Проект "Без цензуры": Марченко, Мураев, Зе-маразм. "Ватное" обострение в разгаре, а президент уезжает в Катар. ВИДЕО
Московская пропаганда в Украине сошла с ума! В свежем обзоре ватного мракобесия должны констатировать, что обострение настолько в разгаре, что Зеленский сбежал в Катар.
Богдан Буткевич посмотрел очередную серию "Паломницы" Оксаны Марченко и большое интервью Евгения Мураева телеканалу "НАШ", разобрав все это на атомы.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
В ЄС таких немає
а так, я ЗА - мочити треба, якщо влада порить якусь хєрню
Доведеться відстрілюватися. ©
Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.
Франция и Германий идут на сепаратный сговор и (...) Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе. Классический пример - подписанное соглашение с Катаром
на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели). Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину.
Европейские "друзья" Зеленского, получив все "хотелки" Путина, собираются встретится с Зеленским дабы их реализовать. Путина приглашать не будут, дабы не пугать нежного Вовочку глазами в которые он жаждал заглянуть . Мало ли что он там увидит, а "СП-2" строить то нужно
Двоє росіян у центрі Києва побили молодого українця: вдавали борців за тверезістьПОНЕДІЛОК, 5 КВІТНЯ 2021, 16:3229815https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/ https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/ https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/5/7289074/#comments Правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам-громадянам Росії, які побили перехожого в Києві, що пив пиво на вулиці.Джерело: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/photos/a.1069664709711557/4377390468938948 Київська міська прокуратура Деталі: За даними досудового розслідування, 3 квітня 2021 року поблизу Поштової площі на Подолі група молодиків підійшла до хлопця та дівчини, які вживали слабоалкогольні напої, та зробили їм зауваження, супроводжуючи це нецензурною лайкою.При цьому молодики представлялися громадянами України та "активістами, що виступають проти порушень громадського порядку".На вказане зауваження хлопець одразу загорнув металеві ******** у паперовий пакет. Однак молодики продовжили нецензурно лаятися та, поваливши на землю, почали бити ногами та руками по голові, тулубу.