28 тысяч военнослужащих из 26 стран принимают участие в масштабных учениях НАТО в Европе. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

В Европе продолжаются масштабные военные учения под руководством НАТО "DEFENDER-Europe 21".

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Военные учения #DefenderEurope21 начались в прошлом месяце по всей Европе и продлятся до июня. 28 000+ многонациональных сил из 26 стран NATO и стран-партнеров проведут учебные операции в десятке стран по всей Европе", - говорится в сообщении.

28 тысяч военнослужащих из 26 стран принимают участие в масштабных учениях НАТО в Европе 01

В учениях примут участие более 28 000 военных из 26 стран. Тренировка пройдут на более чем 30 полигонах в десятке стран Европы, пишет Украинская правда.

В этом году программа DefenderEurope21 будет включать значительное участие ВВС США и ВМС США, будут привлечены средства противовоздушной и противоракетной обороны, активы бригад содействия Силам безопасности армии США и недавно восстановленный V корпус.

Учения будут проходить на ключевых наземных и морских путях, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Сообщается, что в апреле подразделения, участвующие в учениях, будут собирать армейский запас на территории Германии, Италии и Нидерландов.

Основная часть учебных мероприятий пройдет в мае. Завершится DefenderEurope21 в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.

28 тысяч военнослужащих из 26 стран принимают участие в масштабных учениях НАТО в Европе 02

+22
Ласкаво Просимо, друзI!
показать весь комментарий
06.04.2021 12:19 Ответить
+19
Браво! Добро пожаловать в Украину! Погостите у нас до конца кремлёвских учений "Запад - 2021"....
показать весь комментарий
06.04.2021 12:19 Ответить
+16
Запрошуємо військовослужбовців НАТО на барбекю і оглядові екскурсії!!!
показать весь комментарий
06.04.2021 12:24 Ответить
на 0,46 грузинський солдат ?
тоді де наші ?
показать весь комментарий
06.04.2021 14:39 Ответить
28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі - Цензор.НЕТ 636
показать весь комментарий
06.04.2021 15:19 Ответить
Не истери, а открой глазки.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:59 Ответить
Командування Сухопутних військ оголосило збори територіальної оборони

Частини ТрО відпрацюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами та охорону критично важливої інфраструктури
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оголосило збори підрозділів територіальної оборони.
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань, сповіщає прес-служба Командування СВ ЗСУ.
Основні цілі зборів - визначено на "загальному" рівні: удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців.
Завдання до виконання для підрозділів ТрО - визначено цілком конкретно:- охорона та захист адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години, охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

При цьому, як зазначається, підрозділи територіальної оборони будуть виконувати свої завдання на реальних об'єктах.

Більше тут: https://defence-ua.com/news/gotujutsja_do_ataki_rf_z_krimu_komanduvannja_suhoputnih_vijsk_ogolosilo_zbori_teritorialnoji_oboroni-3342.html
показать весь комментарий
06.04.2021 12:24 Ответить
тероборона буде зустрічати мордовський десант? Серйозно? Хомчак зовсім ох..єл?
показать весь комментарий
06.04.2021 20:49 Ответить
Все будут встречать всех рашистских оккупантов всем что есть.
Да, кто-то погибнет. Зато рашисты станут удобрением и получат еще один аргумент отвалить от нас и забыть свои параноидальные бредни про какую-то новороссию, какие-то подаренные территории, какое-то братство кровавое. Лучше, конечно, без крови, но раз вам рашистам так не ймется - значит будем так объяснять.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:20 Ответить
кому це "вам"?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
ПіСі: безкоштовно!
показать весь комментарий
06.04.2021 12:25 Ответить
***** сильно укрепил ордынскую безопасность...Как же? Теперь не то что в советские времена ....Теперь и немцы объединились и чехи со словаками и поляки с болгарами и румыны с венграми и УКРАИНЦЫ с ГРУЗИНАМИ И ПРИБАЛТАМИ --ВСЕ дружно желают ему здоровья. А особо братский Китай притих в ожидании ,когда "кремлевскому брату" понадобится кислород. Осталась надежда на Вануату Венесуэлу.Они помогут.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:29 Ответить
Де визначено перехід українського кордону?
показать весь комментарий
06.04.2021 12:46 Ответить
Этот разношерстный болгаро-румынский табор будет только мешать американцам, как немцам когда-то.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:53 Ответить
А сколько среди них будет кацапских шпионов, учитывая их продажность.)
показать весь комментарий
06.04.2021 13:03 Ответить
Видите ли сэр ? Тут два важных момента : -1) "болгаро-румыны" уже не в той лодке и окопы рыть будут с другой стороны 2) Фронда некоторых продажных политиков будет жестко пресечена ежели ситуация обострится. Надо понимать что у США хватит влияния.
показать весь комментарий
06.04.2021 17:38 Ответить
Они нужны скорее для того чтобы народы этих стран болели за нужную сторону, а не как помощь американской армии.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:56 Ответить
Усі знають шо рюському аружію АНАЛогов нєт!
показать весь комментарий
06.04.2021 16:45 Ответить
Величайший ЗЕ-лидер возьмет под свое командование объединенную армию Европы и решительно поведет ее в Московские болота, а Джо Байден "восхищаясь лидерством Зеленского" присоединится к этому походу.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:04 Ответить
Россия против НАТО просто курит в сторонке.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:14 Ответить
Скажу Вам то, что всем известно :
" Дави кацапов повсеместно !!! "
показать весь комментарий
06.04.2021 18:54 Ответить
вой слапатоедов обеспечен
показать весь комментарий
06.04.2021 19:29 Ответить
Жаль, що наших нема.
показать весь комментарий
07.04.2021 05:19 Ответить
Армія Священної Римської імперії.
Цікаво, як вони керуватимуть цими різнобійними полками при конфлікті з Мордором.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:36 Ответить
 
 