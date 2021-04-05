"Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Украина до сих пор не стала членом НАТО, потому что страны-участницы Альянса не хотят принять политическое решение об этом.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Вступление в НАТО - это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов или протоколов или стандартов. Потому что были случаи, когда в НАТО принимали членов, которые намного дальше с точки зрения стандартизации были.

Поэтому нам для вступления в НАТО не хватает немного смелости всех стран членов НАТО, потому что они принимают это единогласно", - заявил нардеп.

Арахамия отметил, что при желании можно найти технические причины объясняющие, почему Украина не готова к вступления в Североатоантический альянс.

"Но если надо принимать, то точно можно политически принимать. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической позиции, как нам пытались говорить последние 5 лет", - подчеркнул глава фракции СН.