Проект "Без цензуры": Марченко, Мураев, Зе-маразм. "Ватное" обострение в разгаре, а президент уезжает в Катар. ВИДЕО

Московская пропаганда в Украине сошла с ума! В свежем обзоре ватного мракобесия должны констатировать, что обострение настолько в разгаре, что Зеленский сбежал в Катар.

Богдан Буткевич посмотрел очередную серию "Паломницы" Оксаны Марченко и большое интервью Евгения Мураева телеканалу "НАШ", разобрав все это на атомы.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Катар (142) пропаганда (3723) Марченко Оксана (109) Мураев Евгений (142) Буткевич Богдан (436)
Проект "Без цензуры": Марченко, Мураев, Зе-маразм. "Ватное" обострение в разгаре, а президент уезжает в Катар - Цензор.НЕТ 4382
05.04.2021 15:40 Ответить
Те, що малороси позаймали всі державні посади і знищують її по цеглинках, повертають російську на телеекрани і давно вже повернули на радіостанції і в офіс президента, то Вам нічого, Вам Порошенко заважає. Скільки можете його і ЄС оббріхувати?
05.04.2021 15:53 Ответить
Він це робив... До весни 2019-го... Але "что-то пошло нє так" і зараз лише коментує наслідки свого "мочілова"
05.04.2021 15:54 Ответить
Проект "Без цензуры": Марченко, Мураев, Зе-маразм. "Ватное" обострение в разгаре, а президент уезжает в Катар - Цензор.НЕТ 4382
05.04.2021 15:40 Ответить
Те, що малороси позаймали всі державні посади і знищують її по цеглинках, повертають російську на телеекрани і давно вже повернули на радіостанції і в офіс президента, то Вам нічого, Вам Порошенко заважає. Скільки можете його і ЄС оббріхувати?
05.04.2021 15:53 Ответить
Він це робив... До весни 2019-го... Але "что-то пошло нє так" і зараз лише коментує наслідки свого "мочілова"
05.04.2021 15:54 Ответить
Я за те щоб всіх політиків мочити. ЄС,Слуг,ОПЗЖ,Голос,За майбутнє,Батьківщина. Ато якось вибіркове виходить.
05.04.2021 16:36 Ответить
мочити треба політиків, які шкодять державі.
В ЄС таких немає
05.04.2021 17:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/485802, Хай живе анархія!
05.04.2021 17:44 Ответить
сумно, що мочілово Пороха було брихнею від А до Я!
а так, я ЗА - мочити треба, якщо влада порить якусь хєрню
05.04.2021 19:52 Ответить
Ви проснулись від річної сплячки?!)
05.04.2021 16:10 Ответить
Дворічної!
05.04.2021 18:49 Ответить
Коли вже фірсова почнуть мочити поважні люди 😡
06.04.2021 00:04 Ответить
Нічого нового... Мракобєсіє перед побєдобєсієм Скоро, скоро вже дєдиваєвалє...
05.04.2021 15:48 Ответить
Волобуев, вот вам меч!
05.04.2021 16:09 Ответить
Дайте йому парабелум.
Доведеться відстрілюватися. ©
05.04.2021 18:57 Ответить
А він на Мальдівах. Щось не так?)
05.04.2021 16:12 Ответить
Ти вже в військоматі?
05.04.2021 16:17 Ответить
оно из сепарского окопа пишет...
05.04.2021 17:58 Ответить
тиж обісрешься, якщо побачишь разом зі своїми вдупучлєнцами, там справжнього Головнокомандуючого
05.04.2021 19:54 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1379054038969384963 59 мин

Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.
Франция и Германий идут на сепаратный сговор и (...) Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе. Классический пример - подписанное соглашение с Катаром
на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели). Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину.
Европейские "друзья" Зеленского, получив все "хотелки" Путина, собираются встретится с Зеленским дабы их реализовать. Путина приглашать не будут, дабы не пугать нежного Вовочку глазами в которые он жаждал заглянуть . Мало ли что он там увидит, а "СП-2" строить то нужно
05.04.2021 16:53 Ответить
ДОЖИЛИСЬ

Двоє росіян у центрі Києва побили молодого українця: вдавали борців за тверезістьПОНЕДІЛОК, 5 КВІТНЯ 2021, 16:32Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар - Цензор.НЕТ 143729815https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/ Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар - Цензор.НЕТ 9582 https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/ Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар - Цензор.НЕТ 9804 https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/#comments Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар - Цензор.НЕТ 6615 Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар - Цензор.НЕТ 8191Правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам-громадянам Росії, які побили перехожого в Києві, що пив пиво на вулиці.Джерело: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/photos/a.1069664709711557/4377390468938948 Київська міська прокуратура Деталі: За даними досудового розслідування, 3 квітня 2021 року поблизу Поштової площі на Подолі група молодиків підійшла до хлопця та дівчини, які вживали слабоалкогольні напої, та зробили їм зауваження, супроводжуючи це нецензурною лайкою.При цьому молодики представлялися громадянами України та "активістами, що виступають проти порушень громадського порядку".На вказане зауваження хлопець одразу загорнув металеві ******** у паперовий пакет. Однак молодики продовжили нецензурно лаятися та, поваливши на землю, почали бити ногами та руками по голові, тулубу.
06.04.2021 01:58 Ответить
 
 