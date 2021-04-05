Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Троих украинцев, которые должны были возить нелегалов из Турции в Грецию, задержали в аэропорту при попытке вылететь из страны. Также задержан организатор канала.
Об этом собщили в южном региональном управлении Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время оформления авиарейса в Стамбул в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Одесса" правоохранители задержали трех завербованных украинцев. В дальнейшем они должны были привлекаться к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой групп нелегальных мигрантов по морю из Турции в Грецию", - сказано в сообщении.
Также силовики задержали организатора канала - гражданина Украины, который уже отбыл срок за аналогичное преступление. Ему суд в ближайшее время изберет меру пресечения.
Также на Цензор.НЕТ: Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
