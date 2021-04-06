РУС
Три области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Степанов. ВИДЕО

Ситуация с распространением коронавируа в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшилась. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской и в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизаци эти области начнут выходить из "красного" уровня", - заявил Степанов.

Он напомнил, что еще месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%. В настоящий момент данный показатель - 37%.

Читайте также: Закарпатье находится на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону карантина, - замглавы ОГА Шинкарюк

Буковина (907) карантин (16729) Ивано-Франковская область (945) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Закарпатская область (2653)
А які власне у цьому обнадійлвому факті заслуги самого Степанова? Чи зеленої влади, з вини керовніка якої ця хвиля захворювання у Івано-Франківській області і почалася?
06.04.2021 10:13 Ответить
Любимое выражение степашки - "в ближайшее время".
06.04.2021 10:14 Ответить
Курточка тепла, по швах не розійшлась ще?
06.04.2021 10:14 Ответить
06.04.2021 10:30 Ответить
стєпашка, ізиді.
06.04.2021 10:15 Ответить
Должны, может быть, нужно будет, можем делать, прогнозируем, разрабатываем, стремимся, можем привлечь, обсудили, придется, надо, надеемся, не полный перечень работы власти., добавить зарплату и премии.
06.04.2021 10:15 Ответить
Степашка маніпулятор і балабол.
06.04.2021 10:26 Ответить
Золотые времена в политике. За базар не отвечали, не отвечают и отвечать не будут
06.04.2021 10:30 Ответить
 
 