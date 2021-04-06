28 тысяч военнослужащих из 26 стран принимают участие в масштабных учениях НАТО в Европе. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА
В Европе продолжаются масштабные военные учения под руководством НАТО "DEFENDER-Europe 21".
Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Военные учения #DefenderEurope21 начались в прошлом месяце по всей Европе и продлятся до июня. 28 000+ многонациональных сил из 26 стран NATO и стран-партнеров проведут учебные операции в десятке стран по всей Европе", - говорится в сообщении.
В учениях примут участие более 28 000 военных из 26 стран. Тренировка пройдут на более чем 30 полигонах в десятке стран Европы, пишет Украинская правда.
В этом году программа DefenderEurope21 будет включать значительное участие ВВС США и ВМС США, будут привлечены средства противовоздушной и противоракетной обороны, активы бригад содействия Силам безопасности армии США и недавно восстановленный V корпус.
Учения будут проходить на ключевых наземных и морских путях, соединяющих Европу, Азию и Африку.
Сообщается, что в апреле подразделения, участвующие в учениях, будут собирать армейский запас на территории Германии, Италии и Нидерландов.
Основная часть учебных мероприятий пройдет в мае. Завершится DefenderEurope21 в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.
тоді де наші ?
Частини ТрО відпрацюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами та охорону критично важливої інфраструктури
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оголосило збори підрозділів територіальної оборони.
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань, сповіщає прес-служба Командування СВ ЗСУ.
Основні цілі зборів - визначено на "загальному" рівні: удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців.
Завдання до виконання для підрозділів ТрО - визначено цілком конкретно:- охорона та захист адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години, охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
При цьому, як зазначається, підрозділи територіальної оборони будуть виконувати свої завдання на реальних об'єктах.
Більше тут: https://defence-ua.com/news/gotujutsja_do_ataki_rf_z_krimu_komanduvannja_suhoputnih_vijsk_ogolosilo_zbori_teritorialnoji_oboroni-3342.html
Да, кто-то погибнет. Зато рашисты станут удобрением и получат еще один аргумент отвалить от нас и забыть свои параноидальные бредни про какую-то новороссию, какие-то подаренные территории, какое-то братство кровавое. Лучше, конечно, без крови, но раз вам рашистам так не ймется - значит будем так объяснять.
" Дави кацапов повсеместно !!! "
Цікаво, як вони керуватимуть цими різнобійними полками при конфлікті з Мордором.