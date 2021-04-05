Поставки вакцин срываются, но мы продолжаем переговоры. В течение 2021 года все желающие будут привиты от коронавируса бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

4,9 млн доз вакцин от COVID-19 Украина должна получить в течение апреля-мая, согласно условиям заключенных договоров. В целом наша страна законтрактовала 14 млн доз вакцин.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, еще 8 млн доз мы должны получить в рамках инициативы COVAX.

"Но поставки срываются - их блокируют правительства тех стран, где находятся мощности по производству вакцин", - уточнил министр.

Кроме этого, он отметил, чтобы ускорить процесс, Минздрав работает на всех уровнях, совместно с Министерством иностранных дел Украины, премьером и президентом Украины.

"Мы продолжаем вести переговоры и, надеюсь, в ближайшее время договоримся о поставках в Украину еще 15 млн доз вакцин. В общем мы будем иметь не менее 37 млн ​​доз вакцин в этом году. Это значит, что мы бесплатно вакцинируем всех желающих в течение 2021 года", - добавил Степанов.

