користувачі відзначають, що дівчата були не повністю голими, а в шапках і масках.

У Запоріжжі голі хлопці оплачували товар на касі: https://www.segodnya.ua/ua/regions***********/v-odnom-iz-supermarketov-zaporozhya-proshel-golyy-fleshmob-video-1386948.html
05.04.2021 15:36 Ответить
Перефразую слова "найвеличнішого": Какая разніца одєтий ілі голий єслі дароґа асфальтірованая.
показать весь комментарий
Однозначно не одобряю подобные действия , но если сравнивать что выкидывают женщины , то этот придурок еще ничего. Помню приходилось стоять в очереди в киоск с голыми бабами. Недалеко был нудисткий пляж и они считали нормальным ходить голяком в киоск (для нормальных) Вообще мне есть что вспомнить на эту тему, но разговор о том что предлагать казнить этого барана-мягко говоря неумно.
показать весь комментарий
А КАЛАКОЛЬЧИКИ --- БУБЕНЧИКИ ЗВЕНЯТ !...
показать весь комментарий
І що тут такого? Єдине що він порушує це те, що він БЛ**Ь на в масці!!! І це при пандемії !!!! А був би в масці, які питання. Вірно?
показать весь комментарий
От дурбецало, хто ж зараз голяка бігає, 10 градусів на дворі так і застудитись можна.
показать весь комментарий
...и никому не пришло в голову, что парня просто могли выкрасть, раздеть догола, и выкинуть после уплаты выкупа.
показать весь комментарий
Бежал в сторону государственной границы.
показать весь комментарий
Был под воздействием наркотиков и отпустили
показать весь комментарий
Ну я бы не спешил с такими....гостями! Дело в том(и это не смешно), что когда матрица состояния материи проходит через кольцо(линзу) то на выходе она должна получить тот же набор , скажем так операторов. Другими словами перекидывать человека через "портал"(модное слово), проще абсолютно голым. И..и...в момент перехода человек теряет часть пямяти, он не помнит временной интервал. Скажем так типа обкуренный или с дуба упал. Кстати вот почему чипированные не проходят. Т.е вы поняли сначала можно перекинуть вещи(тоже отдельно!) а потом части органики. К чему я веду, что данный "путешественник во времени" действительно может быть..и это не смешно!...тем же терминатором. Цель которого не допустить появление какого то значимого для него(них) события.Ээто может быть просто, чтобы какой то индивидум не попал в какую то аварию или наоборот попал.
Но!!!....меняя эти метки, наша реальность попадает в разные параллельные состояния(или паралельные вселенные, как хотите). Вопрос, это выгодно для нас? или это выгодно ему?
показать весь комментарий
