В ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще 10 млн доз вакцины от COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новому контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал министр. Степанов добавил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.

По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX. Вместе с тем, Степанов констатировал срывы сроков поставок по контрактам.

Глава Минздрава подчеркнул, что при наличии вакцины, используя только 30% кабинетов для вакцинации, Украина готова делать 6 млн прививок от коронавируса в месяц. Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц.