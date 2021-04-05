ГБР сообщило экс-замглавы управления ВСУ о подозрении в завышении стоимости квартир для военнослужащих на 31,6 млн грн. ВИДЕО
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему заместителю начальника одного из Главных управлений Вооруженных Сил Украины, который завладел государственными средствами в особо крупных размерах, действуя по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что в 2017-2018 годах чиновник вместе с другими лицами при проведении Министерством обороны конкурса на закупку 90 квартир на вторичном рынке в Днепропетровской области, завысил предельную стоимость одного квадратного метра жилья. Это нанесло ущерб государственному бюджету Украины на сумму 31 671 226 гривен", - говорится в сообщении.
С целью выявления документов, которые имеют существенное значение для расследования указанного производства, следователи провели ряд обысков.
Сейчас проверяется причастность других лиц к совершению указанного преступления.
