РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5063 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
3 011 3

ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн. ВИДЕО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника одного из Главных управлений Вооруженных Сил Украины, который завладел государственными средствами в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в 2017-2018 годах чиновник вместе с другими лицами при проведении Министерством обороны конкурса на закупку 90 квартир на вторичном рынке в Днепропетровской области, завысил предельную стоимость одного квадратного метра жилья. Это нанесло ущерб государственному бюджету Украины на сумму 31 671 226 гривен", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лизинг под 5% на жилье будет доступен военным, медикам, полицейским и педагогам, - замглавы ОП Тимошенко

С целью выявления документов, которые имеют существенное значение для расследования указанного производства, следователи провели ряд обысков.

Сейчас проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления.

ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн 01
ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн 02
ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн 03
ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн 04

Автор: 

жилье (913) квартира (467) коррупция (8619) Минобороны (9546) ВСУ (6851) ГБР (3178) Днепропетровская область (4362)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ненажерливые твари
показать весь комментарий
05.04.2021 16:59 Ответить
а потом все удивляются шо в 14м война началась "неожиданно"
показать весь комментарий
05.04.2021 16:59 Ответить
Єуропеець, трохи не лям євро.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:03 Ответить
 
 