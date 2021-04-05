РУС
"Понедельник. Утро. Обычно здесь все забито", - пустое киевское метро в первый день новых карантинных ограничений. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись из пустого киевского метро в первый день новых карантинных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пассажир метро, сделавший видеозапись, утверждает, что в обычном режиме в такое время вагоны переполнены.

"Понедельник. Утро. Обычно здесь в такое время все забито", - комментирует он свою видеозапись.

карантин (16729) Киев (25994) Метрополитен (1023) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+11
Когда ездили заполненные вагоны, где 25-30% носы поверх масок повысовывали, это никого не волновало, хотя дневная заболеваемость росла, как на дрожжах. А когда в результате этого заполнились все больницы и ужесточили карантин, то все резко завозмущались.
05.04.2021 12:26 Ответить
+10
Наличие маски влияет на передачу вируса.

Вирус сам по себе, без капли слюны или слизи очень быстро высыхает, теряя способность к заражению. Переносятся вирусы ковида с каплями, которые гораздо больше вирусов и в значительной степени задерживаются масками.
05.04.2021 12:43 Ответить
+5
І ціни на таксі офіційно підвищилися мінімум у 2 рази - принаймні на "Уклоні"...
05.04.2021 11:55 Ответить
І ціни на таксі офіційно підвищилися мінімум у 2 рази - принаймні на "Уклоні"...
05.04.2021 11:55 Ответить
Это мафия ездюков локдаун замутила.
05.04.2021 11:58 Ответить
https://twitter.com/Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1378970018646532096 2 ч

Таксісти підняли ціни в три рази!
Люди,ви з дуба впали?
Рік тому був локдаун ви ще залишалися людьми, а зараз шо?
05.04.2021 12:20 Ответить
На Болте ехал с оболони на Олимпийску в 9 утра работу, час добирался пробки и 406 грн охренели,а ранее убер в 8:20 на то же адрес выдавал 585грн,хоть фирма оплачивпет проезд но думаю долго так не захотят
05.04.2021 12:19 Ответить
https://twitter.com/zorenfaktus

https://twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://twitter.com/zorenfaktus/status/1378998145590382596 15 мин

Ви мабуть в таксі не працювали.
В мене стояло зранку 7 тачок під домом. СІМ.
Знаєте ще як ціна рахується - якщо із 7 авто ніхто не їде за 120 грн, ціна починає рости.
І якщо за 20-30 хв ніхто не поїде - вона виросте в 3 рази.
05.04.2021 12:24 Ответить
Удивительно...
05.04.2021 11:55 Ответить
Неділя. Таксі КПІ - Сирець 100 грн
Понеділок. Таксі КПІ - Сирець 200 грн
05.04.2021 11:55 Ответить
"Понедельник. Утро. Обычно здесь все забито", - пустое киевское метро в первый день новых карантинных ограничений - Цензор.НЕТ 6182
05.04.2021 11:56 Ответить
https://twitter.com/broken4242

https://twitter.com/broken4242 br()ken https://twitter.com/broken4242 @broken4242

це фішка така.
Ви забули, в яку ціну любі співвітчизники банчили масками рік тому?
Так шо всьо ок, якщо в мене колись буде нагода обдерти оточуючих до трусів, наразі не маю ніяких моральних перепон.
05.04.2021 12:21 Ответить
Зеленському б її вдягти.
05.04.2021 12:46 Ответить
Если бог хочет кого-то наказать, лишает разума

П.С.
Зато сегодня на дорогах пробки огромные, час простоял, народ подбирает на авто тех, кого дебилы не пустили в метро или автобус.
Надеюсь наш мер, Виталик-дурачок тоже несколько часов в пробке простоял
05.04.2021 12:00 Ответить
Виталик в пешеходной доступности живёт, поэтому его эта проблема не волнует.
05.04.2021 12:49 Ответить
https://twitter.com/Yar_Bondarenko

https://twitter.com/Yar_Bondarenko Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko https://twitter.com/Yar_Bondarenko @Yar_Bondarenko https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1379001884602687488 30 мин

Продовжуємо життя поруч з довбодятлами...
Бидло "дякує" Кличку за таксі по 500-1000грн в Києві із-за локдауну...
Чомусь не дякують Головному ЗЕбілу та Степанову за провал вакцинації та рятуванні життів, не дякують тим таксистам, що скористалися ситуацією..., "дякують" Кличку...

https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1379001884602687488/photo/1
05.04.2021 12:56 Ответить
Кличко, как известный спортсмен и публичный деятель мог бы сам решать вопросы вакцинации в Киеве.Задача мера не только про канализацию и вывоз мусора думать, а в такие ответственные моменты решать судьбоносные вопросы, в том числе и по вакцинации. А всё закрыть-легче всего, тут большого ума не нужно.
05.04.2021 13:17 Ответить
та міг би і з Банкової виселити шоблу.... Може ще і виселить
05.04.2021 18:04 Ответить
киевлянам привет от бабадакаля из Катара
05.04.2021 12:02 Ответить
Все на такси пересели ?
05.04.2021 12:16 Ответить
А ти, зебот https://censor.net/ru/user/459988, приїдь та переконайся
05.04.2021 12:19 Ответить
фотку, что творится перед входом?
05.04.2021 12:18 Ответить
https://twitter.com/eddie_ua

https://twitter.com/eddie_ua Ckpeпy 3aпили https://twitter.com/eddie_ua @eddie_ua https://twitter.com/eddie_ua/status/1378991331574480898 40 мин

