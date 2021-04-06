Три области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Степанов. ВИДЕО

Ситуация с распространением коронавируа в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшилась. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской и в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизаци эти области начнут выходить из "красного" уровня", - заявил Степанов.

Он напомнил, что еще месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%. В настоящий момент данный показатель - 37%.

