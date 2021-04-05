РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости Видео
3 557 7

Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Троих украинцев, которые должны были возить нелегалов из Турции в Грецию, задержали в аэропорту при попытке вылететь из страны. Также задержан организатор канала.

Об этом собщили в южном региональном управлении Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время оформления авиарейса в Стамбул в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Одесса" правоохранители задержали трех завербованных украинцев. В дальнейшем они должны были привлекаться к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой групп нелегальных мигрантов по морю из Турции в Грецию", - сказано в сообщении.

Также силовики задержали организатора канала - гражданина Украины, который уже отбыл срок за аналогичное преступление. Ему суд в ближайшее время изберет меру пресечения.

Также на Цензор.НЕТ: Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области 01
Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области 02
Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области 03
Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области 04

Автор: 

Госпогранслужба (6761) Греция (732) нелегалы (453) Одесса (8009) Турция (3530)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо був?
показать весь комментарий
05.04.2021 20:10 Ответить
Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области - Цензор.НЕТ 2339

Вместе с орудием преступления ликвидировали...
показать весь комментарий
05.04.2021 20:18 Ответить
Что за флешмоб на последнем фото, один лицом, четыре попой?
показать весь комментарий
05.04.2021 20:20 Ответить
Из Турции в Грецию....))) ПОХ...
Главное не сюда макак... Пусть понты колотят, и дань берут в других местах
показать весь комментарий
05.04.2021 20:24 Ответить
Точно! В Одессе уже просто черно от этих черных макак, на каждом углу.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:05 Ответить
Та у нас еще более менее нормально...арабы скорее всего алавиты не особо религиозны...бухают... азеры так себе...встречал как бибизян, так и бакинцев...ары аналогично...
На Поскоте становится передозировка цыган...
Появились узбеки..но те шнобель не высовывают...пока просто толкают тележки с пирожками заняли рынок пряностей
Шастают ниггеры..но тоже пока не борзеют до поры до времени ..возможно на дискотеках..но там пускай молодняк с ними разбирается...
Однако ехал в тролике и вдруг чучело в с спортике с бородой насчало на весь троллейбус читать коран... ну никто не хотел рядом с говном сидеть рядом..так оно начало читать еще громче..чуть ли не орать.. ((((
Вот тут по идее макаку нужно было вывсти из общественного транспорта и заставить закрыть рот...но все спешили всем пофиг...никто не хотел себе тратить на животное нервы..(((
показать весь комментарий
05.04.2021 22:23 Ответить
пинджак чоткий прикол в том шо там в одессе аэропорт есть лол...такие ******.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:13 Ответить
 
 