"Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение", - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Украина до сих пор не стала членом НАТО, потому что страны-участницы Альянса не хотят принять политическое решение об этом.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Вступление в НАТО - это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов или протоколов или стандартов. Потому что были случаи, когда в НАТО принимали членов, которые намного дальше с точки зрения стандартизации были.
Поэтому нам для вступления в НАТО не хватает немного смелости всех стран членов НАТО, потому что они принимают это единогласно", - заявил нардеп.
Арахамия отметил, что при желании можно найти технические причины объясняющие, почему Украина не готова к вступления в Североатоантический альянс.
"Но если надо принимать, то точно можно политически принимать. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической позиции, как нам пытались говорить последние 5 лет", - подчеркнул глава фракции СН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А принимать политические решения, противоречащие здравому смыслу - это фишка популистов типа ЗЕ и Арахамии.
73% дегенератов в очередной раз показали, что стабильности и надежности в Украине нет. Сегодня вышиванки и желто-синие перила, а завтра "какая разница" и торговля электроэнергией с РФ.
Политический курс Украины виляет, как задница проститутки на панели.
Таких в космонавты не берут.
Хтось вже провів референдум з цього питання і дізнався справжню думку людей?
Для вступу в НАТО Україна спочатку має повернути Донбас та Крим.
- за 30 років не можемо вивчити мову своєї країни
- святкуємо не з усім світом , а з Гуньою Московським
- обираємо у владу рашистських прихвостнів і популістів
- не позбавляємо вату права голосу
- відсутня судова система як така
- засуджуємо патріотів та добровольців , або і без суду увязнюємо їх
- зливаємо російсько фашистським загарбникам деталі спільних спецоперацій
Проста нада пєрєстать бути дібілами і почати наводити лад в своїй голові , хаті , країні . Щоб люди побачили , що ми теж люди , а не дегенерати , які міняються на краще , тільки під ударами батога .
не так давно абхазский отброс Арахамия собирался
заработаьь денег продавая воду российской армии,
СЛУГИ НАРОДА - МРАЗИ
Но эту правду нужно уточнить. У стран НАТО в обозримой перспективе и НЕ БУДЕТ политической воли на принятие Украины - Венгрия, Германия и прочие "друзья" заблокируют.
Так что Украине на НАТО рассчитывать не стоит. Стоит ориентироваться на персонально США.
НО у нас депутатов в Раду избирал хрен знает кто , нарид наверное (тот самый!) . Который избирал туда всевозможных ,,слуг,, ,,пЕ.Сдюков,, и кацапов из заЖОПП которые потом дружно проголосовали например против законопроектов ,,Об обороте оружия" 4335 и 4335-1 на радость местным любителям х.йла и мусорам бонабакова . Совпадение ? Не думаю . Поэтому давайте дружно теперь встанем на колени как величайший гэтьмен всея Рошении Петро Сивочолый и начнем голосить -,.НАТО прийди , НАТО возьми нас , сирых и убогих "
А еще давайте сначала прогоним клоуна Вову и призовем торгаша Петю , ато без него заклинания на членов альянса не подействуют и нас без Петрухи и его 1001 патужной рехформы в альянс не возьмут ((
С сожалением констатировал дебилизм большинства комментаторов.
Комментаторы не желают понимать действительне причины невхождения Украины в НАТО, вместо них называются такие идиотические, как "мову не хотят учить", "Беня мешает" и т.д.
Т.е. не хотят задуматься над тем, что реально нужно делать, хотят сраться.
Ну, что ж, сраться - та сраться... Все это мне живо напоминает срачи 15-10 летней давности. Ющенко-Тимошенко-Янукович... за них люди реально готовы были перегрызть друг другу глотки. Ну и? Об этих персонажах уже практически и не вспоминают, а те срачи прямо привели к агрессии России и потере очень немалых территорий (более 10%).
Далі буде...