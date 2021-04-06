РУС
В ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще 10 млн доз вакцины от COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новому контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал министр. Степанов добавил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.

По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX. Вместе с тем, Степанов констатировал срывы сроков поставок по контрактам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 258 человек, всего - 291 824, - Степанов

Глава Минздрава подчеркнул, что при наличии вакцины, используя только 30% кабинетов для вакцинации, Украина готова делать 6 млн прививок от коронавируса в месяц. Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц.

+15
Степанов шо-то на летний сезон себе присмотрел? Шорты за штук 15 баксов?
06.04.2021 01:12 Ответить
+13
Мы Все ждем немного другого.. Когда тебе уже обьявят подозрение и возьмут под арест мудака !!!
06.04.2021 01:09 Ответить
+7
В ближайшие дни мы объявим о дне когда объявим про ближайшие дни.
06.04.2021 01:32 Ответить
Мы Все ждем немного другого.. Когда тебе уже обьявят подозрение и возьмут под арест мудака !!!
06.04.2021 01:09 Ответить
Степанов:
"Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц"

"Если" Речь идет о человеческих жизнях. А Степанов теоретизирует - "если бы да кабы". Так почему эти кабинеты не задействованы, - у министра здравоохранения Степанова есть "более важные дела"
06.04.2021 08:24 Ответить
Достал уже сказочник
06.04.2021 01:10 Ответить
Ближайшие года, Степашка, тебе светит или СИЗО, или бегство. Только не могу понять, куда ты себывться собираешься. Ковиминистр в куртке.
06.04.2021 01:12 Ответить
Куда-куда - и Ицраэль, вестимо. Там все уже провакцинировны.
Потому что свои вакцинируют своих - никто не опасается, что ему вколют то,
от чего он станет бесплодным или получит онкологию (или старый добрый инсульт).
06.04.2021 02:35 Ответить
Степанов шо-то на летний сезон себе присмотрел? Шорты за штук 15 баксов?
06.04.2021 01:12 Ответить
яка дата сього писанія?
06.04.2021 01:51 Ответить
стєпашка-нєдосанітар, нєдоснабженець. афєріст на посту міністра.
06.04.2021 01:13 Ответить
и недоаферист... даже в этом облажался...
показать весь комментарий
Опять какое-нибудь г., которое многим не подходит по показаниям?

Когда будет Пфайзер или Модерна?
06.04.2021 01:15 Ответить
усі вакцини, які планує Україна колоть є на сайті рнбо. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показать весь комментарий
В ближайшие дни мы объявим о дне когда объявим про ближайшие дни.
06.04.2021 01:32 Ответить
...але знову план об'яви зірветься і об'яву об'яви перенесуть на місяць.
показать весь комментарий
Оказывается проблема в кабинетах, а не в вакцинах... т.е. опять кровати переставляем, но девочек не меняем?
06.04.2021 01:49 Ответить
опять индуское дерьмо?
показать весь комментарий
На шприце не написано, где индусское, а где российское.
показать весь комментарий
важно что внутри дерьмо и не важно индусское или российское
показать весь комментарий
Своим дерьмо не вколют. Это
показать весь комментарий
От "спассіба"! Я спав і чекав поки воно "об'явить про контрактіруваніє". Вже ж і об'являв, і контрактував мільйони доз вакцин. А купив коли та що? Через квартал після "зуб даю що вже завтра" та те, від чого відмовилася ЮАР, та ще й п'яту частину.

Поки що була інфа про вилучення з обігу двокомпонентних вакцин від Джонсона через хибне змішування. Тобто слід очікувати виліт стєпашки до США та чергову "комерційну таємницю" держслужбовця по закупівлі товару для народу за народний кошт? ...І виступ цього "комерсанта" у новому капелюсі за півмільйона гривень.
06.04.2021 02:08 Ответить
06.04.2021 02:14 Ответить
06.04.2021 02:19 Ответить
06.04.2021 02:20 Ответить
Если ты один на весь вагон метро, то можно ехать без маски.
06.04.2021 02:38 Ответить
Мабуть знову знайшли якийсь непридатний "шмурдяк" за "бросовими" цінами.......
показать весь комментарий
Балалалабол...
06.04.2021 04:50 Ответить
"А в наступному році ми посіємо 800га буряків! Нехай той довгоносик вдавиться!"
показать весь комментарий
Его патрон -Зеленский тоже объявлял, что будет бороться с коррупцией и посадит всех бандитов, и ликвидирует кумовство... Натомисть именно Зеленский возглавил эту банду и развил коррупцию так, что Порошенко нервно курит в стороне!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Брехло гандон
показать весь комментарий
То, что вы объявите - мы не сомневаемся.

Объявляете вы об этом и без того каждый день.
Так же, как зелупкин объявляет о миллиардах инвестиций

=====
Интересно: а есть еще те, кто не понял, что власть клоунов и дилетантов просто тупо пес.дит?
06.04.2021 08:09 Ответить
Возрадуємося за степанова! Він купить ще багато пальтечок, а його хазяїн шмаркля ще не раз звозить лєнку-сепарку на курорти.
показать весь комментарий
Обещать не значит жениться.
показать весь комментарий
А и то "правильно": Нах нам вакцинация. Главное: уметь отчитаться.
показать весь комментарий
Типовий український чиновник. Може бути хоч головою ОДА, хоч міністром МОЗ. Весь час обіцяє та нічого своєчасно не робить. Хіба що про себе не забуває вчасно. Кращі кадри Зе - Татаров, Степанов, Венедіктова,... Брехуни, злодії, корупціонери.
показать весь комментарий
Це нове зелене ноухау - вакцинувати контрактом. 0 побічних ефектів. Ефекту також.
показать весь комментарий
Час купувати більш легку куртку, Степанов
показать весь комментарий
лучче б степашка объявил о своем дополнительном контрацептировании.
показать весь комментарий
Степанов,где ж твои 22млн. доз? Или ты пи"дишь по примеру твоего шефа:тот тоже рассказывает сказки про мифические контракты на милиарды долларов из сауд аравии, омана и т.п. Ложь,ложь и ещё раз ложь-зелёные уже сами не могут отличить-где у них враньё,а где правда
показать весь комментарий
