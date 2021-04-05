"Понедельник. Утро. Обычно здесь все забито", - пустое киевское метро в первый день новых карантинных ограничений. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись из пустого киевского метро в первый день новых карантинных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пассажир метро, сделавший видеозапись, утверждает, что в обычном режиме в такое время вагоны переполнены.

"Понедельник. Утро. Обычно здесь в такое время все забито", - комментирует он свою видеозапись.

Видео dtp.kiev.ua

