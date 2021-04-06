В ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще 10 млн доз вакцины от COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новому контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19.
Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал министр. Степанов добавил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.
По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX. Вместе с тем, Степанов констатировал срывы сроков поставок по контрактам.
Глава Минздрава подчеркнул, что при наличии вакцины, используя только 30% кабинетов для вакцинации, Украина готова делать 6 млн прививок от коронавируса в месяц. Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц"
"Если" Речь идет о человеческих жизнях. А Степанов теоретизирует - "если бы да кабы". Так почему эти кабинеты не задействованы, - у министра здравоохранения Степанова есть "более важные дела"
Потому что свои вакцинируют своих - никто не опасается, что ему вколют то,
от чего он станет бесплодным или получит онкологию (или старый добрый инсульт).
Когда будет Пфайзер или Модерна?
Поки що була інфа про вилучення з обігу двокомпонентних вакцин від Джонсона через хибне змішування. Тобто слід очікувати виліт стєпашки до США та чергову "комерційну таємницю" держслужбовця по закупівлі товару для народу за народний кошт? ...І виступ цього "комерсанта" у новому капелюсі за півмільйона гривень.
Объявляете вы об этом и без того каждый день.
Так же, как зелупкин объявляет о миллиардах инвестиций
=====
Интересно: а есть еще те, кто не понял, что власть клоунов и дилетантов просто тупо пес.дит?