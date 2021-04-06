28 тысяч военнослужащих из 26 стран принимают участие в масштабных учениях НАТО в Европе. ВИДЕО+ИНФОГРАФИКА

В Европе продолжаются масштабные военные учения под руководством НАТО "DEFENDER-Europe 21".

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Военные учения #DefenderEurope21 начались в прошлом месяце по всей Европе и продлятся до июня. 28 000+ многонациональных сил из 26 стран NATO и стран-партнеров проведут учебные операции в десятке стран по всей Европе", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие более 28 000 военных из 26 стран. Тренировка пройдут на более чем 30 полигонах в десятке стран Европы, пишет Украинская правда.

В этом году программа DefenderEurope21 будет включать значительное участие ВВС США и ВМС США, будут привлечены средства противовоздушной и противоракетной обороны, активы бригад содействия Силам безопасности армии США и недавно восстановленный V корпус.

Учения будут проходить на ключевых наземных и морских путях, соединяющих Европу, Азию и Африку.

Сообщается, что в апреле подразделения, участвующие в учениях, будут собирать армейский запас на территории Германии, Италии и Нидерландов.

Основная часть учебных мероприятий пройдет в мае. Завершится DefenderEurope21 в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.