...Пам'ятаю як я у таксі їхав додому на день народження доньки, а міст метро перекрив терорист. За ті 2 години у таксі спостерігав зростання ціни у чотири рази. Але барига самі знаєте хто.
05.04.2021 12:23 Ответить
Когда ездили заполненные вагоны, где 25-30% носы поверх масок повысовывали, это никого не волновало, хотя дневная заболеваемость росла, как на дрожжах. А когда в результате этого заполнились все больницы и ужесточили карантин, то все резко завозмущались.
05.04.2021 12:26 Ответить
Наличие маски не влияет на передачу вируса
Если вирус представить размером с воробья, то поры на маске будут размером с футбольное поле
05.04.2021 12:36 Ответить
Наличие маски влияет на передачу вируса.

Вирус сам по себе, без капли слюны или слизи очень быстро высыхает, теряя способность к заражению. Переносятся вирусы ковида с каплями, которые гораздо больше вирусов и в значительной степени задерживаются масками.
05.04.2021 12:43 Ответить
Вирус и без капли не высыхает, в нём нет воды))))
И живёт он несколько часов без воды)
А капля ему только мешает, плавать он не умеет, и если он в капле аэрозоли попадёт в человека, то пока капля не высохнет он не сможет добраться до твоей поверхности и внедрится в тебя
Он даже не тонет из-за своего малого размера, то есть если он будет в капле аэрозоля, а капля лежать на тебе, он до тебя не доберётся пока капля не высохнет
05.04.2021 12:51 Ответить
Конституционная вода есть практически в любом протеине и нуклеиновых кислотах (составных элементах вирусов). И если воду из них удялить, эти молекулы денатурируются сначала обратимо, а потом необратимо.
05.04.2021 13:17 Ответить
Если бы Вы были правы, то чем меньше капли, тем легче вирусам заражать. Но все с точностью до наоборот
http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/ Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.)
05.04.2021 13:23 Ответить
.... а еще капля воды для вируса является сильной помехой, т.к. мешает ему активно двигаться и перепрыгивать от жертвы к жертве !
05.04.2021 13:29 Ответить
Одень две маски и почувствуй себя 100% защищённым.
05.04.2021 13:39 Ответить
Юморист, ты с 95 квартала сбежал или от Петросяна?
05.04.2021 13:42 Ответить
Тайваньцы дружно надели маски и сделали штраф за нарушение карантина 3500 долларов. и еще и применяли его. Итог -
Общее число случаев - 1047
Общее число смертей - 10

А ты давай, продолжай петросянить на костях соотечественников.
05.04.2021 13:48 Ответить
Нарешті щось схоже на карантин, але треба не впускати до Києва автівки з інших регіонів, як наприклад в Греції.
05.04.2021 12:29 Ответить
Точно. Сделаем 25 феодальных княжеств
Та проще уже всю страну сразу распустить
05.04.2021 12:37 Ответить
То вже зроблено.
05.04.2021 12:56 Ответить
хорошо что таких идиотов как ты ещё зебилы не спрашивали, а то часть киевлян, которые ездят на "автивках из других регионив" не смогли бы ездить никуда.
Когда-нибудь, возможно, до тебя дойдет, что нужно не запрещать, а создавать условия. Совок конченый
05.04.2021 20:19 Ответить
За відчинені КПВВ тре рухати крим.справи і відсторонити керівників за геноцид українців.
05.04.2021 12:37 Ответить
ура Я ездил в метре два раза в 96 и 2001 и шож мы и без метра и без ковида))
05.04.2021 13:05 Ответить
Думаю, что киевляне не забудут свои "приключения" в эти дни и на следующих выборах вспомнят власти и соответственно проголосуют.
05.04.2021 13:09 Ответить
Так вже проголосували - ЗЕбіли в Києві взяли мінімум. А скоро і того не візьмуть
05.04.2021 18:07 Ответить
Всі вимерли!!!!!!
05.04.2021 14:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/kalinizaurus

https://mobile.twitter.com/kalinizaurus мне это не интересно @kalinizaurus

https://mobile.twitter.com/kalinizaurus https://mobile.twitter.com/kalinizaurus



Есть подработка для человека с авто - утренняя и вечерняя развозка сотрудников кафе. Пишите в личку кому интересно.
Киев
05.04.2021 14:45 Ответить
Вместо финансирования методов лечения происходит убийство экономики. Иудоглобализация.
05.04.2021 15:09 Ответить
зебилы закопали деньги в асфальт же. Те деньги, шо ЕС выделял в качестве помощи для борьбы с ковидом
05.04.2021 20:23 Ответить
Доки київська влада опустошує бюджет міста,ганяючи пусті автобуси тролейбуси трамваї і метро ,таксисти напхавши повний салон людей і здираючи з них три шкури,набивають собі кармани.Організатори локдауну або некомпетентні ,або їм байдуже .
05.04.2021 15:48 Ответить
ДА, КЛОУН І КАРАНТИН ЦЕ ХАРАКІРІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ.
КЛОУН ВЖЕ "ПРОЇВ" ЗОЛОТІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ НА ПІДТРИМКУ

КУРСА ДОЛАРА. А ЗОЛОТО ЗАРОБЛЯВ ПОРОХ ПІСЛЯ 2014 го
05.04.2021 17:02 Ответить
 
 